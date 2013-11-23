Новости науки

14.11.13. Почему разрушаются межпозвоночные диски?

Установлено, что дегенеративные изменения в дисках поясничного отдела позвоночника провоцируются нарушением деятельности гена CHST3, отвечающего за продукцию фермента карбогидрат-сульфотрансферазы.Подробности

28.10.13. Интегрины и защита сердца от ишемического повреждения

Установлено, что интегрин альфа-7-бета-1D предупреждает нарушение структуры и функции клеток сердечной мышцы, вызываемое ухудшением коронарного кровообращения.Подробности

18.10.13. Обзор astro-ph (выпуск N306) за 01 — 18 октября 2013 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

17.10.13. Новый взгляд на развитие воспаления сосудов

Установлено, что главным пусковым механизмом в формировании воспалительного процесса стенки сосудов является дефицит Круппель-подобного фактора KLF15.Подробности

13.10.13. Обзор astro-ph (выпуск N305) за 01 — 30 сентября 2013 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

28.09.13. Стрессовое недержание мочи: какой способ лечения лучше?

Установлено, что хирургическое лечение связанного с нагрузкой недержания мочи у женщин значительно эффективнее физиотерапевтических методов лечения.Подробности

14.09.13. Курение и ожирение способствуют формированию ревматоидного артрита

Установлено, что вероятность появления ревматоидного артрита у людей, курящих табачные изделия и страдающих избыточной массой тела, существенно выше, чем у некурящих и имеющих нормальный вес.Подробности

02.09.13. Обзор astro-ph (выпуск N304) за 01 — 31 августа 2013 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

29.08.13. Почему ухудшается память при сахарном диабете?

Установлено, что у больных сахарным диабетом активируется фермент металлопротеиназа-9, из-за чего снижается продукция нейропротекторных веществ и развивается цереброваскулярная дегенерация.Подробности

08.08.13. Новый подход к защите кожи от старения

Установлено, что снизить интенсивность возрастных изменений кожи и улучшить процессы заживления ран можно путём торможения активности фермента 11beta-HSD1.Подробности

01.08.13. Обзор astro-ph (выпуск N303) за 01 — 31 июля 2013 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

24.07.13. Иммунные клетки кожи влияют на артериальное давление

Установлено, что тканевые макрофаги кожи активно регулируют содержание электролитов в лимфатических капиллярах и межклеточных структурах кожи, посредством чего влияют на артериальное давление.Подробности

05.07.13. Влияние адреномедуллина на плаценту и сосуды матки

Установлено, что адреномедуллин играет важную роль в адаптации сосудов матки и иммунных механизмов плаценты к беременности, а также позволяет диагностировать преэклампсию и предупреждать её появление.Подробности

19.06.13. Влияние бактерий на работу генов человек

Установлено, что некоторые микробы способны специфически воздействовать на генетический аппарат клеток человека, отвечающий за продукцию фермента РНК-полимераза II, после чего возникает продолжительное бессимптомное носительство этих микроорганизмов.Подробности

03.06.13. Обзор astro-ph (выпуск N301) за 15 — 31 мая 2013 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

26.05.13. Близорукость и глухоту вызывает мутация гена Slitrk6

Установлено, что ген Slitrk6 играет решающую роль в формировании нормального зрения и слуха, а нарушение его деятельности приводит к тяжёлой врождённой близорукости и глухоте.Подробности

15.05.13. Обзор astro-ph (выпуск N300) за 01 — 14 мая 2013 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

12.05.13. Молочная кислота защищает мозг при сахарном диабете

Установлено, что молочная кислота способна предохранять нейроны головного мозга от функциональных и метаболических нарушений, провоцируемых гипогликемией, возникающей при лечении сахарного диабета инсулином.Подробности

29.04.13. Новый подход к лечению гемохроматоза и талассемии

Установлено, что снижение активности фермента TMPRSS6 позволяет нормализовать обмен железа при гемохроматозе и талассемии.Подробности

17.04.13. Рак молочной железы и циркулирующая ДНК

Установлено, что содержащиеся в плазме крови молекулы опухолевой ДНК можно использовать в качестве чувствительного индикатора развития метастазов рака молочной железы.Подробности

05.04.13. Обзор astro-ph (выпуск N298) за 01 — 31 марта 2013 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

31.03.13. Аутоиммунные болезни и половая принадлежность

Установлено, что гены половой Х-хромосомы не связаны с риском возникновения системной красной волчанки и ревматоидного артрита.Подробности

17.03.13. Как вирусам удаётся провоцировать рак печени?

Установлено, что вирусы, поражающие печень, специфически блокируют T-лимфоциты CD8+, после чего многократно возрастает вероятность появления гепатокарциномы.Подробности

04.03.13. Обзор astro-ph (выпуск N297) за 16 — 28 февраля 2013 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

28.02.13. Атрофия мышц и грелин

Установлено, что как ацилированная, так и неацилированная формы биорегулятора грелина, способны предотвращать развитие атрофии скелетной мускулатуры организма.Подробности

16.02.13. Обзор astro-ph (выпуск N296) за 01 — 15 февраля 2013 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

14.02.13. Рак простаты и интегрин

Установлено, что бета-4-интегрин стимулирует развитие злокачественных опухолей предстательной железы путём активации специфических рецепторов в клетках-предшественниках рака.Подробности

03.02.13. Обзор astro-ph (выпуск N295) за 17 — 31 января 2013 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

29.01.13. Новый подход к лечению острого лейкоза.

Установлено, что острый миелобластный лейкоз можно эффективно лечить препаратами, разрушающими лизосомы в клетках.Подробности

17.01.13. Обзор astro-ph (выпуск N294) за 01 — 16 января 2013 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

14.01.13. Почему возникает воспаление почек при мочекаменной болезни?

Установлен механизм развития воспалительных явлений в ткани почек при появлении оксалатных камней в почечных канальцах.Подробности

31.12.12. Обзор astro-ph (выпуск N293) за 18 — 31 декабря 2012 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

17.12.12. Обзор astro-ph (выпуск N292) за 01 — 17 декабря 2012 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

12.12.12. Лечение ожирения у детей влияет на функцию лёгких

Установлено, что при снижении массы тела детей, страдающих ожирением, значительно улучшается деятельность системы дыхания.Подробности

03.12.12. Обзор astro-ph (выпуск N291) за 15 — 30 ноября 2012 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

22.11.12. Сексуальные проблемы при сердечной недостаточности

Установлено, что возникновение сердечной недостаточности резко ухудшает качественные и функциональные характеристики половой жизни как у мужчин, так и у женщин.Подробности

14.11.12. Обзор astro-ph (выпуск N290) за 01 — 14 ноября 2012 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

01.11.12. Обзор astro-ph (выпуск N289) за 06 — 31 октября 2012 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

28.10.12. Почему избыток железа в организме вызывает сахарный диабет?

Установлено, что путём регулирования активности вещества-переносчика хлоридов SLC26A9 можно значительно улучшить состояние системы дыхания при бронхиальной астме и тем самым радикально снизить интенсивность приступов удушья.Подробности

15.10.12. Новый подход к лечению бронхиальной астмы

Установлено, что путём регулирования активности вещества-переносчика хлоридов SLC26A9 можно значительно улучшить состояние системы дыхания при бронхиальной астме и тем самым радикально снизить интенсивность приступов удушья.Подробности

05.10.12. Обзор astro-ph (выпуск N288) за 21 сентября — 5 октября 2012 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

01.10.12. Витамин Е может спровоцировать рак простаты

Установлено, что повышенные дозы витамина Е не только не уменьшают риск возникновения рака простаты, но и способствуют его формированию.Подробности

14.09.12. Дети, рождённые посредством кесарева сечения, склонны к ожирению

Установлено, что у детей, родившихся путём кесарева сечения, значительно больше шансов в последующем иметь избыточную массу тела, чем у младенцев, появившихся на свет обычным (вагинальным) способом.Подробности

03.09.12. Обзор astro-ph (выпуск N286) за 16 — 31 августа 2012 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

30.08.12. Новый подход к лечению рака кожи.

Установлено, что путём воздействия на специфическую группу биомолекулярных механизмов, связанных с геном FOS, можно резко затормозить рост одной из наиболее опасных злокачественных опухолей кожи — плоскоклеточной карциномы.Подробности

15.08.12. Обзор astro-ph (выпуск N285) за 01 — 15 августа 2012 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

09.08.12. Что объединяет боль и депрессию?

Установлено, что при хронической боли и депрессии значительно повышается активность ключевого фермента обмена триптофана IDO1 в головном мозге.Подробности

01.08.12. Обзор astro-ph (выпуск N284) за 19 — 31 июля 2012 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

27.07.12. Гонадотропин гипергликозилированный — новый маркер рака мужских половых желез

Установлено, что наблюдаемое при злокачественных опухолях мужских половых желез повышение в крови концентрации насыщенного углеводами хорионического гонадотропина зависит от тяжести заболевания и эффективности лечения.Подробности

20.07.12. Обзор astro-ph (выпуск N283) за 01 — 18 июля 2012 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

16.07.12. Ревматоидный артрит нарушает метаболизм холестерина

Установлено, что при ревматоидном артрите тормозится выведение холестерина липопротеидами высокой плотности, из-за чего ускоряется развитие атеросклероза и его осложнений.Подробности

02.07.12. Обзор astro-ph (выпуск N282) за 16 — 30 июня 2012 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

26.06.12. Распространение малярии можно замедлить ингибиторами ферментов BKIs

Установлено, что использование ингибиторов ферментов BKIs позволяет значительно снизить возможность передачи малярийного плазмодия комарами от человека к человеку.Подробности

20.06.12. Десмозин — новый маркер хронической обструктивной болезни лёгких

Установлено, что повышение концентрации десмозина в крови и моче позволяет охарактеризовать степень повреждения альвеол при хронической обструктивной болезни лёгких.Подробности

16.06.12. Обзор astro-ph (выпуск N281) за 01 — 15 июня 2012 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

07.06.12. Аммониты из «метановых оазисов»?

