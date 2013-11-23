Монитор реформы науки

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НАШИ АКЦИИ

В этом разделе собрана информация о разработанных участниками форума Бытие российской науки предложениях по реформированию науки, опубликованных в электронных и печатных СМИ статьях, а также открытых письмах и иных наших действиях, коллективных и индивидуальных. Последнее обновление — 24 февраля 2008 г. (индивидуальные акции). С этих пор не обновляется, так как значительная часть деятельности происходит через начавшую издаваться с 1 апреля 2008 г. обновленную версию газеты «Троицкий вариант»

Коллективные акции

«…На базе форумных дискуссий сформировалось сообщество активных научных работников, заинтересованных в отстаивании интересов российской науки, а также в проведении действительно необходимых нашей науке реформ. Число активных участников этого сообщества было невелико, однако они представляли разные области науки (астрономию, биологию, геологию, физику) и были разбросаны по России (Дубна, Иркутск, Казань, Москва, Петербург) и всему миру (Германия, США, Франция, Япония).»

«Распределение больших объемов средств через … псевдоконкурсы ведет… к распространению в науке коррупционных моделей поведения. … В то же время именно конкурсное (грантовое) финансирование могло бы стать основным инструментом резкого повышения эффективности государственных расходов на науку и пресечения разбазаривания средств.»

«Состояние и перспективы развития российской фундаментальной и прикладной науки продолжают вызывать тревогу в научном сообществе. Понимая необходимость реформирования российской науки, руководство России и научно-административные структуры действуют разобщенно, нередко оказываясь под влиянием сиюминутных интересов, не имеющих ничего общего с интересами развития науки и повышения ее вклада в развитие общества и укрепление государства. Мнения и интересы людей, непосредственно активно работающих в науке и знающих ситуацию изнутри, в этих процессах практически никто не представляет. В связи с этим мы приняли решение создать ассоциацию научных работников, выступающих за путь развития российской науки на основе наиболее полного использования как сохранившегося до настоящего времени научного потенциала России, так и передовых принципов организации науки в зарубежных странах.»

Индивидуальные акции

Константин Северинов: «Я настаиваю, что такие условия не должны рассматриваться как особые» (интервью). — «Национальный информационный центр по науке и инновациям», 20.02.2008 «Ни в одном из моих интервью и публичных выступлений ни разу не упоминается о необходимости создания специальных условий для научных возвращенцев из-за рубежа. Я везде и всюду стараюсь лишь провести простую мысль, что условия работы для всех активных лабораторий должны способствовать развитию отечественной науки, уменьшению её отставания от мирового уровня, привлечению молодых и предотвращению необратимой утечки мозгов и общей деградации. Хочется именно таких условий, повторюсь, для всех работающих и фондированных лабораторий, вне зависимости от того, кто ими руководит. И хочется, чтобы руководство РАН боролось за эти условия для своих учёных, а эффективность работы РАНовских начальников оценивалась по успешности достижения этой цели.»

Константин Северинов: Гранты и гранды (интервью). — «Российская Газета», 05.02.2008 «- Я приехал сюда делать науку на мировом уровне, иначе зачем было вообще огород

городить, — говорит Северинов. — Меня убеждают, что есть разные приемы выживания в такой ситуации.

Я их уже выучил. Но почему должен полгода, вместо того чтобы заниматься наукой, работать и завхозом,

и бухгалтером, и экспедитором, возить в Россию из своей американской лаборатории реактивы и

приборы? Самое обидное, что деньги в науку пошли, они есть, но те, кто ими распоряжается, делают это

удивительно бездарно. А ведь руководители страны требуют, чтобы Россия вышла в мире на передовые

позиции. Но при таком отношении к ученым это просто смешно.»

Константин Северинов: Назад, в Америку (интервью). — «Российская Газета», 01.02.2008 «В Америке у меня осталась действующая лаборатория, — объяснил он. — А в России я

выиграл грант в конкурсе «Новые группы», в течение пяти лет должен получать ежегодно 4,5 миллиона

рублей и девять месяцев в году работать здесь. …- Но наступивший год поверг меня в шок, — сказал

ученый корреспонденту «РГ». — Деньги по гранту не выплачивают, говорят, что они придут позже. Когда?

Никто толком не знает. Я плачу зарплаты своим сотрудникам из собственного кармана, но на науку нет

ни копейки. Мы ни можем купить ни реактивов, ни приборов.»

Михаил Гельфанд: Важно создать нормальную среду для наукоёмкого бизнеса (интервью). — «Национальный информационный центр по науке и инновациям», 20.11.2007 «Вообще, при формулировании целей программы [развития институтов -прим. ред.]

произошла подмена понятий: говорится «развитие», а на самом деле имеется в виду вовсе не развитие, а

проведение прикладных исследований с быстрым выходом или — ещё лучше — немедленная

коммерциализация существующих разработок. Это, конечно, нужно, но не дело государства

финансировать коммерциализацию. Прикладные же разработки должны напрямую финансироваться

только в режимных областях. Важнее создать нормальную среду для наукоёмкого бизнеса, в том числе

через систему налогообложения. Не видно, чтобы правительство было этим реально озабочено.

Поскольку надежды на принятие кардинальных решений по переориентации программы поддержки

институтов нет, было бы правильно выделить часть средств на проекты «фундаментального развития», от

которых будут требоваться в первую очередь научные результаты.»



Выступление Константина Северинова на Круглом столе «Научная диаспора и развитие российского

сектора исследований и Разработок» проведенного группой «СтратЭГ» совместно с Центром

стратегических разработок в «Александер-хаусе» 12 ноября 2007 года. «важно понять, что российская диаспора является составной частью научного

сообщества США, и для решения вопроса о привлечение диаспоры сюда необходимо выделить из

российской диаспоры, которая является составной частью всего сообщества в США, ту часть, которая

наиболее интересна с точки зрения решения российских проблем, и ту часть, которая реально может быть

привлечена в РФ. Потому что две эти вещи не обязательно идут друг с другом вместе. На самом деле, они

могут быть перпендикулярны.»



