Новости науки

|14.11.13. Почему разрушаются межпозвоночные диски?
|Установлено, что дегенеративные изменения в дисках поясничного отдела позвоночника провоцируются нарушением деятельности гена CHST3, отвечающего за продукцию фермента карбогидрат-сульфотрансферазы.Подробности
|28.10.13. Интегрины и защита сердца от ишемического повреждения
|Установлено, что интегрин альфа-7-бета-1D предупреждает нарушение структуры и функции клеток сердечной мышцы, вызываемое ухудшением коронарного кровообращения.Подробности
|18.10.13. Обзор astro-ph (выпуск N306) за 01 — 18 октября 2013 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|17.10.13. Новый взгляд на развитие воспаления сосудов
|Установлено, что главным пусковым механизмом в формировании воспалительного процесса стенки сосудов является дефицит Круппель-подобного фактора KLF15.Подробности
|13.10.13. Обзор astro-ph (выпуск N305) за 01 — 30 сентября 2013 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|28.09.13. Стрессовое недержание мочи: какой способ лечения лучше?
|Установлено, что хирургическое лечение связанного с нагрузкой недержания мочи у женщин значительно эффективнее физиотерапевтических методов лечения.Подробности
|14.09.13. Курение и ожирение способствуют формированию ревматоидного артрита
|Установлено, что вероятность появления ревматоидного артрита у людей, курящих табачные изделия и страдающих избыточной массой тела, существенно выше, чем у некурящих и имеющих нормальный вес.Подробности
|02.09.13. Обзор astro-ph (выпуск N304) за 01 — 31 августа 2013 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|29.08.13. Почему ухудшается память при сахарном диабете?
|Установлено, что у больных сахарным диабетом активируется фермент металлопротеиназа-9, из-за чего снижается продукция нейропротекторных веществ и развивается цереброваскулярная дегенерация.Подробности
|08.08.13. Новый подход к защите кожи от старения
|Установлено, что снизить интенсивность возрастных изменений кожи и улучшить процессы заживления ран можно путём торможения активности фермента 11beta-HSD1.Подробности
|01.08.13. Обзор astro-ph (выпуск N303) за 01 — 31 июля 2013 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|24.07.13. Иммунные клетки кожи влияют на артериальное давление
|Установлено, что тканевые макрофаги кожи активно регулируют содержание электролитов в лимфатических капиллярах и межклеточных структурах кожи, посредством чего влияют на артериальное давление.Подробности
|05.07.13. Влияние адреномедуллина на плаценту и сосуды матки
|Установлено, что адреномедуллин играет важную роль в адаптации сосудов матки и иммунных механизмов плаценты к беременности, а также позволяет диагностировать преэклампсию и предупреждать её появление.Подробности
|19.06.13. Влияние бактерий на работу генов человек
|Установлено, что некоторые микробы способны специфически воздействовать на генетический аппарат клеток человека, отвечающий за продукцию фермента РНК-полимераза II, после чего возникает продолжительное бессимптомное носительство этих микроорганизмов.Подробности
|03.06.13. Обзор astro-ph (выпуск N301) за 15 — 31 мая 2013 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|26.05.13. Близорукость и глухоту вызывает мутация гена Slitrk6
|Установлено, что ген Slitrk6 играет решающую роль в формировании нормального зрения и слуха, а нарушение его деятельности приводит к тяжёлой врождённой близорукости и глухоте.Подробности
|15.05.13. Обзор astro-ph (выпуск N300) за 01 — 14 мая 2013 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|12.05.13. Молочная кислота защищает мозг при сахарном диабете
|Установлено, что молочная кислота способна предохранять нейроны головного мозга от функциональных и метаболических нарушений, провоцируемых гипогликемией, возникающей при лечении сахарного диабета инсулином.Подробности
|29.04.13. Новый подход к лечению гемохроматоза и талассемии
|Установлено, что снижение активности фермента TMPRSS6 позволяет нормализовать обмен железа при гемохроматозе и талассемии.Подробности
|17.04.13. Рак молочной железы и циркулирующая ДНК
|Установлено, что содержащиеся в плазме крови молекулы опухолевой ДНК можно использовать в качестве чувствительного индикатора развития метастазов рака молочной железы.Подробности
|05.04.13. Обзор astro-ph (выпуск N298) за 01 — 31 марта 2013 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|31.03.13. Аутоиммунные болезни и половая принадлежность
|Установлено, что гены половой Х-хромосомы не связаны с риском возникновения системной красной волчанки и ревматоидного артрита.Подробности
|17.03.13. Как вирусам удаётся провоцировать рак печени?
|Установлено, что вирусы, поражающие печень, специфически блокируют T-лимфоциты CD8+, после чего многократно возрастает вероятность появления гепатокарциномы.Подробности
|04.03.13. Обзор astro-ph (выпуск N297) за 16 — 28 февраля 2013 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|28.02.13. Атрофия мышц и грелин
|Установлено, что как ацилированная, так и неацилированная формы биорегулятора грелина, способны предотвращать развитие атрофии скелетной мускулатуры организма.Подробности
|16.02.13. Обзор astro-ph (выпуск N296) за 01 — 15 февраля 2013 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|14.02.13. Рак простаты и интегрин
|Установлено, что бета-4-интегрин стимулирует развитие злокачественных опухолей предстательной железы путём активации специфических рецепторов в клетках-предшественниках рака.Подробности
|03.02.13. Обзор astro-ph (выпуск N295) за 17 — 31 января 2013 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|29.01.13. Новый подход к лечению острого лейкоза.
|Установлено, что острый миелобластный лейкоз можно эффективно лечить препаратами, разрушающими лизосомы в клетках.Подробности
|17.01.13. Обзор astro-ph (выпуск N294) за 01 — 16 января 2013 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|14.01.13. Почему возникает воспаление почек при мочекаменной болезни?
|Установлен механизм развития воспалительных явлений в ткани почек при появлении оксалатных камней в почечных канальцах.Подробности
|31.12.12. Обзор astro-ph (выпуск N293) за 18 — 31 декабря 2012 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|17.12.12. Обзор astro-ph (выпуск N292) за 01 — 17 декабря 2012 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|12.12.12. Лечение ожирения у детей влияет на функцию лёгких
|Установлено, что при снижении массы тела детей, страдающих ожирением, значительно улучшается деятельность системы дыхания.Подробности
|03.12.12. Обзор astro-ph (выпуск N291) за 15 — 30 ноября 2012 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|22.11.12. Сексуальные проблемы при сердечной недостаточности
|Установлено, что возникновение сердечной недостаточности резко ухудшает качественные и функциональные характеристики половой жизни как у мужчин, так и у женщин.Подробности
|14.11.12. Обзор astro-ph (выпуск N290) за 01 — 14 ноября 2012 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|01.11.12. Обзор astro-ph (выпуск N289) за 06 — 31 октября 2012 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|28.10.12. Почему избыток железа в организме вызывает сахарный диабет?
|Установлено, что путём регулирования активности вещества-переносчика хлоридов SLC26A9 можно значительно улучшить состояние системы дыхания при бронхиальной астме и тем самым радикально снизить интенсивность приступов удушья.Подробности
|15.10.12. Новый подход к лечению бронхиальной астмы
|Установлено, что путём регулирования активности вещества-переносчика хлоридов SLC26A9 можно значительно улучшить состояние системы дыхания при бронхиальной астме и тем самым радикально снизить интенсивность приступов удушья.Подробности
|05.10.12. Обзор astro-ph (выпуск N288) за 21 сентября — 5 октября 2012 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|01.10.12. Витамин Е может спровоцировать рак простаты
|Установлено, что повышенные дозы витамина Е не только не уменьшают риск возникновения рака простаты, но и способствуют его формированию.Подробности
|14.09.12. Дети, рождённые посредством кесарева сечения, склонны к ожирению
|Установлено, что у детей, родившихся путём кесарева сечения, значительно больше шансов в последующем иметь избыточную массу тела, чем у младенцев, появившихся на свет обычным (вагинальным) способом.Подробности
|03.09.12. Обзор astro-ph (выпуск N286) за 16 — 31 августа 2012 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|30.08.12. Новый подход к лечению рака кожи.
|Установлено, что путём воздействия на специфическую группу биомолекулярных механизмов, связанных с геном FOS, можно резко затормозить рост одной из наиболее опасных злокачественных опухолей кожи — плоскоклеточной карциномы.Подробности
|15.08.12. Обзор astro-ph (выпуск N285) за 01 — 15 августа 2012 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|09.08.12. Что объединяет боль и депрессию?
|Установлено, что при хронической боли и депрессии значительно повышается активность ключевого фермента обмена триптофана IDO1 в головном мозге.Подробности
|01.08.12. Обзор astro-ph (выпуск N284) за 19 — 31 июля 2012 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|27.07.12. Гонадотропин гипергликозилированный — новый маркер рака мужских половых желез
|Установлено, что наблюдаемое при злокачественных опухолях мужских половых желез повышение в крови концентрации насыщенного углеводами хорионического гонадотропина зависит от тяжести заболевания и эффективности лечения.Подробности
|20.07.12. Обзор astro-ph (выпуск N283) за 01 — 18 июля 2012 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|16.07.12. Ревматоидный артрит нарушает метаболизм холестерина
|Установлено, что при ревматоидном артрите тормозится выведение холестерина липопротеидами высокой плотности, из-за чего ускоряется развитие атеросклероза и его осложнений.Подробности
|02.07.12. Обзор astro-ph (выпуск N282) за 16 — 30 июня 2012 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|26.06.12. Распространение малярии можно замедлить ингибиторами ферментов BKIs
|Установлено, что использование ингибиторов ферментов BKIs позволяет значительно снизить возможность передачи малярийного плазмодия комарами от человека к человеку.Подробности
|20.06.12. Десмозин — новый маркер хронической обструктивной болезни лёгких
|Установлено, что повышение концентрации десмозина в крови и моче позволяет охарактеризовать степень повреждения альвеол при хронической обструктивной болезни лёгких.Подробности
|16.06.12. Обзор astro-ph (выпуск N281) за 01 — 15 июня 2012 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|07.06.12. Аммониты из «метановых оазисов»?