400 миллионов лет назад на земле появились похожие на наутилусов существа – аммониты. У них было множество щупалец и спиральные либо конические раковины, эти существа бороздили бескрайние просторы морей и океанов и активно охотились на рыб и другую добычу. Так, по крайней мере, представляли себе образ жизни аммонитов палеонтологи до недавнего времени. Новое исследование заставляет нас пересмотреть эти классические взгляды – часть аммонитов, по всей видимости, были оседлыми существами и проводили большую часть времени и у морского дна в местах выхода газа метана.Подробности

01.06.12. Обзор astro-ph (выпуск N280) за 17 — 31 мая 2012 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

29.05.12. Инфаркт миокарда при здоровых сосудах сердца

Охарактеризованы основные факторы, провоцирующие инфаркт миокарда при отсутствии атеросклеротического поражения коронарных артерий.Подробности

24.05.12. Голуби способны к математическому мышлению

Исследователи из Новой Зеландии показали, что голуби способны к математическому мышлению. Раньше считалось, что из животных такой способностью обладают только приматы. Хотя голуби и неспособны к очень сложным действиям, их математические способности дают надежду на то, что похожими талантами могут обладать и представители других видов животных.Подробности

19.05.12. Новый подход к регенерации повреждённой ткани печени

Установлено, что процесс восстановления печени после повреждения может быть значительно ускорен путём стимулирования специфических клеток-предшественников синусных эндотелиоцитов.Подробности

16.05.12. Обзор astro-ph (выпуск N279) за 01 — 16 мая 2012 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

05.05.12. Переливчатые перья динозавра

Небольшой, размером с голубя, динозавр Microraptor, живший на нашей планете примерно 120 миллионов лет назад, растопыривал свои черные переливчатые перья примерно как это делают современные вороны.Подробности

02.05.12. Обзор astro-ph (выпуск N278) за 18 — 30 апреля 2012 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

24.04.12. Нужно ли сообщать больному о наличии у него рака?

Установлено, что сразу же после информирования пациента о выявленном у него онкологическом заболевании формируется тяжёлая стрессовая реакция, которая может привести к серьёзным сердечнососудистым заболеваниям с фатальными последствиями, а также к суициду.Подробности

17.04.12. Обзор astro-ph (выпуск N277) за 01 — 17 апреля 2012 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

13.04.12. Новый эффективный способ предупреждения атеросклероза

Установлено, что введением антител против фермента PCSK9 можно значительно снизить уровень холестерина в крови, и, тем самым, существенно уменьшить риск атеросклеротического поражения сосудов.Подробности

09.04.12. BMP7 способствует регенерации костей у млекопитающих

Недавно японские исследователи показали, что сигнальный белок Bone Morphogenetic Protein 7 способствует частичному восстановлению лучевой и локтевой костей в ампутированной передней конечности мышей.Подробности

02.04.12. Обзор astro-ph (выпуск N276) за 17 — 31 марта 2012 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

27.03.12. Курение, ожирение и риск врождённой патологии сердца

Установлено, что курение сигарет беременными женщинами с избыточной массой тела значительно повышает риск рождения ребёнка, страдающего врождённым пороком сердца.Подробности

23.03.12. Почему планарии активно регенерируют и потенциально бессмертны?

Исследователи из Университета Ноттингема, Великобритания, выяснили молекулярные механизмы высокой способности к регенерации у планарий.Подробности

20.03.12. Генная инженерия поможет против глобального потепления

Не исключено, что в борьбе с глобальным потеплением могут сыграть свою роль генно-модифицированные бактерии, ускоряющие связывание атмосферного CO 2 в минералы.Подробности

17.03.12. Обзор astro-ph (выпуск N275) за 01 — 16 марта 2012 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

16.03.12. Важная роль LSD1 в процессе дифференцировки клеток

Исследование ученых из Института Вайтхэд показало, что фермент лизин-специфическая деметилаза 1 играет важную роль в дифференцировке стволовых клеток в клетки других типов.Подробности

12.03.12. Защищает ли удаление полипов толстой кишки от рака?

Установлена степень взаимосвязи между колоноскопическим удалением полипов толстого кишечника и заболеваемостью раком прямой и толстой кишки.Подробности

06.03.12. Чрезмерный вылов рыбы ведет к снижению численности морских птиц

Рыболовство может негативно влиять на морских птиц: недавние исследования показали, что когда биомасса рыб снижается до одной трети от максимальной, у представителей многих видов морских птиц выживает меньше птенцов.Подробности

01.03.12. Обзор astro-ph (выпуск N274) за 15 — 29 февраля 2012 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

27.02.12. Язва желудка и гормон гепцидин

Установлено, что выделяемый клетками желудка гепцидин стимулирует продукцию соляной кислоты и, тем самым, содействует возникновению язвенной болезни.Подробности

24.02.12. Шестипалые слоны.

Под кожистыми покровами слона обнаружена загадочная анатомическая структура.Подробности

20.02.12. Извечная битва змей и людей

Есть серьезные доказательства того, что эти взаимоотношения людей и змей на деле сложнее, чем принято представлять.Подробности

14.02.12. Обзор astro-ph (выпуск N273) за 01 — 14 февраля 2012 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

11.02.12. Курение может спровоцировать острый панкреатит

Установлено, что курение табачных изделий значительно повышает риск развития острого панкреатита как у мужчин, так и у женщин.Подробности

08.02.12. «Инопланетные языки» помогают понять как устроен наш язык

На Земле есть тысячи языков, многие из которых звучат совершенно непонятно для большинства людей, в каждом из них тысячи уникальных слов. Создавая искусственные языки и обучая этим языкам добровольцев, ученые пытаются понять базовые признаки языков и принципы, по которым языки могут эволюционировать.Подробности

31.01.12. Обзор astro-ph (выпуск N272) за 19 — 31 января 2012 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

26.01.12. Спонтанный шум в ушах у младших школьников

Установлено, что за последние 10 лет существенно участились случаи формирования спонтанного шума в ушах у детей 7-летнего возраста.Подробности

18.01.12. Обзор astro-ph (выпуск N271) за 01 — 18 января 2012 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

13.01.12. Определение риска развития артрита при псориазе

Установлено, что исследование некоторых компонентов лейкоцитарного антигена человека (HLA) позволяет спрогнозировать появление артрита у больных кожными формами псориаза.Подробности

31.12.11. Обзор astro-ph (выпуск N270) за 20 — 31 декабря 2011 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

21.12.11. Обзор astro-ph (выпуск N269) за 01 — 19 декабря 2011 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

15.12.11. Новые подходы к защите клеток и сосудов головного мозга от ишемии

Установлено, что специфическое воздействие на рецепторы простагландина Е2 защищает нейроны и сосуды головного мозга от необратимого повреждения при ишемическом инсульте.Подробности

02.12.11. Обзор astro-ph (выпуск N268) за 01 — 30 ноября 2011 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

29.11.11. Почему лечение ожирения обязательно должно быть длительным?

Установлено, что только продолжительное (не менее 1 года) применение снижающей вес тела схемы лечения создаёт биохимические основы для невозможности восстановления прежней массы организма.Подробности

20.11.11. Белок FGF23 нарушает состояние сердечной мышцы

Установлено, что белок FGF23 провоцирует формирование опасной гипертрофии левого желудочка сердца.Подробности

08.11.11. Открытое письмо Председателю Правительства Российской Федерации

Обращение молодых ученых, лауреатов премии Президента РФ для молодых ученых к Председателю Правительства РФ В.В.Путину — о необходимости срочного увеличения финансирования Российского фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного фонда.Подробности

02.11.11. Обзор astro-ph (выпуск N267) за 20 — 31 октября 2011 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

28.10.11. Цитомегаловирус способен вызвать рак мозга

Установлено, что возбудитель цитомегаловирусной инфекции человека провоцирует появление медуллобластомы головного мозга.Подробности

19.10.11. Обзор astro-ph (выпуск N266) за 01 — 19 октября 2011 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

14.10.11. Собирательные трубочки почек регулируют воспалениев

Установлено, что клетки собирательных трубочек почек способны активно воздействовать на формирование и протекание хронического воспалительного процесса в почечной ткани.Подробности

07.10.11. Белок паркин — важный регулятор обмена жиров

Установлено, что участвующий в формировании болезни Паркинсона белок паркин является чувствительным регулятором метаболизма липидов.Подробности

30.09.11. Обзор astro-ph (выпуск N265) за 18 — 30 сентября 2011 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

22.09.11. Ревматоидный артрит и фермент карбоксипептидаза

Установлено, что карбоксипептидаза может предотвращать повреждение суставов при ревматоидном артрите.Подробности

16.09.11. Обзор astro-ph (выпуск N264) за 01 — 17 сентября 2011 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

11.09.11. Древнейшая «зеленая революция».

Японские ученые выяснили, что древние «селекционеры» в процессе одомашнивания риса использовали при отборе те же мутации, что и их современные коллеги в 1960-х годах в процессе «зеленой революции» в Азии.Подробности

06.09.11. Гипертония, поваренная соль и белковый рецептор Rac1.

Установлено, что чувствительность к соли при гипертонической болезни связана с нарушением функции внутриклеточного белка Rac1 в ткани почек.Подробности

01.09.11. Обзор astro-ph (выпуск N263) за 16 — 31 августа 2011 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

19.08.11. Ген Gata5 и порок аортального клапана сердца.