Передача на радиостанции «Говорит Москва», посвященная вопросу «Как учат биологов в России и

США», с участием Е.Базыкина, М.Гельфанда и К.Северинова. — Радио Свобода, 07.11.2007 «Александр Костинский: Но, в принципе, вот вам кажется, чем отличается

российское биологическое образование, — оно более индивидуализировано. Константин Северинов: Я думаю, что да. И поэтому те люди, которые могут научиться, они здесь учатся

гораздо лучше, чем на Западе. Здешняя система дает возможность получить очень много, если ты

можешь это получить. И поэтому многие люди, которые здесь образованы, приезжая на Запад, не

чувствуют никакой ущербности и, безусловно, не чувствуют, что они чего-то не знают.Михаил Гельфанд: А сколько здесь людей, которые в состоянии чему-то научить?Константин Северинов: Их здесь немного, но они все еще есть. То есть я бы считал, что, например, на

биофаке МГУ учат многие люди, очень уважаемые люди, которые учили меня 20 лет назад. И я бы

считал, что у системы еще где-то есть лет пять жизни, когда она еще будет двигаться вот так, а потом

конец наступит. «

«Карьеристы без кресла»- беседа Юрия Медведева с Михаилом Гельфандом на

Всероссийском форуме «Молодые кадры наукоемких ; отраслей инновационной России», — Российская

газета, 31.10.2007 (перепечатка материала на сайте РАН) «В каждом гранте предусмотрено, сколько надо отчислить институту, поэтому он и

заинтересован иметь сильные группы. Деньги получают те, кто реально работает на мировом уровне.

Более того, если ученый переходит в другой институт, то деньги отправляются вместе с ним. Такой

подход автоматически снимает вопрос, над которым у нас бьются не один год: какие институты реально

работают и их надо поощрять, а какие закрывать. Кроме того, в такой системе человек даже с непростым

характером, а это не редкость среди талантливых людей, будет необходим. А ведь сегодня сколько

угодно примеров, когда дирекция всячески мешает работать сильным ученым, которые им по тем или

иным причинам неугодны как люди. В настоящей науке единственным объективным показателем работы

является уровень исследования и публикации в престижном журнале. Но такое мерило многих наших

ученых не устраивает, они упорно доказывают, что оно не справедливо. Эти люди занимают очень

высокие посты, поэтому крайне сложно изменить сложившую систему.»

Алексей Крушельницкий: «Наши усилия в области научной реформы воспринимаются всерьёз» (интервью). — «Национальный информационный центр по науке и инновациям», 25.10.2007 «Многие российские учёные, особенно те, кто мог сравнить организацию научных

исследований (я подчеркиваю: не только размер финансирования, но и организацию) в развитых странах

и у нас, понимают, что без аккуратной, продуманной, но — коренной реорганизации академии передовой

фундаментальной науки в России не будет. Однако гораздо меньше тех, кто это мнение готов отстаивать

публично. Одна из причин этого —иерархическая система РАН, в которой иметь мнение, отличное от

мнения начальства, и тем более высказывать его публично — не всегда безопасно.»

Предложения по совершенствованию конкурсных механизмов поддержки научных исследований в России,

представленные Е.Онищенко на встрече молодых ученых с председателем Совета Федерации Сергеем Мироновым » 10.09.2007 «Первым шагом в совершенствовании системы государственной научной экспертизы

должна быть ставка на наиболее совершенные из существующих механизмов конкурсного распределения

финансирования в научной сфере — научные и научно-технические фонды, в первую очередь, —

Российский фонд фундаментальных исследований и Российский гуманитарный научный фонд. На

данный момент, механизм проведения конкурсов и организации экспертизы, налаженный в этих фондах,

является наиболее совершенным из существующих в России. Однако важным препятствием для их

эффективной работы является мизерный размер грантов, который не позволяет проводить нормальное

обеспечение научных исследований. В ближайшие 2-3 года представляется целесообразным минимум в 2

раза повысить долю от выделяемых на гражданские исследования и разработки средств, идущую на

финансирование государственных научных фондов, доведя долю двух упомянутых выше

государственных фондов до 12 — 15%.»

Интервью Михаила Гельфанда Хьюзовскому журналу HHMI BULLETIN, посвященное вопросам модернизации Российской академии наук — HHMI BULLETIN, август 2007 г. «- What do you think needs to happens? — Reasonable intermediate steps would be salary increases based on merit, which to some extent has begun.

Second, we need a much larger fraction of science spending challenged toward competetive grants for groups

projects, personal research, and purchasing large pieces of equipment. As it stands now, all decisions about

buying equipment are made by people with political clout. There are outrageous examples of equipment neper

used properly, or at all. We need something closer to the grant system that exist in Europe or the United States.

Review could rely on Russian diaspora for external expertise. Many of my collaborator are Russians in the U.S.

and Europe, and they are willing to review applications. They feel a moral obligation.»

Сергей Попов: Нам важно иметь специалистов с опытом работы в сильных центрах (интервью). — «Национальный информационный центр по науке и инновациям», 10.08.2007 «Глупо утверждать, что любой человек, поработав год–два в Западной Европе или

США, переходит в разряд суперспециалистов и ему нужно предоставлять режим наибольшего

благоприятствования. Но верно и обратное. Крайне вредно создавать у ученых, всю жизнь

проработавших в России, ощущение, что они только на этом основании являются солью земли. Такие

оценки — следствие или лукавства, или некомпетентности, или самообмана, возникающего как элемент

психологической защиты. Это психология андеграунда, а она редко доводит до добра.»

Андрей Калиничев. с точки зрения науки нет смысла делить ученых на тех, кто уехал, и тех, кто остался (интервью). — «Национальный информационный центр по науке и инновациям», 09.08.2007 ( авторская версия текста) «Мировая фундаментальная наука это очень открытая система, в смысле потоков

идей, людей, финансов. Нужно просто стремиться, чтобы фундаментальная наука в стране была

максимально открытой, а условия работы в ней — максимально конкурентоспособными на

международном уровне. Естественно, следует активно приглашать работать в Россию лучших

зарубежных ученых, а будут это американцы, французы, китайцы, узбеки, эстонцы или бывшие

соотечественники — вопрос второстепенный. Впрочем, я думаю, что у бывших россиян будет больше

стимулов приехать работать в Россию на таких условиях.»

Андрей Казанский, Галина Цирлина: Основной капитал в науке – результативность научных сотрудников

(интервью). — «Экспертный канал «Открытая экономика», 23.07.2007 » Мы являемся сторонниками здравого смысла и продуманности любых решений в

комплексе, и всегда подчеркивали, что предлагаемые нами меры не должны затронуть весь массив

научных работников, а лишь могут создать условия для нормальной работы тех, кто доказал в течение

последних пяти – десяти лет высокую конкурентоспособность на международном уровне.

Компанейщина под лозунгом «наука должна быть сокращена», с цифрами неясного происхождения типа «400 из 450», крайне опасна и нецелесообразна. Сначала надо научиться как-либо оценивать то, что осталось –

оценивать и людей, и институты. … Основной капитал в науке складывается из опыта научных

сотрудников, их результативности. Поэтому ключевые параметры, которые нужно использовать как для

отбора «особых» НИИ в рамках новой программы, так и для потенциально возможного сокращения

общего их числа, таковы: эффективно работающие группы; люди, потенциально способные создать такие

группы; источники реальной кадровой подпитки. Мы не видим пока никакой методики отбора, которую

можно было бы обсуждать. Без такой прозрачной и гласной методики все будет носить характер силовых

действий сверху. И после этого кто-то рассчитывает всерьез на привлечение ученых из-за рубежа?»

