ЗАЯВЛЕНИЕ УЧЕНЫХ И НАУЧНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ ПО «ДЕЛУ „СЕТИ“»

Мы, российские ученые и научные журналисты, возмущены приговором по так называемому «делу „Сети“», вынесенным 10 февраля 2020 года в г. Пенза.

Семеро молодых людей, не совершивших никаких опасных деяний, осуждены на тюремные сроки от 6 до 18 лет якобы за создание «террористического сообщества». Столь суровое обвинение основывается на крайне сомнительных «доказательствах». Осужденные неоднократно сообщали о пытках, которым их подвергали для получения признательных показаний, однако эти заявления в ходе следствия и суда были фактически проигнорированы.

Всё, что мы знаем о «деле „Сети“», говорит о том, что оно целиком сфабриковано. Откровенно неправосудный приговор свидетельствует о полном параличе независимой судебной системы в нашей стране. В отличие от тех выдуманных «терактов», которые якобы «планировали запланировать» осужденные, решение по «делу „Сети“» и есть самый настоящий акт террора, который наносит жестокий удар по основам российской государственности.

Мы требуем немедленно отменить приговор по «делу „Сети“», с бессмысленной жестокостью ломающий судьбы наших сограждан. Мы требуем расследовать обстоятельства фабрикации этого дела, наказать причастных к нему должностных лиц и обеспечить строгое соблюдение закона всеми силовыми и правоохранительными структурами. Террор против собственных граждан несовместим с нормальным развитием нашей страны и губителен для ее науки, культуры и образования.

Сбор подписей через форму закончился. Если требуется что-либо добавить или исправить, пользуйтесь почтой zaiavleniye@gmail.com

Основной список ~ 3615. Снизу — список граждан, поддержавших обращение ученых, ~ 2280

Поляк Борис Теодорович, г. н.с. ИПУ РАН

Поляк Марк, математик-программист, соискатель ученой степени кандидата наук, старший преподаватель

Поляк Яков, Theoretical Chemistry, Dr. rer. nat.

Поляков Даниил, юрист

Поляков Дмитрий, канд. филос. наук., доцент кафедры

Поляков Пётр, физик, редактор, пенсионер

Поляков Сергей, доктор педагогических наук

Поляков Станислав, к. ф.-м. н.

Полякова Дарья, аспирантка Копенгагенского Университета

Полякова Тамара, PhD Candidate, University of Wisconsin-Madison, USA

Полян Александра, филолог, кандидат филологических наук, доцент ИСАА МГК

Полян Павел, География, история, филология, профессор, д.г.н.

Полянский Дмитрий Викторович, кандидат философских наук, доцент

Пономарев Виктор Владимирович, преподаватель вуза

Пономарев Николай, кандидат исторических наук

Пономаренко Наталья, доцент

Поносов Юрий, к.ф.м.н., с.н.с. ИФМ УроРАН

Попов Алексей, кандидат биологических наук

Попов Андрей, физик, кфмн, снс ИСАН

Попов Владимир, заведующий лабораторией, факультет фундаментальной медицины МГУ, к.б.н.

Попов Владимир, к-т. социол. наук

Попов Даниил, аспирант, университет Женевы

Попов Евгений, к.б.н., с.н.с. БИН РАН

Попов Михаил Геннадиевич, старший преподаватель, НИУ МИЭТ (частное лицо, не выражающее позицию университета)

Попов Сергей Николаевич, кандидат медицинских наук

Попова Анна, филолог, исследователь

Попова Екатерина, аспирант

Попова Елена, астроном, к.ф.-м.н., с.н.с. ГАО РАН

Попова Ирина, биолог, ведущий научный сотрудник, ИТЭБ РАН

Попова Ирина, экономист

Попова Любовь, кандидат искусствоведения

Попова Марина, аспирант, МГУ им. М.В. Ломоносова

Попова Наталья, кандидат экономических наук, доцент

Попова Ольга, физик кфмн Общество «Мемориал»

Пополитов Кирилл, геофизик

Поправко Ирина, антрополог, доцент Томского государственного университета

Попруженко Сергей, физик, д.ф.-м.н. Институт общей физики РАН

Попцова Мария, к.ф.-м.н., доцент факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ

Порозов Юрий, к.м.н., зав. лабораторией биоинформатики

Портнова Дарья, к. б. н., научный сотрудник ИО РАН

Поселягин Николай, канд. филол. наук

Посицельский Леонид Ефимович, Ph.D., н.с. Математического института Чешской академии наук, и.о. в.н.с. ИППИ РАН

Поспелов Алексей, PhD Student, University of Helsinki

Поспелов Михаил, к.ф.-м.н.

Постников Александр научный сотрудник

Постников Евгений, к. ф.-м. н., н.с. НИИЯФ МГУ

Постнов Александр, 05.23.03, к.т.н., специалист по устойчивому строительству

Постоутенко Кирилл, старший научный сотрудник Билефельдского университета

Поташин Сергей, аспирант

Поутанен Юрий, профессор, университет Турку

Починина Наталья, научный редактор

Правдолюбова Евгения, биолог, студент магистратуры и научный журналист

Правиковская Ольга, экономист

Привознов Дмитрий, лингвист, аспирант (Massachusetts Institute of Technology), выпускник МГУ

Приходько Виктор, к.ф.-м.н., с.н.с.

Приходько Дарья, к.э.н.

Прихожан Татьяна, к.э.н.

Прозорова Юлия, к.социол.н., с.н.с.

Прокашев Алексей, профессор, дсхн, профессор

Прокопенко Лариса, ведущий научный сотрудник, кфн

Прокопчук Юрий, кандидат исторических наук

Прокопьев Илья, биохимия, к.б.н. в.н.с. Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН (Якутск)

Просанов Игорь, физик, д.ф.-м.н., с.н.с. ИХТТМ СО РАН

Просвиркина Екатерина, Социолог

Протопопов Иван, к. ф-м.н.

Прохоров Евгений, к.ф.-м.н., пенсионер

Прохорова Ирина, к.ф.н. главный редактор журнала «Новое литературное обозрение»

Прудковский Павел, к. ф-м.н., доцент физического факультета МГУ

Псахис Михаил, инженер, к.т.н.

Пуговкин Андрей, доктор биологических наук член Союза журналистов России

Пудовкин Александр, генетика, д.б.н., пенсионер

Пузанов Даниил, к-т. ист. наук, научный сотрудник

Пузанов Николай, материаловедение полупроводников, к.ф.-м.н., пенсионер

Пустильник Лев, Астрофизик, профессор, зам. директора

Пустильник Семен, астрофизика, д.ф.-м.н, внс САО РАН

Пустовойт Юрий, Новосибирск СИУ РАНХиГС (частное лицо не выражающее позицию вуза)

Пустозеров Евгений, к.т.н.

Пучкин Алексей, географ, к.г.н., научный сотрудник

Пучков Александр, доктор физ.-мат.наук, пенсионер

Пучков Андрей Михайлович, к.ф.м.н, научный сотрудник НИИ физики имени В.А. Фока СПбГУ

Пушкарев Павел, phd

Пушкарь Евгений Александрович, д.ф.-м.н., профессор

Пушкарь Петр, математик, к.ф.-м.н.

Пушкина Нинель, физик, д.ф.-м.н.

Пушкина Тамара, историк, кандидат исторических наук

Пущин Игорь, биолог, к.б.н., ст.н.с. ННЦМБ ДВО РАН

Пылькин Александр, к.ф.н., доц. СПбПУ

Пырлик Владимир, экономист, кандидат экономических наук

Пястолов Сергей, гл.н.с., ИНИОН РАН

Рабинович Евгений, кандидат культурологии

Рабинович Соломон, старший преподаватель, КГТУ, Калининград

Равинский Дмитрий, к.п.н., с.н.с. РНБ

Радзиховский Леонид, журналист

Радионов Владимир, кгн, снс ААНИИ (частное лицо)

Радионова Екатерина, канд. филол. наук

Радченко Дарья, антрополог

Радченко Сергей, профессор, Кардиффский университет, Великобритания

Раевский Вениамин, математик, кфмн, снс

Ражев Дмитрий, в.н.с., к.и.н., ИПОС

Разварина Елизавета, Магистр Медицинской Биофизики

Разгон Илья, выпускник биологического факультета МГУ им Ломоносова

Разуваева Лариса, канд. пед. наук

Разувалова Анна, филолог, к.ф.н., ИРЛИ РАН

Разумова Оксана, юрист

Райхель Ирина, биолог, кбн, научный сотрудник

Ракитов Роман, биолог, к.б.н., старший научный сотрудник

Рамазашвили Реваз, PhD, Лаборатория Теоретической Физики, Тулуза

Ранюк Марьяна, к.б.н., н.с. ИЭРиЖ УрО РАН

Рапопорт Белла, Магистр социологии

Растворцева Светлана, экономист. Доктор экономических наук, профессор

Расцветаев Александр, математика, к.ф.-м.н.

Рафаилов Александр, экономист, НИУ ВШЭ

Рафиков Роман, профессор, Кембриджский Университет, Великобритания; Институт Передовых Исследований, США

Рафикова Татьяна, к.и.н., старший научный сотрудник лаборатории археологии ИПОС СО РАН

Рахимов Вадим, к.т.н.

Рахманинова Александра, к.б.н.

Рахманинова Мария, доктор философских наук, доцент кафедры философии

Рахманкулова Людмила, к.б.н., пенсионер

Рачинский Дмитрий, дфмн

Рашков Григорий, младший научный сотрудник, МФТИ

Ращектаев Роман, юрист

Ребель Галина, филолог, профессор ПГГПУ

Реброва Ольга, доктор медицинских наук

Реброва Роксана, научный сотрудник

Ревунов Роман, кандидат экономических наук, доцент

Резанов Егор, системы жизнеобеспечения Э4 МГТУ им. Н.Э. Баумана, магистрант, инженер-конструктор

Резвый Антон, палеонтолог, зав. отделом

Резник Александр Валерьевич, к.и.н., НИУ ВШЭ (частное лицо, не выражающее позицию университета)

Резник Александр, доктор технических наук, ИАиЭ СО РАН, заведующий лабораторией

Резников Андрей, географ, к.г.н., ИНОЗ СПбГУ

Резникова Жанна, биолог, доктор биол. наук, профессор, зав кафедрой, профессор НГУ

Резникова Ольга, научная сотрудница, университет Геттинген, Германия

Резницкая Наталья, филолог

Резниченко Алексей, к.ф.-м.н., ИЯФ СО РАН

Реймер Николай, к.ф.-м.н.

Ременюк Валерий, гидрология суши, к.т.н.

Рехов Сергей, к т н., доцент

Рец Екатерина, к.геогр.н, н.с. Института водных проблем РАН

Решетников Анатолий, PhD in Political Science, Assistant Professor, Webster University (Vienna, Austria)

Решетникова Кира, к.э.н., доцент (как частное лицо, не выражающее позицию университета)

Ржеуцкий Владислав, История, канд.ист.наук, научный сотрудник

Рипинская Елена, филолог; переводчик

Рихванов Евгений, биолог, д.б.н., СИФИБР РАН

Роббе Ксения, культуролог, доцент университета Гронингена

Ровинский Марат, математик, д.ф.-м.н.

Ровнова Ольга Геннадьевна, кандидат филологических наук, ИРЯ РАН

Рогов Василий, математик

Рогов Кирилл, кандидат филологических наук

Роговая Мария, научный журналист

Родина Мария, канд.филол.наук, преподаватель

Родионов Геннадий, Студент ВолГУ

Родионов Дмитрий, биоинформатик, зав. сектора ИППИ РАН, канд. биол. наук

Родионова Елена, биолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник

Родионова Наталия, гидробиолог

Родионова Наталья, биолог, к.б.н., научный сотрудник, Красноярск

Родный Александр, д.х.н.

Рожанский Федор, к.ф.н., с.н.с. ИЛИ РАН

Рожков Юрий Викторович, МФТИ, вып 1994, инженер

Розанов Николай, д.ф.-м.н., член-корреспондент РАН

Розенблат Белла, канд. физ-мат.наук, руководитель Международного Рериховского центра «Агни»

Розенвальд Михаль, программистка, стажер-исследователь НИУ ВШЭ

Розенфельд Софья, зоолог, кандидат биологических наук

Розет Марина, психолог, кандидат психологических наук

Розина Тэона, доцент кафедры внутренних болезней ФФМ МГУ им. Ломоносова

Розмаинский Иван, кандидат экономических наук, доцент нИ Розов Владимир, выпускник МФТИ

Розов Николай, философ, доктор философских наук, профессор

Ройзен Илья, физик, дфмн, профессор, ФИАН

Ройтман (Слипченко) Андрей, врач, канд.мед.наук, старший врач родильного отделения Госпиталя *Ривка Зив, Цфат, Израиль

Романков Леонид, к.т.н.

Романов Георгий, д.б.н., профессор, г. н.с. ИФР РАН

Романов Максим, к.ф.-м.н., доцент МГУ

Романов Сергей, доцент кафедры литературы Курского государственного университета, кандидат филологических наук

Романов Сергей, научный сотрудник

Романова Анна, историк искусства

Романова Евгения, канд.филол.наук

Романова Ирина, Экономист

Романова Любомира, аспирант

Романова Людмила, историк

Романова Ольга, научный сотрудник

Ромащенко Андрей, к.ф.-м.н., научный сотрудник CNRS и университета Монпелье, с.н.с ИППИ РАН

Россиус Андрей, доктор филологических наук

Россман Элла, стажер-исследователь и частное лицо НИУ ВШЭ

Ростовцева Регина, филолог, архивист

Рочикашвили Людмила, кандидат филол. наук, доцент

Рощина Яна, экономист, к.э.н.

Рубакова Эльвира, иммунология, ст.науч.сотр. ЦНИИ туберкулеза, к.б.н.

Рублев Дмитрий, кандидат исторических наук, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова

Рубцов Александр, к.ф.-м.н., научный сотрудник НИУ ВШЭ (частное лицо, не выражающее позицию университета)

Рубцов Владимир, к.ф.-м.н., профессор

Рувинский Роман, к.ю.н., доцент НИУ РАНХИГС

Рудавец Александр, к.ф.-м.н. с.н.с.

Рудая Ирина, Историк, зав. Отделом

Рудая Наталия, биолог, кбн, ИАЭТ СО РАН

Рудик Надежда, ассириолог, Dr. phil.

Руднев Дмитрий, д.ф.н, к.и.н, доцент СПбГУ

Рудницкая Елена, лингвист, ведущий научный сотрудник, ИВ РАН

Рудой Евгений, математик, д.ф.-м.н., доцент, зам. директора по н.р. ИГиЛ СО РАН

Рудченко Анастасия, канд. биол. наук, доц СФУ

Рузавин Михаил, экономист

Рунович Ольга, филолог

Русаков Александр, филолог, доктор филологичсеких наук

Русаковской Олег Владимирович, PhD, НИУ ВШЭ (частное лицо, не выражающее позицию университета)

Русанов Максим, к.ф.н. ИКВИА ВШЭ

Русинов Юрий, к.ф.-м.н.

Руссо Максим, научный журналист, редактор раздела новостей науки Полит.ру

Руссова Ольга, к.ф.н

Рыбакова Ольга, кандидат философских наук, доцент

Рыбалёв Андрей, преподаватель Амурского государственного университета, канд. техн. наук, доцент

Рыбина Елена, стажер-исследователь, PhD студент, НИУ ВШЭ (частное лицо, не выражающее позицию университета)

Рыбкин Владимир, PhD, senior researcher, Univeristiy of Zurich, Switzerland

Рыбников Леонид Григорьевич, к.ф.-м.н.

Рыбников Петр, к.г.-м.н., в.н.с., зав. лабораторией

Рыбникова Людмила, гидрогеолог, д.г.-м.н., г. н.с.