Установлено, что при блокировании гена Gata5 нарушается развитие аортального клапана и появляется врождённый порок — бикуспидальный клапан.Подробности

13.08.11. Обзор astro-ph (выпуск N262) за 01 — 15 августа 2011 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

06.08.11. Обзор astro-ph (выпуск N261) за 01 — 31 июля 2011 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

03.08.11. Роль фермента S6К1-киназы в восстановлении ткани печени.

Установлено, что фермент S6К1-киназа многократно повышает интенсивность процессов регенерации печени после её повреждения.Подробности

04.07.11. Агрессивность стрептококка и белок RopB

Установлено, что незначительное изменение структуры регуляторного белка RopB в клетках стрептококка кардинально меняет его способность заражать организм.Подробности

01.07.11. Обзор astro-ph (выпуск N260) за 15 — 30 июня 2011 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

25.06.11. Метастазы рака молочной железы и липоксигеназа-15

Международной группой исследователей проведены сложные экспериментальны, доказавшие, что решающим фактором, провоцирующим возникновение метастазов злокачественных опухолей и их распространение по лимфатической системе, является фермент липоксигеназа.Подробности

17.06.11. Сигаретный дым, эмфизема лёгких и белок EMAPII.

Установлено, что регуляторный белок EMAPII значительно ускоряет деструкцию ткани лёгких, вызванную дымом табака.Подробности

16.06.11. Полное лунное затмение 15-16 июня 2011

В европейской части России можно было наблюдать очень долгое полное лунное затмение. Кому не повезло с погодой — смотрите снимки Семёна Глазырина, сделанные в Сарове.Подробности

15.06.11. Управление квантовыми корреляциями на расстоянии

Квантовая механика предсказывает, что измерения на пространственно разделенных частицах могут давать нелокальные корреляции. См. статью В.В.Наумова в нашем журнале . Это твёрдо установлено на опыте, но нелегко поддаётся интуитивным представлениям о пространстве и времени. Концепция «управления» (steering) помогает понять квантовую нелокальность.Подробности

14.06.11. Обзор astro-ph (выпуск N259) за 01 — 14 июня 2011 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

06.06.11. Система Sema3E-PlexinD1 и поражение сосудов сетчатки глаз.

Установлено, что использование белка Sema3E в качестве стимулятора развития нормальной сосудистой сети сетчатки глаз при хроническом нарушении её кровоснабжения позволяет успешно сохранить зрение.Подробности

02.06.11. Обзор astro-ph (выпуск N258) за 13 — 31 мая 2011 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

23.05.11. Значение эпикарда для лечения инфаркта миокарда.

Установлено, что клетки эпикарда могут воздействовать на зону инфаркта миокарда, способствуя уменьшению её размеров и более быстрому восстановлению состояния сердечной мышцы.Подробности

15.05.11. Результаты Gravity Probe B и критика этого проекта.

Опубликованы результаты пятилетнего анализа данных Gravity Probe B по проверке проявлений гравимагнетизма: эффект увлечения системы отсчёта вращающимся телом подтверждён на уровне 19% точности.Подробности

14.05.11. Падение кометы на Солнце.

Коронограф аппарата SOHO заснял падение на Солнце кометы, открытой 10-го мая. Уже 11-го мая она упала на Солнце.Подробности

13.05.11. Язвенный колит вызывается дефицитом О-гликанов.

Установлено, что неспецифический язвенный колит возникает из-за того, что в клетках слизистой оболочки толстого кишечника нарушается биосинтез углеводов (гликанов) в молекулах главного компонента слизи — муцинов.Подробности

12.05.11. Обзор astro-ph (выпуск N257) за 01 — 12 мая 2011 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

03.05.11. Обзор astro-ph (выпуск N256) за 23 — 30 апреля 2011 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

29.04.11. Атеросклероз, рецептор GPR109A и никотиновая кислота.

Установлено, что никотиновая кислота тормозит развитие атеросклероза сосудов путём специфического воздействия на рецептор GPR109A иммунных клеток.Подробности

22.04.11. Обзор astro-ph (выпуск N255) за 13 — 22 апреля 2011 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

17.04.11. Дефицит DEDD-белка вызывает бесплодие.

Установлено, что DEDD-белок необходим для своевременного образования децидуальной оболочки плода на раннем этапе беременности.Подробности

13.04.11. Обзор astro-ph (выпуск N254) за 01 — 12 апреля 2011 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

08.04.11. Совершенно необычный долгий гамма-всплеск

28 марта 2011 г. был обнаружен источник в созвездии Дракона, который внесён в каталоги как гамма-всплеск GRB 110328A. Никогда раньше не наблюдали такой продолжительный яркий переменный всплеск.Подробности

03.04.11. Обзор astro-ph (выпуск N253) за 16 — 31 марта 2011 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

15.03.11. Обзор astro-ph (выпуск N252) за 01 — 15 марта 2011 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

01.03.11. Обзор astro-ph (выпуск N251) за 18 — 28 февраля 2011 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

19.02.11. Дефицит стабилинов в печени вызывает тяжёлое поражение почек

Примерно половина людей, перенесших инсульт, частично теряют двигательные способности. Недавно специалисты по реабилитационной медицине из Нью-Йоркского Пресвитерианского Госпиталя и Медицинского Центра Колумбийского Университета стали использовать устройства на принципах роботики для того, чтобы помочь пережившим инсульт восстановить утерянные функции.Подробности

18.02.11. Обзор astro-ph (выпуск N250) за 01 — 17 февраля 2011 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

09.02.11. Роботы помогут паралитикам

Примерно половина людей, перенесших инсульт, частично теряют двигательные способности. Недавно специалисты по реабилитационной медицине из Нью-Йоркского Пресвитерианского Госпиталя и Медицинского Центра Колумбийского Университета стали использовать устройства на принципах роботики для того, чтобы помочь пережившим инсульт восстановить утерянные функции.Подробности

03.02.11. Обзор astro-ph (выпуск N249) за 15 — 31 января 2011 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

31.01.11. Почему возникает комбинированный дефицит трёх гормонов гипофиза?

Установлено, что одновременное снижение продукции гормона роста, пролактина и тиреотропного гормона гипофиза обусловлено аутоиммунной агрессией и появлением в крови человека антител против молекул белкового регулятора PIT-1.Подробности

16.01.11. Особенности распространения стафилококковой инфекции.

Установлено, что эпидермальный стафилококк способен формировать биоплёнки на поверхности находящихся в организме человека медицинских приспособлений благодаря продукции этими микробами особых коротких молекул. От этих плёнок легко отрываются фрагменты, из-за чего опасная инфекция может быстро мигрировать в различные ткани и органы.Подробности

14.01.11. Обзор astro-ph (выпуск N248) за 01 — 14 января 2011 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

07.01.11. Обзор astro-ph (выпуск N247) за 21 — 31 декабря 2010 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

04.01.11. Открыт новый вид черепахи

Исследователи из Университета Северной Аризоны заявили об открытии нового вида черепахи.Подробности

20.12.10. Обзор astro-ph (выпуск N246) за 01 — 20 декабря 2010 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

12.12.10. Применение антибиотиков может спровоцировать сепсис.

Установлено, что в процессе лечения антибиотиками возникают стабильные изменения кишечной микрофлоры с преобладанием резистентных к ванкомицину энтерококков и создаются условия для активного распространения микробов по системе кровообращения.Подробности

09.12.10. Возникновение многоклеточности возможно без серьезных перестроек на генном уровне

Одним из важнейших этапов в эволюции живого мира было возникновение многоклеточных организмов из одноклеточных. Как считают американские ученые, вопреки распространенному до недавнего времени мнению, этот процесс не требовал серьезных перестроек генома.Подробности

02.12.10. Обзор astro-ph (выпуск N245) за 13 — 30 ноября 2010 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

28.11.10. Цитомегаловирус, рак кишечника и рецептор US28.

Установлено, что цитомегаловирус может провоцировать появление опухолевых заболеваний тонкого и толстого кишечника благодаря стимулированию активности клеточных рецепторов US28.Подробности

18.11.10. Британским рыбакам почти в 20 раз стало труднее ловить рыбу.

Как выяснили исследователи из университета английского города Йорка, сейчас британским рыболовным судам приходится затрачивать почти в двадцать раз больше усилий для поимки того же количества рыбы по сравнению с концом 19 века.Подробности

14.11.10. Обзор astro-ph (выпуск N244) за 01 — 12 ноября 2010 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

13.11.10. Причина аутоиммунной агрессии — дефицит рецепторов TLR8.

Установлено, что дефицит клеточных рецепторов TLR8 обязательно приводит к появлению аутоиммунных заболеваний.Подробности

03.11.10. Обзор astro-ph (выпуск N243) за 19 — 31 октября 2010 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

24.10.10. Защита нейронов при боковом амиотрофическом склерозе.

Установлено, что сохранение функционального состояния митохондрий нервных клеток позволяет предотвратить гибель нейронов при боковом амиотрофическом склерозе.Подробности

19.10.10. Обзор astro-ph (выпуск N242) за 01 — 18 октября 2010 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

16.10.10. Обращение к научным сотрудникам и преподавателям — поможем РФФИ!

Массовые действия научных сотрудников и преподавателей в поддержку ведущих научных фондов еще могут привести к изменению политики властей по отношению к этим фондам.Подробности

03.10.10. Клеточные рецепторы и молниеносный гепатит.

