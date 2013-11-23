Обращения научной общественности и выступления в СМИ

В этом разделе собрана информация об обращениях представителей научной общественности, связанных с сайтом Scientific.ru, к руководителям России и в различные государственные органы по вопросам государственной научной политики и конкурсного финансирования науки, ответах на них, а также некоторых связанных с этими обращениями выступлениях в СМИ (после 1 июля 2010 г.). Последнее обновление — 26 октября.
2010 г.
Возможные действия в защиту РФФИ и РГНФ
Несогласие с политикой правительства можно выразить, приняв участие в акциях протеста. Митинг профсоюза работников РАН в Москве состоялся в 11:00 21 октября 2010 г. на набережной им. Тараса Шевченко. Первоначально планировалось провести митинг у гостиницы «Украина», однако власти предоставили для проведения митинга другое, гораздо менее заметное и удобное место — на той же набережной около д.15 (см. подробности на сайте профсоюза ).
Обращение к научным сотрудникам и преподавателям — поможем РФФИ!
Куда следует направлять письма в защиту ведущих научных фондов
1. Сейчас проект федерального бюджета находится на рассмотрении в Государственной Думе. В электронном виде можно обратиться в Государственную Думу через сайт Думы
(объем — не более 2000 знаков). Адресовать обращение логично в Комитет Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям, на имя председателя комитета Черешнева Валерия Александровича, или первого заместителя Кокошина Андрея Афанасьевича, или одного из заместителей — Игошина Игоря Николаевича, Осипова Вячеслава Константиновича, Русских Алексея Юрьевича. Или на имя одного из членов комитета. С сайта Государственной Думы — «Письма, содержащие копии документов, фотографии и другие допустимые вложения, следует направлять почтой по адресу: 103265, ул. Охотный ряд, д. 1, Москва, Россия»
2. Письмо на имя президента России в электронном виде можно отравить через президентский сайт (объем — не более 2000 знаков).
«Адрес для отправки обращений обычной почтой: ул. Ильинка, д. 23, 103132, Москва, Россия »
3. Письмо в министерство финансов (на имя Алексея Леонидовича Кудрина) в электронном виде можно подать через сайт министерства (объем — не более 4000 знаков). В бумажном виде письмо можно направить по адресу 109097, Москва, ул. Ильинка, д. 9.
4. Письмо в министерство образования в и науки (на имя Андрея Александровича Фурсенко) в электронном виде можно подать через сайт министерства (объем — не более 2000 знаков). «Вы также можете отправить обращение обычной почтой по адресу: 125993, Москва, ГСП-3, Тверская ул., д. 11, либо записаться на приём в Министерство.»
Шаблоны писем, которые для экономии времени можно использовать при подготовке обращений в различные органы власти:
Вариант короткого (менее 2000 знаков) обращения в органы власти
Вариант более длинного (менее 4000 знаков) обращения в Минфин
Вариант бумажного обращения в органы власти (2 страницы) для отправки по почте или личной доставки (на примере Минфина)
Обращения в государственные органы и ответы на эти обращения
- Обращение представителей научной общественности к Президенту Российской Федерации в связи с неразумностью проводимой в настоящее время государственной научной политики, снижением финансирования ведущих государственных научных фондов, а также крайним несовершенством законодательства, регулирующего распределение средств в рамках государственного заказа (обращение подписало более 2200 ученых и преподавателей) — 8 июля 2010 г.
Ответы в порядке поступления
Ответ министерства образования и науки на копию письма президенту, направленного в департамент науки, высоких технологий и образования правительства РФ
Ответ на на копию письма президенту, направленную председателю Государственной Думы Б.В.Грызлову, за подписью руководителя комитета Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям В.А.Черешнева
Ответ на на копию письма президенту, направленную председателю Совета Федерации С.М.Миронова, за подписью руководителя комитета Совета Федерации по науке и образованию Х.Д.Чеченова
Ответ министерства финансов на копию письма президенту, направленную министру финансов А.Л.Кудрину
- Обращение представителей научной общественности к Президенту Российской Федерации по поводу будущего Российского фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного фонда, а также в связи с необходимостью корректировки Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., регулирующего конкурсное распределение средств в рамках государственного заказа (обращение подписало более 500 докторов наук) — 9 сентября 2009 г.
Ответ министерства образования и науки на открытое «письмо 500 докторов наук»
Ответ министерства финансов на открытое «письмо 500 докторов наук»
Выступления в СМИ (после 1 июля 2010 г.)
- Ученым не интересно облагораживать своим присутствием праздник распила — «Газета.ру», 08.10.2010
Минобрнауки проигнорировало мнение более 2200 ученых, выраженное в письме, направленном президенту Медведеву. О том, почему так происходит и могут ли ученые еще что-то сделать, в своей лекции на «Газете.Ru» рассказывает научный сотрудник Физического института им. П. Н. Лебедева РАН Евгений Онищенко.
- «Нанорога и микрокопыта» начинают и выигрывают» (интервью с Е.Онищенко) . — «Парламентская газета», 17.09.2010
Учёные России крайне обеспокоены тем, как работает принятый в 2005 году Федеральный закон №94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
- «Какой-то ответ дан будет». — «Газета.ру», 20.07.2010
Один из инициаторов открытого письма ученых президенту России Евгений Онищенко рассказал «Газете.Ru», когда можно ожидать ответ от Дмитрия Медведева, и о том, какую пользу смогут извлечь ученые в том случае, если этот ответ не будет содержать в себе ничего конструктивного.
- «Письмо президенту — российские ученые просят поддержки. Каким будет ответ?». — Телеканал ТВЦ, Еженедельная аналитическая программа «Посткриптум», 18.07.2010
- «От редакции: Капитаны грантов». — «Ведомости», 15.07.2010
Российские ученые, работающие в отечественных научных центрах от Калининграда до Магадана и за границей, обратились с открытым письмом к Дмитрию Медведеву. Преподаватели и научные работники, среди которых есть и два лауреата президентской премии для молодых ученых, критикуют государственную политику в научно-технической сфере и предлагают шаги, необходимые для преодоления отставания от передовых стран. Подавляющее большинство подписавшихся — общим числом 2200 человек — представители точных и естественных наук. Акций, сравнимых по массовости, в российской науке еще не было.
- Пресс-конференция в РИА Новости, посвященная обращению научной общественности к президенту РФ. — 14.07.2010
- Миллиарды выделяются «под красивую идею». — «Газета.ру», 05.07.2010
Чем недовольны российские ученые, которые обращаются с открытым письмом к президенту России, рассказывает в своей лекции на «Газете.Ru» сотрудник Физического института РАН Евгений Онищенко.