Рыгаев Иван, научный сотрудник, компьютерный лингвист

Рыжов Александр, Математик, кандидат физико-математических наук

Рымко Григорий, музыковед, педагог, кандидат искусствоведения

Рынская Алла, математик, к.т.н., доцент

Рысин Валерий, кандидат экономических наук, издатель

Рюмина Ксения, экономист

Рябинин Алексей, программист, к.ф.-м.н.

Рябинкин Алексей, к.ф.-м.н.

Рябиченко Татьяна, к. психол. н.

Рябкова Татьяна, историк, кин

Рябов Валерий, физик, д.ф.м.н., внс НИЦ «Курчатовский институт»

Рябова Алина, к.биол.н., с.н.с. КФУ ИФМиБ

Рябогина Наталья Евгеньевна, Палеогеограф, к. г-м.н., Тюмень

Рябошапка Александр, физик

Рязанова Наталья, экономист

Сабанова Мадина, юрист

Сабсай Сергей, преподаватель, колумнист

Савватеева Марина, юрист

Савельев Антон Сергеевич, экономическая социология, доктор наук

Савельев Денис Игоревич, математик, и.о. с.н.с. ИППИ РАН

Савельев Дмитрий, геолог, к.г.-м.н., снс

Савельева Ольга, к. ф.-м. н.

Савенко Юрий Сергеевич, канд. мед. наук, президент Независимой психиатрической ассоциации России

Савенков Владимир, к.т.н., с.н.с.

Савина Анфиса, филолог, с.н.с. ИМЛИ РАН

Савинецкий Аркадий, доктор биологических наук, заведующий лаборатории

Савинков Олег, к.т.н., главный специалист ИТ

Савинов Евгений, к.ф.-м.н.

Саволайнен Елизавета, социолог, аспирантка ФНИСЦ РАН

Савченко Наталья, юрист

Савченкова Нина, философ, психоаналитик, д.ф.н., проф. СПбГУ

Сагалаев Константин, м.н.с., филолог

Сагдеев Роальд, академик РАН

Садеков Сергей, психолог

Садчикова Тамара, геолог, кандидат г.-м.н. с.н.с, Москва

Сакаев Василь, к.и.н

Сакаш Геннадий, преподаватель, временно не работающий, доктор технических наук

Салават Иргалиевич Абылкаликов, к. соц. н., демограф

Салимоненко Дмитрий Александрович, к.ф.-м.н., физик/математик/программист, сайт: 4846d.ru

Сальникова Лилия, архитектор

Самаркин Олег, социолог, к.социол.н.

Самодуров Юрий, кандидат геолого-минералогических наук

Самородский Павел, к.г.-м. н, СФУ

Самсонов Андрей, физик, доктор ф.-м.н.

Сандалов Игорь, физик, д.ф.-м. наук

Сандалова Татьяна, к.ф.м.н., научный сотрудник, Каролинский Институт, Стокгольм

Санина Виктория, физик, д.ф.м.н., г. н.с., ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН

Сапанжа Ольга, доктор культурологии, профессор

Сапожников Дмитрий, к.х.н., с.н.с.

Сапунова Ирина, преподаватель РКИ

Саранчова Ольга, кандидат биологических наук, бывший сотрудник Зоологического института РАН, пенсионер

Сарафанов Артем, океанолог, доктор географических наук, в.н.с. Института океанологии им. П.П. Ширшова

Сарвадий Сергей, аспирант, н.с., ФИЦ ХФ РАН

Сариева Елена, театровед, кандидат искусствоведения

Саримов Руслан Маратович к.б.н., биофизик.

Саромсоков Роман, экономист, к.э.н

Сасоров Павел, физик, д. ф.-м. н., гнс

Сатаров Георгий, математик, социолог, к.т.н., президент Фонда ИНДЕМ

Сатдарова Фаина, бывший старший научный сотрудник, к. ф.-м. наук

Сафонов Александр, к.и.н.

Сафонова Анна, кандидат филологических наук, доцент

Сафонова Мария, к.фил.н., НИУ ВШЭ

Сафронихин Анатолий, кандидат химических наук, научный сотрудник, МГУ имени М.В.Ломоносова

Сафронов Вячеслав, снс

Сафронов Петр, философ

Сафронова Наталья, психолог

Сахаров Петр Дмитриевич, кандидат филологических наук

Сварник Ольга, психофизиолог, к психол наук, ИП РАН

Свердлова Софья, художник-реставратор, искусствовед. ГТГ, ПСТГУ.

Светлов Павел, к.ф.-м.н.

Свешников Антон, д. и. н., профессор

Свободных Вероника, лаборант

Себенцов Александр, к.г.н., с.н.с. Института географии РАН

Седакова Ирина, доктор филологических наук

Седакова Ольга, филолог, к.ф.н., ст. научн.сотр. МГУ

Седашов Евгений, политолог, доцент НИУ ВШЭ (частное лицо, не выражающее позицию университета)

Седых Михаил, Юрист

Секацкая Мария, кандидат философских наук

Селезнев Михаил, филолог-библеист, к.ф.н.

Селезнева Татьяна, филолог, к.ф.н, доцент

Селиванов Игорь, инженер металлург, к.т.н.

Селиванова Александра, кандидат архитектуры, старший научный сотрудник Музея Москвы

Селиверстов Владимир, к.филос.н., старший преп., НИУ ВШЭ (частное лицо, не выражающее позицию университета).

Селиверстов Денис, к.х.н.

Селин Адриан Александрович, доктор истррических наук, профессор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург (частное лицо, не выражающее позицию университета)

Селина Елена, историк искусства

Селицер Илья, инженер, data scientist

Селицкий Антон Михайлович, к.ф.-м.н., безработный (до 2019 г. ст.н.с. ФИЦ ИУ РАН)

Селютин Виктор Владимирович, к.ф.-м.н., вед. научный сотр., Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону.

Селютина Инесса, к.б.н., с.н.с.

Семенистая Лидия, математик, пенсионер

Семенихин Игорь, к.ф.-м.н, с.н.с. Физико-Технологического института им. Валиева РАН

Семено Алексей, к.ф.-м.н., с.н.с. ИОФРАН

Семенов Александр, к.м.н.

Семенов Иван, Научный редактор телеканала «Наука»

Семенов Олег Владимирович, кандидат исторических наук, доцент

Семенов Юрий, математик, к.ф.м-н., доцент РУТ (МИИТ)

Семенов-Тян-Шанский Михаил, д.ф.-м.н. ПОМИ РАН

Семенова Е.А., преподаватель, филолог, к.ф.н., доцент ИФИ РГГУ

Семенюк Павел, к.б.н., с.н.с., Московский Государственный Университет

Семечкин Николай, кандидат философских наук, пр офессор психологии ДВФУ

Семиколенных Мария, к. культурологии

Семин Виталий, к.б.н., с.н.с. Южного отделения Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН

Семченко Павел Николаевич, к.т.н., Ph.D.

Семёнов Вадим, бакалавр техники и технологий

Семёнова Александра, экономист

Сенаторов Павел Петрович, кандидат геолого-минералогических наук

Сенькина Анна, Филология, кандидат наук

Сеньков Максим, к.э.н., PhD студент, CERGE-EI

Сергеев Александр, научный журналист, Лаба-медиа

Сергеев Владислав, информатика, доктор технических наук, профессор, директор института Самарского университета

Сергеев Сергей, математик, н.с.

Сергеев Тимофей, к.б.н., зав.лаб.

Сергиенко Виталий, биолог-генетик

Сергиенко Инна, к. филол. н., научный сотрудник ИРЛИ (Пушкинский дом) РАН

Сергиенко Роман, кандидат философских наук, доцент, СФУ, г. Красноярск

Сергутина Наталья, к.ф.н.

Серебренников Александр, инженер, Физико-технический и-т им. Иоффе

Серебренников Максим, Музыковедение, кандидат искусствоведения

Серебрянский Сергей, канд. филос. наук

Серегин Александр, Медицинская биофизика, младший научный сотрудник

Серегин Андрей, к.филол.н., с.н.с., Институт философии РАН

Сережкин Виктор, д.х.н., профессор

Серкин Владимир, профессор, д. психол.н.

Серкина Анна, научный сотрудник Института коррекционной педагогики РАО

Серов Сергей, кандидат искусствоведения, профессор РАНХиГС

Сечин Александр, канд. искусствоведения, доцент, РГПУ им. А. И. Герцена

Сибельдин Николай, д.ф.-м.н., член-корр. РАН, ФИАН

Сиваев Игорь, химик, д.х.н.

Сивков Денис, к.филос.наук, доцент

Сивухин Алексей, руководитель Культурно-просветительского центра «Архэ»

Сигалова Ольга, PhD студент, EMBL, Германия

Сидоренко Татьяна, математик, педагог

Сидоренков Андрей, преподаватель истории, БФУ имени И. Канта, Калининград

Сидоров Андрей, кандидат исторических наук

Сидоров Дмитрий, к.б.н., с.н.с. ФНЦБ ДВО РАН

Сидоров Кирилл, старший преподаватель СФУ

Сидорова Светлана Евгеньевна, к.и.н., с.н.с., Институт востоковедения РАН

Сидорчук Дмитрий, м.н.с. ИППИ РАН

Сизиков Владимир, преподаватель, завкафедрой БСХ колледжа. Сизикова Александра, г. Бологое, заслуженный учитель РФ

Сизикова Ирина, клинический психолог

Сизова Ирина, физик, к.ф.-м.н., ФИАН

Силина Эльга, канд. хим. наук, доцент

Сильвестров Артем, к.т.н, главный инженер

Симаков Николай, физик, д.ф.-м.н., профессор

Симакова Марина, социальный исследователь, научный редактор

Симакова Мария, биофизик, к.ф.-м.н.

Симановский Илья, физик, к.ф.м.-н., старший научный сотрудник

Симонова Ольга, филолог, к.ф.н., старший научный сотрудник

Симоновская Хильда, Ассистент кафедры педиатрии МГМСУ им А.И. Евдокимова (Москва)

Синай Марина, к. г-м.н., РГПУ им. А.И.Герцена

Синев Валерий, д.ф.-м.н., в.н.с., ИЯИ РАН

Синев Иван, к.ф.-м.н., с.н.с Университета ИТМО, Санкт-Петербург

Синяков Владимир, к.ф.-м.н., математик, Laboratoire des Signaux et Systèmes — CNRS, Франция

Сиренко Борис, зоолог, доктор биологических наук

Сирота Валерия, к.ф.-м.н., с.н.с. ФИАН

Сирота Светлана, Экономист, кэн

Сироткина Ирина Евгеньевна, историк науки, к.психол.н., вед.науч.сотр. ИИЕТ РАН

Сисейкина Ирина, лингвист, переводчик, МА Ситар Сергей, архитектор, преподаватель теории и истории архитектуры, редактор журнала Проект International

Скакун Александра, астроном, аспирант ГАО РАН

Скалвбан Ирина, Социология, доктор социологических наук

Скачков Алексей, философ., к.филос.н., доцент

Склезнёв Андрей, к.т.н., доцент

Скоблов Михаил, к.б.н., Медико-генетический научный центр

Сковородкин Илья, биолог, PhD

Скоков Сергей, кандидат философских наук

Сконечная Ольга, филолог, Ph.D. Eur’Orbem

Скопина Мария, д.ф.-м.н., профессор СПбГУ

Скорбун Сергей, физик, пенсионер

Скоробогатов Алексей, Professor of Pure Mathematics, Imperial College London

Скорочкина Ольга, кандидат искусствоведения

Скороход Наталья, искусствоведение, к.и., доцент кафедры театрального искусства РГИСИ

Скочилов Роман, канд. социол. наук, доцент СПбГУ

Скрипкина Юлия, педагог, канд. пед. наук

Скрипченко Александра, к.ф.-м.н., математик

Скузоватов Сергей, кандидат геолого-минералогических наук

Скулачев Максим, к.б.н, научный сотрудник, Московский Государственный университет

Скурат Евгений, музыковед, руководитель ансамбля древнерусской музыки «ХРОНОС»

Скучас Юлия, биолог, зав. отделом

Слабодкин Михаил, математик, преподаватель ИТМО, ВШЭ

Слабуха Александр Васильевич, кандидат архитектуры, профессор, Красноярск

Славгородская Наталья Алексеевна, филолог, преподаватель СПбГУ

Славнов Никита, физик, д.ф.-м.н., внс

Славнов Сергей, к.ф.-м.н., доцент НИУ ВШЭ

Сладков Клим, преподаватель СУНЦ МГУ

Сладкова Инна, юрист

Слепухина Елена, Филолог

Слепцов Игорь, к.б.н., н.с., ФИЦ ЯНЦ СО РАН

Слободская Ольга, к.б.н., вирусолог

Слышенков Сергей, доцент Костромского государственного университета

Слюсарь Наталия Анатольевна, д.филол.н., НИУ ВШЭ (как частное лицо, не выражающее позицию университета)

Смаев Михаил, к.ф.-м.н., с.н.с., ФИАН, РХТУ

Смаль Александр, м.н.с. ПОМИ РАН

Смелова Анна, PhD студентка

Смигельский Виктор, кандидат технических наук

Смирнов Александр, автор канала Astro Channel

Смирнов Алексей, эксперт-эколог

Смирнов Дмитрий, кандидат философских наук

Смирнов Евгений, к.ф.-м.н., доцент НИУ ВШЭ

Смирнов Константин, доктор юридических наук

Смирнов Николай, археолог, к.и.н., с.н.с. ИИМК РАН

Смирнов Сергей, к.х.н., издатель

Смирнов Сергей, юрист

Смирнова Александра, магистр социологии

Смирнова Вера, к.и.н., преподаватель, РНИМУ им. Н.И.Пирогова

Смирнова Веста, к.филос.н., доцент

Смирнова Лариса, кандидат геолого-геофизических наук

Смирнова Юлия, музыкант, доцент

Смоленцева Алена, регионовед, специалист, факультет международных отношений УрФУ

Смолицкая О. В, кандидат филол. наук, переводчик, преподаватель

Смолка Лариса Борисовна, к.э.н.

Смолькин Антон, к.соц.н., РАНХиГС

Смоляр Александр, врач-хирург, д.м.н.

Смушкевич Леонид, канд.техн. наук, доцент, проректор МаГУ

Снеговая Мария, кэн, PhD in Political Science

Соболев Петр Олегович, вед. н.с., к.г.-м.н., ВСЕГЕИ, СПб

Соболева Елена, к.ф.н.

Соболь Любовь Эдуардовна, юрист

Соборнова Анастасия, врач, нейробиолог

Сокальский Игорь, физик, к.ф.-м.н.

Соколов Александр Александрович, к.э.н., журналист

Соколов Александр, канд. филол. н., доцент

Соколов Артем, ведущий геолог

Соколов Борис, д. филологич. наук, к. ист. наук, журналист

Соколов Кирилл, к.филол.н., доцент, Владимирский госуниверситет

Соколов Олег, физиолог, доктор биологических наук, в.н.с., ФГБНУ Научный центр психического здоровья РАН

Соколов Сергей, к. ф-м.н.

Соколова Анна, к.и.н., научный сотрудник, Институт Этнологии и Антропологии РАН

Соколова Татьяна, к.ф.н., научный сотрудник ИФ РАН

Соколовская Елена, психолог

Соколовский Григорий, профессор РАН

Соколовский Кирилл, астрофизик, к.ф.-м.н, н.с. АКЦ ФИАН

Соколовский Михаил, д.ф.-м.н., ИВП РАН

Соловьев Евгений, к.т.н. независимый исследователь

Соловьев Игорь, инженер-конструктор, к.т.н.

Соловьев Михаил, д.ф.-м.н., г. н.с., ФИАН

Соловьева Алевтина, фольклорист, преподаватель

Соловьевм Татьяна, экономист

Соловьёв Сергей, кандидат физико-математических наук, МФТИ

Соломко Зарианна, к.ю.н., доцент.