Установлено, что для предотвращения тяжёлого поражения ткани печени при быстропротекающем гепатите необходимо воздействовать на специфические клеточные рецепторы EGFR и TNFR1.Подробности

01.10.10. Обзор astro-ph (выпуск N241) за 16 — 30 сентября 2010 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

29.09.10. ФЦП «Кадры» — «Числом поболе, ценой подешевле»

Ликвидация Роснауки и Рособразование не помогла наладить проведение конкурсов в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России». Наоборот, летний тур конкурсов показал полную неспособность (если не нежелание) министерства образования и науки проводить научные конкурсы с нормально организованной экспертизой.Подробности

17.09.10. Витамин D и поражение лёгких при муковисцидозе.

Установлено, что введение витамина D3 в комплекс лечения аллергического аспергиллёза системы дыхания при муковисцидозе значительно снижает воспалительную реакцию в ткани лёгких и бронхов, уменьшая тяжесть заболевания.Подробности

15.09.10. Обзор astro-ph (выпуск N240) за 01 — 15 сентября 2010 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

12.09.10. Расщепленный по спину свет.

При преломлении света две его поляризованные по кругу составляющие оказываются пространственно разделенными (смещенными друг относительно друга на очень незначительную величину). Канадские и немецкие ученые недавно предложили высокочувствительный способ регистрации такого смещения.Подробности

05.09.10. Гены, ответственные за поражение аорты атеросклерозом.

Установлено, что атеросклеротическое повреждение аорты связано с деятельностью 292 генов.Подробности

02.09.10. Обзор astro-ph (выпуск N239) за 19 — 31 августа 2010 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

25.08.10. Предки людей были вымирающим видом.

Недавно было установлено, что один миллион двести тысяч лет назад на Земле жило и размножалось всего 18 с половиной тысяч древних людей, и человек находился под угрозой уничтожения.Подробности

19.08.10. Обзор astro-ph (выпуск N238) за 01 — 18 августа 2010 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

18.08.10. Рак простаты: новый взгляд на механизм развития.

Установлено, что возникновение устойчивого к кастрации рака предстательной железы обусловлено появлением в клетках специфически изменённых молекул андрогенных рецепторов.Подробности

01.08.10. Обзор astro-ph (выпуск N237) за 17 — 31 июля 2010 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

28.07.10. Рентгеновские телескопы раскрывают структуру 450-летней космической бомбы.

Астрофизикам удалось исследовать строение одного из остатков сверхновых в Большом Магеллановом Облаке. Показано, что выброс сверхновой имел слоистую структуру.Подробности

27.07.10. Активация плазминогена и фиброз лёгких.

Установлено, что развитие фиброза лёгких тормозится интенсивно образуемым из-за активации плазминогена простагландином Е2.Подробности

16.07.10. Обзор astro-ph (выпуск N236) за 01 — 16 июля 2010 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

12.07.10. Дружелюбные бабуины дольше живут

Учеными показано, что дольше живут те люди, у которых есть стабильные дружеские отношения. Недавнее исследование американских ученых показало, что это верно и для бабуинов. Это очередное доказательство того, что дружба имеет древнее эволюционное происхождениеПодробности

08.07.10. Катенин р120 и состояние кишечника.

Установлено, что белковое вещество катенин р120 крайне необходимо для поддержания на достаточном уровне барьерной функции толстого и тонкого кишечника, а также для сохранения структуры его стенки и предотвращения воспаления.Подробности

04.07.10. Обзор astro-ph (выпуск N235) за 01 — 30 июня 2010 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

01.07.10. Манипуляция спинами отдельных атомов

Немецкие и американские ученые научились манипулировать спинами отдельных атомов с помощью сканирующего туннельного микроскопа.Подробности

21.06.10. Мочевая кислота и воспалительные реакции в тканях.

Установлено, что причиной возникновения воспалительных явлений вокруг омертвевших в ткани клеток является усиленное образование и выделение мочевой кислоты.Подробности

07.06.10. «Полевая кухня» для беспроводных сенсорных сетей

Китайские ученые разработали магнитоэлектрический преобразователь, который может использоваться для снабжения энергией датчиков в беспроводных сенсорных сетях.Подробности

04.06.10. Обзор astro-ph (выпуск N234) за 20 — 31 мая 2010 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

31.05.10. Созревание сперматозоидов зависит от фосфолипазы А2

Установлено, что успешного лечения анафилактического шока нельзя достичь без интенсификации обмена сфингозин-фосфата.Подробности

21.05.10. Открытое письмо Президенту Российской Федерации

Обращение представителей научной общественности к Президенту Российской Федерации по поводу будущего Российского фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного фонда, а также крайним несовершенством законодательства, регулирующего распределение средств в рамках государственного заказа (открыто для подписания).Подробности

19.05.10. Обзор astro-ph (выпуск N233) за 01 — 19 мая 2010 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

16.05.10. Обмен сфингозин-фосфата и анафилактический шок

Установлено, что успешного лечения анафилактического шока нельзя достичь без интенсификации обмена сфингозин-фосфата.Подробности

05.05.10. Обзор astro-ph (выпуск N232) за 22 — 30 апреля 2010 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

04.05.10. Особенности синдрома хронической усталости в детском возрасте.

Предложена новая методика выявления синдрома хронической усталости у детей и подростков.Подробности

30.04.10. Большие гранты. Большие игры?

Наблюдения над государственной политикой в области науки показывают исключительную непоследовательность государства. Действия органов власти в научно-образовательной сфере часто являются скороспелыми и непродуманными. Решения «системного» плана, сопровождающиеся выделением крупных средств, нередко принимаются без должной проработки. Доказавшие свою эффективность системные механизмы подменяются временными мерами.Подробности

28.04.10. «Троицкий вариант» в Живом журнале

В Живом журнале открылось сообщество газеты «Троицкий вариант».Сообщество

27.04.10. ФЦП «Кадры» — от плохого к худшему

В 2010 г. продолжает действовать Федеральная целевая программа «Научные и научно- педагогические кадры инновационной России», рассчитанная на 2009 — 2013 гг. Из-за негодной законодательной базы и некачественная работа государственных заказчиков программы в этом году качество проведения конкурсов еще хуже, чем в прошлом. Теперь уже очевидно, что заявленные при принятии программы цели не будут достигнуты.Подробности

24.04.10. Газовый сенсор на основе однослойной нанотрубки

Японские ученые предложили новый метод изготовления высокочувствительных миниатюрных сенсоров на основе углеродных нанотрубок.Подробности

21.04.10. Обзор astro-ph (выпуск N231) за 01 — 21 апреля 2010 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

15.04.10. Почему нарколепсию нужно считать аутоиммунным заболеванием?

Установлено, что у больных нарколепсией сильно снижено образование нейронами мозга необходимого для бодрствования гипокретина из-за усиленной продукции вещества Trib2, запускающего аутоиммунную реакцию против данных нейронов.Подробности

13.04.10. Танки грязи не боятся?

Возглавляемый М.В.Ковальчуком РНЦ «КИ» представляется руководству страны своего рода первой ласточкой в деле создания новой, прогрессивной формы организации российской науки — национальных исследовательских центров. В этой связи интересно посмотреть на то, что происходит в Курчатовском институте: какие ресурсы есть в его распоряжении и какие результаты — на выходе.Подробности

10.04.10. Программируемый двухкубитный квантовый процессор

Недавно американскими учеными впервые продемонстрирован квантовый процессор, способный выполнять все возможные операции с парой квантовых битов.Подробности

07.04.10. Модернизация и наука

Число публикаций в базе данных Web of Science оказывается весьма неплохим индикатором научно- технологического развития: независимо от культурных особенностей, политического строя, расположения на карте мира и размера территории — в современном мире действует единая закономерность: страны, в которых происходит быстрое экономическое и научно-техническое развитие, модернизация экономики, демонстрируют ускоренный (по отношению к наиболее развитым странам мира) рост числа публикаций.Подробности

01.04.10. Обзор astro-ph (выпуск N230) за 17 — 31 марта 2010 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

29.03.10. Ускорение старения клеток — новый метод лечения рака.

Установлено, что путём специфического воздействия на участок PTEN в 10-й хромосоме можно резко ускорить процесс старения раковых клеток, после чего опухоль может прекратить своё существование.Подробности

18.03.10. Мочекаменная болезнь и нарушение функции белка Sat1.

Установлено, что образованию оксалатных камней в почках и мочевыделительной системе способствует нарушение функции отвечающего за обмен анионов белка Sat1 в клетках почек и печени.Подробности

16.03.10. Обзор astro-ph (выпуск N229) за 01 — 16 марта 2010 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

02.03.10. Обзор astro-ph (выпуск N228) за 17 — 28 февраля 2010 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

25.02.10. Каким образом табачный дым вызывает рак лёгких?

Установлено, что ключевым моментом в превращении нормальной ткани лёгких в раковую является специфическое воздействие образующегося при горении табака нитрозаминкетона на клеточный фермент ДНК-метилтрансферазу-1, что обуславливает резкое изменение функции генетического аппарата и трансформацию здоровой ткани в злокачественную опухоль.Подробности

21.02.10. Раковые клетки под прицелом наночастиц

Недавно американские ученые провели исследования влияния наночастиц золота на жизнедеятельность раковой клетки после их внедрения в клеточное ядро.Подробности

16.02.10. Обзор astro-ph (выпуск N227) за 01 — 16 февраля 2010 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

11.02.10. Управление спинами

Недавно группа французских, британских и немецких ученых, которая создала элемент, управляющий поляризацией спина проходящих электронов с помощью электрического тока.Подробности

08.02.10. Особенности ишемической болезни микрососудов мозга.