Сергей Попов: Очень важно, чтобы общество почувствовало потребность в знаниях (интервью). — «Национальный информационный центр по науке и инновациям», 07.06.2007 «…должны действовать и государственные, и рыночные механизмы. Причем,

государство максимально должно стараться не подменять рыночные, а скорее помогать им точечным

воздействием (что также сэкономит госсредства). Например, нет смысла в рамках государственной

программы целиком оплачивать написание, оформление, выпуск и распространение книги. Хорошо

написанная книга при некоторой информационной поддержке является хорошим товаром и, будучи

востребованной, найдет своего читателя. Вырастет рынок научно-популярной литературы, подрастут

тиражи, подрастет качество книг, и через какое-то время поддержка уже будет не нужна. Поэтому было

бы разумно тратить госсредства именно на написание книг и инфоподдержку. В рамках совместного

проекта издательства будут заинтересованы в хорошем оформлении и распространении таких книг (хотя

в таком сотрудничестве государственных структур и частных издательств есть немало подводных

камней, но надо искать работающие варианты).»

Сергей Попов: У меня возникает ощущение, что мы стремимся к советской модели науки (интервью). — «Национальный информационный центр по науке и инновациям», 29.05.2007 «…обсуждается только краткосрочная перспектива и не очень понятно, к какой

модели мы стремимся. У меня возникает иногда нехорошее ощущение, что мы хотим модель советскую,

потому что западная модель, в которой очень много молодых ученых, существенным образом основана

на том, что в возрасте тридцати пяти лет из науки идет очень большой отток людей. Это связано с тем,

что следующий уровень позиций можно занять только в очень жестком конкурсе, который просто не все

проходят. Второй момент состоит в том, что есть куда уйти. Человек, который сидел на 20 тыс. евро на

постдоке, потом уходит в индустрию заниматься наукоемкой деятельностью на ставку гораздо выше

ставки доцента. Поэтому, с одной стороны, нет трагедии, что человек ушел из науки, он на месте. С

другой стороны, очень жесткий конкурсный отбор создает хорошие постоянные позиции. У нас такого

нет.»

Заочная дискуссия доктора наук М.Гельфанда и члена-коррепондента РАН В.Данилова-Данильяна — «Экспертный канал «Открытая экономика», 21.05.2007 «Мне кажется, Министерству образования и науки стоило бы затребовать и

тщательно проанализировать как сами положения, так и первичные данные, положенные в основу

вычислений. Следует также незамедлительно выпустить разъяснения по некоторым пунктам,

вызывающим наибольшие затруднения при толковании приказа. В частности, необходимо внятно

сказать, как исчисляется общий фонд надбавок; уточнить пункт о 30%, распределяемых по программам

РАН (этот пункт, насколько мне известно, был введен для того, чтобы учесть интеграционные программы

СО РАН, и не должен распространяться на другие академические программы, и тем более, на гранты

РФФИ и т.д.); указать, что понимается под «международными индексами цитирования журналов» и

откуда институты должны брать эти индексы; разрешить институтам, ведущим междисциплинарные

исследования, считать ПРНД отдельно по направлениям исследований.»

Михаил Гельфанд: Не уверен, что нужны какие-ито специальные меры по поддержке молодых — поддерживать нужно всех работоспособных ученых (интервью). — «Национальный информационный центр по науке и инновациям», 07.05.2007 «…вся борьба вокруг этого приказа с самого начала приняла несколько

сюрреалистический характер. Руководство РАН и, как всегда, солидаризовавшееся с ним руководство

Профсоюза РАН как мантру повторяют, что работу ученых нельзя оценивать по формальным

показателям, а сделать это могут только другие ученые. Лукавство этого утверждения, во-первых, в том,

что на самом деле, формальные показатели, опирающиеся на импакт-факторы журналов и индексы

цитирования публикаций (а это самый весомый пункт в ПРНД, во всяком случае для естественных наук),

– это и есть та самая экспертная оценка, на которую вроде бы предлагают опираться критики приказа:

чем выше импакт-фактор журнала, тем более строгая в нем процедура рецензирования статей, чем

больше ссылок на статью – тем более она востребована научным сообществом.»

Борис Штерн: Нормальная организация науки — дело сложное и долгое, это есть предмет эволюции, а не разовых реформ (интервью). — «Экспертный канал «Открытая экономика», 28.04.2007 «В целом, при всех имеющихся проблемах я лично систему ПРНД оцениваю

положительно с уточнением: здесь и сейчас. Т.е. в нормально функционирующей науке такая система не

нужна. Подобная система объективных, хотя и «косых» показателей нужна в области, где деятельность

людей постепенно оторвалась от внятных критериев, принятых в мировой практике. Человек может

активно работать, конкурируя за мировое лидерство в своем направлении, а может вести расслабленный

образ жизни, изредка высасывая из пальца отчеты и еще реже публикации. У нас есть и те и другие,

вторых, к сожалению больше.»

Евгений Онищенко: Цель формализованного стимулирования научного труда состоит в том, чтобы помочь ослабленным научным коллективам, указать им правильные ориентиры (интервью). — «Экспертный канал «Открытая экономика», 26.04.2007 «Цель стимулирования по ПРНД состоит в ином: в том, чтобы помочь слабым и

ослабленным научным коллективам, указав им правильные ориентиры и поощряя их за движение в

верном направлении … «Публикационные надбавки» (именно ими в значительной степени являются

надбавки по ПРНД) могут задать в целом правильные ориентиры, но они не способны стать заменой

более совершенных механизмов стимулирования продуктивного труда научных работников. Поэтому

совершенствование ПРНД не должно подменять решения более важных задач — развития прозрачной

системы конкурсного финансирования научных исследований, налаживания квалифицированной научной

экпертизы, создания реально конкурсной кадровой системы. В наших условиях естественно развивать в

первую очередь систему научных фондов и совершенствовать механизмы их работы; необходимо сделать

гранты существенно более весомыми, чтобы они перестали служить «средством для поддержания

штанов». »

Егор Задереев: Любая формальная оценка творческой деятельности не идеальна. Однако важно, каких результатов можно достичь с помощью этого инструмента (интервью). — «Экспертный канал «Открытая экономика», 23.04.2007 «Нет, и не будет идеального рейтинга, формальные оценки творческой деятельности

всегда будут иметь ряд ограничений. Однако аргумент о «не идеальности рейтинга» не может

использоваться как основание для его отрицания и не использования … В качестве основных целей

рейтинга можно выделить две. Первая: задание определенных ориентиров в деятельности научного

сотрудника. Вторая: формальная оценка с целью отсечения «балласта». Использование результатов

рейтинговой оценки для определения лидеров или приоритетов имеет много недостатков, и для этих

целей необходимо сочетание рейтинговых (задают минимальные квалификационные требования) и

экспертных (содержательная сторона) оценок. Стимулирующий эффект рейтинга проявляется до тех пор,

пока не исчерпаются резервы повышения производительности и эффективности при существующих

системе организации научной деятельности и материальной базе. «

Алексей Колесниченко: Сравнительный анализ функций и научно-организационной структуры академической науки в некоторых странах (презентация). — «Экспертный канал «Открытая экономика», 23.04.2007 Презентация, показывающая разницу между структурами и финансированием государственных академий разных стран и Российской академией наук.

