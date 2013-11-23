Журнал Scientific.ru

Страница обзора электронных препринтов по астрофизике
Персональный проект Игоря Иванова: Физика элементарных частиц на Scientific.ru
Троицкие телевизионные эфиры о науке
Ученые о паранормальных явлениях
Краткие сообщения
- «Эксперимент Эйнштейна-Подольского-Розена для частиц со спином 1/2»
В.В.Наумов (15.06.2011)
- «Эйнштейн и технология будущего»
З.К.Силагадзе (22.12.2005)
- «Где находится родина индоевропейцев?»
В.Кобычев (27.02.2004)
- «Фермионный конденсат»
Е.Онищенко (10.02.2004)
- «Великолепная семерка»: молодые, горячие и стройные
С.Попов (04.12.2002)
- Что кроется за термином «биологическая политика»?
С.Мусин (24.07.2002)
- Свободные радикалы – вред или польза?
С.Мусин (18.07.2002)
- Лазер в руках врача: что лежит в основе феномена лазерной терапии
С.Мусин (07.07.2002)
- Топологические солитонные модели барионов и их
предсказания
В.Б.Копелиович
- За пределами Стандартной Модели
И.Иванов
Статьи и очерки
- Сколько ангелов может танцевать на булавочной
головке?
Зураб Силагадзе (24.10.2004)
- Перпетуум Мобиле
Зураб Силагадзе (30.04.2004)
- КЛЕТОЧНОЕ ОРУЖИЕ МАССОВОГО МУТИРОВАНИЯ В БОРЬБЕ С ВИРУСОМ СПИДа
Сергей Харитончик (12.03.2004)
- Почему у кошек девять жизней?
Зураб Силагадзе (20.02.2004)
- ДНК В КРИМИНАЛИСТИКЕ. Часть 3.
Ольга Лютаревич (18.02.2004)
- ДНК В КРИМИНАЛИСТИКЕ. Часть 2.
Ольга Лютаревич (08.02.2004)
- ДНК В КРИМИНАЛИСТИКЕ.
Ольга Лютаревич (25.01.2004)
- Птицы в биологии: от Дарвина до наших дней
С.Григорович (30.11.2003)
- Магнетизм для всех
А.Гейм, перевод З.К.Силагадзе (20.11.2003)
- Сверхсветовое разбегание галактик
и горизонты Вселенной: путаница в тонкостях.
С.Попов (12.11.2003)
- Загадка песков
Г.Райт, перевод З.К.Силагадзе (02.10.2003)
- Рентгеновский свет старой гвардии
С.Попов (02.09.2003)
- Первые шаги аттофизики
Е.Онищенко (08.06.2003)
- Нобелевские портреты.
Физиология и медицина — 2002. Хорвиц.
С.Григорович (14.05.2003)
- Нобелевские портреты.
Физиология и медицина — 2002. Салстон. Часть 2.
С.Григорович (20.04.2003)
- Нобелевские портреты.
Физиология и медицина — 2002. Салстон. Часть 1
С.Григорович (14.04.2003)
- Нобелевские портреты.
Физиология и медицина — 2002. Бреннер. Часть 4.
С.Григорович (26.03.2003)
- Нобелевские портреты.
Физиология и медицина — 2002. Бреннер. Часть 3.
С.Григорович (20.03.2003)
- Нобелевские портреты.
Физиология и медицина — 2002. Бреннер. Часть 2.
С.Григорович (06.03.2003)
- Нобелевские портреты.
Физиология и медицина — 2002. Бреннер. Часть 1.
С.Григорович (06.03.2003)
- Анизотропия реликтового излучения и эксперимент «Реликт»
М.Сажин (25.02.2003)
- Не храпите на здоровье!
Ю.Сапа (19.02.2003)
- Малые РНК в большой науке. Часть 3.
С.Григорович. (21.01.2003)
- Малые РНК в большой науке. Часть 2.
С.Григорович. (19.01.2003)
- Малые РНК в большой науке. Часть 1.
С.Григорович. (18.01.2003)
- Вирус СПИДа: превращение в зомби.
С.Григорович. (09.12.2002)
- Биология старения. Часть 1 .
Часть 2 .
Часть 3 . С.Григорович. (09.12.2002)
- Много холодного антиводорода в ЦЕРНе —
некоторые подробности
Е.Онищенко (22.11.2002)
- Окрестности Солнца: пузыри, взрывы и черные дыры
С.Попов (14.08.2002)
- Межзвездная среда и туманности
Л.С.Кудашкина (18.04.2002)
- Космология вчера и сегодня, или Шекспир был не прав
Е.Михеева,В.Лукаш
- Полупроводниковые гетероструктуры: от классических к
низкоразмерным, или «конструктор» от Нобелевского лауреата
Е.Онищенко
- 58 планет у окрестных звезд
Б.Штерн
- Революция в термодинамике
Игорь Иванов
Комментарии к сообщениям СМИ
- Свет: остановка по требованию?
Е.Онищенко
- Витимская сенсация. Комментарий.
С.А.Язев (11.06.2003)
Полемические заметки и дискуссии
- Ультразвуковой термояд: критический анализ
Игорь Иванов (27.07.2002)
- Не слишком ли много воды на Марсе?
От редакции
Классики
- Единая физика к 2050?
Стивен Вайнберг, перевод из Scientific American
- Природа пространства и времени
Дискуссия Стивена Хоукинга и Роджера Пенроуза. Перевод из Scientific American
Переводы, дайджесты
- Недостающее звено…
New Scientist, Ян Стюарт (27.04.2003)
- Новые рекордсмены среди
динозавров New Scientist, Грэхам Лоутон
- Массовые мании и истерии второго тысячелетия
Sceptical Inquirer, Роберт Бартоломью и Эрик Гуд
- Научно-популярные издания в Интернете (30.11.2002)
- Репортажи о прошедших конференциях
- Новости науки: тематический рубрикатор
Книжное обозрение
- История Марса
Георгий Гончаров