|400 миллионов лет назад на земле появились похожие на наутилусов существа – аммониты. У них было множество щупалец и спиральные либо конические раковины, эти существа бороздили бескрайние просторы морей и океанов и активно охотились на рыб и другую добычу. Так, по крайней мере, представляли себе образ жизни аммонитов палеонтологи до недавнего времени. Новое исследование заставляет нас пересмотреть эти классические взгляды – часть аммонитов, по всей видимости, были оседлыми существами и проводили большую часть времени и у морского дна в местах выхода газа метана.Подробности
|01.06.12. Обзор astro-ph (выпуск N280) за 17 — 31 мая 2012 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|29.05.12. Инфаркт миокарда при здоровых сосудах сердца
|Охарактеризованы основные факторы, провоцирующие инфаркт миокарда при отсутствии атеросклеротического поражения коронарных артерий.Подробности
|24.05.12. Голуби способны к математическому мышлению
|Исследователи из Новой Зеландии показали, что голуби способны к математическому мышлению. Раньше считалось, что из животных такой способностью обладают только приматы. Хотя голуби и неспособны к очень сложным действиям, их математические способности дают надежду на то, что похожими талантами могут обладать и представители других видов животных.Подробности
|19.05.12. Новый подход к регенерации повреждённой ткани печени
|Установлено, что процесс восстановления печени после повреждения может быть значительно ускорен путём стимулирования специфических клеток-предшественников синусных эндотелиоцитов.Подробности
|16.05.12. Обзор astro-ph (выпуск N279) за 01 — 16 мая 2012 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|05.05.12. Переливчатые перья динозавра
|Небольшой, размером с голубя, динозавр Microraptor, живший на нашей планете примерно 120 миллионов лет назад, растопыривал свои черные переливчатые перья примерно как это делают современные вороны.Подробности
|02.05.12. Обзор astro-ph (выпуск N278) за 18 — 30 апреля 2012 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|24.04.12. Нужно ли сообщать больному о наличии у него рака?
|Установлено, что сразу же после информирования пациента о выявленном у него онкологическом заболевании формируется тяжёлая стрессовая реакция, которая может привести к серьёзным сердечнососудистым заболеваниям с фатальными последствиями, а также к суициду.Подробности
|17.04.12. Обзор astro-ph (выпуск N277) за 01 — 17 апреля 2012 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|13.04.12. Новый эффективный способ предупреждения атеросклероза
|Установлено, что введением антител против фермента PCSK9 можно значительно снизить уровень холестерина в крови, и, тем самым, существенно уменьшить риск атеросклеротического поражения сосудов.Подробности
|09.04.12. BMP7 способствует регенерации костей у млекопитающих
|Недавно японские исследователи показали, что сигнальный белок Bone Morphogenetic Protein 7 способствует частичному восстановлению лучевой и локтевой костей в ампутированной передней конечности мышей.Подробности
|02.04.12. Обзор astro-ph (выпуск N276) за 17 — 31 марта 2012 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|27.03.12. Курение, ожирение и риск врождённой патологии сердца
|Установлено, что курение сигарет беременными женщинами с избыточной массой тела значительно повышает риск рождения ребёнка, страдающего врождённым пороком сердца.Подробности
|23.03.12. Почему планарии активно регенерируют и потенциально бессмертны?
|Исследователи из Университета Ноттингема, Великобритания, выяснили молекулярные механизмы высокой способности к регенерации у планарий.Подробности
|20.03.12. Генная инженерия поможет против глобального потепления
|Не исключено, что в борьбе с глобальным потеплением могут сыграть свою роль генно-модифицированные бактерии, ускоряющие связывание атмосферного CO2 в минералы.Подробности
|17.03.12. Обзор astro-ph (выпуск N275) за 01 — 16 марта 2012 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|16.03.12. Важная роль LSD1 в процессе дифференцировки клеток
|Исследование ученых из Института Вайтхэд показало, что фермент лизин-специфическая деметилаза 1 играет важную роль в дифференцировке стволовых клеток в клетки других типов.Подробности
|12.03.12. Защищает ли удаление полипов толстой кишки от рака?
|Установлена степень взаимосвязи между колоноскопическим удалением полипов толстого кишечника и заболеваемостью раком прямой и толстой кишки.Подробности
|06.03.12. Чрезмерный вылов рыбы ведет к снижению численности морских птиц
|Рыболовство может негативно влиять на морских птиц: недавние исследования показали, что когда биомасса рыб снижается до одной трети от максимальной, у представителей многих видов морских птиц выживает меньше птенцов.Подробности
|01.03.12. Обзор astro-ph (выпуск N274) за 15 — 29 февраля 2012 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|27.02.12. Язва желудка и гормон гепцидин
|Установлено, что выделяемый клетками желудка гепцидин стимулирует продукцию соляной кислоты и, тем самым, содействует возникновению язвенной болезни.Подробности
|24.02.12. Шестипалые слоны.
|Под кожистыми покровами слона обнаружена загадочная анатомическая структура.Подробности
|20.02.12. Извечная битва змей и людей
|Есть серьезные доказательства того, что эти взаимоотношения людей и змей на деле сложнее, чем принято представлять.Подробности
|14.02.12. Обзор astro-ph (выпуск N273) за 01 — 14 февраля 2012 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|11.02.12. Курение может спровоцировать острый панкреатит
|Установлено, что курение табачных изделий значительно повышает риск развития острого панкреатита как у мужчин, так и у женщин.Подробности
|08.02.12. «Инопланетные языки» помогают понять как устроен наш язык
|На Земле есть тысячи языков, многие из которых звучат совершенно непонятно для большинства людей, в каждом из них тысячи уникальных слов. Создавая искусственные языки и обучая этим языкам добровольцев, ученые пытаются понять базовые признаки языков и принципы, по которым языки могут эволюционировать.Подробности
|31.01.12. Обзор astro-ph (выпуск N272) за 19 — 31 января 2012 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|26.01.12. Спонтанный шум в ушах у младших школьников
|Установлено, что за последние 10 лет существенно участились случаи формирования спонтанного шума в ушах у детей 7-летнего возраста.Подробности
|18.01.12. Обзор astro-ph (выпуск N271) за 01 — 18 января 2012 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|13.01.12. Определение риска развития артрита при псориазе
|Установлено, что исследование некоторых компонентов лейкоцитарного антигена человека (HLA) позволяет спрогнозировать появление артрита у больных кожными формами псориаза.Подробности
|31.12.11. Обзор astro-ph (выпуск N270) за 20 — 31 декабря 2011 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|21.12.11. Обзор astro-ph (выпуск N269) за 01 — 19 декабря 2011 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|15.12.11. Новые подходы к защите клеток и сосудов головного мозга от ишемии
|Установлено, что специфическое воздействие на рецепторы простагландина Е2 защищает нейроны и сосуды головного мозга от необратимого повреждения при ишемическом инсульте.Подробности
|02.12.11. Обзор astro-ph (выпуск N268) за 01 — 30 ноября 2011 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|29.11.11. Почему лечение ожирения обязательно должно быть длительным?
|Установлено, что только продолжительное (не менее 1 года) применение снижающей вес тела схемы лечения создаёт биохимические основы для невозможности восстановления прежней массы организма.Подробности
|20.11.11. Белок FGF23 нарушает состояние сердечной мышцы
|Установлено, что белок FGF23 провоцирует формирование опасной гипертрофии левого желудочка сердца.Подробности
|08.11.11. Открытое письмо Председателю Правительства Российской Федерации
|Обращение молодых ученых, лауреатов премии Президента РФ для молодых ученых к Председателю Правительства РФ В.В.Путину — о необходимости срочного увеличения финансирования Российского фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного фонда.Подробности
|02.11.11. Обзор astro-ph (выпуск N267) за 20 — 31 октября 2011 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|28.10.11. Цитомегаловирус способен вызвать рак мозга
|Установлено, что возбудитель цитомегаловирусной инфекции человека провоцирует появление медуллобластомы головного мозга.Подробности
|19.10.11. Обзор astro-ph (выпуск N266) за 01 — 19 октября 2011 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|14.10.11. Собирательные трубочки почек регулируют воспалениев
|Установлено, что клетки собирательных трубочек почек способны активно воздействовать на формирование и протекание хронического воспалительного процесса в почечной ткани.Подробности
|07.10.11. Белок паркин — важный регулятор обмена жиров
|Установлено, что участвующий в формировании болезни Паркинсона белок паркин является чувствительным регулятором метаболизма липидов.Подробности
|30.09.11. Обзор astro-ph (выпуск N265) за 18 — 30 сентября 2011 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|22.09.11. Ревматоидный артрит и фермент карбоксипептидаза
|Установлено, что карбоксипептидаза может предотвращать повреждение суставов при ревматоидном артрите.Подробности
|16.09.11. Обзор astro-ph (выпуск N264) за 01 — 17 сентября 2011 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|11.09.11. Древнейшая «зеленая революция».
|Японские ученые выяснили, что древние «селекционеры» в процессе одомашнивания риса использовали при отборе те же мутации, что и их современные коллеги в 1960-х годах в процессе «зеленой революции» в Азии.Подробности
|06.09.11. Гипертония, поваренная соль и белковый рецептор Rac1.
|Установлено, что чувствительность к соли при гипертонической болезни связана с нарушением функции внутриклеточного белка Rac1 в ткани почек.Подробности
|01.09.11. Обзор astro-ph (выпуск N263) за 16 — 31 августа 2011 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|19.08.11. Ген Gata5 и порок аортального клапана сердца.