Антон Балдин: Размышления о планировании научных исследований — «Экспертный канал «Открытая экономика», 12.04.2007 «Если научно-технические и инженерные решения диктуются текущей политической

конъюнктурой, то неизбежно наступает критическая точка, за которой вся система становится

неработоспособной, а в худшем случае аварийно-опасной. … Особую тревогу вызывает кадровый застой

и подмена полноценной открытой научной экспертизы административно-кулуарными методами принятия

решений, преимущественно нацеленных на долгосрочные «мегапроекты». Мировой опыт показывает, что

даже в случае реализации «мегапроектов» необходимо делегирование ответственности и

соответствующих ресурсов отдельным лидерам и коллективам для решения ими конкретных

задач.»

Егор Задереев: Молодежь не призывает к смене кресел, а пытается добиться четких правил игры (интервью). — «Национальный информационный центр по науке и инновациям», 06.04.2007 «…очень часто по отношению к молодежной политике в науке выдвигаются тезисы:

«молодежь требует привилегий», «нет науки молодежной, а есть наука хорошая или плохая». С этим

нельзя не согласиться, но надо обеспечить возможность равного участия в конкурсах, основанную лишь

на оценке реальных результатов работы того или иного участника и перспективности/продуманности его

заявки. Молодежь не призывает, как ее часто обвиняют к смене кресел, а пытается добиться четких

правил игры и возможности участвовать в конкурентных отношениях на основании критериев

эффективности и результативности работы, а не возраста, степеней, званий или иерархических

связей.»



Мнение Михаила Гельфанда в материале Мумина Шакирова «Академики вступили с государством в

неуставные отношения». — Радио Свобода, 05.04.2007 «В позиции чиновников драгоценные зерна состоят в том, что необходима

конкурсная среда, необходимы гранты, необходимы прозрачные программы. Даже вот эти разговоры про

Наблюдательный совет… На самом деле такие наблюдательные советы существуют практически во всех

странах. Наука все-таки ответственна перед обществом, и общество дает некий социальный заказ на те

или иные исследования. Можно ли такую систему установить у нас при колоссальном уровне

безграмотности как чиновников, так и депутатов — я не знаю. Возможно, что в Наблюдательном совете

доля ученых должна быть существенно увеличена. В позиции чиновников есть здравая мысль: как

избежать того, чтобы одни и те же люди сначала принимали стратегические решения, потом

распределяли деньги в рамках этих стратегических направлений, потом сами же производили

исследования и потом сами же оценивали их результативность.»

Алексей Колесниченко: Научная карьера и «бочка Либиха» (интервью). — «Экспертный канал «Открытая экономика», 03.04.2007 «Внутренняя миграция ученых в настоящее время весьма и весьма затруднена жилищным вопросом. Причем именно значение квартирного вопроса «выдавливает» при первой возможности ученых в направлении восток -> запад, как внутри страны, так и дальше за ее пределы.

Ситуация такова, что продав квартиру в Москве, ее можно спокойно купить уже в большинстве стран

мира. С другой стороны, среди ученых только немногие имеют в Москве родственников или могут

купить в столице квартиру.»

Антон Балдин: Об умонастроениях в российской науке и мифах «заповедника священных коров».- «Экспертный

канал «Открытая экономика», 02.04.2007 «… прежде всего, следует максимально достоверно разобраться с вопросами: на

какие научные цели и сколько мы расходовали и расходуем в последнее время средств? Каких успехов

мы достигли в результате таких затрат и усилий? Это, на наш взгляд, следует сделать максимально

открыто, преднамеренно исключая какие-либо наказания за неразумное или нецелевое расходование

государственных ресурсов в прошлом. Такие условия анализа ситуации необходимы для составления

сколько-нибудь реалистичной «картины состояния больного», без которой невозможно что–либо

реформировать разумно. Знать, понимать, предложить пути и методы реализации и, наконец,

практически реализовать намеченное – разные формы деятельности, требующие различных талантов у

людей. Прежде следует понять, как структурируются в группы научных исследователей ученые

естественным путем и как их структурируют власть предержащие на основе своего чиновничьего

понимания и своих интересов. «

Сергей Попов: Журналы уже успешно функционируют самостоятельно. Важно добиться такого же эффекта для научно-популярных книг (интервью). — «Национальный информационный центр по науке и инновациям», 30.03.2007 » Государству не стоит подменять (и за свой счет оплачивать) те звенья цепи,

которые могут функционировать самостоятельно. Если взглянуть на тиражи ведущих научно-популярных

журналов, то это нельзя не заметить. Журналы уже успешно функционируют самостоятельно. Важно

добиться такого же эффекта и для научно-популярных книг. Есть узкие места, с которыми нужно

работать. Важно, чтобы не получилось так, что государство спонсирует все на свете, а по окончанию

программы мы оказываемся у разбитого корыта, и нужно опять запускать всю цепочку с самого начала.

Я надеюсь, что такие узкие места могут быть выделены, например, в рамках федеральной целевой

программы, которая рассматривается в правительстве. Хотелось бы, чтобы в результате эффективного

использования этих средств, у нас в течение пяти лет действия программы сложилась автономно

работающая цепочка.»

Михаил Гельфанд: Главной задачей академической реформы должно стать создание прозрачной конкурсной среды (интервью). — «Национальный информационный центр по науке и инновациям», 29.03.2007 «Одним повышением зарплат проблему притока молодых в науку не решить. Молодым важна еще возможность учиться у активно работающих ученых, а после достижения некоторого уровня – возможность самостоятельно работать. Но для этого требуется и наличие современного оборудования, и многое-многое другое — тут целый клубок проблем. Единственный способ их разрешить — это создание прозрачной конкурсной среды. Если деньги на исследования выделяются в виде грантов, то — при условии честности конкурса — увеличивается эффективность этих вложений. Если закупка оборудования ведется под конкретные проекты, то меньше денег тратится на приборы, которые потом не будут использованы в работе. Если финансируются в первую очередь сильные группы, то именно у них появляется возможность принимать на работу молодых исследователей, что опять же ведет к повышению общего уровня.»