Установлено, что главной причиной ишемического поражения ткани головного мозга при заболевании его мелких сосудов является специфическая мутация, обусловливающая образование патологически изменённого белка NOTCH3 в клетках стенки артерий мозга.Подробности

02.02.10. Обзор astro-ph (выпуск N226) за 20 — 31 января 2010 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

24.01.10. Наука в бюджете-2010

О необходимости и приоритетности развития науки говорится на высоком уровне немало. Однако цифры бюджетных ассигнований говорят о приоритетности и значимости тех или иных областей деятельности для государства гораздо красноречивее любых слов.Подробности

20.01.10. На открытое письмо Президенту Российской Федерации ответил МОН

Министерство финансов отреагировало на открытое письмо «500 докторов наук»: заместитель министра финансов направил ответ в адрес доставившего письмо в приемную Президента РФ научного сотрудника.Отсканированный текст ответа из Минфина

19.01.10. Обзор astro-ph (выпуск N225) за 01 — 19 января 2010 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

18.01.10. Мочевина, инсулин и почечная недостаточность.

Установлено, что мочевина провоцирует образование активных форм кислорода, снижает чувствительность клеток к инсулину и повышает содержание глюкозы в крови при хронической почечной недостаточности.Подробности

07.01.10. Обзор astro-ph (выпуск N224) за 01 — 31 декабря 2009 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

03.01.10. Особенности чувствительности печени к гормону роста.

Установлено, что на чувствительность ткани печени к действию гормона роста активно влияют гены LEPROT и LEPROTL1.Подробности

28.12.09. Тёмное дело с тёмной материей

Эксперименты в подземных лабораториях по поиску частиц тёмной материи продолжают выдавать результаты и иногда будоражить публику.Подробности

21.12.09. Новые исследования токсичности нанотрубокгипертонии

Результаты экспериментов, проведенных в последние годы, показали, что длинные многостенные углеродные нанотрубки могут вызвать отклик, аналогичный асбестовым волокнам.Подробности

15.12.09. Фосдуцин предотвращает развитие стрессовой гипертонии.

Установлено, что регуляторный белок фосдуцин способен снижать тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы, предотвращая развитие вызванной стрессом артериальной гипертонии.Подробности

07.12.09. Дробный квантовый Холл в графене

Недавно удалось наблюдать в графене дробный квантовый эффект Холла при достаточно высоких температурах.Подробности

01.12.09. Обзор astro-ph (выпуск N223) за 16 — 30 ноября 2009 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

27.11.09. Аутофагия и острый панкреатит.

Установлено, что в развитии острого панкреатита главную роль играет нарушение процессов самопоглощения некоторых компонентов в клетках поджелудочной железы.Подробности

24.11.09. Перемагничивание светом

Ученые из Нидерландов в сотрудничестве с российскими, британскими, германскими и японскими коллегами продемонстрировали возможность магнитной записи/считывания с помощью светового импульса в течение всего 30 пикосекунд.Подробности

20.11.09. Магнитные монополи в спиновых льдах

Теория предсказывает, что в так называемом «спиновом льде» (твердом веществе, у которого магнитные моменты остаются разориентированными вплоть равной нулю температуры) квазичастицы должны вести себя подобно магнитным монополям. Это предсказание было подтверждено в недавней экспериментальной работе британских и французских ученых.Подробности

17.11.09. Делитель куперовских пар

Ученые создали «делитель» для куперовских пар.Подробности

14.11.09. Обзор astro-ph (выпуск N222) за 01 — 15 ноября 2009 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

09.11.09. На открытое письмо Президенту Российской Федерации ответил МОН

Министерство образования и науки отреагировало на открытое письмо «500 докторов наук»: департамент государственной научно-технической и инновационной политики направил ответ в адрес доставившего письмо в приемную Президента РФ научного сотрудника.Отсканированный текст ответа из МОН

08.11.09. Обмен железа и воспаление.

Установлено, что нарушение обмена железа в организме существенно изменяет функцию иммунной системы, в частности влияет на антибактериальный иммунитет.Подробности

07.11.09. «Астрономическая научная картинка дня» — «Нейтронная звезда в углеродной дымке»

Загадка компактного источника в центре остатка сверхновой Кассиопея А, возможно, решена. Основные наблюдаемые параметры объекта можно увязать со стандартными свойствами нейтронных звезд, предположив наличие углеродной атмосферы.Подробности

02.11.09. Обзор astro-ph (выпуск N221) за 17 — 31 октября 2009 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

28.10.09. ФЦП «Кадры» — гладко было на бумаге

Троицкий вариант» продолжает отслеживать ход конкурсов Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»Подробности

22.10.09. Значение белка S для крови и сосудов плода.

Установлено, что при дефиците кровяного белка S (ProS) возникает тяжёлая патология сосудов у плода и летальная коагулопатия.Подробности

20.10.09. О возможности поддержки газеты «Троицкий вариант»

Все, кто читает и любит газету «Троицкий вариант», при удобном случае может поддержать газету необременительным пожертвованием, либо подписаться на нее. Газете нужна ваша поддержка.Подробности

18.10.09. Обзор astro-ph (выпуск N220) за 01 — 16 октября 2009 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

15.10.09. Гибридная логика и кремний

Несмотря на определенные успехи в создании гибридных структур, кремниевые транзисторы ближайшее время будут вне конкуренции.Подробности

11.10.09. Атмосфера Земли лишалась кислорода

Группа исследователей из Дании, Великобритании и Уругвая впервые сумела восстановить детальную картину появления у Земли кислородной атмосферы и выявить факт временного падения уровня содержания кислорода около двух миллиардов лет назад.Подробности

05.10.09 Материнские антитела и иммунитет потомства.

Установлено, что после предложенного для профилактики гематологических заболеваний потомства внутриматочного введения кроветворных клеток необходимо полностью исключить грудное вскармливание новорожденных.Подробности

02.10.09. Обзор astro-ph (выпуск N219) за 01 — 30 сентября 2009 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

28.09.09. Камера-обскура в нанолитографии

Российские ученые предложили и реализовали способ формирования наноструктур с помощью аналога оптической камеры-обскуры.Подробности

23.09.09. Спазер — лазер на плазмонах

Американским ученым удалось создать источник когеретного излучения размером много меньше длины волны излучаемого света.Подробности

15.09.09. Новый способ лечения дефектов кожи.

Установлено, что для эффективного устранения дефектов кожи необходимо активизировать деятельность особых клеток — перицитов.Подробности

05.09.09. Новый способ вакцинирования против малярии.

Установлено, что для формирования стойкого противомалярийного иммунитета необходимо вводить вакцину с малярийным плазмодием на фоне профилактического приёма хлорохина.Подробности

04.09.09. Обзор astro-ph (выпуск N218) за 16 — 31 августа 2009 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

28.08.09. Открытое письмо Президенту Российской Федерации

Обращение представителей научной общественности к Президенту Российской Федерации по поводу будущего Российского фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного фонда, а также в связи с необходимостью корректировки Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., регулируеющего конкурсное распределение средств в рамках государственного заказа (открыто для подписания).Подробности

21.08.09. Кормление как система

Среди разнообразия лотов Минобрнауки есть особенно интересная группа, — лоты, выделяемые, по сути, на обслуживание потребностей управляющих органов. Это, в первую очередь научно-методические и информационно-аналитические работы в интересах Минобрнауки, создание интернет-порталов, информационных систем и баз данных, осуществление мониторинга, создание организационной инфраструктуры для инноваций, организационно-методическое сопровождение мероприятий по повышению квалификации управленческих кадров, проведение в СМИ кампаний по пропаганде федеральных целевых программ и т.д. Сколько средств расходуется на эту деятельность и насколько она результативна?Подробности

17.08.09. Х-рецепторы печени защищают от туберкулёза.

Установлено, что Х-рецепторы ткани печени способны стимулировать иммунные механизмы организма и значительно повышать его способность противостоять туберкулёзной инфекции.Подробности

15.08.09. Обзор astro-ph (выпуск N217) за 01 — 15 августа 2009 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

05.08.09. Наноэлектромеханический масс-спектрометр

Недавно ученые из США и Канады разработали элегантную методику измерения массы нейтральных молекул, основанную на использовании электромеханических систем, а именно – нанорезонаторов.Подробности

01.08.09. Обзор astro-ph (выпуск N216) за 16 — 31 июля 2009 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

29.07.09. Сфингозин крови и свойства стенки сосудов.

Установлено, что от содержания в крови сульфата сфингозина зависит целостность сосудистой стенки и её проницаемость.Подробности

24.07.09. Золотая «нанозаварка»

Американские ученые предложили новый способ получения золотых наночастиц — с помощью … обыкновенного чая.Подробности

17.07.09. Фермент глутатион-пероксидаза GPX5 и потомство.

Установлено, что фермент придатков яичек глутатион-пероксидаза GPX5 защищает молекулы ДНК сперматозоидов от повреждения токсичными веществами, уменьшая при этом врождённую патологию потомства.Подробности

15.07.09. Обзор astro-ph (выпуск N215) за 01 — 15 июля 2009 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

10.07.09. Спины в алмазе

Ученым удалось синтезировать рекордно чистые алмазные слои с очень низкой концентрацией парамагнитных дефектов. Подобный изотопически чистый алмаз может быть использован как для организации квантовых вычислений со спиновыми кубитами, так и для регистрации локальных магнитных полей с субнанометровым разрешением.Подробности

07.07.09. Нужна ли ФЦП «Кадры» кандидатам и аспирантам?