Солонин Марк, независимый историк

Солянова Мария, к.полит.н.

Соминский Юрий Зиновьевич, к.ф.-м.наук

Сомова Виктория, филолог, Дартмутский колледж

Сонин Константин, к.ф.-м.н., профессор, Чикагский университет

Сонина Елена, кандидат филологических наук, доцент, СПбГУ

Сопрунов Иван, математик, Ph.D.

Сорокина Кира, физик, редактор, к.ф.-м.н.

Сорокина Наталия Леонидовна, пенсионер канд геолого-мин наук

Соротокин Михаил, гляциолог

Сосновский Дмитрий, магистр

Софронов Владислав, кандидат философских наук

Сошнев Алексей, MD, PhD, Research associate, The Rockefeller University

Спаржина Мария, искусствовед

Спачиль Ольга Викторовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры

Спектор Илья, м.н.с., МГУ

Сперанская Наталия, к.филол.н.

Спиваков Михаил, биолог, PhD, senior lecturer, Imperial College London

Спиридонов Василий, химик-технолог

Спиридонов Владимир, д. психол. н. заведующий лабораторией когнитивных исследований факультета психологии ИОН РАНХиГС

Спиридонов Максим, научный руководитель

Спирина Елена, с.н.с. ИФХиБПП РАН

Ставрова Анастасия, к.ф.-м.н., с.н.с. СПбГУ

Стадничук Владимир, физик, в. инженер, МГУ

Станкевич Иван, экономист, старший преподаватель НИУ ВШЭ (разумеется, не выражающий позицию университета)

Станюкович Мария Владимировна, антрополог, к.и.н., Зав. отделом МАЭ РАН

Старикашкина Дарья, аспирант, международный центр изучения культуры Гиссенского университета, Гиссен, Германия

Стариков Иван, аспирант, сотрудник Института молекулярных биотехнологий и фармацевтики Гейдельбергского университета

Стариковский Григорий, PhD

Старобинский Алексей А., физик, академик РАН, главный научный сотрудник ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН, Москва

Стародубровская Ирина, к.э.н.

Старченко Алексей, доктор медицинских наук, профессор

Стасюк Иван, археолог, историк, научный сотрудник ИИМК РАН

Стаф Ирина, к.ф.н., с.н.с. ИМЛИ РАН

Стеклов Михаил, постДок

Стенин Иван, ст. преп., м.н.с. НИУ ВШЭ

Степанов Алексей, д.ф.-м.н., доцент

Степанов Виктор, кандидат педагогических наук

Степанов Николай, хирург, доктор меднаук

Степанов С.П., д.филол.н., профессор

Степанов Сергей Юрьевич, геология, к. г.-м. н., научный сотрудник

Степанов Сергей, физик, дфмн, нач. лаб.

Степанова Людмила, химик-технолог, кандидат технических наук

Степанова Наталия, научный сотрудник ИСКРАН

Степаньян Людмила, генетик

Стерник Юрий, к.т.н, с.н.с

Стефанов Константин, старший научный сотрудник НИВЦ МГУ, канд. физ.-мат наук

Стефанов Юрий, биомедицинский иллюстратор, к.б.н.

Столетов Анатолий, доктор философских наук, профессор Башкирского государственного аграрного университета

Стравец Марина, искусствовед

Стражеско Ирина, кандидат мед. наук, руководитель лаборатории

Строев Александр, д.ф.н, профессор университета Новая Сорбонна

Стройнов Ярослав, к.б.н., научный сотрудник ИБВВ РАН

Струкова Елена, историк, кандидат исторических наук, заведующая филиалом ГПИБ России

Стукало Анна, к.м.н. врач-психиатр, психотерапевт

Ступникова Александра, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник

Субботин Владимир, ядерная физика к.т.н.

Суворкин Владимир, н.с. ИПА РАН

Судаков Дмитрий, физик

Сударкин Андрей, к. ф-м.н., пенсионер

Суетнова Елена, внс РАН докт физ-мат наук

Сумбатова Нина, лингвист, д.ф.н.

Сумин Михаил, д.ф.-м.н., профессор

Супян Наталия, к.э.н., доцент НИУ ВШЭ (частное лицо, не выражающее позицию университета)

Сурат Ирина, доктор фил. наук

Суслов Михаил, к.и.н.

Суслов Михаил, физик, к. ф-.м. н.. с. МФТИ

Суханова Анна, биолог, кандидат биологических наук

Суханова Мария, лингвистика, без степени, в настоящее время на пенсии

Суханова Юлия, клинический психолог

Сухинин Юрий, к.ф.-м.н., пенсионер

Сухов Алексей, геология, с.н.с., ГИН РАН

Сухов Николай, кандидат исторических наук, с.н.с. ИВ РАН

Сухов Сергей, к.г.-м.н., зав. лабораторией (Новосибирск)

Сухова Дарья, биолог, ведущий инженер каф. экологии и географии растений биологического факультета МГУ

Суховский Владимир, кандидат технических наук

Сухоруков Антон, юрист

Сухоручкин Дмитрий, инженер-физик

Сучков Дмитрий, к.б.н. биолог

Сучков Никита Евгеньевич, с.н.с. сотрудник ГБУК г. Москвы «Музейное объединение «Музей Москвы»

Сушинцева Мария, заведующая редакцией журнала «Водные ресурсы» РАН

Сущенко Владимир Николаевич, доцент, заслуженный юрист Украины, председатель правления общественной организации «Экспертный центр по правам человека», Украина, Киев

Суязов Николай, к.ф.м.н., зав. лабораторией

Сырбу Сергей, органическая химия, д.х.н., профессор, г. н.с. ИХР РАН

Сыроваткин Александр, аспирант ИПУ РАН

Сыродеева Ася, к.ф.н., Институт философии РАН

Сыченко Галина, музыковед, пенсионер

Сёмин Фёдор, к.ф.-м.н., н.с. НИИ механики МГУ

Сёмов Илья, магистр прикладных математики и информатики, бывш. инженер НИИ

Табакова Нина, доцент кафедры иностранных языков, институт международной торговли и права

Табуров Денис, к.т.н.

Тай Мира, социолог

Такала Ирина, к.и.н., доцент

Таланов Вадим, физик-ядерщик

Талеров Павел, к.и.н., доц.

Талызина Анна, Структурный биолог, аспирант

Тамм Михаил, к.ф.-м.н., доцент МГУ, доцент НИУ ВШЭ

Танас Александр, к.б.н., ФГБНУ Медико-генетический научный центр

Танис Кристина, историк

Танчук Виктор, юрист

Тарабцева Елена, старший преподаватель кафедры ИДД ФГБОУ ВО ЛГПУ

Тарасевич Григорий, научный журналист

Тарасенко Анна, исследователь, Алексантери институт, университет Хельсинки

Тарасов Владимир, к.ф.-м.н., ст. научн. сотр. «Курчатовский институт — ИТЭФ»

Тарасов Сергей, к.ф.-м.н., н.с., Институт прикладной физики РАН (Нижний Новгород)

Тарасова Екатерина, лингвист

Тарасова Юлия, преподаватель, к.э.н., доцент

Тарловская Екатерина Иосифовна, доктор медицинских наук, профессор

Тароян Григорий, студент 3-го курса бакалавриата математического факультета НИУ ВШЭ, частное лицо, не выражающее позицию университета

Татаринова Татьяна, кандидат наук, доцент СФУ и университета ла верне

Татьяна Гагкаева, миколог, вед.науч. сотрудник, доцент

Татьяна Жуковская, историк, кандидат исторических наук

Татьяна Качкина, историк

Татьяна Невинская, юрист

Татьяна Реймарова, независимый исследователь

Ташмухамедов Назар, канд.филос.наук, преподаватель

Тверицкая Вероника, психолог, научный редактор

Тев Денис Борисович, к.с.н., с.н.с. Социологический институт РАН — филиал ФНИСЦ РАН

Тейван Жан, океанолог

Тельпухов Дмитрий, д.т.н.

Теплицкая Яна, к.ф.-м.н.

Тер-Аванесова Александра, канд. филол. наук, ведущий науч. сотрудник ИРЯ РАН

Тер-Микаэлян Галина, кандидат физ. мат наук, член Союза писателей России

Терехина Наталия, доцент

Терехов Евгений Николаевич, к.э.н., доцент

Терехов Иван Владимирович, к.х.н., научный сотрудник ФГУП «ВИА

Терехова Полина, преподаватель, СПб (частное лицо, не выражающее позицию университета)

Тертицкий Константин, д.и.н., зав. кафедрой истории Китая ИСАА МГУ

Терёшкин Виктор, экологический журналист

Теславская Оксана Игоревна, ассоциированный научный сотрудник ИП РАН, преподаватель психологии ГАУГН

Тиллес Ванда, к.т.н., доцент, сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность»

Тимонова Евгения Валентиновна, научный журналист, популяризатор эволюционной биологии, автор и ведущая канала «Всё как у зверей»

Тимофеев Александр Генрихович, историк литературы, кандидат филологических наук

Тимофеев Иван, физик, м.н.с. МТЦ СО РАН

Тимофеев Максим, к.ю.н., доцент Европейского гуманитарного университета (Вильнюс)

Тимофеев Павел, к.полит.н., с.н.с. ИМЭМО РАН (частное лицо, не выражающее позицию института)

Тимофеева Елена, Dr. iur., научный сотрудник

Тимофеева Лариса, Физхимик, д. х. н., ведущий научный сотрудник

Тимошенко Татьяна, канд. биол. наук, пенсионер

Тирский Игорь, популяризатор науки, программист

Тискин Даниил, к. филос. н., ст. преп. СПбГУ

Титенко Борис, микробиолог, кандидат медицинских наук

Тиунов Алексей, д.б.н., член-корреспондент РАН, ИПЭЭ РАН

Тиунова Анна, кбн

Тиунова Мария, зоолог, учитель биологии

Тихомиров Петр, д.г.-м.н.

Тихонов Василий, к.ф.-м.н., с.н.с., ИКИ РАН

Тищенко Иван, сосудистый хирург, к.м.н.

Ткач Ольга, социолог, к.с.н., научный сотрудник

Ткачева Татьяна, политолог, научный сотрудник НИУ ВШЭ (частное лицо, не выражающее позицию университета)

Ткаченко Иван, к.г.н., экономическая география

Ткачук Олег Васильевич, к.с.н., доцент

Ткачёв Владимир, математик без степени на пенсии

Токарев Михаил Валентинович, к.т.н., AXIS

Токмаков Кирилл, физик, к.ф.-м.н.

Толочко Александр, Доцент кафедры философии и социальных наук, кандидат политических наук, доцент

Толстова Анна, преподаватель ЕУСПб

Томашевич Евгений, физхимия, снс

Томилин Константин, к.ф.-м.н., с.н.с. ИИЕТ РАН

Томсон Ольга, член-кор РАХ

Топаж Александр, д.т.н., зам. директора по научной работе

Топорков Андрей, филолог, член-корреспондент РАН

Топчий Татьяна Александровна, член Союза журналистов России

Торгашев Алексей, научный журналист, Главный редактор PCR. news

Торнов Андрей, научный журналист

Торопов Андрей, к.т.н., руководитель проекта

Травина Юлия, психолог

Трапезникова Ольга, д.г.н., геоэкология

Траскин Владимир, канд.хим.наук, вед.н.с.

Трахтенберг Елена, к.и.н.

Тренин Дмитрий, инженер, к. м. н., к. т. н.

Третьяков Борис, ботаник

Третьякова Дарья, к.ф.-м.н.

Трефилов Павел, филолог, преподаватель, переводчик

Трефилова Ольга Владимировна, Институт славяноведения

Трипольская Татьяна, доктор филологических наук, профессор

Трифонов Владимир, Биология, д.б.н., ИМКБ СО РАН

Трифонов Михаил, д.т.н., доцент, Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники 2003 г., пенсионер

Трифонова Евгения, к.х.н., н.с. ИНЭОС РАН

Тропин Алексей, преподаватель-исследователь

Трофимов Юрий, инженер НИЯУ МИФИ

Трофимова Елена, доктор фармацевтических наук, профессор

Трубина Елена, Доктор филос. наук

Трубицина Мария, лингвист

Трубников Георгий, инженер-физик, к.т.н.

Трунов Владимир, инженер-физик, к.т.н., в.н.с.

Трусенков Сергей, к.т.н.

Трусенкова Ольга, к.т.н., в.н.с.

Трусова Мария, биолог, к.б.н., с.н.с.

Труфанов Денис, кандидат технических наук

Тульчинский Евгений, Biologist, PhD

Тумакова Анастасия, научный сотрудник

Туманов Василий, с. н. с. ИОХ РАН

Турицын Сергей, физик, к.ф.-м.н., профессор

Туркин Андрей, кбн

Турко Дмитрий, магистр философии, аспирант, преподаватель

Турская Хелена, Социолог

Туртиа Сергей, к.ф.м.н, Ст.н.сотр ИАП РАН

Турченко Михаил, к.полит.н., доцент ЕУСПб

Турчина Евгения, аспирантка, преподавательница Université Toulouse Jean-Jaurès

Тутубалина Ольга, Канд. геогр. наук, в.н.с., доцент, МГУ

Тухфатуллин Тимур, физика твёрдого тела, к.ф.-м.н.

Тэвдой-Бурмули Александр, к.полит.н., доцент МГИМО МИД РФ

Тюхтяев Андрей, магистр культурной антропологии, лаборант Института русской литературы РАН

Угарова Ольга, Искусствовед, исследователь балетного театра и танца, журналист

Уласович Кристина Имантовна, научный журналист, N+1 и Элементы.ру

Уляшев Константин, психолог, преподаватель

Умарова Наиля, к. х. н., доцент КНИТУ

Уразгильдеева Сорейя, В.н.с., д.м.н. СПбГУ

Уральский Лев, инженер-исследователь

Усенко Евгений, к.ф.-м.н.

Успенский Федор, доктор филологических наук, член-корреспондент РАН

Устинова Яна, Phd

Усть-Качкинцева Светлана Викторовнв, преподаватель Пермского университета, сейчас на пенсии

Уткин Денис, кандидат исторических наук

Ушаков Иван, юрист

Ушакова Елена, педагогика, эксперт

Ушакова Ольга, канд. филос. наук

Фадеев Даниил, физик, без степени

Фадеев Максим, общественно-политический деятель, политолог

Фадеев Юрий, астрофизик, д.ф.-м.н., в.н.с.

Файбышенко Виктория, к. филос. н.

Файн Борис, К.т.н., транспортное планирование, Израиль

Файнштейн Валентина, коппъютерные науки к.т.н.

Файфель Борис, к. ф-м.н, программист

Фалеев Сергей, физик, PhD

Фалилеев Александр, д.ф.н.

Фалина Анастасия, Океанолог, кгн, ученый секретарь ИО РАН

Фалькович Григорий, физик

Фарукшин Наиль, научный журналист, «ТАСС. Наука»

Фаткуллин Наиль, доктор, физ.-мат. наук, профессор КФУ

Фахретдинов Рустам, м.н.с. Пушкинского Дома, редактор СПбПУ

Феденко Игорь, преподаватель английского и немецкого языков; преп-ль курса Истории Древнего мира, Средневековья

Федонин Геннадий, биоинформатик, без степени, научный сотрудник, МФТИ, ЦНИИЭ, ИППИ РАН

Федоров Андрей, Специалист-археолог, специалист по социальной истории Испании 19−20 веков

Федоров Петр, к.с.н., доцент ПИУиС — филиал РАНХиГС

Федоров Сергей, математик, кандидат физ.-мат. наук, старший научный сотрудник МГУ, доцент ВШЭ

Федоров-Давыдов Дмитрий Германович, почвовед-агрохимик, старший научный сотрудник

Федорова Капитолина, кандидат филологических наук

Федоровский Александр, экономист, доктор экон. наук. ИМЭМО РАН

Федосеев Валентин, Физик

Федосеев Павел, экономист

Федотов Максим Леонидович, лингвист, м.н.с. Института лингвистических исследований РАН, старший преподаватель НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.