Михаил Гельфанд: Нулевой вариант (интервью). — «Российская Газета», 28.03.2007 «Российская академия наук разрабатывала новый устав несколько месяцев. Но гора родила мышь. Документ по всем ключевым позициям повторяет старый устав, который не отвечает на главный вопрос: кто определяет стратегические направления исследований и кто получает деньги на их реализацию?.»

Евгений Онищенко: Планируем получить представление обо все картине организации конкурсной деятельности в области науки и образования (интервью). — «Национальный информационный центр по науке и инновациям»,

28.03.2007 » Координационный Совет является консультативным органом при президентском

Совете по науке, технологиям и образованию, и к его компетенции относятся вопросы, связанные не

только с молодежной политикой в области науки и образования, но и выработка предложений по

актуальным вопросам государственной научно-технической политики, государственной политики в

области образования. … В результате работы группы планируется получить представление обо всей

картине организации конкурсной деятельности в области науки и образования в стране. Включая и

известные всем государственные научные фонды, и ряд частных фондов, и какие-то сугубо

ведомственные программы, региональные конкурсные программы. … После обобщения накопленной

информации мы планируем выработать конкретный набор предложений по реорганизации системы

научной экспертизы в стране.»

Михаил Гельфанд: Возможен компромисс. — «Поиск», 09.03.2007 «И в РАН, и в министерстве есть множество здравомыслящих людей, которые — если опустить полемическую риторику — говорят ровно одно и то же, но при этом то ли не хотят, то ли не

могут придти к общему решению. В качестве содержательной основы для возможного компромисса я

попробую указать лишь три пункта, которые мне кажутся основными. … Первое. Следует разделить

функции стратегического планирования и государственной экспертизы, с одной стороны, и оперативного

управления — с другой. … Второе. Следует радикально увеличить долю конкурсного финансирования при

столь же радикальном улучшении качества экспертизы, ее независимости, увеличении прозрачности всей

процедуры, кардинальном упрощении бюрократических процедур, создании механизмов обратной связи

… Третье. Должно произойти резкое повышение ответственности должностных и выборных лиц за

принимаемые (или непринимаемые) решения. Нормой должна быть ответственность руководителей

программ РАН и Минобрнауки за нарушение процедуры экспертизы, «распилы» и использование

административного ресурса..»

Евгений Онищенко, интервью. — «Интернет-портал интеллектуальной молодежи»,07.03.2007 » Увеличение зарплат, расходов на научное оборудование, подписку на научные

журналы и т.д. должно происходить, но, действительно, есть и другие, очень важные, вещи. В первую

очередь, необходимо воссоздание активной и продуктивной научной среды. Молодой ученый должен

видеть сильных руководителей, работающих на высоком уровне и решающих серьезные задачи, в группы

которых ему хотелось бы попасть, он должен видеть работающих рядом молодых и активных научных

сотрудников. У него должна быть возможность посещать хорошие, «боевые» семинары, ездить на

интересные научные школы и конференции. Может быть, это выглядит несколько утопично, но, если

вдуматься, ничего невозможного в этом нет: вполне представим ряд мер, который будет способствовать

движению в этом направлении. … их реализация не потребует значительных финансовых затрат – было

бы желание.»

Алексей Крушельницкий: РАН: открытость или кумовство (интервью). — «Национальный информационный центр по науке и инновациям», 19.02.2007 «Принципиальная ущербность системы определения приоритетов в РАН состоит в том, что там практически отсутствует институт независимой (я специально подчеркиваю это определение – независимой!) научной экспертизы. Руководители РАН постоянно повторяют – работу ученых могут оценить только ученые. Кто бы спорил! Однако лукавство, если не сказать, лицемерие этой позиции

заключается в том, что ученые, как независимые эксперты, в РАН к этому как раз и не допускаются! На

всех этапах принятия решений в системе РАН оценку производит научный администратор. Тот факт, что

практически все научные администраторы в академии в прошлом или настоящем – ученые, это не

положительный, а скорее отрицательный факт. Во-первых, это может создать иллюзию, что

администратор способен единолично произвести экспертную оценку работы своих подчиненных.»

Алексей Иванов: Сколько баллов ПРНД наберет завлаб? — «Researcher@ — Российская

научная диаспора», 26.01.2007 «Заполняя форму в формате Excel для расчета ПРНД, стало любопытным, от чего

будет зависеть ПРНД гипотетического заведующего лабораторией? Какую стратегию следует выбрать

завлабу по отношению к своим сотрудникам, чтобы набрать максимальное количество баллов? К чему

толкает положение о ПРНД завлабов, завязывая их личный результат на результат всей лаборатории?

Ниже приводятся некоторые ориентировочные оценки. … [Оказалось, что] При подсчете ПРНД завлабов,

суммарное количество баллов зависит в первую очередь от суммарного количества научной продукции,

произведенной всей лабораторией. Иным словами – чем сильнее лаборатория, тем выгоднее завлабу.»



Михаил Гельфанд: Желающих ставить палки в колеса при реализации приказа о ПРНД будет много (интервью). — «Национальный информационный центр по науке и инновациям», 12.01.2007 «…вся борьба вокруг этого приказа с самого начала приняла несколько сюрреалистический характер. Руководство РАН и, как всегда, солидаризовавшееся с ним руководство Профсоюза РАН как мантру повторяют, что работу ученых нельзя оценивать по формальным показателям, а сделать это могут только другие ученые. Лукавство этого утверждения, во-первых, в том, что на самом деле, формальные показатели, опирающиеся на импакт-факторы журналов и индексы цитирования публикаций (а это самый весомый пункт в ПРНД, во всяком случае для естественных наук), – это и есть та самая экспертная оценка, на которую вроде бы предлагают опираться критики приказа: чем выше импакт-фактор журнала, тем более строгая в нем процедура рецензирования статей, чем больше ссылок на статью – тем более она востребована научным сообществом.»

Алексей Крушельницкий: Одно дело — добиваться публикации в хороших журналах, другое — искать расположения у начальства (интервью). — «Национальный информационный центр по науке и инновациям», 12.01.2007 «Система ПРНД хоть и ненамного, но продвигает нас к той ситуации, когда

ключевой фигурой в научных исследованиях будет сам ученый. Когда он отвечает за себя сам, когда он

имеет независимость, свободу и ответственность за результаты своего труда. Сейчас же в нашей системе

ключевой фигурой является научный администратор, который решает почти все. Совсем неудивительно,

что старая система всячески сопротивляется новым принципам организации работы, но отступать тут ни

в коем случае нельзя.»

