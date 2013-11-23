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Новости науки

Журнал Scientific.ru

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Новости науки

Страница обзора электронных препринтов по астрофизике

Обозрение Сергея Попова

Персональный проект Игоря Иванова: Физика элементарных частиц на Scientific.ru

Троицкие телевизионные эфиры о науке

Ученые о паранормальных явлениях

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