На 1 июля 2009 г. опубликованы протоколы вскрытия конвертов по значительной части конкурсов для групп кандидатов наук и аспирантов. Большинство конкурсов признаны несостоявшимися — кандидаты и аспиранты не хотят подавать заявки на имеюзщихся условиях, несмотря на немалое по российским меркам финансирование.Подробности

04.07.09. Развитие менингита у детей и ламинин

Установлено, что бактериальный менингит у детей возникает после проникновения микробов из крови в ткань мозга по ламининовым рецепторам стенки кровеносных сосудов.Подробности

02.07.09. Обзор astro-ph (выпуск N214) за 16 — 30 июня 2009 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

29.06.09. На пути к магнитоэлектрическому полевому транзистору

Достигнут очередной успех в деле создания магнитоэлектрических полевых транзисторов.Подробности

23.06.09. Вскрытие покажет: ФЦП «Кадры» на ухабах закона

Первые итоги конкурсов научно-образовательных центров ФЦП «Кадры» показали, что опасения относительно того, можно ли нормально провести конкурсы при существующей законодательной базе, оправданы.Подробности

19.06.09. Фактор роста мидкин и артериальная гипертония.

Установлено, что белковый фактор роста мидкин влияет на регуляцию артериального давления, способствует развитию гипертонической болезни и поражению ткани почек.Подробности

16.06.09. Обзор astro-ph (выпуск N213) за 01 — 16 июня 2009 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

14.06.09. Прогноз как непреложная ценность: серия вторая

Несмотря на заметное сокращение расходов на науку в связи с кризисом, на очередной этап работ по подготовке долгосрочного научно-технического прогноза для России выделено более двух сотен миллионов рублей — существенно больше, чем в докризисные времена. На кого и почему бюджетные ассигнования льются как из рога изобилия?Подробности

09.06.09. Ридберговские молекулы

Немецким и американским ученым удалось получить ридберговские молекулы рубидия.Подробности

06.06.09. Заболевания почек и калликреин

Установлено, что стимулирование генов, отвечающих за образование калликреина, предотвращает появление и тормозит развитие аутоиммунного поражения почек (волчаночного нефрита).Подробности

03.06.09. Обзор astro-ph (выпуск N212) за 19 — 31 мая 2009 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

31.05.09. Подписка на газету «Троицкий вариант»

До 12 июня 2009 г. на газету научного сообщества «Троицкий вариант» можно подписаться во всех почтовых отделениях.Подробности

28.05.09. Наноленты из нанотрубок

Предложены методы получения графеновых нанолент из углеродных нанотрубок.Подробности

21.05.09. Литий защищает клетки мозга от радиации

Установлено, что литий способен стимулировать восстановление молекул ДНК в нейронах, что помогает защищать клетки головного мозга от повреждающего действия ионизирующей радиации.Подробности

17.05.09. Обзор astro-ph (выпуск N211) за 01 — 17 мая 2009 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

13.05.09. Научные страсти по всемирному потопу, которого не было

Климатические вариации последних десяти с лишним тысяч лет вполне могли привести к таким серьезным изменениям в окружающей среде, как затопление некогда суходольных впадин водой и их преобразование в крупные водные резервуары. Однако не всегда попытки найти события, ставшие источниками легенд о всемирном потопе, оказываются удачными.Подробности

08.05.09. Открыта планета с массой, равной 1.9 массы Земли

Швейцарские астрономы объявили об обнаружении самой маломассивной из всех известных внесолнечных планет, вращающихся возле звезд главной последовательности.Подробности

04.05.09. Обзор astro-ph (выпуск N210) за 11 — 30 апреля 2009 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

30.04.09. Супервулканы — пожиратели озонового слоя

Крупные извержения вулканов могут приводить к серьезным последствиям для озонового слоя.Подробности

28.04.09.Рекордно далёкий гамма-всплеск

Зарегистрирован гамма-всплеск с вероятным красным смещением 8.2. Если это значение верно, то сейчас мы видим самый ранний взрыв в нашей Вселенной (после Большого Взрыва).Подробности

24.04.09. Гипоксия и рост опухоли.

Установлено, что увеличение содержания кислорода в клетках опухоли существенно тормозит её рост и предотвращает образование метастазов.Подробности

17.04.09. Проблема-2010, или что ждет РФФИ и РГНФ в следующем году?

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) являются наиболее крупными и авторитетными научными фондами России. Благодаря им десятки тысяч ученых в России получили возможность худо-бедно, но продолжать свои исследования. Однако в настоящее время перспективы государственных научных фондов скрыты в тумане. В худшем случае они могут и вовсе перестать существовать как нормальные научные фонды.Подробности

14.04.09. Гигантская электрооптика

Английские и немецкие ученые продемонстрировали эффект индуцированной электромагнитным полем прозрачности с использованием ридберговских состояний атомов рубидия. Использование ридберговских состояний атомов может быть весьма перспективным для создания кубитов для квантовых компьютеров.Подробности

10.04.09. Обзор astro-ph (выпуск N209) за 01 — 10 апреля 2009 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

08.04.09. Алкоголь и ожирение печени.

Установлено, что регулярное употребление алкоголя существенно нарушает метаболизм аденозина в ткани печени, обуславливая тем самым накопление в ней жиров, развитие жировой дистрофии и печёночной недостаточности.Подробности

04.04.09. ФЦП «Кадры» — через тернии к лотам

Начинает работать Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», рассчитанная на 2009 — 2013 гг. Что и как будет делаться в рамках этой программы — этому посвященная наша заметка. Надеемся, что она поможет тем, кто захочет участвовать в конкурсах.Подробности

01.04.09. Обзор astro-ph (выпуск N208) за 14 — 31 марта 2009 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

27.03.09. Изменения регуляции работы гена HGF при раке молочной железы.

Установлено, что в клетках злокачественных опухолей молочной железы изменена структура регулятора гена HGF, в результате чего существенно повышается активность данного гена.Подробности

20.03.09. Госзакупки в законе

Или немного о том, как документы, по идее призванные создавать конкурсную среду и экономить государственные средства, создают серьезные трудности для нормальной работы ученых и преподавателей.Подробности

16.03.09. Поля для охлаждения планеты

Ученые из Бристоля предлагают использовать сельскохозяйственные поля для борьбы с глобальным потеплением. Для этого необходимо культивировать сорта растений, листья которых отражали бы больше солнечного светаПодробности

13.03.09. Обзор astro-ph (выпуск N207) за 01 — 13 марта 2009 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

10.03.09. Влияние лептина на боль.

Установлено, что спинальный лептин содействует появлению и усилению нейропатической боли.Подробности

06.03.09. Химическое переключение поляризации в сегнетоэлектрике

Ученые из университетов Иллинойса и Пенсильвании проказали, что химическое окружение управляет ориентацией электрической поляризации тонкой пленки сегнетоэлектрика подобно электрическому напряжению.Подробности

02.03.09. Обзор astro-ph (выпуск N206) за 17 — 28 февраля 2009 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

27.02.09. Харрапская Цивилизация знала шёлк

Недавнее открытие американских ученых заставляет признать, что производство шелка не являлось в древнем мире исключительно прерогативой китайцев, этой технологии почти за 2500 лет до н.э. владели и жители Индостана.Подробности

24.02.09. Опасно ли быть донором почки?

Установлено, что донорство почки не оказывает существенного влияния на здоровье донора, обмен веществ, биохимические параметры крови и функции органов и систем его организма.Подробности

20.02.09. «Астрономическая научная картинка дня» — «На старом снимке отыскалась экзопланета «

Применив новую методику обработки изображений, авторы смогли выявить на снимке 1998 года самую внешнюю из трех известных экзопланет, обращающихся вокруг звезды HR 8799.Подробности

18.02.09. Крупнейшая змея поможет понять особенности древнего климата.

Ученые установили, что змея, жившая около 60 миллионов лет назад и останки которой были найдены в Северо-Восточной Колумбии, была примерно 13 метров в длину. Даже анаконда и питоны, которые редко достигают более 6-6.5 метров, покажутся малышами рядом с таким гигантом.Подробности

16.02.09. Обзор astro-ph (выпуск N205) за 01 — 16 февраля 2009 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

12.02.09. Ожирение и недержание мочи у женщин.

Установлено, что снижение массы тела у женщин, страдающих общим ожирением организма, значительно уменьшает частоту эпизодического недержание мочи.Подробности

10.02.09. «Астрономическая научная картинка дня» — «Ферми смотрит на небо»

Представлен первый неофициальный каталог источников Fermi. Он составлен по результатам трех месяцев наблюдений. Вошли данные по энергиям выше 100 МэВ. В списке 205 источников. Значимость у каждого из них выше 10 сигма.Подробности

08.02.09. Чудо-методика прогнозирования на российской земле

«Первое в России глобальное исследование текущего состояния сектора науки технологий и первая попытка дать адекватный, с учётом мировых тенденций, прогноз его развития» стоимостью многие десятки миллионов рублей оказалось на поверку очередным дорогостоящим пшиком.Подробности

05.02.09. Обзор astro-ph (выпуск N204) за 16 — 31 января 2009 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

02.02.09. Расширение магнитных нанокристаллов при охлаждении

Японские ученые обнаружили новый механизм отрицательного термического расширения магнитных веществ.Подробности

28.01.09. «Астрономическая научная картинка дня» — «Двойной квазар»

Обнаружение двух систем широких линий в спектре квазара SDSS J153636.22+044127.0 позволяет говорить об обнаружении еще одного двойного активного ядра. При некоторых модельных предположениях авторы получили, что две сверхмассивные черные дыры находятся очень близко друг другу, на расстоянии около 0.1 парсека, и совершают оборот вокруг общего центра масс всего лишь за сто лет.Подробности

26.01.09. Искусственное оплодотворение и возраст родителей.

Установлено, что на вероятность рождения живого и здорового ребёнка после искусственного оплодотворения активно влияет не только метод лечения бесплодия, но и возраст родителей.Подробности

21.01.09. Новый способ получения композиционных материалов наночастица — углеродное нановолокно.