Евгений Онищенко: Приказ по стимулирующим надбавкам — необходимая мера, неизбежная при сегодняшнем тяжелом состоянии российской науки (интервью). — «Национальный информационный центр по науке и инновациям», 11.01.2007 «Хотя причины кризисного положения связаны с жесточайшим финансовым

голодом, только лишь запланированное повышение зарплат не будет автоматически способствовать

ориентации на мировой уровень … нужно помочь слабым и ослабленным научным коллективам, указав

им правильные ориентиры и поощряя их за движение в верном направлении. В приказе МОН и РАН

сделана ставка в первую очередь на поддержку публикаций российских ученых в лучших научных

журналах. И это, безусловно, разумное решение. … иногда критики «формального подхода» утверждают,

что это абсурдная попытка некомпетентных в науке чиновников взять на себя оценку научной работы. На

самом же деле идеология приказа … опирается именно на экспертную оценку, причем независимую и

квалифицированную (статьи оценивают рецензенты журналов, представленные на конференции тезисы

докладов — члены программного комитета, диссертации — оппоненты и члены Диссертационных советов).

Чиновники оставляют за собой лишь формализацию этой оценки в рамках четкой и прозрачной

процедуры.»

Mikhail Gelfand. The view from Russia — «Nature», 09.11.2006 «The academy’s governing body, the presidium, while paying lip service to peer review, is, in fact, opposed to the grant system, and relies on ‘scientific programmes’, many of which create a conflict of interest: decisions are made by people who directly benefit from them. Clashes between the ministry and the presidium reached top levels over ‘bonuses for productivity’. In May, the ministry decided to establish a system of merit-oriented bonuses based on impact factors and citation indices, talks at international conferences and other easily measurable criteria. The academy’s top management has attacked this project, suggesting that all decisions should be left to the discretion of institute directors. Admittedly, the ministry scheme is a temporary fix in the absence of a real peer-review system. Nevertheless, I think, it is a step in the right direction.»

Михаил Гельфанд. Дурь и хамство способны дискредитировать даже самую разумную идею (комментарий к статье чиновника МЭРТ Ю.Аммосова «Дорогие ученые. Как спасти науку» ). — «Национальный информационный центр по науке и инновациям», 08.11.2006 «Текст Ю.Аммосова – яркий пример того, как дурь и хамство способны скомпрометировать вполне разумную идею. Действительно, сфера науки в России нуждается в реформе, и да, одним из существенных пунктов этой реформы может быть создание новых научных центров вне сложившейся системы РАН. … Такие центры, при правильной структуре, объединяющей исследовательскую и образовательную деятельность, адекватном финансировании и современном оборудовании могут послужить точками роста для науки высокого класса, включая и обучение следующего поколения ученых. Однако то, как эта идея изложена г-ном Аммосовым, вызывает серьезные сомнения в том, что ее реализация – если она будет поручена автору и ему подобным – позволит достигнуть хоть каких-то результатов, не говоря уже об обещаниях в пятнадцатилетний срок догнать и перегнать MIT.»

Андрей Казанский, Галина Цирлина: Ничего кардинального сейчас и немедленно сделать нельзя. — «Национальный информационный центр по науке и инновациям», 07.11.2006 «…Нужно только сосредоточить работу [межведомственной рабочей группе, призванной предложить пути повышения эффективности воспроизводства кадров в научно-образовательной сфере] на определенной стратегической линии, вдоль которой и выстраивать в дальнейшем те или иные «программные мероприятия». Вопрос нужно ставить по-другому: не «как удержать», а «пусть уезжают, чтобы вернуться». Надо постараться сделать так, чтобы самые талантливые находили для себя профессионально полезным и по-человечески приятным проводить каждый год

некоторое время в общении с активными учеными, работающими в России. Чтобы они как минимум не

исключали для себя работы в России в будущем. Вот правильная постановка задачи!»

Андрей Казанский, Галина Цирлина: Болонские перспективы России: процесс или облом? — «Национальный информационный центр по науке и инновациям», 20.10.2006 «Необходим выбор принципиального решения, определяющего судьбу как науки, так и образования в России. При естественном скепсисе в отношении всех прошлых инициатив по созданию новых научных структур мы берем на себя смелость заключить, что без таких структур не обойтись.

Предложенный в нашем предыдущем выступлении проект Центров перспективных исследований (ЦПИ),

при условии адекватной реализации, позволяет надеяться решить проблему постепенного, в течение 10-

15 лет, возвращения России в круг научно состоятельных стран при очень незначительных

дополнительных затратах со стороны государства. Немногочисленные на первых порах ЦПИ, при

использовании исключительно профессиональных принципов кадрового отбора сотрудников и реальной

финансовой и организационной независимости от систем РАН и ВУЗов, смогут сыграть роль

многофункциональных точек роста. ЦПИ призваны не только генерировать новые научные результаты,

идеи и направления, но и изменить (вначале – локально) ситуацию в научном образовании,

книгоиздании, российской научной периодике и просто в профессиональном общении. На ученых, удовлетворяющих общемировым критериям высокой научной квалификации и решившихся испытать свои силы в системе ЦПИ, возлагается серьезная ответственность за независимую научную экспертизу российских научных и образовательных проектов.»

Михаил Гельфанд. Наиболее оптимальным мне представляется совершенствование грантовой системы. — «Национальный информационный центр по науке и инновациям», 15.09.2006 «…Опыт всех последних лет показывает, что попытки построить с нуля что-то новое и хорошее приводят к воспроизведению тех же самых проблем. … Даже среди тех, кто много и

активно работает, преобладающим настроением является полное недоверие к любым новым проектам как

академии, так и министерства. У очень многих действительно сильных ученых практика распилов не

вызывает уже даже и внутреннего протеста, не говоря ни о каких активных действиях. Я опасаюсь, что

строительство новых структур в такой ситуации будет восприниматься ровно с тем же равнодушным

недоверием, перемежающимся вспышками лихорадочной активности, подобно той, какая возникает при

подготовке очередных конкурсов (не при объявлении — тогда все понимают, что уже все решено). В этом

смысле, совершенствование грантовой системы опять же кажется более технологичным вариантом, к

тому же, дающим возможность прогрессорам из министерства вступить в естественный союз со здоровой

частью академии — а такая несомненно существует.»