|Установлено, что при блокировании гена Gata5 нарушается развитие аортального клапана и появляется врождённый порок — бикуспидальный клапан.Подробности
|13.08.11. Обзор astro-ph (выпуск N262) за 01 — 15 августа 2011 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|06.08.11. Обзор astro-ph (выпуск N261) за 01 — 31 июля 2011 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|03.08.11. Роль фермента S6К1-киназы в восстановлении ткани печени.
|Установлено, что фермент S6К1-киназа многократно повышает интенсивность процессов регенерации печени после её повреждения.Подробности
|04.07.11. Агрессивность стрептококка и белок RopB
|Установлено, что незначительное изменение структуры регуляторного белка RopB в клетках стрептококка кардинально меняет его способность заражать организм.Подробности
|01.07.11. Обзор astro-ph (выпуск N260) за 15 — 30 июня 2011 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|25.06.11. Метастазы рака молочной железы и липоксигеназа-15
|Международной группой исследователей проведены сложные экспериментальны, доказавшие, что решающим фактором, провоцирующим возникновение метастазов злокачественных опухолей и их распространение по лимфатической системе, является фермент липоксигеназа.Подробности
|17.06.11. Сигаретный дым, эмфизема лёгких и белок EMAPII.
|Установлено, что регуляторный белок EMAPII значительно ускоряет деструкцию ткани лёгких, вызванную дымом табака.Подробности
|16.06.11. Полное лунное затмение 15-16 июня 2011
|В европейской части России можно было наблюдать очень долгое полное лунное затмение. Кому не повезло с погодой — смотрите снимки Семёна Глазырина, сделанные в Сарове.Подробности
|15.06.11. Управление квантовыми корреляциями на расстоянии
|Квантовая механика предсказывает, что измерения на пространственно разделенных частицах могут давать нелокальные корреляции. См. статью В.В.Наумова в нашем журнале . Это твёрдо установлено на опыте, но нелегко поддаётся интуитивным представлениям о пространстве и времени. Концепция «управления» (steering) помогает понять квантовую нелокальность.Подробности
|14.06.11. Обзор astro-ph (выпуск N259) за 01 — 14 июня 2011 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|06.06.11. Система Sema3E-PlexinD1 и поражение сосудов сетчатки глаз.
|Установлено, что использование белка Sema3E в качестве стимулятора развития нормальной сосудистой сети сетчатки глаз при хроническом нарушении её кровоснабжения позволяет успешно сохранить зрение.Подробности
|02.06.11. Обзор astro-ph (выпуск N258) за 13 — 31 мая 2011 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|23.05.11. Значение эпикарда для лечения инфаркта миокарда.
|Установлено, что клетки эпикарда могут воздействовать на зону инфаркта миокарда, способствуя уменьшению её размеров и более быстрому восстановлению состояния сердечной мышцы.Подробности
|15.05.11. Результаты Gravity Probe B и критика этого проекта.
|Опубликованы результаты пятилетнего анализа данных Gravity Probe B по проверке проявлений гравимагнетизма: эффект увлечения системы отсчёта вращающимся телом подтверждён на уровне 19% точности.Подробности
|14.05.11. Падение кометы на Солнце.
|Коронограф аппарата SOHO заснял падение на Солнце кометы, открытой 10-го мая. Уже 11-го мая она упала на Солнце.Подробности
|13.05.11. Язвенный колит вызывается дефицитом О-гликанов.
|Установлено, что неспецифический язвенный колит возникает из-за того, что в клетках слизистой оболочки толстого кишечника нарушается биосинтез углеводов (гликанов) в молекулах главного компонента слизи — муцинов.Подробности
|12.05.11. Обзор astro-ph (выпуск N257) за 01 — 12 мая 2011 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|03.05.11. Обзор astro-ph (выпуск N256) за 23 — 30 апреля 2011 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|29.04.11. Атеросклероз, рецептор GPR109A и никотиновая кислота.
|Установлено, что никотиновая кислота тормозит развитие атеросклероза сосудов путём специфического воздействия на рецептор GPR109A иммунных клеток.Подробности
|22.04.11. Обзор astro-ph (выпуск N255) за 13 — 22 апреля 2011 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|17.04.11. Дефицит DEDD-белка вызывает бесплодие.
|Установлено, что DEDD-белок необходим для своевременного образования децидуальной оболочки плода на раннем этапе беременности.Подробности
|13.04.11. Обзор astro-ph (выпуск N254) за 01 — 12 апреля 2011 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|08.04.11. Совершенно необычный долгий гамма-всплеск
|28 марта 2011 г. был обнаружен источник в созвездии Дракона, который внесён в каталоги как гамма-всплеск GRB 110328A. Никогда раньше не наблюдали такой продолжительный яркий переменный всплеск.Подробности
|03.04.11. Обзор astro-ph (выпуск N253) за 16 — 31 марта 2011 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|15.03.11. Обзор astro-ph (выпуск N252) за 01 — 15 марта 2011 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|01.03.11. Обзор astro-ph (выпуск N251) за 18 — 28 февраля 2011 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|19.02.11. Дефицит стабилинов в печени вызывает тяжёлое поражение почек
|Примерно половина людей, перенесших инсульт, частично теряют двигательные способности. Недавно специалисты по реабилитационной медицине из Нью-Йоркского Пресвитерианского Госпиталя и Медицинского Центра Колумбийского Университета стали использовать устройства на принципах роботики для того, чтобы помочь пережившим инсульт восстановить утерянные функции.Подробности
|18.02.11. Обзор astro-ph (выпуск N250) за 01 — 17 февраля 2011 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|09.02.11. Роботы помогут паралитикам
|Примерно половина людей, перенесших инсульт, частично теряют двигательные способности. Недавно специалисты по реабилитационной медицине из Нью-Йоркского Пресвитерианского Госпиталя и Медицинского Центра Колумбийского Университета стали использовать устройства на принципах роботики для того, чтобы помочь пережившим инсульт восстановить утерянные функции.Подробности
|03.02.11. Обзор astro-ph (выпуск N249) за 15 — 31 января 2011 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|31.01.11. Почему возникает комбинированный дефицит трёх гормонов гипофиза?
|Установлено, что одновременное снижение продукции гормона роста, пролактина и тиреотропного гормона гипофиза обусловлено аутоиммунной агрессией и появлением в крови человека антител против молекул белкового регулятора PIT-1.Подробности
|16.01.11. Особенности распространения стафилококковой инфекции.
|Установлено, что эпидермальный стафилококк способен формировать биоплёнки на поверхности находящихся в организме человека медицинских приспособлений благодаря продукции этими микробами особых коротких молекул. От этих плёнок легко отрываются фрагменты, из-за чего опасная инфекция может быстро мигрировать в различные ткани и органы.Подробности
|14.01.11. Обзор astro-ph (выпуск N248) за 01 — 14 января 2011 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|07.01.11. Обзор astro-ph (выпуск N247) за 21 — 31 декабря 2010 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|04.01.11. Открыт новый вид черепахи
|Исследователи из Университета Северной Аризоны заявили об открытии нового вида черепахи.Подробности
|20.12.10. Обзор astro-ph (выпуск N246) за 01 — 20 декабря 2010 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|12.12.10. Применение антибиотиков может спровоцировать сепсис.
|Установлено, что в процессе лечения антибиотиками возникают стабильные изменения кишечной микрофлоры с преобладанием резистентных к ванкомицину энтерококков и создаются условия для активного распространения микробов по системе кровообращения.Подробности
|09.12.10. Возникновение многоклеточности возможно без серьезных перестроек на генном уровне
|Одним из важнейших этапов в эволюции живого мира было возникновение многоклеточных организмов из одноклеточных. Как считают американские ученые, вопреки распространенному до недавнего времени мнению, этот процесс не требовал серьезных перестроек генома.Подробности
|02.12.10. Обзор astro-ph (выпуск N245) за 13 — 30 ноября 2010 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|28.11.10. Цитомегаловирус, рак кишечника и рецептор US28.
|Установлено, что цитомегаловирус может провоцировать появление опухолевых заболеваний тонкого и толстого кишечника благодаря стимулированию активности клеточных рецепторов US28.Подробности
|18.11.10. Британским рыбакам почти в 20 раз стало труднее ловить рыбу.
|Как выяснили исследователи из университета английского города Йорка, сейчас британским рыболовным судам приходится затрачивать почти в двадцать раз больше усилий для поимки того же количества рыбы по сравнению с концом 19 века.Подробности
|14.11.10. Обзор astro-ph (выпуск N244) за 01 — 12 ноября 2010 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|13.11.10. Причина аутоиммунной агрессии — дефицит рецепторов TLR8.
|Установлено, что дефицит клеточных рецепторов TLR8 обязательно приводит к появлению аутоиммунных заболеваний.Подробности
|03.11.10. Обзор astro-ph (выпуск N243) за 19 — 31 октября 2010 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|24.10.10. Защита нейронов при боковом амиотрофическом склерозе.
|Установлено, что сохранение функционального состояния митохондрий нервных клеток позволяет предотвратить гибель нейронов при боковом амиотрофическом склерозе.Подробности
|19.10.10. Обзор astro-ph (выпуск N242) за 01 — 18 октября 2010 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|16.10.10. Обращение к научным сотрудникам и преподавателям — поможем РФФИ!
|Массовые действия научных сотрудников и преподавателей в поддержку ведущих научных фондов еще могут привести к изменению политики властей по отношению к этим фондам.Подробности
|03.10.10. Клеточные рецепторы и молниеносный гепатит.
