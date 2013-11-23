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Монитор реформы науки

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НАШИ АКЦИИ

В этом разделе собрана информация о разработанных участниками форума Бытие российской науки предложениях по реформированию науки, опубликованных в электронных и печатных СМИ статьях, а также открытых письмах и иных наших действиях, коллективных и индивидуальных. Последнее обновление — 24 февраля 2008 г. (индивидуальные акции). С этих пор не обновляется, так как значительная часть деятельности происходит через начавшую издаваться с 1 апреля 2008 г. обновленную версию газеты «Троицкий вариант»

Коллективные акции

Индивидуальные акции

1 comment for “Монитор реформы науки

  1. Hosting
    01.11.2016 at 15:59

    Академия наук своим нежеланием реформироваться дала повод провести «военную операцию» против себя со стороны Минобрнауки. Сейчас ученые уже не могут контролировать процесс и только догадываются, что с ними хотят сделать

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