Алексей Колесниченко. Никак не могу понять, почему в ходе реформы науки реализуется самый худший вариант из всех возможных? — «Национальный информационный центр по науке и инновациям», 15.09.2006 «…Остатки «среднего» поколения, которого в науке уже и так практически не

осталось, «проголосуют ногами» — и науке конец. Всего-то этого возраста в Академии наук 5-6 тысяч

человек, и из них генераторами идей … является хорошо если половина… Этот уход крайне небольшого

числа людей будет иметь совершенно катастрофические последствия — оставшиеся «исполнители» не

смогут придумать ничего нового. В результате старшее поколение будет потихоньку уходить, а с

аспирантов и постдоков до 30 лет (которых, видимо, планируется набрать на место ушедших) толку в

этом смысле никакого…»

Сергей Шишкин. Комментарий в подборке «Реформа РАН: мнения экспертов». — «Грани.ру», 13.09.2006 «Положительным следствием «огосударствления» РАН может быть то, что

наконец-то начнутся серьезные реформы организации фундаментальной науки, которым постоянно

препятствовало руководство Академии. Более того, «под реформу» государство, вероятно, согласится

значительно увеличить финансирование науки. … В то же время придание государственного статуса

Российской академии наук — точнее, всему академическому сектору науки — может иметь и негативные

последствия. Дело в том, что чиновники РАН и Минобрнауки – двух враждовавших ведомств,

стремившихся находить друг у друга разные недостатки, — теперь фактически будут членами единой

корпорации и скорее всего перестанут столь активно контролировать друг друга. Более того, через эту

корпорацию будут проходить все более и более крупные потоки денег.»

Александр Железняк. Самый правильный выбор – моральный (интервью). — «Национальный информационный центр по науке и инновациям», 11.09.2006 «Вопросы же сегодня возникли к самому ученому сообществу, я думаю, даже у тех людей, кто никак не связан с наукой. С детства мы впитали, что русская интеллигенция – это совесть нации, а ученые и преподаватели вузов – это цвет нашей интеллигенции. А уж те из них, кто в Академии,

или в МГУ – это элита элит. … И тут возникает вопрос: а насколько верна нынешняя научная элита

моральным принципам предыдущего поколения интеллигенции? Первым звонком для меня прозвучали

безальтернативные выборы ректора МГУ в нынешнем обществе демократии, победившей брежневский

застой… Второй звонок – это предложение об увеличении допустимого возраста для кандидатов в

Президенты РАН с 70 до 75 лет непосредственно перед выборами.»

Андрей Казанский, Галина Цирлина: Крах российской науки как высшая и последняя стадия ее реформы. — «Национальный информационный центр по науке и инновациям», 03.09.2006 «Что нужно сделать для того, чтобы фундаментальная наука в России cмогла существовать? … Только решительно начать строить новую научную систему вне пирамиды и даже ее тени, объединив и целенаправленно поддержав тех немногих, кто еще наверняка может работать. Отбор немногих на конкурсной основе, по предельно прозрачным и исключительно профессиональным

критериям не вызовет особого протеста: в основной массе российские научные работники, явно не

склонные применять международные критерии качества публикаций и цитируемости к себе лично, не

возражают против высокой оценки редких коллег, «с запасом» удовлетворяющих таким критериям. Об

этом можно судить по массовому уважительному интересу сообщества к проекту «Кто есть кто в

российской науке», который уже пять лет существует на сайте scientific.ru благодаря героическим

усилиям Б.Е.Штерна.»

Алексей Иванов. Такие шажки могут оказаться важнее и действеннее, чем новые глобальные проекты (интервью). — «Национальный информационный центр по науке и инновациям», 01.09.2006 «Начните с малого – пусть РФФИ возьмет за правило выдавать авторам отклоненных и поддержанных заявок аргументированные рецензии экспертов и экспертных советов.

Пусть имена победителей и заявителей министерских программ окажутся в доступе для всех желающих.

Исключите возможность занимать административные посты вплоть до свидания с Господом.

Контролируйте выполнение научной работы по грантам, а не вводите постатейное расходование средств.

Даже такие «шажки» могут оказаться важнее и действеннее, чем новые глобальные прожекты.»

Александр Железняк. С мнением о распылении средств мы не согласны (интервью). — «Национальный

информационный центр по науке и инновациям», 01.09.2006 «В рамках страны сумма [выделяемая Российской венчурной компании] действительно невелика, поскольку хорошо можно профинансировать примерно 10 фондов, каждый из которых хорошо профинансирует примерно 10 проектов, а примерно 100 проектов на 87 субъектов Федерации — это маловато. Но! Я полагаю, что в первый год больше и не следует выделять, поскольку

РВК может не справиться с контрольными функциями и не сможет по существу проанализировать

информацию о проектах — сначала утонет в деталях, а потом выдаст «среднюю температуру по больнице,

включая морг».

Алексей Иванов. При использовании формальных показателей гораздо сложнее сжульничать (интервью). — «Национальный информационный центр по науке и инновациям», 23.08.2006 «…следует отметить, что ни одна самая совершенная система не может быть на 100% справедливой. Единственное, что требуется — это отделить активных от середняков, а тех – от неработающих. Этому формальная оценка, уверен, может служить. Кроме того, как я говорил, задание правильных ориентиров может заметно снизить количество неработающих»

Андрей Калиничев. Структурную реформу РАН можно было бы начать проводить даже без дополнительных денежных вливаний (статья). — «Национальный информационный центр по науке и инновациям», 16.08.2006 «Совершенно бесспорно, что в РАН сосредоточены сильнейшие российские научные

кадры. Это доказывается в частности тем, что Академия уже и так получает львиную долю грантов

РФФИ. Если распределять большую долю финансирования фундаментальной науки на основе конкурсов,

эти деньги все равно в конечном счете получит главным образом РАН. Так в чем же причина такого

неприятия конкурсной системы? Мне кажется, что все дело в возможности определять и контролировать

«административную ренту» финансирования, по каким бы каналам оно ни поступало.»

Михаил Гельфанд. Советы непостороннего, или за базар отвечу. — «Научное сообщество», 2006 г., N 8, с. 12-13. «…Давно и устойчиво заняв одностороннюю позицию, профсоюз упустил

уникальную возможность поставить себя арбитром в споре больших государственных учреждений —

Министерства образования и науки и Президиума РАН, каждое из которых активно ищет союзников

среди общественности — пожалуй, впервые за всю современную историю.»

Михаил Гельфанд. Если это называется эволюционный сценарий — слава богу (интервью). — «Национальный

информационный центр по науке и инновациям», 11.07.2006 «Наиболее приемлемый вариант — не трогать существующее базовое

финансирование, но зато все деньги, которые выделяются на увеличение финансирования, пустить на

разработку нормальных фондов и создание научных программ с конкурсным распределением грантов, с

нормальными механизмами — открытыми конкурсами по широким темам, международной экспертизой,

ознакомлением подавших заявки с рецензиями и т.п.»

Антон Балдин. Во всех стратегиях отсутствуют механимы ответственности за ее реализацию (интервью). —

«Национальный информационный центр по науке и инновациям», 07.07.2006 «На круглых столах Центра «Открытая экономика» неоднократно указывалось, что

по формальным критериям оценки научной деятельности (публикации, индексы цитирования и т.п.)