Федотова Светлана, ст. науч. сотр. ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН

Федотова Юлия Евгеньевна, к.ю.н

Федутин Иван, биолог, МГУ им. М.В.Ломоносова

Федюкин Игорь Игоревич, доцент, НИУ ВШЭ (частное лицо, не выражающее позицию университета)

Фейгин Борис, Математик

Фейгин Виктор, физика, кфмн

Фейгин Михаил, к. ф-м.н.

Фенюк Борис, биохимик, к.б.н., доцент ФББ МГУ

Феоктистов Максим, инженер, программист, бывший МНС

Фесенко Андрей, к.п.н.

Филатова Александра, генетик, научный сотрудник медико- генетического научного центра

Филатова Василиса, социальный антрополог, стажёр-исследователь ИЭА РАН

Филатова Мария, математик, к ф.-м. н Филатова Ольга, д.б.н., вед. научный сотрудник МГУ им. Ломоносова

Филимонов Александр, металлург, кандидат технических наук

Филимонов Алексей, к.и.н.

Филимонов Михаил, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник

Филина Елена, историк, кандидат ист. наук, доцент

Филипенко Марина, лингвист, к.филол.н.

Филиппенко Александра, к.и.н., старший научный сотрудник Института США и Канады РАН

Филиппов Андрей, к.ф.-м.н., Elphel

Филиппов Андрей, физика, д.ф.-м.н., профессор

Филиппов Михаил, PhD, правозащитник, Лондон

Филиппов Михаил, Ph.D. Political Science, Associate Professor

Филиппова Анна, биолог, к.б.н.

Филиппова Ольга, математик, программист

Филиппова Татьяна Анатольевна, PhD по лингвистике, н.с. НИУ ВШЭ (частное лицо, не выражающее позицию университета)

Финкельберг Михаил, преподаватель математики

Финников Константин, физик, к.ф.-м.н., доцент

Финогенова Ольга, доктор физ.-мат. наук

Фиронов Яков, Научный сотрудник лаборатории фотоники и нелинейной оптики

Фишман Леонид, д.полит. н., профессор РАН

Флейшман Лазарь, профессор Стэнфордского университета

Флоринская Юлия, демограф, к.г.н.

Флягин Артем Михайлович, м.н.с. СИ РАН — филиал ФНИСЦ РАН

Флямер Илья, биолог, PhD, университет Эдинбурга

Фок Владимир, Профессор математики. Страсбургский университет.

Фокин Сергей, биолог, проф. д.б.н.

Фолиадова Елена, к.-ф.м.н., доцент кафедры высшей математики

Фоменко Вероника, Филолог-итальянист

Фомин Иван, к. полит. н., н. с. ИНИОН РАН

Фомичева Ирина, доцент

Форрат Наталья, социолог, PhD, научный сотрудник Университета Мичигана

Франк Александр, д.ф.-м.н., главный научный сотрудник, ОИЯИ

Фрейдзон Александра, Химик, к.х.н., ст.н.с.

Фрейслер Роланд, юрист, правозащитник

Фридман Юлия, физик, нс НИЦ «Курчатовский институт»

Фридштанд Евгений, к.т. н. научный сотрудник ИХФ РАН

Фролов Владимир, 08.00.13 доктор наук, профессор

Фролов Константин, к.ф.н., доцент СПбГЭТУ ЛЭТИ

Фёдор Тертицкий, PhD (социология), с.н.с., ун-т Кунмин (Сеул)

Фёдоров Ян, д.ф.м.н

Хабаров Максим, м.н.с.и аспирант НИЦ «Курчатовский институт — ИФВЭ»

Хабибрахманов Рузиль, Бакалавр, генетик

Хавжу Дмитрий, кфмн, физика металлов

Хаврин Сергей, археолог, заместитель заведующего отделом

Хазанов Михаил, к.т.н. ООО НИИ МИГС

Хазанов Олег, историк, к.и.н., доцент кафедры истории древнего мира, средних веков и методологии истории ТГУ

Хайдуков Валерий, геофизика, к.ф.-м.н.

Хаймин Александр, Инженер исследователь, кандидат технических наук

Хайнц Галина, д.ф.-м.н. живу за границей, на пенсии

Халитов Тимур, Компьютерное моделирование, к.т.н., Senior Application Engineer, Siemens

Халиуллин Булат, выпускник Химического Факультета МГУ

Халтаров Зуртан, физическое материаловедение

Ханина Лариса, к.б.н.

Ханина Ольга Владимировна, Лингвист, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института языкознания РАН

Ханкина Юлия Владимировна, город Санкт-Петербург, инженер-конструктор

Харитонов Владимир, к.филос.н., доцент

Харламов Антон, магистр, социолог, ВЦИОМ (выражаю собственное мнение)

Харламов Михаил, к. э. н.

Хасанов Булат, биолог, кбн, снс

Хасанов Фуат, д.б.н. ИПЭЭ РАН

Хатанзейская Елизавета, Историк, кандидат исторических наук, научный сотрудник ФИЦКИА РАН

Хачатуров Михаил, к.т.н., пенсионер

Хачатуров Сергей, Кандидат искусствоведентия, доцент кафедры истории отечественногоискусства исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

Хачковнян Карэн, мл. научный сотрудник

Хвостов Антон, кандидат соц. наук, доцент

Хейн Лев, Физик, к. ф-м.н, ст.н.с.

Хен Анна, Юрист-переводчик, искусствовед

Хилханова Эржен, Ст.н.сотр., доктор филол. наук

Хименков Владислав, психолог

Хлебостроев Виктор, Преподаватель, канд. физ.-мат. наук

Хлюпин Артем, Экономист, бакалавр.

Хмельницкий Дмитрий, Dr.-Ing, историк архитектуры, Берлин

Ховайло Владимир, Физик, д.ф.-м.н., профессор

Ховратович Дмитрий, PhD, Ethereum Foundation

Ходько Юлия, Искусствовед

Холин Юрий Юрьевич, к.т.н.

Холманский Александр, д.х.н.

Холомкин Сергей, К.э.н.

Хомкин Александр, Д.ф.-м.н.

Хомский Олег, Нейробиология, когнитивные науки

Хомякова Ирина, антрополог, к.б.н. НИИ и Музей антропологии имени Д.Н. Анучина МГУ имени М.В. Ломоносова

Хоретоненко Михаил, к.б.н.

Хорольская Мария, к.полит.н., м.н.с. ИМЭМО РАН

Хорохорина Вера, Биолог, к.б.н., ведущий научный сотрудник

Хорошевская Лилия, зав. научно-технической библиотекой НИИ

Хорошкин Сергей, математик, дфмн, внс

Хорошутина Ольга, Биолог, младший научный сотрудник

Хоружий Сергей, д.ф.-м.н., православный богослов

Хорьков Сергей, физик

Хохлов Вадим, д.ю.н., профессор

Хохлов Дмитрий, к. т. н., гл. инж.

Хохлова Елизавета, выпускник физфака СПбГУ

Храмов Андрей, Радиофизика, бакалавр

Храпай Вадим, к.ф.-м.н., зав. лабораторией ИФТТ РАН

Христофоров Игорь, доктор исторических наук, профессор РАН

Христофорова Ольга, д.филол.н., профессор РГГУ

Хут Людмила, историк, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Адыгейского госуниверситета

Хухлаев Олег, кандидат психологических наук, профессор МГППУ

Цапина Светлана, психолог, преподаватель психологии

Царевский Александр, к.ф.-м.н

Царегородцев Алексей Васильевич, кандидат исторических наук

Цвет Александр, Биолог

Цейтлин Ольга, психолог

Целлариус Алексей, к.б.н. с.н.с. ИПЭЭ РАН

Цессарский Алексей Альбертович, кандидат биологических наук, ст. н. с. ИПЭЭ РАН

Цетлин Марина, Психофизиолог, лектор, к.псх.н.

Цибульская Дарья, к.б.н., ИБГ РАН

Цивьян Татьяна, д.филол.наук, г г. н.с.

Цукерман Галина, д.психол.н.

Цурков Аркадий, математик, PhD, профессор федерального университета штата Рио-Гранде до Норте, Натал, Бразиля

Цуцерова Наталия, математика, к.ф.-м.н.

Цфасман Григорий, к.т.н., электроэнергетика

Цфасман Михаил Анатольевич, математик, д.ф.-м.н., г. н.с.

Цыганов Евгений Александрович, педагог-психолог, Казань

Цыгвинцев Илья, к.ф.-м.н.

Цыренова Светлана, кандидат технических наук

Чабовский Андрей, биолог, д.б.н., завлаб, ИПЭЭ РАН

Чадеева Марина, канд.техн.наук, с.н.с. ФИАН

Чайковская Анна, журналист, гид, кпн

Чалый Вадим, доктор философских наук, доцент

Часовских Сергей, врач, к.м.н., Professor Georgetown University, Washington, DC Чеботарев Павел, д.ф.-м.н.

Чеботарёв Антон, историк, искусствовед

Чебыкина Марина, психолог

Чегодарь Денис, доцент, кандидат медицинских наук

Чеклецов Вадим Викторович, к.ф.н., ЮЗГУ

Челмакова Светлана, Кандидат химических наук, старший научный сотрудник

Челушкин Павел, к.х.н., доцент, Институт химии СПбГУ

Чепель Е.Ю., PhD, н.с. ИВИ РАН

Чепиго Валентина Павловна, филолог, преподаватель

Черанев Владимир, канд. психол. наук

Черванева Виктория, кандидат филологических наук, доцент, РАНХиГС

Червинский Семён, к.ф.-м.н., PhD, постдок, университет Тампере

Чердаков Сергей, к.ю.н., доцент

Черемных Александр, биолог КДЛ

Черкасов Александр, биолог, н.с., Институт фундаментальной медицины и биологии, КФУ

Черкасов Кирилл, к.э.н

Чернавский Петр, химик, д.х.н, профессор

Чернеевский Алексей, кандидат философских наук

Чернетский Иван Сергеевич, кандидат медицинских наук

Чернецкая Дарья, научный сотрудник

Черников Андрей, инженер-физик, бывший н.с. ВНИИАвтоматики им. Н. Л. Духова, частный репетитор по физике и математике

Черникова Лариса Петровна, Историк, канд.ист.н., доцент

Черниховская Галина, радиотехника, к.т.н., доцент

Чернов Геннадий, астрофизик, д.ф.-м.н. в.н.с. ИЗМИРАН

Чернов Данила, кандидат исторических наук

Чернов Тимофей Иванович, к.б.н., с.н.с., Почвенный институт им. В.В. Докучаева

Чернова Алина, биолог, аспирант

Черноруцкий Владимир, Москва, кфмн

Черных Александр, журналист газеты «Коммерсантъ»

Черных Ирина, М.н.с. ИГП РАН

Черных Сергей, экономика, д.э.н., проф.

Чернышев Владимир, кмн, врач

Чернышева Мария, к. иск., доцент

Чернышева Нина, к. филол. н., профессор

Чернышенко Всеволод, к.ф.-м.н, PhD, доцент

Чернявская Ксения, Историк

Чертков Олег, К.б.н., научный сотрудник

Чертович Александр Викторович, д.ф.м.н., ФИЦ ХФ РАН

Чесноков Михаил, радиотехника, к.т.н., ведущий инженер

Четвериков Андрей, канд. псих. наук, н.с.

Четертаков Сергей, системный специалист, к.т.н.

Чефранов Сергей Георгиевич, теоретическая физика, доктор физико- математических наук

Чехович Дмитрий, музыковед, н.с. Московской консератории

Чехович Надежда, историк

Чечкина Александра, кфмн, старший преподаватель мехмата МГУ

Чигарькова Светлана, психолог, младший научный сотрудник, факультет психологии МГУ

Чижик Станислав, физик, к.х.н., с.н.с. ИХТТМ СО РАН

Чижикова Екатерина, эколог

Чижов Александр, химик, к.х.н.

Чистов Ефим, к. ф-м.н.

Чистов Юрий, д.и.н., руководитель научного направления МАЭ (Кунсткамера) РАН

Чистопольский Илья, инженер, к.б.н.

Чистякова Софья, геолог, доктор наук, университет Витвотерсранд, Южная Африка

Чубаров Леонид, д.ф.-м.н., профессор, Новосибирск

Чубинишвили Александр, К.б.н.

Чубур Артур, археолог, кандидат исторических наук

Чугунов Константин, археолог, ст.науч.сотрудник Государственно Эрмитажа

Чугунова Оксана, психологиня

Чулкина Марина, м.н.с., к.б.н.

Чумакрва Мария, снс, кандидат мед. наук

Чупраков Илья, Ph.D. in Chemistry, Sr. Research Scientist

Чурилов Семён, физик, доктор физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник

Шабад Анатолий, доктор физ.-мат. наук, гл. н. сотр. Физического института им. Лебедева РАН

Шабанов Андрей Евгеньевич, кандидат искусствоведения

Шабанов Арсений, м.н.с. ЛОБД ИЯИ РАН

Шабанов Виктор, д.социол.н.

Шабунин Игорь, юрист

Шагинян Василий, д.ф.-м.н. ПИЯФ

Шадрин Артем, экономист

Шаинян Карен, Научный журналист

Шалгунов Владимир, PhD, постдок, Университет Копенгагена, Дания

Шалина Елена, к.ф.-м.н., ст.н.с., доцент

Шалина Ирина Александровна, искусствовед, ведущий научный сотрудник Гос. Русского музея, кандидат искусствоведения

Шалковская Ольга, Master of Science in Practical Social Work (University of Manchester), старший преподаватель СФИ

Шаманаева Ирина, к.ю.н., журналист, редактор

Шамардин Артем, к.ю.н., доцент

Шамиев Кирилл, PhD candidate CEU

Шамина Александра, экономист

Шамканов Данияр, к.ф.-м.н., с.н.с. Математического института им. В.А. Стеклова РАН

Шапиро Мария, клинический психолог

Шапировский Илья, математик, к.ф.-м.н.

Шаповал Александр, дфмн профессор НИУ ВШЭ (выражаю свою личную позицию)

Шаповал Светлана, канд. психол. н.

Шаповалов Игорь, робототехника, младший научный сотрудник, Университет Иннополис

Шапоренко Сергей, география, к.г.н., с.н.с.

Шапошник Сергей, ст.н.с.

Шапошников Валерий, врач ВМедА

Шарапова Светлана, археолог, к.и.н., ведущий научный сотрудник ИИиА УрО РАН

Шарафутдинов Владимир, кандидат экономических наук

Шарафутдинов Рустем, к.т.н.

Шаркова Тамара, канд. биол. наук, МГУ, пенсионер

Шарлаева Ирина, Юрист

Шарло Кристина, м.н.с., биолог

Шарнина Ариадна, к.и.н. преподаватель

Шарова Елена, мнс лаборатории молекулярной генетики человека ФНКЦ ФХМ ФМБА России

Шаталин Сергей, к.ф.-м.н. с.н.с. Силикса

Шатилович Анастасия, с.н.с. ИФХиБПП РАН

Шахматова Елена, доктор философских наук, начальник научного отдела — ГИТИС

Шашкин Константин, инженер строитель, к.т.н

Шашкова Любовь, кандидат биол. наук, член Союза журналистов РФ

Швалов Павел, к.э.н.

Шварц Анна, постдок, Университет Утрехта, Нидерланды

Шебзухов Юрий, биолог, к.б.н.