|Установлено, что для предотвращения тяжёлого поражения ткани печени при быстропротекающем гепатите необходимо воздействовать на специфические клеточные рецепторы EGFR и TNFR1.Подробности
|01.10.10. Обзор astro-ph (выпуск N241) за 16 — 30 сентября 2010 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|29.09.10. ФЦП «Кадры» — «Числом поболе, ценой подешевле»
|Ликвидация Роснауки и Рособразование не помогла наладить проведение конкурсов в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России». Наоборот, летний тур конкурсов показал полную неспособность (если не нежелание) министерства образования и науки проводить научные конкурсы с нормально организованной экспертизой.Подробности
|17.09.10. Витамин D и поражение лёгких при муковисцидозе.
|Установлено, что введение витамина D3 в комплекс лечения аллергического аспергиллёза системы дыхания при муковисцидозе значительно снижает воспалительную реакцию в ткани лёгких и бронхов, уменьшая тяжесть заболевания.Подробности
|15.09.10. Обзор astro-ph (выпуск N240) за 01 — 15 сентября 2010 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|12.09.10. Расщепленный по спину свет.
|При преломлении света две его поляризованные по кругу составляющие оказываются пространственно разделенными (смещенными друг относительно друга на очень незначительную величину). Канадские и немецкие ученые недавно предложили высокочувствительный способ регистрации такого смещения.Подробности
|05.09.10. Гены, ответственные за поражение аорты атеросклерозом.
|Установлено, что атеросклеротическое повреждение аорты связано с деятельностью 292 генов.Подробности
|02.09.10. Обзор astro-ph (выпуск N239) за 19 — 31 августа 2010 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|25.08.10. Предки людей были вымирающим видом.
|Недавно было установлено, что один миллион двести тысяч лет назад на Земле жило и размножалось всего 18 с половиной тысяч древних людей, и человек находился под угрозой уничтожения.Подробности
|19.08.10. Обзор astro-ph (выпуск N238) за 01 — 18 августа 2010 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|18.08.10. Рак простаты: новый взгляд на механизм развития.
|Установлено, что возникновение устойчивого к кастрации рака предстательной железы обусловлено появлением в клетках специфически изменённых молекул андрогенных рецепторов.Подробности
|01.08.10. Обзор astro-ph (выпуск N237) за 17 — 31 июля 2010 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|28.07.10. Рентгеновские телескопы раскрывают структуру 450-летней космической бомбы.
|Астрофизикам удалось исследовать строение одного из остатков сверхновых в Большом Магеллановом Облаке. Показано, что выброс сверхновой имел слоистую структуру.Подробности
|27.07.10. Активация плазминогена и фиброз лёгких.
|Установлено, что развитие фиброза лёгких тормозится интенсивно образуемым из-за активации плазминогена простагландином Е2.Подробности
|16.07.10. Обзор astro-ph (выпуск N236) за 01 — 16 июля 2010 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|12.07.10. Дружелюбные бабуины дольше живут
|Учеными показано, что дольше живут те люди, у которых есть стабильные дружеские отношения. Недавнее исследование американских ученых показало, что это верно и для бабуинов. Это очередное доказательство того, что дружба имеет древнее эволюционное происхождениеПодробности
|08.07.10. Катенин р120 и состояние кишечника.
|Установлено, что белковое вещество катенин р120 крайне необходимо для поддержания на достаточном уровне барьерной функции толстого и тонкого кишечника, а также для сохранения структуры его стенки и предотвращения воспаления.Подробности
|04.07.10. Обзор astro-ph (выпуск N235) за 01 — 30 июня 2010 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|01.07.10. Манипуляция спинами отдельных атомов
|Немецкие и американские ученые научились манипулировать спинами отдельных атомов с помощью сканирующего туннельного микроскопа.Подробности
|21.06.10. Мочевая кислота и воспалительные реакции в тканях.
|Установлено, что причиной возникновения воспалительных явлений вокруг омертвевших в ткани клеток является усиленное образование и выделение мочевой кислоты.Подробности
|07.06.10. «Полевая кухня» для беспроводных сенсорных сетей
|Китайские ученые разработали магнитоэлектрический преобразователь, который может использоваться для снабжения энергией датчиков в беспроводных сенсорных сетях.Подробности
|04.06.10. Обзор astro-ph (выпуск N234) за 20 — 31 мая 2010 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|31.05.10. Созревание сперматозоидов зависит от фосфолипазы А2
|Установлено, что успешного лечения анафилактического шока нельзя достичь без интенсификации обмена сфингозин-фосфата.Подробности
|21.05.10. Открытое письмо Президенту Российской Федерации
|Обращение представителей научной общественности к Президенту Российской Федерации по поводу будущего Российского фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного фонда, а также крайним несовершенством законодательства, регулирующего распределение средств в рамках государственного заказа (открыто для подписания).Подробности
|19.05.10. Обзор astro-ph (выпуск N233) за 01 — 19 мая 2010 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|16.05.10. Обмен сфингозин-фосфата и анафилактический шок
|Установлено, что успешного лечения анафилактического шока нельзя достичь без интенсификации обмена сфингозин-фосфата.Подробности
|05.05.10. Обзор astro-ph (выпуск N232) за 22 — 30 апреля 2010 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|04.05.10. Особенности синдрома хронической усталости в детском возрасте.
|Предложена новая методика выявления синдрома хронической усталости у детей и подростков.Подробности
|30.04.10. Большие гранты. Большие игры?
|Наблюдения над государственной политикой в области науки показывают исключительную непоследовательность государства. Действия органов власти в научно-образовательной сфере часто являются скороспелыми и непродуманными. Решения «системного» плана, сопровождающиеся выделением крупных средств, нередко принимаются без должной проработки. Доказавшие свою эффективность системные механизмы подменяются временными мерами.Подробности
|28.04.10. «Троицкий вариант» в Живом журнале
|В Живом журнале открылось сообщество газеты «Троицкий вариант».Сообщество
|27.04.10. ФЦП «Кадры» — от плохого к худшему
|В 2010 г. продолжает действовать Федеральная целевая программа «Научные и научно- педагогические кадры инновационной России», рассчитанная на 2009 — 2013 гг. Из-за негодной законодательной базы и некачественная работа государственных заказчиков программы в этом году качество проведения конкурсов еще хуже, чем в прошлом. Теперь уже очевидно, что заявленные при принятии программы цели не будут достигнуты.Подробности
|24.04.10. Газовый сенсор на основе однослойной нанотрубки
|Японские ученые предложили новый метод изготовления высокочувствительных миниатюрных сенсоров на основе углеродных нанотрубок.Подробности
|21.04.10. Обзор astro-ph (выпуск N231) за 01 — 21 апреля 2010 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|15.04.10. Почему нарколепсию нужно считать аутоиммунным заболеванием?
|Установлено, что у больных нарколепсией сильно снижено образование нейронами мозга необходимого для бодрствования гипокретина из-за усиленной продукции вещества Trib2, запускающего аутоиммунную реакцию против данных нейронов.Подробности
|13.04.10. Танки грязи не боятся?
|Возглавляемый М.В.Ковальчуком РНЦ «КИ» представляется руководству страны своего рода первой ласточкой в деле создания новой, прогрессивной формы организации российской науки — национальных исследовательских центров. В этой связи интересно посмотреть на то, что происходит в Курчатовском институте: какие ресурсы есть в его распоряжении и какие результаты — на выходе.Подробности
|10.04.10. Программируемый двухкубитный квантовый процессор
|Недавно американскими учеными впервые продемонстрирован квантовый процессор, способный выполнять все возможные операции с парой квантовых битов.Подробности
|07.04.10. Модернизация и наука
|Число публикаций в базе данных Web of Science оказывается весьма неплохим индикатором научно- технологического развития: независимо от культурных особенностей, политического строя, расположения на карте мира и размера территории — в современном мире действует единая закономерность: страны, в которых происходит быстрое экономическое и научно-техническое развитие, модернизация экономики, демонстрируют ускоренный (по отношению к наиболее развитым странам мира) рост числа публикаций.Подробности
|01.04.10. Обзор astro-ph (выпуск N230) за 17 — 31 марта 2010 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|29.03.10. Ускорение старения клеток — новый метод лечения рака.
|Установлено, что путём специфического воздействия на участок PTEN в 10-й хромосоме можно резко ускорить процесс старения раковых клеток, после чего опухоль может прекратить своё существование.Подробности
|18.03.10. Мочекаменная болезнь и нарушение функции белка Sat1.
|Установлено, что образованию оксалатных камней в почках и мочевыделительной системе способствует нарушение функции отвечающего за обмен анионов белка Sat1 в клетках почек и печени.Подробности
|16.03.10. Обзор astro-ph (выпуск N229) за 01 — 16 марта 2010 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|02.03.10. Обзор astro-ph (выпуск N228) за 17 — 28 февраля 2010 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|25.02.10. Каким образом табачный дым вызывает рак лёгких?
|Установлено, что ключевым моментом в превращении нормальной ткани лёгких в раковую является специфическое воздействие образующегося при горении табака нитрозаминкетона на клеточный фермент ДНК-метилтрансферазу-1, что обуславливает резкое изменение функции генетического аппарата и трансформацию здоровой ткани в злокачественную опухоль.Подробности
|21.02.10. Раковые клетки под прицелом наночастиц
|Недавно американские ученые провели исследования влияния наночастиц золота на жизнедеятельность раковой клетки после их внедрения в клеточное ядро.Подробности
|16.02.10. Обзор astro-ph (выпуск N227) за 01 — 16 февраля 2010 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|11.02.10. Управление спинами
|Недавно группа французских, британских и немецких ученых, которая создала элемент, управляющий поляризацией спина проходящих электронов с помощью электрического тока.Подробности
|08.02.10. Особенности ишемической болезни микрососудов мозга.
