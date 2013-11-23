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Солнечная система в снимках, сделанных межпланетными станциями

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Большая часть снимков данного раздела взята с сервера Лаборатории реактивного движения Калифорнийского Технологического института (JPL). Снимки открыты для публичного некоммерческого использования (включая журналистское использование), при при предупреждениях и более подробной информации содержащейся в Picture Use Policy на сайте JPL. Комментарии к снимкам сделаны нами на основе пресс-релизов JPL, при этом они не являются прямыми переводами — кое-где добавлена информация, кое-что сокращено и изложено иначе.

Планета Космический аппарат
Меркурий (2) Маринер 10
Венера (2) Галилео, Магеллан
Земля (1) Галилео
Марс с поверхности (14) Викинги 1, 2, Pathfinder
Марс с орбиты (39) Mars Global Surveyor
Астероиды (2) Галилео, NEAR
Система Юпитера:
   Юпитер (1) Вояджеры
   Ио (9) Вояджеры, Галилео
   Европа (8) Вояджеры, Галилео
   Ганимед (5) Вояджеры, Галилео
   Каллисто (3) Галилео
   Другие спутники Галилео
Сатурн и спутники (10) Вояджер 1
Уран (10) Вояджер 2
Нептун (7) Вояджер 2

Плутон межпланетными станциями не снимался, см. снимок телескопа «Хаббл». Справочник по Солнечной системе

1 comment for “Солнечная система в снимках, сделанных межпланетными станциями

  1. Танюша
    29.01.2017 at 02:31

    Здравствуйте.
    Очень полезная и интересная статья!
    Спасибо Вам за эту информацию.

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