Шеваль Евгений, д.б.н., биолог

Шевелев Александр, Молекулярная биология, к.б.н.

Шевелев Юрий, Биолог, к.б.н., зав. Лабораторией

Шевелкин Алексей, к.м.н. Москва

Шевцова Ирина, Социология

Шевченко Сергей, д.х.н., академик IAWS

Шевырев Александр, Кандидат исторических наук, доцент Исторического факультета МГУ

Шевырин Андрей, физик, к.ф.-м.н., н.с.

Шелест Екатерина, PhD, биоинформатик

Шелия-Рогинская Лиана, искусствовед, переводчица

Шеманов Алексей, Москва, доктор философских наук

Шемарова Ольга, к.т.н., МГТУ им. Н.Э.Баумана

Шендерович Игорь, PhD, физик

Шенцова Ольга, доцент, кандидат педагогических наук

Шеремецкая Елена, научный сотрудник, МГУ имени М.В.Ломоносова

Шерстобитов Александр, кандидат политических наук

Шестаков Владимир, к.б.н.

Шестаков Вячеслав, философ, профессор, д.ф.н.

Шестерикова Екатерина, н.с.

Шестова Евгения, преподаватель РГГУ

Шестун Александр, кандидат экономических наук, политзаключенный

Шехтман Валентин, д.ф.-м.н., г. н.с. ИППИ РАН

Шик Александр, доктор физико-математиских наук, профессор

Шильников Петр, МГТУ им. Н.Э.Баумана, доцент

Шиповалова Лада, доктор философских наук

Шипунов Станислав, Санкт-Петербург, палеомагнитолог, кфмн

Широбоков Иван, с.н.с., к.и.н., МАЭ РАН

Широбоков Михаил, аспирант СПбГУ

Широколава Андрей, PhD

Ширяев Андрей, д.х.н., профессор РАН, ИФХЭ РАН

Шифанова Инна, психолог

Шишкин Сергей, к.б.н., нач. лаб., НИЦ «Курчатовский институт»

Шишкина Лариса, доктор биологических наук

Шишко Валентин, младший научный сотрудник

Шкитун Павел, инженер-разработчик, физик-технолог

Шкловский-Корди Никита Ефимович, кбн, внс ГНЦ МЗ РФ Шкурко Александр Владимирович, к.с.н., независимый исследователь

Шлосман Семён, д.ф.-м.н.

Шмаина-Великанова Анна Ильинична, религиовед, доктор культурологии, профессор УНЦИР РГГУ

Шмаков Иван Александрович, программист, инженер-математик, Москва

Шмаков Сергей, к.б.н

Шмаргунов Антон, 01.04.10 физика полупроводников, к.ф.-м.н., инженер-конструктор «Newcon Optik», Торонто

Шмелева Елена, к.ф.н., зам. директора ИРЯ РАН

Шмидт Александр, биохимик, м.н.с. ПИЯФ

Шмидт Ирина Викторовна, к.и.н, доцент ОмГУ

Шнейдер Вадим, кандидат исторических наук

Шовкопляс Оксана, экономист

Шокарев Сергей, историк, кандидат исторических наук

Шомина Ольга, м.н.с.

Шоркунов Илья, почвовед, к.г.н., н.с.

Шорохов Алексей, д.ф.-м.н.

Шорохов Юрий, доктор технических наук, Профессор, Профессор ИЭиУ ТвГУ

Шпагонова Наталия, психолог, к.психол. наук, с.н.с. ИПРАН

Шпак Оксана, экономист

Шпалтаков Владимир, доктор эконом. наук, профессор ОмГУПС

Шпирт Анна, Химик, кхн, ИОХ РАН

Шрамченко Василиса, Ph.D., профессор математики, Университет Шербрука, Канада

Штабель Николай, м.н.с.

Штагер Виталий, физик, юрист

Штерн Александр, кандидат физ.-мат. наук, преподаватель математики

Шубик Юрий, профессор СПбГУ, д.м.н., руководитель отдела аритмологии Научно-клинического центра «Кардиология»

Шубин Андрей, к.б.н, исследователь-постдокторант, Гарвардский университет

Шубкина Анна, биология, к.б.н., с.н.с.

Шувалов Сергей, магистр филологических наук

Шукевич Войчех, историк

Шуколюков Сергей, доктор биологических наук, ст.н.сотр.

Шукшин Иван, физик, МФТИ

Шулатов Ярослав, к.и.н., PhD, доцент, Университет Кобэ

Шульга Руслан, кандидат юридических наук

Шульман Екатерина, политолог, кандидат политических наук, преподаватель высшей школы

Шуляка Денис, выпускник мехмата МГУ

Шумилин Михаил, к.филол.н.

Шунин Иван, научный журналист

Шунков Валерий, к.т.н.

Шунько Евгений, Физик, К.Ф.-М. Н., Главный Учёный (Chief Scientist) AMPRES, Inc., USA

Шупер Вячеслав, экономгеограф, доктор географических наук, профессор, в. н. с. Института географии РАН

Шурупова Елена, история, канд.ист.наук, доцент

Шустин Евгений, физик, г. н.с. ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН

Шутова Ольга, научный редактор, журнал «Природа» РАН

Шухтина Мария, геофизик, кандидат физ-мат наук

Шушарин Дмитрий Владимирович, кандидат исторических наук

Щамхалова Багун, физик, к.ф.-м.н., ИРЭ РАН

Щебетенко Сергей, д. псх. н, профессор деп. психологии НИУ ВШЭ (мое мнение может не отражать позиции НИУ ВШЭ)

Щеглов Алексей, кандидат филологических наук

Щеглов Дмитрий, историк, к.и.н., с.н.с. СПбФ ИИЕТ РАН

Щеглов Лев, доктор мед. наук, профессор

Щеглова Ольга, археолог, к.и.н., ИИМК РАН

Щекотов Александр, к.ф.-м.н., в.н.с. ИФЗ РАН

Щелкунов Михаил, м.н.с., Институт проблем передачи информации

Щепеткин Александр Федорович, к.ф.-м.н, в.н.с., ИО РАН, Москва

Щербаков Виктор, геолог заведующий лаборатории

Щербаков Дмитрий, палеонтолог, к.б.н, в.н.с.

Щербаков Николай, психолог, ст. преп. Сиб. федуниверситета

Щербань Андрей, генетик, старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН, доктор биологических наук

Щербина Евгения, научный журналист, член «АКСОН»

Щеткин Николай, радиоинженер, к.т.н.

Щуров Илья, к.ф.-м.н., доцент НИУ ВШЭ

Эбн Александр, биолог, доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники

Эйдельберг Михаил, кандидат биологических наук, кандидат юридических наук

Эйхфус Кирилл, журналист, ассистент кафедры

Элеонора Тян, искусствовед, ученый секретарь АИС

Эмануэль Ирина, юрист

Энман Алла, инженер ИПХФ РАН, Черноголовка

Юдин Григорий, к.филос.н., профессор МВШСЭН

Юдина Анна, к.б.н., с.н.с.

Юдина Елена, психолог, какндидат психологических наук, зав. кафедрой, МВШСЭН («Шанинка»)

Южаков Александр, д.с.-х.н.

Южакова Елизавета, к. иск., редактор

Юзбашян Елена, филолог-классик, преподаватель

Юликов Владимир, инженер-механик, канд.техн.наук

Юмашев Юрий, профессор, доктор юридических наук

Юмашева Ольга, преподаватель МГУ

Юнгельсон Лев, астрофизик, д.ф.-м.н, в.н.с. ИНАСАН

Юнин Максим, химик

Юнусов Артем, к. филос. н, научный сотрудник ИФ РАН

Юркова Ксения, журналистка, художница, куратор, MFA Academy of Fine Arts, Helsinki

Юров Валериан, физик-теоретик, к.ф.-м.н., PhD по математике, Балтийский Федеральный Университет им. И. Канта

Юсупова Галия, канд.иск.

Юсупова Гузель Нурулловна, кандидат социологических наук, научный сотрудник унив-та Лафборо, Великобритания

Юсупова Юлия, программист, к.ф.-м.н.

Яблоков Илья, историк, медиа-аналитик, к.и.н.

Яблонская Ольга, искусствовед

Явич Борис, к.т.н., пенсионер

Ядова Майя, социолог, к.социол.н.

Языкова Ирина, кандидат культурологии

Якерсон Семен, востоковед, д. и. н., в.н.с Института восточных рукописей РАН

Яковенко Екатерина, к.ф.-м.н., НИЦ «Курчатовский институт»

Яковлев Андрей, кандидат экономических наук, ИАПР НИУ ВШЭ

Яковлев Иван, к.ф.-м.н., с.н.с., Институт прикладной физики РАН

Яковлев Игорь, физик, MSc

Яковлева Маргарита, научный сотрудник

Якопов Григорий Владимирович, к.т.н. с.н.с. САО РАН

Якубов Олег, математик, выпускник мех-мата МГУ им М.В. Ломоносова

Якубович Юрий, математик, канд. ф.-м. наук

Якутенко Ирина, научный журналист

Ямалеева Татьяна, экономист

Ямпольская Анна Владимировна, доктор философских наук

Ямпольский Лев, профессор В.-Теннессийского университета, США

Янбарисова Диана, социолог, младший научный сотрудник

Янко Татьяна, лингвистика, Институт языкознания РАН, доктор наук, зав сектором

Яншина Оксана, к.и.н.

Ярмоленко Алексей, доктор педагогических наук, доцент

Яровой Глеб, к.полит.н., доцент Петрозаводского университета и исследователь Университета Восточной Финляндии

Ярославцева Ирина, кандидат философских наук, доцент

Ярыгин Олег, канд. пед. наук

Ясавеев Искэндэр, социолог, доктор социологических наук, старший научный сотрудник Центра молодежных исследований НИУ «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург)

Яценко Сергей Александрович, археолог, доктор ист. наук, профессор РГГУ

Яцук Юрий, к.т.н., доцент

Яцык Александра, Университет Тарту

Яшина Наталья, к. ф-м.н.

Abramson Natalia, биолог, внс, руководитель группы, ЗИН РАН

Artemenko Natalia, философ, преподаватель философии

Baiakin Sergei, академик МАНЭБ

Chekalin Sergey, физик, г. н.с., д.ф.-м.н., профессор

Chernenko Janna, Political science, PhD student, Lomonosov Moscow State University

Faruntsev Sergey, ктн

Gasselblat Olga, научный сотрудник

Gnezdilov Boris, Ph.D.

Grigoriev Ruslan, Environmental scientist

Jobert Véronique (Жобер Вероника Петровна), заслуженный профессор Сорбонны

Khasanov Victor, Tomsk State University

Kolmakov Igor, докторант, психология

Kolomeisky Anatoly, Professor of Chemistry, Rice University

Kolot Alexandra, M, Sc.

Kopotev Mihail, PhD, associate professor, Helsinki

Kouznetsov Dmitrii, Researcher

Lyubimov Ivan, PhD in Economics

Maslennikova Irina, Retired, PhD

Mikhailik Elena, PhD, UNSW

Miroshnichenko Margarita, доктор биологических наук

Mostovaia Анна, филолог

Mukhin Pavel, Geologist

Musakaev Marat, Research Assistant, Leibniz Universität Hannover

Oreshkina Natalia, PD Dr.

Osokin Юрий, юрист

Dr. Dimitrios S. Patelis, Associate Professor of Philosophy, Technical University of Crete

Pavlova Elena, PhD, нейрофизиолог, Каролинский институт, Швеция

Pavlyuk Natalya, Psychology

Petrov Andrey, Hydrodynamic engineer

Pozdniakov Konstantin, лингвист, д.ф.н., профессор Парижского Института восточных языков и цивилизаций

Pudovkin Alexander, генетика, д.б.н., пенсионер

Shevelenko Irina, Philologist, PhD, Professor, University of Wisconsin

Simanov Fedor, правозащитник, публицист, бакалавр юриспруденции

Swethlana Trofimtseva, Candidate of Philosophy, associate professor

Ushakova Elena, научный сотрудник ОИЯИ, аспирант МГУ

Weingarten Galina, PhD, Tel Aviv University

Zinger Anatoliy, NYC/HRA//FIA-JOS

Zvorykina Anna, кандидат биологических наук

Zvorykina Anna, кандидат биологических наук

Zykov Sergey, физик, математик, кандидат физ.-мат. наук (теоретическая физика)

Конец основного списка

Граждане, поддержавшие заявление ученых

Владимиров Сергей, Председатель Объединение Перевозчиков России

Баранова Елена, И.о.регонального представителя ОПР по Кабардино-Балкарской республике

Богданов Антон, шофёр, ОПР

Галак Сергей, Объединение Перевозчиков России

Гороновский Михаил Всеволодович, ОПР СПб

Гриценко Сергей, ОПР

Данилов Петр, ОПР перевозчик

Дьяченко Владимир, Общественная организация ОПР

Кадацкий Алексей, Объединение перевозчиков России

Кичук Евгений Александрович, водитель и общ. инспектор ОПР (Объединение Перевозчиков России)

Кожемякин Сергей, ОПР

Лисичкин Павел, водитель-международник, электромонтёр, ОПР

Масалина Светлана, ОПР

Можайский Андрей, Объединение Перевозчиков России

Овчинников Сергей Викторович, Отдел правозащиты и соблюдения законности Общероссийской общественной организации «Объединение перевозчиков России», руководитель

Овчинникова Светлана Дмитриевна, координатор Общероссийской общественной организации «Объединение перевозчиков России» по г. Сызрани Самарской области

Пенейдер Анатолий, ОПР

Понежа Сергей, ОПР

Пуршев Андрей, Координатор Волгоградского отделения ОПР

Рудаметкин Сергей, дальнобойщик ОПР

Рябицева Елена, координатор Астраханского отделения ОПР

Савинкин Евгений, ОПР Самара

Сапельников Сергей, водитель, ОПР

Скуланов Павел, Объединение Перевозчиков России

Токарев Алексей, ОПР Объединения Перевозчиков России водитель

Токарева Светлана, Председатель Московской области Общероссийской Общественной Организации Объединения Перевозчиков России

Узун Евгений, ОПР координатор водитель

Фокин Максим, Председатель отделения ОПР Свердловской области

Харченко Юрий, член Объединения Перевозчиков России

Абасов Магомедрасул, пенсионер МВД, полковник

Абашин Максим, маркетолог

Абдуллина Ирина, пенсионерка

Абрамов Андрей, инженер металлург

Абрамова А.