|Установлено, что главной причиной ишемического поражения ткани головного мозга при заболевании его мелких сосудов является специфическая мутация, обусловливающая образование патологически изменённого белка NOTCH3 в клетках стенки артерий мозга.Подробности
|02.02.10. Обзор astro-ph (выпуск N226) за 20 — 31 января 2010 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|24.01.10. Наука в бюджете-2010
|О необходимости и приоритетности развития науки говорится на высоком уровне немало. Однако цифры бюджетных ассигнований говорят о приоритетности и значимости тех или иных областей деятельности для государства гораздо красноречивее любых слов.Подробности
|20.01.10. На открытое письмо Президенту Российской Федерации ответил МОН
|Министерство финансов отреагировало на открытое письмо «500 докторов наук»: заместитель министра финансов направил ответ в адрес доставившего письмо в приемную Президента РФ научного сотрудника.Отсканированный текст ответа из Минфина
|19.01.10. Обзор astro-ph (выпуск N225) за 01 — 19 января 2010 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|18.01.10. Мочевина, инсулин и почечная недостаточность.
|Установлено, что мочевина провоцирует образование активных форм кислорода, снижает чувствительность клеток к инсулину и повышает содержание глюкозы в крови при хронической почечной недостаточности.Подробности
|07.01.10. Обзор astro-ph (выпуск N224) за 01 — 31 декабря 2009 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|03.01.10. Особенности чувствительности печени к гормону роста.
|Установлено, что на чувствительность ткани печени к действию гормона роста активно влияют гены LEPROT и LEPROTL1.Подробности
|28.12.09. Тёмное дело с тёмной материей
|Эксперименты в подземных лабораториях по поиску частиц тёмной материи продолжают выдавать результаты и иногда будоражить публику.Подробности
|21.12.09. Новые исследования токсичности нанотрубокгипертонии
|Результаты экспериментов, проведенных в последние годы, показали, что длинные многостенные углеродные нанотрубки могут вызвать отклик, аналогичный асбестовым волокнам.Подробности
|15.12.09. Фосдуцин предотвращает развитие стрессовой гипертонии.
|Установлено, что регуляторный белок фосдуцин способен снижать тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы, предотвращая развитие вызванной стрессом артериальной гипертонии.Подробности
|07.12.09. Дробный квантовый Холл в графене
|Недавно удалось наблюдать в графене дробный квантовый эффект Холла при достаточно высоких температурах.Подробности
|01.12.09. Обзор astro-ph (выпуск N223) за 16 — 30 ноября 2009 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|27.11.09. Аутофагия и острый панкреатит.
|Установлено, что в развитии острого панкреатита главную роль играет нарушение процессов самопоглощения некоторых компонентов в клетках поджелудочной железы.Подробности
|24.11.09. Перемагничивание светом
|Ученые из Нидерландов в сотрудничестве с российскими, британскими, германскими и японскими коллегами продемонстрировали возможность магнитной записи/считывания с помощью светового импульса в течение всего 30 пикосекунд.Подробности
|20.11.09. Магнитные монополи в спиновых льдах
|Теория предсказывает, что в так называемом «спиновом льде» (твердом веществе, у которого магнитные моменты остаются разориентированными вплоть равной нулю температуры) квазичастицы должны вести себя подобно магнитным монополям. Это предсказание было подтверждено в недавней экспериментальной работе британских и французских ученых.Подробности
|17.11.09. Делитель куперовских пар
|Ученые создали «делитель» для куперовских пар.Подробности
|14.11.09. Обзор astro-ph (выпуск N222) за 01 — 15 ноября 2009 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|09.11.09. На открытое письмо Президенту Российской Федерации ответил МОН
|Министерство образования и науки отреагировало на открытое письмо «500 докторов наук»: департамент государственной научно-технической и инновационной политики направил ответ в адрес доставившего письмо в приемную Президента РФ научного сотрудника.Отсканированный текст ответа из МОН
|08.11.09. Обмен железа и воспаление.
|Установлено, что нарушение обмена железа в организме существенно изменяет функцию иммунной системы, в частности влияет на антибактериальный иммунитет.Подробности
|07.11.09. «Астрономическая научная картинка дня» — «Нейтронная звезда в углеродной дымке»
|Загадка компактного источника в центре остатка сверхновой Кассиопея А, возможно, решена. Основные наблюдаемые параметры объекта можно увязать со стандартными свойствами нейтронных звезд, предположив наличие углеродной атмосферы.Подробности
|02.11.09. Обзор astro-ph (выпуск N221) за 17 — 31 октября 2009 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|28.10.09. ФЦП «Кадры» — гладко было на бумаге
|Троицкий вариант» продолжает отслеживать ход конкурсов Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»Подробности
|22.10.09. Значение белка S для крови и сосудов плода.
|Установлено, что при дефиците кровяного белка S (ProS) возникает тяжёлая патология сосудов у плода и летальная коагулопатия.Подробности
|20.10.09. О возможности поддержки газеты «Троицкий вариант»
|Все, кто читает и любит газету «Троицкий вариант», при удобном случае может поддержать газету необременительным пожертвованием, либо подписаться на нее. Газете нужна ваша поддержка.Подробности
|18.10.09. Обзор astro-ph (выпуск N220) за 01 — 16 октября 2009 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|15.10.09. Гибридная логика и кремний
|Несмотря на определенные успехи в создании гибридных структур, кремниевые транзисторы ближайшее время будут вне конкуренции.Подробности
|11.10.09. Атмосфера Земли лишалась кислорода
|Группа исследователей из Дании, Великобритании и Уругвая впервые сумела восстановить детальную картину появления у Земли кислородной атмосферы и выявить факт временного падения уровня содержания кислорода около двух миллиардов лет назад.Подробности
|05.10.09 Материнские антитела и иммунитет потомства.
|Установлено, что после предложенного для профилактики гематологических заболеваний потомства внутриматочного введения кроветворных клеток необходимо полностью исключить грудное вскармливание новорожденных.Подробности
|02.10.09. Обзор astro-ph (выпуск N219) за 01 — 30 сентября 2009 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|28.09.09. Камера-обскура в нанолитографии
|Российские ученые предложили и реализовали способ формирования наноструктур с помощью аналога оптической камеры-обскуры.Подробности
|23.09.09. Спазер — лазер на плазмонах
|Американским ученым удалось создать источник когеретного излучения размером много меньше длины волны излучаемого света.Подробности
|15.09.09. Новый способ лечения дефектов кожи.
|Установлено, что для эффективного устранения дефектов кожи необходимо активизировать деятельность особых клеток — перицитов.Подробности
|05.09.09. Новый способ вакцинирования против малярии.
|Установлено, что для формирования стойкого противомалярийного иммунитета необходимо вводить вакцину с малярийным плазмодием на фоне профилактического приёма хлорохина.Подробности
|04.09.09. Обзор astro-ph (выпуск N218) за 16 — 31 августа 2009 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|28.08.09. Открытое письмо Президенту Российской Федерации
|Обращение представителей научной общественности к Президенту Российской Федерации по поводу будущего Российского фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного фонда, а также в связи с необходимостью корректировки Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., регулируеющего конкурсное распределение средств в рамках государственного заказа (открыто для подписания).Подробности
|21.08.09. Кормление как система
|Среди разнообразия лотов Минобрнауки есть особенно интересная группа, — лоты, выделяемые, по сути, на обслуживание потребностей управляющих органов. Это, в первую очередь научно-методические и информационно-аналитические работы в интересах Минобрнауки, создание интернет-порталов, информационных систем и баз данных, осуществление мониторинга, создание организационной инфраструктуры для инноваций, организационно-методическое сопровождение мероприятий по повышению квалификации управленческих кадров, проведение в СМИ кампаний по пропаганде федеральных целевых программ и т.д. Сколько средств расходуется на эту деятельность и насколько она результативна?Подробности
|17.08.09. Х-рецепторы печени защищают от туберкулёза.
|Установлено, что Х-рецепторы ткани печени способны стимулировать иммунные механизмы организма и значительно повышать его способность противостоять туберкулёзной инфекции.Подробности
|15.08.09. Обзор astro-ph (выпуск N217) за 01 — 15 августа 2009 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|05.08.09. Наноэлектромеханический масс-спектрометр
|Недавно ученые из США и Канады разработали элегантную методику измерения массы нейтральных молекул, основанную на использовании электромеханических систем, а именно – нанорезонаторов.Подробности
|01.08.09. Обзор astro-ph (выпуск N216) за 16 — 31 июля 2009 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|29.07.09. Сфингозин крови и свойства стенки сосудов.
|Установлено, что от содержания в крови сульфата сфингозина зависит целостность сосудистой стенки и её проницаемость.Подробности
|24.07.09. Золотая «нанозаварка»
|Американские ученые предложили новый способ получения золотых наночастиц — с помощью … обыкновенного чая.Подробности
|17.07.09. Фермент глутатион-пероксидаза GPX5 и потомство.
|Установлено, что фермент придатков яичек глутатион-пероксидаза GPX5 защищает молекулы ДНК сперматозоидов от повреждения токсичными веществами, уменьшая при этом врождённую патологию потомства.Подробности
|15.07.09. Обзор astro-ph (выпуск N215) за 01 — 15 июля 2009 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|10.07.09. Спины в алмазе
|Ученым удалось синтезировать рекордно чистые алмазные слои с очень низкой концентрацией парамагнитных дефектов. Подобный изотопически чистый алмаз может быть использован как для организации квантовых вычислений со спиновыми кубитами, так и для регистрации локальных магнитных полей с субнанометровым разрешением.Подробности
|07.07.09. Нужна ли ФЦП «Кадры» кандидатам и аспирантам?