Как известно, новое — это хорошо забытое старое. Японские и корейские ученые научились получать углеродные нановолокона с наночастицами палладия на поверхности при помощи известного метода электроспиннинга и последующей термообработки.Подробности

15.01.09. Обзор astro-ph (выпуск N203) за 01 — 15 января 2009 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

05.01.09. Обзор astro-ph (выпуск N202) за 17 — 31 декабря 2008 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

28.12.08. Фактор FOXP2 и нарушение речи.

Установлено, что стабильное нарушения развития речи у детей обусловленно врожденным повреждением генетического механизма FOXP2–CNTNAP2.Подробности

22.12.08. «Астрономическая научная картинка дня» — «Наш галактический узор»

По наблюдениям молекулярного газа получена трехмерная картина спиральных рукавов Галактики. Впервые удалось рассмотреть, как рукава идут за областью галактического центра.Подробности

16.12.08. Обзор astro-ph (выпуск N201) за 01 — 16 декабря 2008 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

11.12.08. Магнитная запись с помощью электрического поля

Магнитная запись информации сейчас применяется в каждом персональном компьютере, а в будущем ожидается, что магнитная память произвольного доступа заменит полупроводниковую память в компьютерах и мобильных телефонах.Подробности

06.12.08. Качество спермы и развитие эмбриона

Установлено, что одной из причин мужского бесплодия является дефицит белка PLCZ1 в сперматозоидах.Подробности

01.12.08. Обзор astro-ph (выпуск N200) за 14 — 30 ноября 2008 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

25.11.08. Путешествие по ЛОТорингии

В последнее время все чаще звучат голоса представителей власти и «экспертного сообщества», фактически призывающие свернуть фундаментальные исследования в России и сделать ставку на прикладную науку и развитие «научно-технологических комплексов». Туда ли смотрят «радетели о стране»?Подробности

19.11.08. Прогерия: эффективное лечение откладывается.

Установлено, что лечение прогерии не может быть полноценным только путём торможения фарнезилирования прогерина, как предлагалось ранее.Подробности

14.11.08. «Астрономическая научная картинка дня» — «Золотой зуб во рту кита»

По наблюдениям на Космическом телескопе открыта планета около близкой звезды Фомальгаут. Получено прямое изображение планеты. Наблюдается ее движение вокруг материнской звезды.Подробности

13.11.08. Обзор astro-ph (выпуск N199) за 01 — 13 ноября 2008 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

12.11.08. «Астрономическая научная картинка дня» — «Все галактическое просто»

Исследования большой выборки галактик показали, что все их основные свойства должны определяться одной переменной. Т.е., галактики оказываются проще, чем можно было ожидать.Подробности

11.11.08. «Астрономическая научная картинка дня» — «Темна вода во облацех ..»

Некоторые из источников, обнаруженных наземным гамма-телескопом HESS, остаются неотождествленными. Один из них совпадает с необычной газовой структурой, наблюдаемой в радиодиапазоне. Она относится к классу объектов, выделяющихся своей необычной скоростью.Подробности

08.11.08. Нанотрубки взвешивают отдельные атомы

Американские ученые сконструировали «нановесы» на основе углеродной нанотрубки.Подробности

04.11.08. Обзор astro-ph (выпуск N198) за 20 — 31 октября 2008 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

03.11.08. «Астрономическая научная картинка дня» — PAMELA: слишком много позитива

Проект PAMELA представил первые результаты. В частности, детально описан обнаруженный избыток позитронов в потоке космических лучей. Многие авторы уже связали этот избыток с вкладом от аннигиляции частиц темной материи.Подробности

02.11.08. Сверхпроводниковые нанотехнологии для астрономии

Изготовленный с помощью нанолитографии сверхпроводниковый болометр может регистрировать отдельные фотоны дальнего ИК-диапазона.Подробности

28.10.08. Новый метод предупреждения аутоиммунных заболеваний мозга

Установлено, что направленное воздействие на специфические антигены клеток печени может предупреждать появление аутоиммунных воспалительных заболеваний головного мозга и помогать их лечению.Подробности

24.10.08. Сети из углеродных нанотрубок для топливных элементов

Немецкие ученые продемонстрировали эффективность использования углеродных нанотрубок для изготовления электродов в топливных элементах.Подробности

20.10.08. Гигантский грызун Josephoartigasia monesi

Когда мы слышим слово «грызун», у нас обычно возникает ассоциация с мышкой или крысой — относительно небольшими животными. Не всегда и не все грызуны были такими, — недавно в Уругвае обнаружили окаменевшие останки грызуна, который жил несколько миллионов лет назад и весил примерно тонну.Подробности

17.10.08. Обзор astro-ph (выпуск N197) за 13 — 19 октября 2008 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

14.10.08. «Астрономическая научная картинка дня» — Длинный мягкий гамма-всплеск превращается … превращается всплеск…. в короткий и жесткий!

Обнаружен короткий жесткий гамма-всплеск на красном смещении 6.7. Для всплесков данного типа — это рекорд. Хотя вначале он был классифицирован как длинный мягкий всплеск. Авторы представляют детальные наблюдения в разных диапазонах спектра. Пока трудно однозначно объяснить образование короткого жесткого всплеска на таких больших красных смещениях и всю совокупность его свойств.Подробности

10.10.08. Обзор astro-ph (выпуск N196) за 01 — 12 октября 2008 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

04.10.08. Активизация гена KLF6-SV1 стимулирует развитие рака простаты.

Доказано, что повышение активности гена KLF6-SV1 не только способствует росту злокачественных опухолей простаты, но и резко повышает интенсивность появления его метастазов.Подробности

01.10.08. Обзор astro-ph (выпуск N195) за 12 — 30 сентября 2008 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

24.09.08. Преэклампсия и последующее поражение почек.

Установлено, что преэклампсия является маркером возникающих впоследствии серьёзных заболеваний почек у женщин.Подробности

20.09.08. Электроника на лентах

Как показывают расчеты канадских и китайских ученых, наноленты на основе графена могут быть перспективны для создания наноэлектронных устройств.Подробности

14.09.08. Почему ветряные электростанции губят летучих мышей?

Ветряные электростанции убивают большое количество летучих мышей по всему миру. До не давнего времени ученые не понимали, почему так много летучих мышей гибнет от «ветряков». Похоже, теперь эта загадка разгадана.Подробности

11.09.08. Обзор astro-ph (выпуск N194) за 01 — 11 сентября 2008 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

09.09.08. «Астрономическая научная картинка дня» — Черный вальс с фейерверком

С помощью наблюдения квазара с двойной черной дырой удалось еще раз продемонстрировать существование гравитационных волн.Подробности

06.09.08. В связи с потеплением Мирового Океана уникальным экосистемам антарктических вод угрожает опасность.

Животные, обитающие в южных приполярных широтах, способны переносить очень низкие температуры. Как показали недавние исследования, обитателям антарктических вод пришлось непросто в период последнего обледенения, но теперь, в связи с глобальным потеплением, им грозят новые опасности.Подробности

02.09.08. Обзор astro-ph (выпуск N193) за 15 — 31 августа 2008 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

29.08.08. «Астрономическая научная картинка дня» — «Котик, чеширчик ….»

Авторы нашли красивую и интересную гравитационную линзу, которую назвали «Чеширский кот». Две галактики на z = 0.426 и 0.432 линзируют два далеких источника на z=0.97 и z>1.4.Подробности

28.08.08. «Астрономическая научная картинка дня» — Не темная ли это материя наследила?

Спутник PAMELA обнаружил в космических лучах избыток позитронов на энергиях порядка 5-50 ГэВ. Авторы интерпретируют это как результат аннигиляции чатсиц темного вещества.Подробности

26.08.08. Эффективность различных диет.

Установлено, что малоуглеводная и «средиземноморская» диеты значительно эффективнее ограничения потребления жиров.Подробности

19.08.08. «Астрономическая научная картинка дня» — Очень легкий миллисекундный пульсар

Определение масс в одной из девяти систем, состоящих из двух нейтронных звезд, дало удивительный результат. Нейтронная звезда, являющаяся миллисекундным радиопульсаром, оказалась очень легкой (<1.2 масс Солнца) и существенно менее массивной, чем ее соседка.Подробности

18.08.08. Половые различия тромбоза сосудов

Установлено, что в мужском и женском организмах образование тромбов в сосудах происходит с разной интенсивностью из-за особенностей продукции гормона роста и его влияния на биосинтез в печени белков, обеспечивающих свёртывание крови.Подробности

14.08.08. Обзор astro-ph (выпуск N192) за 01 — 14 августа 2008 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

08.08.08. «Астрономическая научная картинка дня» — Портрет бета Лиры

С помощью оптических интерферометров впервые удалось в деталях разглядеть систему бету Лиры, разрешив ее на два компонента.Подробности

04.08.08. Обзор astro-ph (выпуск N191) за 22 — 31 июля 2008 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

03.08.08. Сигаретный дым вызывает нейрогенное воспаление в дыхательных путях.

Установлено, что вещества, содержащиеся в сигаретном дыме, способны изменять обмен веществ в нервных клетках тканей дыхательной системы, после чего возникает воспалительный процесс.Подробности

21.07.08. Обзор astro-ph (выпуск N190) за 09 — 21 июля 2008 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

16.07.08. Как развивается алкогольный панкреатит?