Абрамова Дарья, Москва г. Троицк

Абрамова Надежда, специалист

Авакова Наталья, студентка

Авалян Мария

Авдеева Елена, журналист

Авдеева Ирина, дефектолог

Агаева Алия, менеджер проектов

Агеев Анатолий, пенсионер

Аграшкин Алексей, историк, учитель

Адамов Виталий, инженер

Адамович Антонина, домохозяйка

Адашевская Лия, журналист

Азаров Алексей, IT специалист

Азарова Наталья, пенсионерка

Аитова Ирина, стоматолог

Айзверт Виолетта

Айнетдино Роман, ИТ специалист

Айрапетов Артём, инженер по разработке газовых и газокондесатных месторождений

Акатов Алексей, бывший в/сл

Акимов Кирилл, инженер-технолог

Акимова Валентина, гражданин, юрист

Акишина Светлана, пенсионер

Акмалдинов Ильяс

Акопян Карина

Аксенов Андрей, студент

Аксенов Евгений

Александров Константин, реставратор*Алексеев Павел, Фотограф

Александрова Татьяна, фрилансер

Александрова Юлия, курьер

Алексашин Василий, 3д художник

Алексев Владимир, пенсионер

Алексеев Александр, учебный ассистент

Алексеев Александр, художник

Алексеев Борис, инженер

Алексеев Виталий, врач-уролог 1 квалификационной категории

Алексеев Вячеслав, пожарный

Алексеев Евгений, замдиректора по рекламе

Алексеева Александра, дизайнер

Алексеева Марина

Алексеева Олеся

Алексеева Ольга, главный специалист

Алексеева Эллада, предприниматель

Алексеевна Виктория, Решетник

Аленичев Георгий

Алиев Геннадий, горный инженер

Альберт Юрий, художник

Альмухаметова Светлана, Находка

Альхименко Иван, пенсионер

Алянгина Ирина

Амелин Артур, безработный

Аминов Руслан

Аммосов Юрий, ИТ-специалист

Ананченко Мария, инженер-геолог

Анатолий Мордкович, Пенсионер

Андреев Артём, ИТР

Андриянов Юрий

Андрусский Дмитрий, электрослесарь

Андрющенко Светлана, архитектор

Анимица Анатолий, инженер, вычислительная техника, Мариуполь

Анинян Бенямин, инженер

Анисимков Дмитрий, инженер-программист

Аносов Евгений, Гражданин

Анпилов Андрей, массажист

Антипов Григорий, фотограф

Антипов Юрий, независимый технический эксперт журналист

Антипова Ольга, режиссёр

Антонова Елена, пенсионер

Антонюк Станислав, инженер

Антропова Наталья

Аппазова Галия, инженер-строитель

Апполонова Светлана, журналист

Арзамасцев Алексей, инженер

Ариков Борис, безработный

Арисов Даниил, врач

Ароян Ирина, журналист

Арсаева Гульфия, пенсионерка

Артемова Нина, пенсионер

Артемьев Михаил, менеджер

Артёмов Павел, инженер

Арутюнова-Кирш Ирина Михайловна, учитель

Арцыбашева Мариана, Краснотурьинск

Аршава Ольга, экскурсовод

Асланян Тигран, автодиагност

Астапова \Валентина, инженер

Астафьев Сергей, рабочий, учитель истории по образованию, Новокузнецк

Астахов Антон, художник

Астраханцева Элина, кинорежиссёр

Атаманова Марина, пенсионер

Атинов Лев, студент

Атягина Оксана, инженер

Афанасьев Вадим, менеджер

Афанасьев Сергей, частное лицо

Афанасьева Ольга,

Афонина Ирина, инженер

Ахметов Булат, инженер

Ахметов Марат, специалист

Ахметшин Тимур, инженер-строитель

Ахрамеев Александр, инженер строитель.

Ахтанин Виктор

Бабаян Карен, инженер системотехник

Бабина Наталья, ведущий инженер-электрик

Бабошин Юрий, программист

Бабушкин Вадим, тракторист

Бабушкин Дмитрий, преподаватель

Багаева Татьяна

Багаутдинов Марсель, Дизайнер

Баграмян Аркадий, Вычислительная техника, связь

Базелева Галина, провизор, Тверская обл.

Байбаков илья, инженер

Байрамов Карим, студент

Бакулев Никита

Бакуридзе Светлана, пенсионерка

Баландин Борис, Екатеринбург

Балановский Юрий, предприниматель

Балахнин Илья, инженер технического обслуживания Л.А.

Балашов Александр

Балашова Галина, пенсионерка

Балиев Леонид, инженер

Балихин Виктор

Балихин Кирилл, Москва

Балуева Марина, учитель, журналист

Баранов Илья, Москва

Баранов Олег, водитель

Баранов Сергей

Баранов Михаил Андреевич, 38 лет, инженер.

Баранова Ольга, пенсионер

Баранова Татьяна, учитель

Баранова Татьяна, пенсионер

Барановская Валерия, дизайнер, специалист

Барбасов Александр,

Барвинок Маргарита, программист

Баринов Сергей, артист

Барко Ксения, пенсионерка

Баркова Любовь, студентка

Бармина Ирина, пенсионер

Бармичева Нелля, пенсионер

Барсуков Борис Николаевич

Бархатова Татьяна, копирайтер

Барышников Игорь, активист

Барышникова Елена, инженер

Барьюдин Дима, архитектор

Басова Вера, Москва

Басыров Давид, Брокер

Батраков Евгений, публицист

Батракова Мария, преподаватель английского

Бахтеева Наиля, врач

Бахтин Александр, безработный по вине путинской системы

Бахтин Дмитрий

Бацын Михаил, Нижний Новгород

Бачинин Павел

Баяндина Екатерина Леонидовна

Баёв Павел, Дробеструйщик

Бегиев Александр, инженер

Бегункова Ирина, журналист-документалист

Бедикин Олег Александрович, безработный

Бедов Григорий, специалист по государственному и муниципальному управлению

Безденежных Мария, журналист

Белан Дмитрий, врач

Беласик Вадим, инженер

Белая Виктория, логист

Белик Виктория, гл. бухгалтер

Белканов Дмитрий, зам. начальника цеха

Белов Антон

Белов Дмитрий, инженер

Белова Елена, пенсионер

Беловол Михаил, инженер-конструктор

Белоголовский Евгений, инженер

Белоконь Олег, переводчик-синхронист

Беломлинская Юлия, Санкт-Петербург

Белоозеров Виктор Николаевич,

Белоусова Ирина, эксперт, госзакупки

Белявский Дмитрий Михайлович, программист, журналист

Беляев Сергей, общественная деятельность

Беляева Светлана, архитектор-дизайнер

Беляева Татьяна, гид-переводчик

Беляков Михаил, тренер по каратэ

Беляшов Андрей, музыкант

Бенедиктов Михаил, пианист, Санкт-Петербург

Бенкен Константин, преподаватель, педагог

Бердникова Наталья, бухгалтер

Березовский Тимофей, репетитор, писатель

Бернацкая Марина Степановна, писатель, журналист

Бернацкий Владимир, инженер строитель

Беспалов Геннадий, военнослужащий в отставке

Бессонов Андрей, инженер электромеханик

Бетин Василий, биолог

Бикметова Нурия, пенсионер

Бирюков Александр, муниципальный депутат

Бирюков Андрей, Москва

Бичкевский Андрей, предприниматель, выпускник МФТИ

Благушин Владислав, безработный

Благушина Елена, инженер

Блажилина Екатерина

Блохин Олег, бакалавр, ведущий разработчик, Додо Пицца

Блохина Анастасия, студент

Бобров Евгений, инженер

Бобров Максим, ведущий инженер

Богатырев Ильяс, журналист

Богатырев Роман, ведущий инженер

Богатырёва Ирина, магистр филологии, писатель

Богданов Александр, магистр техники и технологии по отделению Телекоммуникации

Богданов Максим, слесарь

Богданова Полина, театральный критик

Богданова Татьяна, пенсионер

Богнар Николай, бывший инженер

Бодрова Элина

Божко Ирина

Бойченко Игорь

Бойчук Александр, преподаватель школы

Боковая Диана, архитектор

Болгарова Дарья, студент

Болдин Анатолий, программист

Болотин Сергей, инженер

Большаков Леонид, токарь

Бондаренко Юрий, инженер

Бондарь Татьяна, бухгалтер

Бонк Александр, пенсионер

Борисенко Дмитрий, Москва

Борисов Алексей, ИП водитель

Борисов Роман, инженер

Борисова Галина, пенсионер

Борисова Елена, инженер АСУТП

Борисова Ксения

Борисова Татьяна

Бородина Анна

Бородина Екатерина, экономист, служащий банка

Бороздин Сергей, инженер

Бортник Вадим, специалист

Борщ Борис, художник

Бочаров Владислав, бакалавр по специальности Международные Отношения. Консультант в фирме SAP Ariba

Бочаров Павел Иванович, гражданин РФ

Боярский Андрей, главный конструктор

Браверман Руфь, руководитель проектов ИД «Первое сентября»

Брагин Денис, Разнорабочий

Бражников Андрей, гражданин РФ

Бразовский Максим, программист

Бралкова Анна, искусствовед

Браун Артеи, альпинист

Брегер Марина

Бродский Михаил, инженер, литератор

Брунов Марк, адвокат

Брусницкая Ксения, маркетолог

Брусокас Андрюс, радио инженер

Брылкин Евгений

Брюханова Вера, инженер

Брянский Андрей, пенсионер

Бугианишвили Юлия, бухгалтер

Бударагина Ольга, Санкт-Петербург

Будрайтскис Илья, преподаватель

Буйлов Алексей, инженер

Булатов Михаил

Булгакова Наталия, редактор отдела

Булыга Алина, студентка

Бундин Сергей, журналист «Москва 24»

Бураков Александр, водитель

Буранов Владислав, инженер-программист

Бурба Наталья, технический директор

Бургова Марина,

Буренин Андрей, автоэлектрик

Бурлакова Юлия

Бурымова Ирина, учитель

Бурых Елена Николаевна, пенсионерка

Бухарева Мария, верстальщик книг

Бухенский Виктор, законопослушный гражданин

Бучас Максим

Бушмелев Валентин, технолог

Бушуев Кирилл, архитектор

Быданов Андрей, менеджер

Быстрова Елена, Санкт-Петербург

Быстрова Елена, я не являюсь ученым или журналистом

Бычик Владимир, переводчик

Бычков Сергей, пенсионер

Бычкова Татьяна Михайловна, пенсионер

Вавилихин Игорь

Вавилов Олег, издатель

Ваганова Юлия, пенсионер, инженер

Вадим Сычев, инженер-математик

Вайсбанд Алла, преподаватель, музыка, автор и организатор различных образовательных, культурных и социальных проектов

Валерий Катаранов

Валерий Лащев

Валерия Моисеенко, студентка

Валерьевна Горячева, Санкт-Петербург

Василенко Пётр, пенсионер

Васильев Александр, инженер АСУ

Васильев Алексей, заместитель директора по развитию компании Русский Мастер

Васильев Владимир Викторович, пенсионер

Васильев Евгений

Васильев Игорь

Васильев Ярослав, частнопрактикующий юрист

Васильева Елена, медицина

Васильева Ольга

Васильков Ярослав, Санкт-Петербург

Васильченко Евгений, Нижний Новгород

Васина Светлана, пенсионер

Васнева Ольга, преподаватель

Васюкова Елена, редактор

Васюнина Нина, пенсионерка

Ваулин Владимир, соискатель степент КТН, ведущий инженер

Вафин Айрат, Человек

Вахрушев Антон, неравнодушный гражданин

Ващина Анастасия, композитор, преподаватель, г. Москва

Веденкин Павел, инженер-механик судовых установок

Веденников Олег, предприниматель

Величко Евгения, менеджмент

Веселова Полина

Вениамин Фокин

Вергаскин Александр, инженер-конструктор

Веремеев Сергей, робототехник

Верещагин Антон, тренер по плаванию

Веригин Антон

Верлан Ксения, специалист рынка коллективных инвнстиций

Вероника Нестеренко, преподаватель

Верхоглядова Светлана

Веткинаи Елена, врач

Вигдорова Елена, преподаватель

Виговская Мария, Калининград

Виксне Жанета, архитектор

Виктория Мучник, журналист

Викторович Алексей, г. Пловдив

Викторовна Артамонова, Санкт-Петербург

Викулов Илья

Вилисов Вячеслав, юрисконсульт

Вильковиский Николай, инженер, работающий пенсионер

Вильчек Анна

Виноградов Денис, заведующий склада

Виноградова Людмила, пенсионерка

Виноградова Ульяна, светодизайнер

Винокуров Алексей, программист

Винтер Маргарита, маркетолог

Вирин Андрей, киноработник

Вировец Юрий, предприниматель

Вихрова Елена, пенсионер

Вишневская Анна, музыкант

Вишневский Евгений, учитель

Вишняков Влад, студент

Вишняков Дмитрий, IT-специалист

Владимиров Валентин

Власенко Алексей, Доктор и просто человек

Власов Дмитрий, инженер

Власов Пётр, Санкт-Петербург

Власова Алла, пенсионер

Власова Елена, экономист

Власова Ирина, пенсионер

Власова Наталья, Переславль-Залесский

Власова Светлана, врач-педиатр

Вобликова Екатерина

Водяник Ирина, инженер

Водясов Евгений, Томск

Вознесенский Пётр, студент ГИТИСа

Войцеховский Александр, художник, Санкт-Петербург

Волгин Александр, инженер, автомобильный транспорт

Волгушев Сергей, инженер, НИИВТ, Новосибирск

Волжанкин Константин, Системный администратор

Волков Александр, ветеринарный врач невролог

Волков Валерий

Волкова Елена

Волкова Елена, журналист

Волкова Мария, Москва

Волов Алексей, чернорабочий

Володин Денис, инженер-технолог

Волошина Оксана, пенсионерка

Волынский Владислав, предприниматель

Волынсков Сергей

Воробьев Александр, Омск

Воробьев Андрей, пенсионер

Воронина Галина, пенсионерка

Воронина Елена, учитель

Воронков Виктор, социолог

Воронков Николай Владимирович, художник, дизайнер

Воронцов Андрей, художник-гравер

Воронцов Владимир Евгеньевич, гражданин России

Воропаев Михаил

Воротников Андрей, инженер

Востриков Андрей, предприниматель в сфере НИОКР

Востриков Олег, механик

Вульф Андрей

Вывознова Наталья

Выграненко Михаил, учитель

Выгузов Артём, врач

Вяткин Андрей, программист

Вячеслав Тимошенко, безработный гражданин

Гаазе Константин, Москва

Габисов Алан, строитель

Гавлина Диана

Гавриков Павел, инженер

Гаврилов Иван, лицеист

Гаврилова Аюна, студент

Гаврилова Екатерина, менеджер

Гаврилова Оксана, главный бухгалтер

Гавриш Владислав

Гавриш Кристина, бакалавр международных отношений

Гагарина Татьяна

Гагарина Татьяна, инженер-энергетик

Гаджиев Мурад, юрист, общественник

Гайснер Александр, энергетик

Галеев Барей, пенсионер

Галеева Римма, педагог-психолог, пенсионер

Галенина Ирина, редактор

Галенко Ольга, визажист

Галечян Юрий, аналитик Правительства города Москвы

Галимова Ирина

Галич Максим Николаевич

Галкин Геннадий, человек

Галкина Инна, учитель информатики

Галочкин Владимир

Гапеева Ирина, дошкольное воспитание

Гасс Ольга, бывший учитель. Высшее педагогическое образование

Гатилова Юлия, специалист по связям с общественностью

Гацоева Мария, специалист по связям с общественностью

Гачечиладзе Тимур, ученик

Гебель Светлана, Hotelfachfrau

Геворгян Маргарит, студент

Гельман Александр, инженер-программист

Гельфонд Мария, Нижний Новгород

Генералов Максим, инженер электроник.