|На 1 июля 2009 г. опубликованы протоколы вскрытия конвертов по значительной части конкурсов для групп кандидатов наук и аспирантов. Большинство конкурсов признаны несостоявшимися — кандидаты и аспиранты не хотят подавать заявки на имеюзщихся условиях, несмотря на немалое по российским меркам финансирование.Подробности
|04.07.09. Развитие менингита у детей и ламинин
|Установлено, что бактериальный менингит у детей возникает после проникновения микробов из крови в ткань мозга по ламининовым рецепторам стенки кровеносных сосудов.Подробности
|02.07.09. Обзор astro-ph (выпуск N214) за 16 — 30 июня 2009 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|29.06.09. На пути к магнитоэлектрическому полевому транзистору
|Достигнут очередной успех в деле создания магнитоэлектрических полевых транзисторов.Подробности
|23.06.09. Вскрытие покажет: ФЦП «Кадры» на ухабах закона
|Первые итоги конкурсов научно-образовательных центров ФЦП «Кадры» показали, что опасения относительно того, можно ли нормально провести конкурсы при существующей законодательной базе, оправданы.Подробности
|19.06.09. Фактор роста мидкин и артериальная гипертония.
|Установлено, что белковый фактор роста мидкин влияет на регуляцию артериального давления, способствует развитию гипертонической болезни и поражению ткани почек.Подробности
|16.06.09. Обзор astro-ph (выпуск N213) за 01 — 16 июня 2009 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|14.06.09. Прогноз как непреложная ценность: серия вторая
|Несмотря на заметное сокращение расходов на науку в связи с кризисом, на очередной этап работ по подготовке долгосрочного научно-технического прогноза для России выделено более двух сотен миллионов рублей — существенно больше, чем в докризисные времена. На кого и почему бюджетные ассигнования льются как из рога изобилия?Подробности
|09.06.09. Ридберговские молекулы
|Немецким и американским ученым удалось получить ридберговские молекулы рубидия.Подробности
|06.06.09. Заболевания почек и калликреин
|Установлено, что стимулирование генов, отвечающих за образование калликреина, предотвращает появление и тормозит развитие аутоиммунного поражения почек (волчаночного нефрита).Подробности
|03.06.09. Обзор astro-ph (выпуск N212) за 19 — 31 мая 2009 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|31.05.09. Подписка на газету «Троицкий вариант»
|До 12 июня 2009 г. на газету научного сообщества «Троицкий вариант» можно подписаться во всех почтовых отделениях.Подробности
|28.05.09. Наноленты из нанотрубок
|Предложены методы получения графеновых нанолент из углеродных нанотрубок.Подробности
|21.05.09. Литий защищает клетки мозга от радиации
|Установлено, что литий способен стимулировать восстановление молекул ДНК в нейронах, что помогает защищать клетки головного мозга от повреждающего действия ионизирующей радиации.Подробности
|17.05.09. Обзор astro-ph (выпуск N211) за 01 — 17 мая 2009 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|13.05.09. Научные страсти по всемирному потопу, которого не было
|Климатические вариации последних десяти с лишним тысяч лет вполне могли привести к таким серьезным изменениям в окружающей среде, как затопление некогда суходольных впадин водой и их преобразование в крупные водные резервуары. Однако не всегда попытки найти события, ставшие источниками легенд о всемирном потопе, оказываются удачными.Подробности
|08.05.09. Открыта планета с массой, равной 1.9 массы Земли
|Швейцарские астрономы объявили об обнаружении самой маломассивной из всех известных внесолнечных планет, вращающихся возле звезд главной последовательности.Подробности
|04.05.09. Обзор astro-ph (выпуск N210) за 11 — 30 апреля 2009 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|30.04.09. Супервулканы — пожиратели озонового слоя
|Крупные извержения вулканов могут приводить к серьезным последствиям для озонового слоя.Подробности
|28.04.09.Рекордно далёкий гамма-всплеск
|Зарегистрирован гамма-всплеск с вероятным красным смещением 8.2. Если это значение верно, то сейчас мы видим самый ранний взрыв в нашей Вселенной (после Большого Взрыва).Подробности
|24.04.09. Гипоксия и рост опухоли.
|Установлено, что увеличение содержания кислорода в клетках опухоли существенно тормозит её рост и предотвращает образование метастазов.Подробности
|17.04.09. Проблема-2010, или что ждет РФФИ и РГНФ в следующем году?
|Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) являются наиболее крупными и авторитетными научными фондами России. Благодаря им десятки тысяч ученых в России получили возможность худо-бедно, но продолжать свои исследования. Однако в настоящее время перспективы государственных научных фондов скрыты в тумане. В худшем случае они могут и вовсе перестать существовать как нормальные научные фонды.Подробности
|14.04.09. Гигантская электрооптика
|Английские и немецкие ученые продемонстрировали эффект индуцированной электромагнитным полем прозрачности с использованием ридберговских состояний атомов рубидия. Использование ридберговских состояний атомов может быть весьма перспективным для создания кубитов для квантовых компьютеров.Подробности
|10.04.09. Обзор astro-ph (выпуск N209) за 01 — 10 апреля 2009 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|08.04.09. Алкоголь и ожирение печени.
|Установлено, что регулярное употребление алкоголя существенно нарушает метаболизм аденозина в ткани печени, обуславливая тем самым накопление в ней жиров, развитие жировой дистрофии и печёночной недостаточности.Подробности
|04.04.09. ФЦП «Кадры» — через тернии к лотам
|Начинает работать Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», рассчитанная на 2009 — 2013 гг. Что и как будет делаться в рамках этой программы — этому посвященная наша заметка. Надеемся, что она поможет тем, кто захочет участвовать в конкурсах.Подробности
|01.04.09. Обзор astro-ph (выпуск N208) за 14 — 31 марта 2009 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|27.03.09. Изменения регуляции работы гена HGF при раке молочной железы.
|Установлено, что в клетках злокачественных опухолей молочной железы изменена структура регулятора гена HGF, в результате чего существенно повышается активность данного гена.Подробности
|20.03.09. Госзакупки в законе
|Или немного о том, как документы, по идее призванные создавать конкурсную среду и экономить государственные средства, создают серьезные трудности для нормальной работы ученых и преподавателей.Подробности
|16.03.09. Поля для охлаждения планеты
|Ученые из Бристоля предлагают использовать сельскохозяйственные поля для борьбы с глобальным потеплением. Для этого необходимо культивировать сорта растений, листья которых отражали бы больше солнечного светаПодробности
|13.03.09. Обзор astro-ph (выпуск N207) за 01 — 13 марта 2009 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|10.03.09. Влияние лептина на боль.
|Установлено, что спинальный лептин содействует появлению и усилению нейропатической боли.Подробности
|06.03.09. Химическое переключение поляризации в сегнетоэлектрике
|Ученые из университетов Иллинойса и Пенсильвании проказали, что химическое окружение управляет ориентацией электрической поляризации тонкой пленки сегнетоэлектрика подобно электрическому напряжению.Подробности
|02.03.09. Обзор astro-ph (выпуск N206) за 17 — 28 февраля 2009 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|27.02.09. Харрапская Цивилизация знала шёлк
|Недавнее открытие американских ученых заставляет признать, что производство шелка не являлось в древнем мире исключительно прерогативой китайцев, этой технологии почти за 2500 лет до н.э. владели и жители Индостана.Подробности
|24.02.09. Опасно ли быть донором почки?
|Установлено, что донорство почки не оказывает существенного влияния на здоровье донора, обмен веществ, биохимические параметры крови и функции органов и систем его организма.Подробности
|20.02.09. «Астрономическая научная картинка дня» — «На старом снимке отыскалась экзопланета «
|Применив новую методику обработки изображений, авторы смогли выявить на снимке 1998 года самую внешнюю из трех известных экзопланет, обращающихся вокруг звезды HR 8799.Подробности
|18.02.09. Крупнейшая змея поможет понять особенности древнего климата.
|Ученые установили, что змея, жившая около 60 миллионов лет назад и останки которой были найдены в Северо-Восточной Колумбии, была примерно 13 метров в длину. Даже анаконда и питоны, которые редко достигают более 6-6.5 метров, покажутся малышами рядом с таким гигантом.Подробности
|16.02.09. Обзор astro-ph (выпуск N205) за 01 — 16 февраля 2009 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|12.02.09. Ожирение и недержание мочи у женщин.
|Установлено, что снижение массы тела у женщин, страдающих общим ожирением организма, значительно уменьшает частоту эпизодического недержание мочи.Подробности
|10.02.09. «Астрономическая научная картинка дня» — «Ферми смотрит на небо»
|Представлен первый неофициальный каталог источников Fermi. Он составлен по результатам трех месяцев наблюдений. Вошли данные по энергиям выше 100 МэВ. В списке 205 источников. Значимость у каждого из них выше 10 сигма.Подробности
|08.02.09. Чудо-методика прогнозирования на российской земле
|«Первое в России глобальное исследование текущего состояния сектора науки технологий и первая попытка дать адекватный, с учётом мировых тенденций, прогноз его развития» стоимостью многие десятки миллионов рублей оказалось на поверку очередным дорогостоящим пшиком.Подробности
|05.02.09. Обзор astro-ph (выпуск N204) за 16 — 31 января 2009 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|02.02.09. Расширение магнитных нанокристаллов при охлаждении
|Японские ученые обнаружили новый механизм отрицательного термического расширения магнитных веществ.Подробности
|28.01.09. «Астрономическая научная картинка дня» — «Двойной квазар»
|Обнаружение двух систем широких линий в спектре квазара SDSS J153636.22+044127.0 позволяет говорить об обнаружении еще одного двойного активного ядра. При некоторых модельных предположениях авторы получили, что две сверхмассивные черные дыры находятся очень близко друг другу, на расстоянии около 0.1 парсека, и совершают оборот вокруг общего центра масс всего лишь за сто лет.Подробности
|26.01.09. Искусственное оплодотворение и возраст родителей.
|Установлено, что на вероятность рождения живого и здорового ребёнка после искусственного оплодотворения активно влияет не только метод лечения бесплодия, но и возраст родителей.Подробности
|21.01.09. Новый способ получения композиционных материалов наночастица — углеродное нановолокно.