около половины исследований проводится НЕ в системе РАН. МОН имеет прямое влияние и

ответственность за организацию и контроль таких, не РАНовских исследований. Возникает вопрос,

почему бы МОН не продемонстрировать позитивную созидательную деятельность в подведомственных

центрах (МГУ, ИТЭФ, ОИЯИ, ….). Если бы возникли хорошо освещенные в средствах массовой

информации примеры созидательной деятельности МОН, то были бы сняты многие справедливые

опасения академиков.»

Михаил Гельфанд. Предложение министерства не идеально, но там есть простор для компромисса. — «Национальный информационный центр по науке и инновациям», 26.06.2006 «…Если бы со стороны президиума академии поступило предложение, как учитывать

специфику наук, то я уверен, что оно было бы немедленно обсуждено, потому что — куда деваться?

…Я не понимаю, как можно обсуждать частности, не решив основной проблемы: принимаем ли мы

формальные критерии в качестве существенной части или не принимаем. Если это принципиальное

решение будет принято, то по частностям, я уверен, стороны договорятся.»

Алексей Колесниченко. Старшее поколение будет благодарно пресловутому «килобаксу», но молодежь, тем более высококвалифицированная, вряд ли останется в стране на таких условиях (интервью). — «Национальный

информационный центр по науке и инновациям», 28.02.2006 «…совершенно необходимым представляется не просто очередная структурная

реорганизация образования и науки, но радикальное обновление их материально-технической базы и

резкое увеличение его финансирования. Пока еще не слишком поздно.»

Антон Балдин. Чем дольше процесс, тем больше денег (интервью). — «Национальный информационный центр по науке и инновациям», 27.02.2006 «Говоря о конкурентоспособности образования, забывается следующее –

сформулировать четко, какое образование понадобится через 15-20 лет – очень сложная задача. Поэтому

следует, наверное, говорить о воспитании способности к получению образования. … Наиболее

эффективным было бы начать реализацию проекта «Знание» с конкретных примеров, показав в

популярной форме различные варианты получения знаний, например, образовательные программы на

телевидении и в Интернете. Привлечь авторитетных ученых, режиссеров, педагогов к созданию

общеобразовательных программ, интересных молодежи, — это было бы важным шагом, и его надо бы

делать прямо сейчас, широким фронтом.»



Алексей Колесниченко. Затягивание реализации программы усиливает опасения ученых (интервью). — «Национальный информационный центр по науке и инновациям», 24.01.2006 Оправданы ли опасения ученых на счет создания государственных автономных некоммерческих организаций (ГАНО) и автономных некоммерческих организаций (АНО).

Евгений Онищенко. Выступление в дискуссии после лекции Даниила Александрова «Ученые без науки. Институциональный анализ сферы» в связи с вопросом возрождения работоспособной научной экспертизы в России — «Полит.ру», 19.01.2006 » Есть предложения, направленные конкретно на то, как у нас возродить это

экспертное сообщество… у нас в России есть некоторое количество ученых, которые высоко цитируются,

публикуются в ведущих международных журналах. Можно провести специальный конкурс – это

предложение члена-корреспондента РАН Александра Соболева – … отобранные группы и люди, которые

действительно получили высокую оценку на международном уровне, могли бы стать, ну, не основой, но

одним из элементов (как и проведение этого конкурса) возрождения российской науки как экспертного

сообщества.»

Алексей Крушельницкий. «Выиграли администраторы» — «Московские новости», 16.12.2005 «Хотя 15 декабря Правительство РФ приняло «за основу» Стратегию РФ в области

развития науки и инноваций, как именно будет реформироваться российская наука, осталось неясным.

Формулировки слишком общие и допускают различные толкования. … Остается без изменения, на мой

взгляд, главное — система управления и распределения государственных ресурсов, сохранившаяся с

советских времен и основанная на планировании сверху, масштабных целевых программах,

мегапроектах. Между тем основная часть фундаментальных исследований проводится небольшими

независимыми группами. … Без резкого увеличения доли грантового финансирования и

совершенствования конкурсных процедур подтянуть российскую науку до мирового уровня невозможно.

Но об этом в выступлениях научных чиновников почти ни слова.»

Алексей Колесниченко. Хорошо бы, наконец, определиться, — что такое «экономика, основанная на знаниях» для бизнеса и науки (интервью). — «Экспертный канал «Открытая экономика»», 02.11.2005 «Стратегия Российской Федерации в области развития науки и инноваций на период

до 2010 г.» глазами активно работающего ученого.

Алексей Колесниченко. Открытое письмо президенту РФ В.В.Путину. — «Экспертный канал «Открытая

экономика», 01.11.2005 «Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Начиная с сентября прошлого года,

после того, как правительственная концепция преобразования российской науки стала достоянием

широкой общественности, на страницах различных изданий начали появляться статьи участников

процесса реформирования — как министерских чиновников, так и руководителей и администраторов

крупных научных учреждений. Если первые заинтересованы в перераспределении денежных потоков, и в

связи с этим обвиняют российских ученых в неэффективности использования государственной

собственности, то в выступлениях тех, кто должностью или академическим званием причислен к

«бессмертным», как правило, просматривается вполне понятное нежелание терять закрепленное за

институтами имущество, а за руководителями институтов — положение. Мотивация же относительно немногочисленных высказываний рядовых научных сотрудников иная. Их

высказывания не сводится к выбору между «сохранять все, как есть», что предлагает руководство РАН

или «ломать и строить заново по инновационным схемам», что предлагает министерство науки и

образования. Рядовые исследователи пытаются разобраться в том, как сделать так, чтобы те, кто, работая

в России, выдает научный результат мирового уровня, имел возможность спокойно и продуктивно

работать и быть достойно оцененным по этому полученному результату.»

V.I. «Стратегия … до 2010 года» глазами молодого ученого. — «Монитор реформы науки», 09.08.2005 «Читая [«Стратегию Российской Федерации в области развития науки и инноваций

на период до 2010 г.»], я хотел найти в ней ответ на «вечный» вопрос: уезжать или оставаться …. В этой

концепции нет самого научного работника. … О грантах, о поддержке научных групп, о конкретных

действиях по оздоровлению морального климата и повышения престижности в «Стратегии» только

общие слова и никакой конкретики…»

Евгений Онищенко. Научное сообщество должно быть активнее. Мы должны брать ответственность на себя (интервью). — «Экспертный канал «Открытая экономика»», 05.08.2005 О разрабатываемых на форуме «Бытие российской науки» предложениях по реформированию фундаментальной науки.

А.В.Соболев, чл.-корр. РАН. Предложения о поддержке российских фундаментальных исследований

международного уровня. — «Монитор реформы науки», 21.06.2005 «Я предлагаю, в дополнение к мерам реформирования РАН, предложенным

президиумом РАН, создать целевые отечественные программы, стимулирующие ученых, способных

работать на международном уровне.»