Герасимов Вадим, рабочий

Герасимова Вера, продюсер

Герасимова Ирина

Гербер Александр, зубной техник

Гибадуллин Андрей

Гизатулин Фарит, пенсионер

Гильманов Дамир, IT-специалист

Гильманов Наиль, публицист

Гильфанов Рафис, электрик

Главатских Галина, юрист

Главочевская Дарья, скульптор

Гладышева Раиса, пенсионер, Воркута

Глазомицкий Борис, заведующий сектором электроники

Глухов Олег, инженер, выпускник МФТИ

Глухов Сергей, инженер

Глухова Соня, журналист

Глущенко Олег, пенсионер

Глют Елена, логопед-афазиолог

Гнусарёва Алёна

Говоров Алексей, инженер

Годовалова Наталья, главный бухгалтер

Голенищева Таня, психолог, бакалавр

Голованов Леонид, пенсионер

Головатая Наталья

Головина Ольга Петровна, журналист издания «Новый проспект», Санкт-Петербург

Голуб Валентин, Тольятти

Голубева Алла, пенсионер

Голубь Владимир, пенсионер

Гольверк Самуил, конструктор

Гольдберг Сергей, программист

Гольтяпина Елена, переводчик

Гончар Ольга

Гончар Павел

Гончаров Валерий, сварщик

Гор Наталья, пенсионер

Горбатов Виктор, преподаватель философии

Горбачева Мария, зав. отделом библиотеки МПГУ

Горбова Александра, переводчик, преподаватель

Горбунов Виктор, гражданин

Гордиенко Николай, ИП Горлов Виктор, инженер-программист

Городецкий Олег, врач

Горожанский Владимир

Горсков Владимир, инженер-экономист, Генеральный директор

Горчиненко Елена, учитель

Горькова Светлана, архитектор

Горюнова Татьяна, врач

Горячий Николай, химки

Грабарчук Марина, стоматолог

Грабчак Виолетта

Гранов Александр, пенсионер

Грачёв Павел, региональный менеджер

Гребенников Максим, ст. инженер

Грехова Наталья, художник

Гречишкин Александр, таксист

Григолия Маргарит, медсестра

Григоров Евгений, инженер по автоматизации

Григорчук Татьяна, переводчик

Григорьев Александр, инженер

Григорьева Ольга

Гринёв Евгений, веб-разработчик

Гриценко Сергей, ИП Гришанин Ростислав, эксперт Финансового Департамента Банка ВТБ

Гришечкина Инна, художник

Гришечкина Юлия

Гришин Илья

Гришунова Людмила

Грищук Александр, менеджер

Гродницкий Станислав, ведущий инженер

Громов Дмитрий, специалист ИТ

Громов Петр, геолог 1 категории

Грудинин Николай, инструктор

Грудкова Татьяна, пенсионер

Груздева Юлия

Грушевский Борис, пенсионер

Губарев Евгений, студент ТулГУ, предприниматель

Губенко Елена, архитектор, педагог

Гуднова Елена, педагог дополнительного образования

Гузенко Александр, г. Ульяновск

Гузова Станислава

Гуков Фёдор, адекват

Гулевич Антон, гражданин

Гулов Андрей, строительство, коммерческий директор

Гуляев Сергей, писатель, журналист

Гулянов Владимир, инженер

Гуркова Татьяна

Гуров Дмитрий, инженер-программист, Петербург

Гусев Александр

Гусев Алексей, радиотехника, магистр, ведущий инженер

Гусев Евгений, Человек

Гусев Илья, управляющий

Гусева Елена, ведущий инженер

Гусева Юлия, переводчик

Гусейнов Азад, куратор

Гусельников Андрей,

Гутерман Владимир, Rostov-on-Don

Гущина Елена, преподаватель русского языка

Давнюк Виктор, программист

Давыдов Игорь, коммерческий директор

Давыдович Артем, предприниматель

Давыдюк Денис, программист

Далеев Матвей

Даниленко Марина, неравнодушная гражданка

Данилков Станислав, Krasnogorsk

Данилова Анна, врач

Данилова Ольга, финансовый директор

Данькова Ольга Н6, инженер-оптик

Даняев Алексей, инженер-кораблестроитель

Дарья Винокурова

Дарья Лотарева, историк

Датнов Дмитрий Л.

Даутов Салават, адвокат

Дворянчикова Анна, аналитик, корпоративная безопасность

Дегтярёва Ирина, г. Кирово-Чепецк Кировской области.

Дедкова Марина, инженер

Делеско Сергей, гражданин РФ

Дембский Владислав, программист

Деменко Любовь, пенсионер

Демешев Борис, старший преподаватель, ВШЭ (высказываю личное мнение)

Демидова Ирина

Демидова Наталья, ЛГПИ им. Герцена, пенсионер

Демидович Александр, служащий

Демин Геннадий, ведущий аналитик

Демин Сергей, техник

Демони Полина, MA Демьянов Владислав, страйкболист

Денис Кошкарёв, художник

Денисенко Ирина, пенсионер

Денисенко Наталия Михайловна

Денисов Егор, студент

Денисов Михаил, врач

Денисов Эдуард, инженер

Денисова Елена, агент по недвижимости

Дербин Юрий, руководитель Профи Групп

Дервенев Дмитрий, не ученый и не журналист — дизайнер

Дерябин Владислав, студент

Десятков Иван, инженер-строитель

Джанян Лусинэ, художник

Дзуцова Диана

Диков Артем, инженер

Диксон Виталий, писатель

Димитрова Наталья, индивидуальный предприниматель

Дипмн Виктор, предприниматель

Дитятева Надежда, пенсионер, бывший преподаватель

Дмитриев Алексей

Дмитриев Денис Анатольевич, плотник, Сыктывкар

Дмитриева Наталия

Дмитриенко Ирина, предприниматель

Дмитрук Инна, гражданка РФ

Довгаль Денис, предприниматель

Долженко Марина

Доронин Сергей

Доронина Любовь, бухгалтер

Дорохов Сергей

Дорошенко Олег, строитель

Доценко Сергей

Драчан Милена, редактор

Дрбрер Анна, психолог, руководитель Кризисного центра

Дрейер Леонид

Дробик Кристина

Дроздов Сергей, IT эксперт

Дружный Михаил, социальная инженерия, главный режиссер студии специальной анимации

Дрыга Светлана, адвокат

Дрямов Владимир, пенсионер

Дубов Павел, рабочий

Дубосарская Екатерина, учитель

Дубосарский Владимир, художник

Дубровина Анна, журналист

Дубянская Юлия, инженер

Дудин Александр, пенсионер

Дудин Анатолий, Сочи

Дудник Елена, пенсионер

Дудченко Владимир, арт-критик

Дуленин Олег, актёр, журналист

Дульцева Лариса, пенсионер

Духова Наталья, бухгалтер

Душенко Ольга, заместитель директора

Дымнов Максим

Дымов Михаил, системный администратор

Дымова Людмила, главный бухгалтер

Дьяков Савелий, предприниматель

Дьячков Сергей, космические летательные аппараты и разгонные блоки, инженер

Дюбенок Юрий Леонидович, свободный философ

Дюков Константин, без степени

Дюмина Елена

Дягилева Татьяна, учитель

Дядов Васил, инженер-программист

Дядюк Людмила

Дятлова Елена, садовник

Евдокимов Павел, учитель

Евдокимова Евдокимова

Евсегнеева Юлия, дизайнер

Евсеев Евгений, преподаватель технологии в средней общеобразовательной школе

Евстафьев Андрей, печатник

Евтеев Андрей,

Евтушенко Алексей

Егиазарян Ян Егоров Евгений,

Егорова Ирина, студентка

Егорова Людмила

Егорова Софья, преподаватель, магистр профессионального образования

Едигарова Галина, инженер

Ейкин Андрей, инженер-конструктор

Екатерина Екатерина, ведущий экономист

Елагин Василий, пенсионер

Елескин Геннадий

Елисеев Олег, художник

Елтышева Наталья, инженер связи

Елькина Елена, педагог

Емельяненко Дмитрий, программист

Ерасов Александр Евгеньевич, не учёный, 2 авторских свидетельства. Производство музыкального оборудования

Еремеев Егор, руководитель проектов

Еремеева Ирина Петровна, спецкорр. АА№-008, Самара

Еременко Егор, графический дизайнер

Еремин Андрей, пенсионер

Еремин Константин, аналитик

Еремкин Андрей, пенсионер

Ермаков Олег, писатель, журналист

Ермакова Татьяна, учитель

Ермилов Михаил, преподаватель

Ерохина Дарья, Человек

Ершов Андрей, транспортный координатор

Ершова Татьяна, бухгалтер

Ерштат Ольга, преподаватель

Есакия Лиана

Ефименко Юлия

Ефимов Павел, инженер-программист

Ефимова Жанна, инженер

Ефимова Ольга, менеджер

Ефремов Антон Николаевич

Ефремов Георгий, литератор, переводчик

Ефремова Марина, библиограф

Ёркин Михаил, инженер, пенсионер

Жаринов Иван, магистр зарубежного регионоведения

Жарков Александр,

Жданов Николай, инженер-программист

Жданова Елена, Москва

Жданова Мария, редактор

Железников Михаил, режиссер, преподаватель

Железняк Анна, адвокат

Жеребкер Яков, вед. технолог, работник РАН

Живолупова Ульяна, журналист

Жиганов Валерий, Саратов

Жиров Александр, программист

Жиров Виктор, инженер

Жихарев Михаил

Жогова Екатерина, медсестра

Жуков Алексей, Нижний Тагил

Жуков Денис, врач

Жуков Евгений, художник

Жукова Юлия, Москва

Жуланв Бонлан, магистр

Журавлев Андрей

Журавлев Николай Анатольевич, инженер, пенсионер

Журавлев Павел, Москва

Журавлева Татьяна, журналист

Журбин Андрей, системный администратор

Жучкова Ирина Евгенеьвна, переводчик

Забаев Александр

Забелина Ольга

Забоева Татьяна

Завгородний Андрей, инженер

Задирака Денис, студент, СевГУ

Заикина Елена

Зайцев Алексей, менеджер

Зайцева Елена, инженер

Зайцева Ирина, специалист

Зайцева Маргарита, IT consultant

Зайцева Мария, пенсионер

Закревская Ирина, технолог

Закс Дмитрий, руководитель отдела обученич

Заляльдинова Диляра, пианистка, педагог

Замалтдинов Айнур, ученик 11 класса

Заморина Татьяна

Занин Дмитрий, журналист

Заплатин Игорь, инженер

Заплатин Игорь, инженер

Заплатин Михаил, инженер

Запорожцев Егор, архитектор

Засимова Любовь, пенсионерка

Заславская Ольга

Затрубченко Ирина

Зац Павел, менеджер

Заяц Николай, учитель

Збаражская Екатерина, студентка

Зверев Александр, инженер

Зелееов Валерий, пенсионер

Зеленков Дмитрий, DBA

Земцов Артем, политолог

Земцова Анна, специалист отдела медиапроектов в сфере образования

Зенев Александр, военный пенсионер

Зенова Екатерина, мать троих детей

Зиберт Тамара, пенсионер, Петербург

Зильберман Елена, инженер

Зильберман Лев, программист

Зильберман Михаил Львович, Инженер.

Зимин Олег, судоводитель

Зимина Анастасия, воспитатель

Златопольский Леонид, инженер-механик на пенсии

Злуницына Ольга, домохозяйка

Знак Нелла Владимировна, бывший учитель

Золотовицкая Яна, социальный предприниматель

Зоткин Владимир, пенсионер

Зотов Максим

Зотова Наталья, специалист по закупкам

Зуева Инесса, менеджер

Зуева Кира, инженер-программист

Зумбадзе Нодар, пенсионер

Зыкова Анна, старшая вожатая

Зыкова Галина, Москва

Зюкина Светлана, ст. преподаватель

Иванин Сергей

Иванникова Вероника

Иванов Александр, гроссмейстер

Иванов Александр, инженер

Иванов Александр, методист, экскурсовод

Иванов Анатолий, специалист

Иванов Андрей, радиоинженер

Иванов Антон, Сургут

Иванов Антон, предприниматель

Иванов Валерий, безработный

Иванов Константин, инженер-программист

Иванов Сергей, инженер

Иванов Сергей, пенсионер

Иванова Александра, учитель

Иванова Мария, домработница

Иванова Надежда, Москва

Иванова Нина, художница, переводчик

Иванова Светлана Игоревна, инженер

Ивановна Ирина, учащаяся 11 класса

Иванчикова Елена, ведущий архитектор

Ивкин Валерий, врач

Игнаткина Ирина, зоотехник

Игольников Илья

Игонина Елена, журналист

Извекова Виктория, служащий

Измайлов Александр, инженер

Изотова Светлана, бухгалтер

Ильенков Роман, программист

Ильин Александр, инженер, зав. отделом

Ильин Валерий, инженер-механик

Ильин Олег

Ильин Юрий, IT-журналист

Ильина Наталья, экономист

Ильчишина Наталья, учитель математики

Ильясов Нияз, машиностроитель

Илюшкин Юрий

Илясов Олег, преподаватель русского языка

Инин Сергей, учитель

Ионин Алексей, учитель

Ионова Маргарита, выпускница 1-го МГПИИЯ им. М.Тореза 1973 г.

Иосифян Татьяна, преподаватель

Ипатова Елена, активист, Архангельск

Исаев Евгений, инженер

Исаев Сергей, ИТ-шник

Исаева Надежда, Тюмень

Исайчикова Анна, преподаватель

Исаков Сергей, безработный

Исакова Галина, Преподаватель

Исидорова Варвара, студентка

Искандарова Розалия, Калининград

Исмагилова Лада, актриса

Исмагилова Лилич

Ишбулдин Адель, инженер-конструктор

Ищенко Наталия, программист

Ищук Григорий, учитель

Каазик Юлия, бакалавр, журналист

Кабанов Александр

Кавка Дмитрий, художник

Кагаленко Михаил, независимый исследователь

Кадетов Сергей, специалист

Казакова Виктория, помощник руководителя, переводчик

Казакова Елена, аудитор

Казакова Юлия, учитель

Казаневский Илья, инженер

Казанцев Александр, учитель

Казанцев Андрей Николаевич, изобретатель АэроГЭС

Казанцева Инга, IT технолог

Казарян Людмила, пенсионер

Казаченко Сергей, пенсионер

Какабадзе Шота, выпускник юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, юрист, частная практика

Какошинский Роман, специалист по рекламе

Какурин Илья, преподаватель

Калашник Олесь, художник

Калдихин А.В., индивидуальный предприниматель

Калинин Евгений

Калинин Николай, программист

Калинина Алевтина, инженер

Калинина Александра, выпускник МАИ, научной степени нет

Калинина Елена, руководитель лектория

Калиниченко Антон, высотные работы, монтажник

Калинкина Катя

Калиновский Александр, журналист

Калих Андрей, журналист

Кальм Елена, врач

Камалитдинов Ринат

Камский Владимир

Камшилова Ольга, Санкт-Петербург

Кандрушина Мария

Кантаков Геннадий, Химки

Капелюш Эмиль, художник

Капустин Вячеслав, ученик

Каравайкина Екатерина, ландшафтный дизайнер

Карамзина Полина, врач акушер-гинеколог

Карамышев Сергей, инженер-химик-технолог, предприниматель

Карапетян Георгий, учитель

Карасева Елена, пенсионер

Каратеева Наталья, журналист

Каратун Вера, пенсионер

Каренгин Сергей, художник

Каренгина Ольга, аниматор-режиссер

Каретникова Дарья, выпускница журфака МГУ, студентка Школы Родченко, фотограф

Карин Сергей, журналист

Карп Мария, журналист

Карпенко Богдан, техник-судоводитель

Карпов Даниил, студент

Картозо Женя, Гид лектор

Карцева Анастасия, магистр философии, преподаватель

Касимов Антон, СЕО специалист

Касумова Ася, студентка

Катаманин Николай, инженер АСУ ТП

Катаранов Валерий

Катцен Виктор, пенсионер

Кашуба Наталья, консультант

Квасова Татьяна, дизайнер-художник

Кельбер Ольга, педагог

Кизлык Марина, бухгалтер

Ким Валерий, радиоинженер

Ким Максим, консультант по стратегии, MBA, старший менеджер

Кин Евгений

Киняк Елена, инженер-химик

Киреев Александр, предприниматель

Киреев Юрий

Киреев Ярослав

Кириллова Юлия, эксперт

Кирпанова Елизавета, журналистка «Новой газеты»