|Как известно, новое — это хорошо забытое старое. Японские и корейские ученые научились получать углеродные нановолокона с наночастицами палладия на поверхности при помощи известного метода электроспиннинга и последующей термообработки.Подробности
|15.01.09. Обзор astro-ph (выпуск N203) за 01 — 15 января 2009 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|05.01.09. Обзор astro-ph (выпуск N202) за 17 — 31 декабря 2008 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|28.12.08. Фактор FOXP2 и нарушение речи.
|Установлено, что стабильное нарушения развития речи у детей обусловленно врожденным повреждением генетического механизма FOXP2–CNTNAP2.Подробности
|22.12.08. «Астрономическая научная картинка дня» — «Наш галактический узор»
|По наблюдениям молекулярного газа получена трехмерная картина спиральных рукавов Галактики. Впервые удалось рассмотреть, как рукава идут за областью галактического центра.Подробности
|16.12.08. Обзор astro-ph (выпуск N201) за 01 — 16 декабря 2008 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|11.12.08. Магнитная запись с помощью электрического поля
|Магнитная запись информации сейчас применяется в каждом персональном компьютере, а в будущем ожидается, что магнитная память произвольного доступа заменит полупроводниковую память в компьютерах и мобильных телефонах.Подробности
|06.12.08. Качество спермы и развитие эмбриона
|Установлено, что одной из причин мужского бесплодия является дефицит белка PLCZ1 в сперматозоидах.Подробности
|01.12.08. Обзор astro-ph (выпуск N200) за 14 — 30 ноября 2008 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|25.11.08. Путешествие по ЛОТорингии
|В последнее время все чаще звучат голоса представителей власти и «экспертного сообщества», фактически призывающие свернуть фундаментальные исследования в России и сделать ставку на прикладную науку и развитие «научно-технологических комплексов». Туда ли смотрят «радетели о стране»?Подробности
|19.11.08. Прогерия: эффективное лечение откладывается.
|Установлено, что лечение прогерии не может быть полноценным только путём торможения фарнезилирования прогерина, как предлагалось ранее.Подробности
|14.11.08. «Астрономическая научная картинка дня» — «Золотой зуб во рту кита»
|По наблюдениям на Космическом телескопе открыта планета около близкой звезды Фомальгаут. Получено прямое изображение планеты. Наблюдается ее движение вокруг материнской звезды.Подробности
|13.11.08. Обзор astro-ph (выпуск N199) за 01 — 13 ноября 2008 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|12.11.08. «Астрономическая научная картинка дня» — «Все галактическое просто»
|Исследования большой выборки галактик показали, что все их основные свойства должны определяться одной переменной. Т.е., галактики оказываются проще, чем можно было ожидать.Подробности
|11.11.08. «Астрономическая научная картинка дня» — «Темна вода во облацех ..»
|Некоторые из источников, обнаруженных наземным гамма-телескопом HESS, остаются неотождествленными. Один из них совпадает с необычной газовой структурой, наблюдаемой в радиодиапазоне. Она относится к классу объектов, выделяющихся своей необычной скоростью.Подробности
|08.11.08. Нанотрубки взвешивают отдельные атомы
|Американские ученые сконструировали «нановесы» на основе углеродной нанотрубки.Подробности
|04.11.08. Обзор astro-ph (выпуск N198) за 20 — 31 октября 2008 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|03.11.08. «Астрономическая научная картинка дня» — PAMELA: слишком много позитива
|Проект PAMELA представил первые результаты. В частности, детально описан обнаруженный избыток позитронов в потоке космических лучей. Многие авторы уже связали этот избыток с вкладом от аннигиляции частиц темной материи.Подробности
|02.11.08. Сверхпроводниковые нанотехнологии для астрономии
|Изготовленный с помощью нанолитографии сверхпроводниковый болометр может регистрировать отдельные фотоны дальнего ИК-диапазона.Подробности
|28.10.08. Новый метод предупреждения аутоиммунных заболеваний мозга
|Установлено, что направленное воздействие на специфические антигены клеток печени может предупреждать появление аутоиммунных воспалительных заболеваний головного мозга и помогать их лечению.Подробности
|24.10.08. Сети из углеродных нанотрубок для топливных элементов
|Немецкие ученые продемонстрировали эффективность использования углеродных нанотрубок для изготовления электродов в топливных элементах.Подробности
|20.10.08. Гигантский грызун Josephoartigasia monesi
|Когда мы слышим слово «грызун», у нас обычно возникает ассоциация с мышкой или крысой — относительно небольшими животными. Не всегда и не все грызуны были такими, — недавно в Уругвае обнаружили окаменевшие останки грызуна, который жил несколько миллионов лет назад и весил примерно тонну.Подробности
|17.10.08. Обзор astro-ph (выпуск N197) за 13 — 19 октября 2008 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|14.10.08. «Астрономическая научная картинка дня» — Длинный мягкий гамма-всплеск превращается … превращается всплеск…. в короткий и жесткий!
|Обнаружен короткий жесткий гамма-всплеск на красном смещении 6.7. Для всплесков данного типа — это рекорд. Хотя вначале он был классифицирован как длинный мягкий всплеск. Авторы представляют детальные наблюдения в разных диапазонах спектра. Пока трудно однозначно объяснить образование короткого жесткого всплеска на таких больших красных смещениях и всю совокупность его свойств.Подробности
|10.10.08. Обзор astro-ph (выпуск N196) за 01 — 12 октября 2008 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|04.10.08. Активизация гена KLF6-SV1 стимулирует развитие рака простаты.
|Доказано, что повышение активности гена KLF6-SV1 не только способствует росту злокачественных опухолей простаты, но и резко повышает интенсивность появления его метастазов.Подробности
|01.10.08. Обзор astro-ph (выпуск N195) за 12 — 30 сентября 2008 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|24.09.08. Преэклампсия и последующее поражение почек.
|Установлено, что преэклампсия является маркером возникающих впоследствии серьёзных заболеваний почек у женщин.Подробности
|20.09.08. Электроника на лентах
|Как показывают расчеты канадских и китайских ученых, наноленты на основе графена могут быть перспективны для создания наноэлектронных устройств.Подробности
|14.09.08. Почему ветряные электростанции губят летучих мышей?
|Ветряные электростанции убивают большое количество летучих мышей по всему миру. До не давнего времени ученые не понимали, почему так много летучих мышей гибнет от «ветряков». Похоже, теперь эта загадка разгадана.Подробности
|11.09.08. Обзор astro-ph (выпуск N194) за 01 — 11 сентября 2008 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|09.09.08. «Астрономическая научная картинка дня» — Черный вальс с фейерверком
|С помощью наблюдения квазара с двойной черной дырой удалось еще раз продемонстрировать существование гравитационных волн.Подробности
|06.09.08. В связи с потеплением Мирового Океана уникальным экосистемам антарктических вод угрожает опасность.
|Животные, обитающие в южных приполярных широтах, способны переносить очень низкие температуры. Как показали недавние исследования, обитателям антарктических вод пришлось непросто в период последнего обледенения, но теперь, в связи с глобальным потеплением, им грозят новые опасности.Подробности
|02.09.08. Обзор astro-ph (выпуск N193) за 15 — 31 августа 2008 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|29.08.08. «Астрономическая научная картинка дня» — «Котик, чеширчик ….»
|Авторы нашли красивую и интересную гравитационную линзу, которую назвали «Чеширский кот». Две галактики на z = 0.426 и 0.432 линзируют два далеких источника на z=0.97 и z>1.4.Подробности
|28.08.08. «Астрономическая научная картинка дня» — Не темная ли это материя наследила?
|Спутник PAMELA обнаружил в космических лучах избыток позитронов на энергиях порядка 5-50 ГэВ. Авторы интерпретируют это как результат аннигиляции чатсиц темного вещества.Подробности
|26.08.08. Эффективность различных диет.
|Установлено, что малоуглеводная и «средиземноморская» диеты значительно эффективнее ограничения потребления жиров.Подробности
|19.08.08. «Астрономическая научная картинка дня» — Очень легкий миллисекундный пульсар
|Определение масс в одной из девяти систем, состоящих из двух нейтронных звезд, дало удивительный результат. Нейтронная звезда, являющаяся миллисекундным радиопульсаром, оказалась очень легкой (<1.2 масс Солнца) и существенно менее массивной, чем ее соседка.Подробности
|18.08.08. Половые различия тромбоза сосудов
|Установлено, что в мужском и женском организмах образование тромбов в сосудах происходит с разной интенсивностью из-за особенностей продукции гормона роста и его влияния на биосинтез в печени белков, обеспечивающих свёртывание крови.Подробности
|14.08.08. Обзор astro-ph (выпуск N192) за 01 — 14 августа 2008 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|08.08.08. «Астрономическая научная картинка дня» — Портрет бета Лиры
|С помощью оптических интерферометров впервые удалось в деталях разглядеть систему бету Лиры, разрешив ее на два компонента.Подробности
|04.08.08. Обзор astro-ph (выпуск N191) за 22 — 31 июля 2008 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|03.08.08. Сигаретный дым вызывает нейрогенное воспаление в дыхательных путях.
|Установлено, что вещества, содержащиеся в сигаретном дыме, способны изменять обмен веществ в нервных клетках тканей дыхательной системы, после чего возникает воспалительный процесс.Подробности
|21.07.08. Обзор astro-ph (выпуск N190) за 09 — 21 июля 2008 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|16.07.08. Как развивается алкогольный панкреатит?