Установлено, что длительное воздействие алкоголя на поджелудочную железу, особым способом изменяет деятельность её клеток, в результате чего нарушается образование и выделение панкреатических ферментов, и создаются условия для развития панкреатита.Подробности

11.07.08. Такая простая жизнь

Американским ученым удалось построить «протоклетку» — устойчивую липидную капельку, внутрь которой могут проникать активированные нуклеотиды.Подробности

08.07.08. Обзор astro-ph (выпуск N189) за 24 июня — 08 июля 2008 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

04.07.08. Топологический квантовый компьютер

Одним из возможных вариантов квантовых компьютеров являются так называемые топологические квантовые компьютеры. Обнаруженные недавно в экспериментах квазичастицы с зарядом 1/4 заряда электрона являются подходящим «строительным материалом» для реализации топологических квантовых компьютеров.Подробности

30.06.08. KIM-1 и восстановление почек после повреждения.

Установлено, что образующееся при повреждении почек вещество KIM-1 способствует резкой активизации фагоцитоза омертвевших клеток, что значительно ускоряет процесс восстановления почечной ткани.Подробности

26.06.08. Атомный карандаш. Он же ластик

Ученые из США и Германии показали, что на границе раздела двух оксидов со структурой перовскита можно «рисовать» наноразмерные проводящие участки, а затем при необходимости «стирать» их, как ластиком.Подробности

23.06.08. Обзор astro-ph (выпуск N188) за 10 — 23 июня 2008 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

18.06.08. Как Хеликобактер поражает стенку желудка?

Установлено, что бактерия Хеликобактер способна внедряться в стенку желудка только после того, как повлияет на ген бета-3GnT5 в желудочных клетках, отвечающий за образование группы биологически активных веществ.Подробности

13.06.08. Вигнеровский кристалл в углеродной нанотрубке

Недавно в Калифорнийском технологическом институте в ходе работ по исследованию бездефектных углеродных нанотрубок было установлено, что в нанотрубке может формироваться одномерный вигнеровский кристалл, причем не обычный, а спин-поляризованный.Подробности

09.06.08. Обзор astro-ph (выпуск N187) за 01 — 09 июня 2008 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

02.06.08. Обзор astro-ph (выпуск N186) за 16 — 31 мая 2008 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

31.05.08. Тропонин и сердечная недостаточность.

Установлено, что повышение концентрации тропонина в крови больных с острой сердечной недостаточностью свидетельствует о резком ухудшении состояния миокарда и возможности развития серьёзных осложнений.Подробности

28.05.08. Вышел в свет четвертый номер газеты Троицкий вариант

В начале апредя ряд ученых и научных журналистов совместно с сайтом Scientific.ru начали издавать газету Троицкий вариант. Сегодня вышел специальный номер газеты, посвященный выборам в РАН. С концепцией газеты и четырьмя вышедшими номерами можно ознакомиться на сайте газеты

25.05.08. Углеродные нанотрубки сворачиваются змейкой

Недавние наблюдения израильских исследователей явления самопроизвольного сворачивания нанотрубки в змейку расширили наши представления о способности углеродных структур к самоорганизации.Подробности

17.05.08. Глюкоза крови и осложнения беременности.

Установлено, что увеличение концентрации глюкозы в крови женщин при беременности значительно повышает риск её неблагоприятного исхода.Подробности

15.05.08. Обзор astro-ph (выпуск N185) за 01 — 15 мая 2008 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

06.05.08. Опрос: кого бы Вы выбрали Президентом РАН?

Что думают относительно кандидатов в Президенты РАН рядовые научные сотрудники?Подробности

04.05.08. Обзор astro-ph (выпуск N184) за 21 — 30 апреля 2008 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

30.04.08. Женские половые гормоны защищают уши.

Установлено, что женский половой гормон эстрадиол способен защищать орган слуха от акустической травмы.Подробности

26.04.08. Останки юного плезиозавра в Антарктике

В Антарктике обнаружен скелет молодого плезиозавра. Эта уникальная находка поможет понять особенности экология и поведения этой вымершей группы пресмыкающихся.Подробности

21.04.08. Обзор astro-ph (выпуск N183) за 01 — 20 апреля 2008 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

18.04.08. Чувствительные «усы» для роботов

Американские ученые предлагают использовать принципы функционирования вибрисс у млекопитающих для создания системы тактильной чувствительности для роботов. Изучив особенности строения и функционирования чувствительных усов у грызунов и тюленей, они создали аналогичные «органы осязания» для роботики.Подробности

13.04.08. Получение и исследование ткани из окисленных графеновых слоев

Американским ученым удалось получить прочный бумагоподобный материал на основе недавно выделенной двумерной формы углерода — графена.Подробности

08.04.08. Куркумин защищает сердце

Установлено, что введение в организм куркумина не только защищает сердечную мышцу от патологической гипертрофии, но и восстанавливает повреждённые клетки миокарда.Подробности

04.04.08. Память о курении остается в генах

Курение влияет на экспрессию генов. Последствия курения на генетическом уровне не исчезают полностью даже через годы после того, как человек «завязал». К такому выводу пришли американские ученые.Подробности

01.04.08. Обзор astro-ph (выпуск N182) за 18 — 31 марта 2008 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

27.03.08. Во время спячки биологические часы могут остановиться

Как считают французские исследователи, биологические часы могут останавливаться у животных во время спячки.Подробности

21.03.08. Почему грибковая инфекция плохо лечится?

Установлены особенности выживаемости криптококков в организме и устойчивости этой грибковой инфекции к действию иммунных факторов.Подробности

17.03.08. Обзор astro-ph (выпуск N181) за 01 — 17 марта 2008 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

14.03.08. Расшифрован геном винограда

Франция вновь подтвердила статус великой винодельческой державы — ученые из этой страны расшифровали геном винограда сорта Pinot Noir. В геноме винограда около тридцати тысяч генов. Ученые выяснили, что у винограда много повторяющихся генов, работа которых ответственна за синтез веществ, формирующих «букет» вина.Подробности

11.03.08. Настольный синхротрон.

Источники синхротронного излучения представляют собой незаменимый инструме

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a href=»http://www.scientific.ru/journal/news/2008/0408/n300408.html»нт для исследований в самых различных областях – физике, химии, биологии, медицине, материаловедении и пр. Группе ученых из разных стран недавно продемонстрировать прототип сравнительно компактного и дешевого источника синхротронного излучения, в котором электронный пучок создается при помощи мощного лазерного импульса.Подробности

07.03.08. Как лучше лечить билиарный цирроз печени?

Установлены механизмы успешного лечения билиарного цирроза печени комбинацией урсодезоксихолевой кислоты и глюкокортикоидов.Подробности

03.03.08. Обзор astro-ph (выпуск N180) за 14 — 29 февраля 2008 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

01.03.08. Перенос генов встречается в живой природе чаще, чем это предполагали раньше

Американские ученые обнаружили в геноме тропической плодовой мушки Drosophila ananassae гены бактерии из рода Wolbachia. Это стало большим сюрпризом для ученых, особенно когда выяснилось, что в геном мушки-дрозофилы встроено в общей сложности около 1 млн пар бактериальной ДНК.Подробности

27.02.08. Открытое письмо Президенту Российской Федерации

Обращение представителей научной общественности к Президенту Российской Федерации в связи с планами введения в государственных общеобразовательных школах курса Основ православной культуры (открыто для подписания).Подробности

22.02.08. Размер не имеет значения!

Новый источник синхротронного излучения позволил французским ученым сделать существенный шаг в определении кристаллической структуры «нетипичных» металлорганических соединений.Подробности

17.02.08. Борьба с искушением у обезьян

Наши ближайшие родственники шимпанзе практикуют самоконтроль. Исследования американских ученых показали, что шимпанзе, борясь с искушением, стараются занять себя.Подробности

14.02.08. Обзор astro-ph (выпуск N179) за 01 — 14 февраля 2008 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

12.02.08. Даже небольшие травмы головы опасны для солдат.

Установлено, что у многих военнослужащих, возвращающихся домой после военных действий, наблюдаются серьёзные нарушения деятельности головного мозга.Подробности

09.02.08. Как питались птерозавры?

Биомеханика помогает понять особенности экологии вымерших древних рептилий.Подробности

06.02.08. Эффект Джозефсона в бозе-эйнштейновском конденсате

Израильским ученым удалось показать, что аналог эффекта Джозефсона наблюдается и в атомных Бозе-конденсатах.Подробности

03.02.08. Оксид углерода лечит сепсис.

Установлено, что при стимулировании образовании СО в тканях повышается активность иммунной системы и улучшается процесс лечения сепсиса.Подробности

01.02.08. Обзор astro-ph (выпуск N178) за 22 — 31 января 2008 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

22.01.08. «Астрономическая научная картинка дня» — Черная дыра в Омега Центавра

По наблюдениям на Космическом телескопе и телескопе Джемини получены серьезные указания на то, что в звездном скоплении Омега Центавра находится черная дыра с массой около 30 000 — 50 000 масс Солнца.Подробности

21.01.08. Обзор astro-ph (выпуск N177) за 10 — 21 января 2008 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

16.01.08. Открыт новый защитник клеток мозга — секретонейрин.

Установлено, что секретонейрин способен эффективно защищать клетки коры головного мозга при дефиците кислорода и глюкозы, а также при инсульте.Подробности

11.01.08. «Астрономическая научная картинка дня» — Двойное эйнштейновское кольцо

Открыт красивейший случай линзирования: двойное эйнштейновское кольцо. Для наблюдения такого эффекта необходимо, чтобы три галактики оказались почти на одной прямой.Подробности

09.01.08. Обзор astro-ph (выпуск N176) за 19 декабря 2007 года — 09 января 2008 года: избранные статьи.

Обзор С.Попова: статьи из архива е-принтов астрофизика, astro-ph.Подробности

04.01.08. Запутывание независимых фотонов