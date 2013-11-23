Обращения научной общественности и выступления в СМИ

В этом разделе собрана информация об обращениях представителей научной общественности, связанных с сайтом Scientific.ru, к руководителям России и в различные государственные органы по вопросам государственной научной политики и конкурсного финансирования науки, ответах на них, а также некоторых связанных с этими обращениями выступлениях в СМИ (после 1 июля 2010 г.). Последнее обновление — 26 октября.

2010 г.

Возможные действия в защиту РФФИ и РГНФ



Несогласие с политикой правительства можно выразить, приняв участие в акциях протеста. Митинг профсоюза работников РАН в Москве состоялся в 11:00 21 октября 2010 г. на набережной им. Тараса Шевченко. Первоначально планировалось провести митинг у гостиницы «Украина», однако власти предоставили для проведения митинга другое, гораздо менее заметное и удобное место — на той же набережной около д.15 (см. подробности на сайте профсоюза ).

Обращение к научным сотрудникам и преподавателям — поможем РФФИ!

Куда следует направлять письма в защиту ведущих научных фондов

1. Сейчас проект федерального бюджета находится на рассмотрении в Государственной Думе. В электронном виде можно обратиться в Государственную Думу через сайт Думы

(объем — не более 2000 знаков). Адресовать обращение логично в Комитет Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям, на имя председателя комитета Черешнева Валерия Александровича, или первого заместителя Кокошина Андрея Афанасьевича, или одного из заместителей — Игошина Игоря Николаевича, Осипова Вячеслава Константиновича, Русских Алексея Юрьевича. Или на имя одного из членов комитета. С сайта Государственной Думы — «Письма, содержащие копии документов, фотографии и другие допустимые вложения, следует направлять почтой по адресу: 103265, ул. Охотный ряд, д. 1, Москва, Россия»

2. Письмо на имя президента России в электронном виде можно отравить через президентский сайт (объем — не более 2000 знаков).

«Адрес для отправки обращений обычной почтой: ул. Ильинка, д. 23, 103132, Москва, Россия »

3. Письмо в министерство финансов (на имя Алексея Леонидовича Кудрина) в электронном виде можно подать через сайт министерства (объем — не более 4000 знаков). В бумажном виде письмо можно направить по адресу 109097, Москва, ул. Ильинка, д. 9.

4. Письмо в министерство образования в и науки (на имя Андрея Александровича Фурсенко) в электронном виде можно подать через сайт министерства (объем — не более 2000 знаков). «Вы также можете отправить обращение обычной почтой по адресу: 125993, Москва, ГСП-3, Тверская ул., д. 11, либо записаться на приём в Министерство.»

Шаблоны писем, которые для экономии времени можно использовать при подготовке обращений в различные органы власти:

Вариант короткого (менее 2000 знаков) обращения в органы власти

Вариант более длинного (менее 4000 знаков) обращения в Минфин

Вариант бумажного обращения в органы власти (2 страницы) для отправки по почте или личной доставки (на примере Минфина)

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Обращения в государственные органы и ответы на эти обращения



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Выступления в СМИ (после 1 июля 2010 г.)



Ученым не интересно облагораживать своим присутствием праздник распила — «Газета.ру», 08.10.2010

Минобрнауки проигнорировало мнение более 2200 ученых, выраженное в письме, направленном президенту Медведеву. О том, почему так происходит и могут ли ученые еще что-то сделать, в своей лекции на «Газете.Ru» рассказывает научный сотрудник Физического института им. П. Н. Лебедева РАН Евгений Онищенко.

Минобрнауки проигнорировало мнение более 2200 ученых, выраженное в письме, направленном президенту Медведеву. О том, почему так происходит и могут ли ученые еще что-то сделать, в своей лекции на «Газете.Ru» рассказывает научный сотрудник Физического института им. П. Н. Лебедева РАН Евгений Онищенко. «Нанорога и микрокопыта» начинают и выигрывают» (интервью с Е.Онищенко) . — «Парламентская газета», 17.09.2010

Учёные России крайне обеспокоены тем, как работает принятый в 2005 году Федеральный закон №94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

«Какой-то ответ дан будет». — «Газета.ру», 20.07.2010

Один из инициаторов открытого письма ученых президенту России Евгений Онищенко рассказал «Газете.Ru», когда можно ожидать ответ от Дмитрия Медведева, и о том, какую пользу смогут извлечь ученые в том случае, если этот ответ не будет содержать в себе ничего конструктивного.

«От редакции: Капитаны грантов». — «Ведомости», 15.07.2010

Российские ученые, работающие в отечественных научных центрах от Калининграда до Магадана и за границей, обратились с открытым письмом к Дмитрию Медведеву. Преподаватели и научные работники, среди которых есть и два лауреата президентской премии для молодых ученых, критикуют государственную политику в научно-технической сфере и предлагают шаги, необходимые для преодоления отставания от передовых стран. Подавляющее большинство подписавшихся — общим числом 2200 человек — представители точных и естественных наук. Акций, сравнимых по массовости, в российской науке еще не было.

Российские ученые, работающие в отечественных научных центрах от Калининграда до Магадана и за границей, обратились с открытым письмом к Дмитрию Медведеву. Преподаватели и научные работники, среди которых есть и два лауреата президентской премии для молодых ученых, критикуют государственную политику в научно-технической сфере и предлагают шаги, необходимые для преодоления отставания от передовых стран. Подавляющее большинство подписавшихся — общим числом 2200 человек — представители точных и естественных наук. Акций, сравнимых по массовости, в российской науке еще не было. Пресс-конференция в РИА Новости, посвященная обращению научной общественности к президенту РФ. — 14.07.2010