|Установлено, что длительное воздействие алкоголя на поджелудочную железу, особым способом изменяет деятельность её клеток, в результате чего нарушается образование и выделение панкреатических ферментов, и создаются условия для развития панкреатита.Подробности
|11.07.08. Такая простая жизнь
|Американским ученым удалось построить «протоклетку» — устойчивую липидную капельку, внутрь которой могут проникать активированные нуклеотиды.Подробности
|08.07.08. Обзор astro-ph (выпуск N189) за 24 июня — 08 июля 2008 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|04.07.08. Топологический квантовый компьютер
|Одним из возможных вариантов квантовых компьютеров являются так называемые топологические квантовые компьютеры. Обнаруженные недавно в экспериментах квазичастицы с зарядом 1/4 заряда электрона являются подходящим «строительным материалом» для реализации топологических квантовых компьютеров.Подробности
|30.06.08. KIM-1 и восстановление почек после повреждения.
|Установлено, что образующееся при повреждении почек вещество KIM-1 способствует резкой активизации фагоцитоза омертвевших клеток, что значительно ускоряет процесс восстановления почечной ткани.Подробности
|26.06.08. Атомный карандаш. Он же ластик
|Ученые из США и Германии показали, что на границе раздела двух оксидов со структурой перовскита можно «рисовать» наноразмерные проводящие участки, а затем при необходимости «стирать» их, как ластиком.Подробности
|23.06.08. Обзор astro-ph (выпуск N188) за 10 — 23 июня 2008 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|18.06.08. Как Хеликобактер поражает стенку желудка?
|Установлено, что бактерия Хеликобактер способна внедряться в стенку желудка только после того, как повлияет на ген бета-3GnT5 в желудочных клетках, отвечающий за образование группы биологически активных веществ.Подробности
|13.06.08. Вигнеровский кристалл в углеродной нанотрубке
|Недавно в Калифорнийском технологическом институте в ходе работ по исследованию бездефектных углеродных нанотрубок было установлено, что в нанотрубке может формироваться одномерный вигнеровский кристалл, причем не обычный, а спин-поляризованный.Подробности
|09.06.08. Обзор astro-ph (выпуск N187) за 01 — 09 июня 2008 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|02.06.08. Обзор astro-ph (выпуск N186) за 16 — 31 мая 2008 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|31.05.08. Тропонин и сердечная недостаточность.
|Установлено, что повышение концентрации тропонина в крови больных с острой сердечной недостаточностью свидетельствует о резком ухудшении состояния миокарда и возможности развития серьёзных осложнений.Подробности
|28.05.08. Вышел в свет четвертый номер газеты Троицкий вариант
|В начале апредя ряд ученых и научных журналистов совместно с сайтом Scientific.ru начали издавать газету Троицкий вариант. Сегодня вышел специальный номер газеты, посвященный выборам в РАН. С концепцией газеты и четырьмя вышедшими номерами можно ознакомиться на сайте газеты
|25.05.08. Углеродные нанотрубки сворачиваются змейкой
|Недавние наблюдения израильских исследователей явления самопроизвольного сворачивания нанотрубки в змейку расширили наши представления о способности углеродных структур к самоорганизации.Подробности
|17.05.08. Глюкоза крови и осложнения беременности.
|Установлено, что увеличение концентрации глюкозы в крови женщин при беременности значительно повышает риск её неблагоприятного исхода.Подробности
|15.05.08. Обзор astro-ph (выпуск N185) за 01 — 15 мая 2008 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|06.05.08. Опрос: кого бы Вы выбрали Президентом РАН?
|Что думают относительно кандидатов в Президенты РАН рядовые научные сотрудники?Подробности
|04.05.08. Обзор astro-ph (выпуск N184) за 21 — 30 апреля 2008 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|30.04.08. Женские половые гормоны защищают уши.
|Установлено, что женский половой гормон эстрадиол способен защищать орган слуха от акустической травмы.Подробности
|26.04.08. Останки юного плезиозавра в Антарктике
|В Антарктике обнаружен скелет молодого плезиозавра. Эта уникальная находка поможет понять особенности экология и поведения этой вымершей группы пресмыкающихся.Подробности
|21.04.08. Обзор astro-ph (выпуск N183) за 01 — 20 апреля 2008 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|18.04.08. Чувствительные «усы» для роботов
|Американские ученые предлагают использовать принципы функционирования вибрисс у млекопитающих для создания системы тактильной чувствительности для роботов. Изучив особенности строения и функционирования чувствительных усов у грызунов и тюленей, они создали аналогичные «органы осязания» для роботики.Подробности
|13.04.08. Получение и исследование ткани из окисленных графеновых слоев
|Американским ученым удалось получить прочный бумагоподобный материал на основе недавно выделенной двумерной формы углерода — графена.Подробности
|08.04.08. Куркумин защищает сердце
|Установлено, что введение в организм куркумина не только защищает сердечную мышцу от патологической гипертрофии, но и восстанавливает повреждённые клетки миокарда.Подробности
|04.04.08. Память о курении остается в генах
|Курение влияет на экспрессию генов. Последствия курения на генетическом уровне не исчезают полностью даже через годы после того, как человек «завязал». К такому выводу пришли американские ученые.Подробности
|01.04.08. Обзор astro-ph (выпуск N182) за 18 — 31 марта 2008 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|27.03.08. Во время спячки биологические часы могут остановиться
|Как считают французские исследователи, биологические часы могут останавливаться у животных во время спячки.Подробности
|21.03.08. Почему грибковая инфекция плохо лечится?
|Установлены особенности выживаемости криптококков в организме и устойчивости этой грибковой инфекции к действию иммунных факторов.Подробности
|17.03.08. Обзор astro-ph (выпуск N181) за 01 — 17 марта 2008 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|14.03.08. Расшифрован геном винограда
|Франция вновь подтвердила статус великой винодельческой державы — ученые из этой страны расшифровали геном винограда сорта Pinot Noir. В геноме винограда около тридцати тысяч генов. Ученые выяснили, что у винограда много повторяющихся генов, работа которых ответственна за синтез веществ, формирующих «букет» вина.Подробности
|11.03.08. Настольный синхротрон.
|Источники синхротронного излучения представляют собой незаменимый инструме
Подробности
a href=»http://www.scientific.ru/journal/news/2008/0408/n300408.html»нт для исследований в самых различных областях – физике, химии, биологии, медицине, материаловедении и пр. Группе ученых из разных стран недавно продемонстрировать прототип сравнительно компактного и дешевого источника синхротронного излучения, в котором электронный пучок создается при помощи мощного лазерного импульса.Подробности
|07.03.08. Как лучше лечить билиарный цирроз печени?
|Установлены механизмы успешного лечения билиарного цирроза печени комбинацией урсодезоксихолевой кислоты и глюкокортикоидов.Подробности
|03.03.08. Обзор astro-ph (выпуск N180) за 14 — 29 февраля 2008 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|01.03.08. Перенос генов встречается в живой природе чаще, чем это предполагали раньше
|Американские ученые обнаружили в геноме тропической плодовой мушки Drosophila ananassae гены бактерии из рода Wolbachia. Это стало большим сюрпризом для ученых, особенно когда выяснилось, что в геном мушки-дрозофилы встроено в общей сложности около 1 млн пар бактериальной ДНК.Подробности
|27.02.08. Открытое письмо Президенту Российской Федерации
|Обращение представителей научной общественности к Президенту Российской Федерации в связи с планами введения в государственных общеобразовательных школах курса Основ православной культуры (открыто для подписания).Подробности
|22.02.08. Размер не имеет значения!
|Новый источник синхротронного излучения позволил французским ученым сделать существенный шаг в определении кристаллической структуры «нетипичных» металлорганических соединений.Подробности
|17.02.08. Борьба с искушением у обезьян
|Наши ближайшие родственники шимпанзе практикуют самоконтроль. Исследования американских ученых показали, что шимпанзе, борясь с искушением, стараются занять себя.Подробности
|14.02.08. Обзор astro-ph (выпуск N179) за 01 — 14 февраля 2008 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|12.02.08. Даже небольшие травмы головы опасны для солдат.
|Установлено, что у многих военнослужащих, возвращающихся домой после военных действий, наблюдаются серьёзные нарушения деятельности головного мозга.Подробности
|09.02.08. Как питались птерозавры?
|Биомеханика помогает понять особенности экологии вымерших древних рептилий.Подробности
|06.02.08. Эффект Джозефсона в бозе-эйнштейновском конденсате
|Израильским ученым удалось показать, что аналог эффекта Джозефсона наблюдается и в атомных Бозе-конденсатах.Подробности
|03.02.08. Оксид углерода лечит сепсис.
|Установлено, что при стимулировании образовании СО в тканях повышается активность иммунной системы и улучшается процесс лечения сепсиса.Подробности
|01.02.08. Обзор astro-ph (выпуск N178) за 22 — 31 января 2008 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|22.01.08. «Астрономическая научная картинка дня» — Черная дыра в Омега Центавра
|По наблюдениям на Космическом телескопе и телескопе Джемини получены серьезные указания на то, что в звездном скоплении Омега Центавра находится черная дыра с массой около 30 000 — 50 000 масс Солнца.Подробности
|21.01.08. Обзор astro-ph (выпуск N177) за 10 — 21 января 2008 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|16.01.08. Открыт новый защитник клеток мозга — секретонейрин.
|Установлено, что секретонейрин способен эффективно защищать клетки коры головного мозга при дефиците кислорода и глюкозы, а также при инсульте.Подробности
|11.01.08. «Астрономическая научная картинка дня» — Двойное эйнштейновское кольцо
|Открыт красивейший случай линзирования: двойное эйнштейновское кольцо. Для наблюдения такого эффекта необходимо, чтобы три галактики оказались почти на одной прямой.Подробности
|09.01.08. Обзор astro-ph (выпуск N176) за 19 декабря 2007 года — 09 января 2008 года: избранные статьи.
|Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности
|04.01.08. Запутывание независимых фотонов
|Ученым из женевского университета научиться «запутывать» фотоны от различных удаленных источников.Подробности
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