Кирпичев Юрий, журналист

Кирсанов Кирилл, аппаратчик синтеза

Кирсанова Любовь, инженер-химик, пенсионерка

Кирюшина Ольга, гражданка РФ

Киселев Владимир, пенсионер

Киселева Светлана, инженер-системотехник

Киселева Юлия, преподаватель педагогики и психологии детей дошкольного возраста

Кислик Давид, инженер

Кисляков Владислав, врач

Кисовская Мария, редактор

Китаева Лёля

Кишкин Дмитрий, инженер

Клабукова Елена, художник, художественный критик

Клаузнер Павел, Москва

Клейман Дмитрий, кладовщик

Клейн Леонид, журналист

Клепикова Наталья, пенсионер

Клименко Виктор, инженер

Климов Юрий, инженер

Климова Марина, инженер

Климовец Людмила, Педагог

Климовец Наталья, Преподаватель

Ключников Евгений, инженер-картограф

Князев Владимр, инженер

Ковалев Алексей, разработчик интернет-ресурсов

Ковалев Павел, Санкт-Петербург

Коваленко Алексей, директор

Коваль Владимир, преподаватель музыкальной школы

Ковальджи Александр, учитель математики

Ковтун Татьяна, просто пенсионер

Ковылин Алексей, программист

Коган Елена, пенсионер

Кожевникова Елена, пенсионерка

Козлова Анна, преподаватель английского языка

Козловская Вера, старший преподаватель

Козловский Владимир, физик, преподаватель

Козодоев Михаил, геолог

Козырева Татьяна, бухгалтер

Козякин Василий, пенсионер

Кокорев Сергей, инженер

Кокурин Дмитрий, студент

Коларж Владимир, предприниматель

Колбачев Лев Евгеньевич, литературный критик, педагог

Колесник Александр, судокорпусник-ремонтник, электросварщик

Колесник Алексей, инженер

Колесник Виталий, предприниматель

Колесников Алексей, инженер

Колесников Евгений, журналист газеты «Новые известия»

Колесникова Виктория, кредитный эксперт

Колесникова Ирина Борисовна, учитель русского языка и литературы школы № 7 г. Калуга

Колесниченко Алиса, музыкант

Колесниченко Николай, инженер

Колесниченко Светлана, графический дизайнер

Колобанов Евгений, строитель

Колодина Мария

Колоколов Павел, магистр биологии

Коломеец Елена, специалист

Коломыцев Алексей, писатель, журналист

Колотилов Павел, макетчик

Кольцов Сергей

Коляденков Артем, химия, студент

Комлева Ольга, куратор

Кондраткова Татьяна, учитель информатики

Кондратьев Николай, пенсионер

Кондратьев Олег, водитель

Кондратьева Альфия, программист, пенсионерка

Кондратьева Ирина, менеджер

Кондрашова Людмила, председатель НКО

Конев Федор, профессор

Коновалова Анна, художник, преподаватель

Кононова Любовь, инженер, ФГБУ «ВСЕГЕИ»

Конопатов Георгий

Конорева Татьяна, инженер

Конрад Мария

Константин Сергеев, предприниматель

Константинов Сергей, прораб

Константинова Людмила, пенсионер

Коншин Валерий

Коньшина Екатерина, студент

Конюшихина Елена, специалист

Копейкина Юлия Ивановна, адвокат, Томск

Кораблев Игорь, МГУ, программист

Корбутяк Татьяна, пенсионерка

Корелова Галина, пенсионер

Кореньков Константин, инженер-программист

Коржевая Ольга, архитектор, педагог

Корзухин Алексей, художник

Корина Ирина, художник

Корнева Мария

Корнеев Денис

Корниенко Сергей, инженер, магистр

Корнилов Сергей, инженер

Корнильева Марина, художник

Коробова Карина

Королева Галина, учитель

Коротаев Дмитрий, инженер

Коротеев Максим, неравнодушный гражданин

Короткова Ольга, сопредседатель Ярославского регионального отделения партии ПАРНАС

Корытов Антон, предприниматель, ИТ Космочевская Мила, режиссер доккино

Косолапов Дмитрий

Костенич Нелли, общественный деятель

Костенков Александр, водитель

Костенкова Анна

Костригин Виктор

Костылев Иван

Костюк Давид, горный инженер

Костюков Артем, программист

Костюченко Ирина, инженер

Котов Дмитрий, заместитель начальника производства

Котова Анна

Котова Светлана, бухгалтер

Кочетков Михаил, архитектор

Кощеев Александр, промышленная теплоэнергетика, инженер

Кравцов Виталий, Москва

Кравцов Леонид Анатольевич, пенсионер ФСБ, ветеран боевых действий

Красильников Владимир, безработный

Красильникова Мария, менеджмент

Красковец Игорь, врач психиатр-нарколог

Краснер Леонид, Москва

Красник Наталья Петровна, индивидуальный предприниматель

Краснов Еагений, инженер

Краснокутский Андрей, Нет

Красноложский Александр, инженер

Краус Светлана, инженер-программист

Кремлёв Александр, Москва

Криволапов Виталий, инженер

Кривошеева Ирина, учитель

Кривошеева Людмила, пенсионер

Кривцов Дмитрий, инженер-системотехник

Кричевский Павел, инженер-механик, предприниматель

Круглов Аркадий, работаю

Крутицкая Валерия

Крутских Елена, пенсионер

Крыкова Евгения, врач

Крылов Владимир Владимирович, пенсионер

Крылова Ирина, инженер

Крылова Наталья, художник

Крючков Михаил, врач

Крючкова Наталья, нотариус

Кряжев Владимир, пенсионер

Куборева Софья, учитель

Кувардина Ольга

Куделин Владислав, гидролог, программист, музыкант

Куджева Анастасия, редактор

Кудрявцева Татьяна, секретарь

Кудряшов Александр, пенсионер

Кузахметова Юлия

Кузин Валерий, IT/Telecom, ведущий технолог

Кузнецов Александр, интернет-маркетолог

Кузнецов Андрей, инженер, пенсионер

Кузнецов Владимир, звукорежиссер

Кузнецов Максим, воспитатель детского сада

Кузнецов Роман

Кузнецова Алевтина, педагог

Кузнецова Виктория

Кузнецова Дарья, бухгалтер

Кузнецова Любовь, технический писатель

Кузнецова Люда

Кузнецова Наталья, адвокат

Кузнецова Юлия, журналист

Кузькин Андрей, художник, член московского союза художников

Кузьмин Виталий

Кузьмин Николай

Кузьмина Нина, художник-иллюстратор

Кузьмина Ольга, библиотекарь, ИТЭФ

Кузьмина Юлия, бухгалтер

Кузьмина Юлия, воспитатель

Кузьминская Ольга, фотограф

Кулагина Светлана, пенсионер

Кулакова Виктория, студентка

Кулешов Данил, студент

Куликов Валерий, пенсионер

Куликов Павел, режиссёр

Куликов Сергей, безработный

Куликова Ольга, инженер

Кулиш Ирина, журналист

Кулова Гульбаршин, главный бухгалтер

Кулыгин Сергей, предприниматель

Кулябина Валентина, педагог

Кунакбаев Кирилл, студент КГСХ

Кунгуров Григорий, пенсионер

Кунин Владимир, водитель, механик

Куплешниковп Наталья

Куприянова Ирина, преподаватель

Курдюков Натан, Волгоград

Курков Сергей Николаевич, гражданин РФ

Куртева Евгения, композитор

Курчавый Алексей, преподаватель

Курчев Юрий, пенсионер

Кутин Эмиль, изобретатель

Кутлина Ирина Фёдоровна, пенсионер

Кутузова Анна, Master of Arts (MA)

Кухаренко Василий, программист

Кучерова Ольга, руководитель тургрупп

Кучинская Наталья, учитель русского языка и литературы

Кыштымов Павел, программист

Лабазов Михаил, архитектор

Лаблак Анна, художник

Лабода Максим, врач

Ладыженский Глеб, эксперт по программному обеспечению

Ладыко Антон, программист

Лазарев Дмитрий, работник ОАО РЖД

Лазарев Сергей, системный администиратор

Лазарева Ирина, преподаватель

Ламм Игорь

Лансере Ирина, архитектор-реставратор

Лаптев Сергей, врач

Лапшин Вадим, руководитель отдела ИТ

Ларин Георгий, студент

Ласовская Юлия

Латыпов Наиль

Латышев Владимир, пенсионер

Лебедев Алексий, протоиерей Российской Православной Автономной Церкви, выпускник СПбГУ

Лебедева Анастасия, учитель

Лебединская Татьяна, инженер

Лебер Вильгельм, пенсионер

Левин Николай, пенсионер

Левицкая Анна, пенсионерка

Левицкий Геннадий, пенсионер

Левкович Лариса

Левочкин Алексей, водитель

Левочкина Татьяна, педагог-психолог

Левченко Марина, магистрант, педагог

Левченко Святослав

Лежнин Владимир, член Союза Писателей России

Ленков Вячеслав, ведущий программист

Ленский Михаил, программист

Леоничев Юрий, Брянск

Леонович Максим, Екатеринбург

Лерман Лев Исаакович, инженер-электрик, изобретатель, автор 2-х научных статей

Лесничая Анастасия, магистр мед. техники

Лешуков Андрей,

Лещенко Алексей, председатель совета директоров ОАО «Модус»

Ли Ольга, Гражданин Российской Федерации

Лиганов Олег, пенсионер

Липаев Анатолий, инженер

Липатникова Раиса

Лисовенко Максим, машинист тепловоза

Литвиненко Михаил, it специалист

Лихачев Петр

Лобанов Владимир, философ-самоучка

Лобанов Евгений, рабочий

Лобанова Татьяна, менеджер

Лобко Сергей

Лобунова Наталья, педагог, режиссёр

Логвинов Сергей, инженер

Логинова Галина, пенсионер

Ложникова Татьяна, журналист, режиссер

Локтюхин Юрий, инженер

Ломова Надежда, учитель

Лондон Мария, журналист

Лопатин Алексей Августович, Санкт-Петербург

Лопаткин Макар, инженер, разработчик турбинных лопаток

Лоран Анна, переводчик

Лотоцкая Юлия

Лохтин Сергей, пенсионер

Лужинская Марина, инженер

Луканин Павел, инженер

Лукин Андрей, ведущий инженер конструктор

Лукьянов Валерий, пенсионер

Лукьянова Светлана, пенсионерка

Лунгин Иван, художник

Лунев Сергей, пенсионер

Лунц Наталия, программист

Лупанова Екатерина, графический дизайнер

Лутов Григорий, пенсионер

Луцкая Елизавета, студентка

Лучихина Евгения, Специалист по ОТ

Лыков Александр, Новосибирск

Лысенко Павел

Лысинский Александр, водитель

Лысогор Александр, архитектор

Лысогор Ксения, архитектор

Лычагин Сергей, Человек

Львова Александра, многодетная мать

Львович Элеонора

Людмила Макарова, член Союза журналистов России

Мавликеев Михаил, преподаватель

Магденко Дарья, бухгалтер

Магомедова Джульетта, главная медсестра

Магумян Армине, финансист

Мадьяров Игорь, преподаватель, онлайн-школа Фоксфорд

Мазитов Александр, рабочий

Мазур Алексей, журналист

Мазуренко Дарья, хранитель книжных фондов

Майзус Сергей, бизнесмен, Почётный гражданин города Гурьевска Калининградской области

Майфет Елизавета, Студент

Макаренко Ольга, педагог

Макаров Андрей, инженер, магистр философии

Макаров Андрей, художник

Макаров Борис, студент

Макаров Денис

Макаров Илья, инженер

Макаров Максим, специалист

Макаров Рафаэль, врач анестезиолог-реаниматолог

Макарова Галина, инженер

Макиенко Сергей, Комсомольск

Маккей Ирина, самозанятая, бывший психолог

Максим Ефремов, инженер

Максименко Галина, пенсионерка

Максимов Александр Юрьевич

Максимов Андрей, инженер по ремонту

Максимов Сергей

Максимова Диана, маркетолог

Маланов Андрей, журналист

Малахов Вадим, кузнец

Малинин Юрий, пенсионер

Малинина Ольга, бухгалтер

Малиновский Леонид, инженер, на пенсии

Малков Андрей, инженер

Малолеткина Екатерина, врач невролог

Мальков Андрей, токарь

Малявин Анатолий, радиоинженер

Малянов Андрей, IT инженер

Мамаева Ирина, писатель

Манафов Ринат, водитель

Мангилева Елена, журналист

Мановицкий Никита, помощник машиниста электровоза

Манскова Ольга, выпускница Санкт-Петербургского государственного университета, писатель «Самиздата»

Манчинская Ольга

Марголина Алина, доктор

Маренина Наталья

Марийченко Людмила, главный бухгалтер

Марина Краша, преподаватель

Мария Снегирёва

Маркина Марина, инженер-системотехник

Марков Виктор

Марков Константин, врач

Мартемьянова Светлана

Мартынов Игорь, слесарь

Мартынов Рудольф, пенсионер

Мартынова Альфия,

Мартынюк Мстислав, архитектор бизнес-процессов

Марушкин Евгений

Марушкина Оксана, руководитель бухгалтерской службы

Марфицын Артур, инженер, Финляндия

Марченко Анатолий

Марченко Кирилл,

Марченко Ольга

Марченкова Людмила, Инженер-химик

Маршалл Евгения, студентка

Маслов Василий, Воронеж

Маслов Денис

Мастюк Валерий

Матецкая Елена

Маторин Владлен, пенсионер

Матюшин Валим, предприниматель

Матюшин Григорий, дизайнер

Мауринов Валентин, предприниматель

Махров Игорь, Педагог, режиссер.

Мацкевич Александр, гражданин

Медведев Василий, студент

Медведев Сергей, инженер

Медведева Ирина, Инженер

Меленевская Эвелина, литератор

Мелихова Лариса, Санкт-Петербург

Мельник Артем, инженер

Мельников Александр, пенсионер

Мельников Алексей, журналист, Калуга

Мельников Алексей, историк, предприниматель, MBA

Мершин Кирилл, врач сердечно-сосудистый хирург

Метелкин Олег, служащий

Мешков Сергей, инженер

Мигунов Анатолий, преподаватель

Мигурский Александр, студент

Мизюк Дмитрий, бухгалтер

Микрюков Василий, Екатеринбург

Милана Преображенская Милана, финансы

Милославов Виктор, ведущий конструктор

Милютина Ирина Николаевна, домохозяйка

Миляхина Екатерина

Минаева Елена, бухгалтер

Миненко Наталия, музыкант

Мирзаев Георгий, инженер

Мирлина Марина, пенсионер

Миронов Владимир, инженер

Миронов Григорий,

Миронов Дмитрий, электрик

Миронов Константин

Миронов Сергей, Генеральный директор

Мирошник Лариса, редактор

Мисник Борис, инженер

Митрофанов Дмитрий, инженер

Митрофанова Юлия, N Novgorod

Миттельман Юрий, специалист

Митурич-Хлебникова Мария, художник

Митусов Игорь

Митькин Константин, г. Мурманск, Мурманская обл.

Михаил Соловьев, инженер-разработчик ПО для мобильных сетей

Михаил Чернышев, инженер

Михайлов Валерий, директор

Михайлова Александра Александровна

Михайлова Алла, пенсионер

Михеев Александр, системный администратор

Михеев Алексей Сергеевич

Михеев Виктор

Михеева Тамара, журналист, пенсионер

Мичкова Лидия, инженер

Мишенин Владимир, менеджер по персоналу

Мишин Ярослав, Челябинск

Мищенко Евгения, Менеджер по продажам

Мкртчян Игорь, специалист

Мнацаканян Елена, художник

Могилев Олег, актёр

Моисеев Константин, электромеханик

Моисеева Валерия, Туризм

Моисеева Елена, учитель, Санкт-Петербург

Моисеева Ирина, тренер-преподаватель

Моисеева Мария, юрист

Моисеева Наталья, медсестра

Мокейчик Кирилл, специалист

Молоданов Виталий, безработный

Молчанова Татьяна, Экономист

Молчанова Юлия, специалист

Моргунов Егор, студент-инженер

Моргунов Олег, инженер

Морев Александр, управление пищевыми производствами, заслуженный изобретатель СССР

Мороз Никита, студент

Морозов Константин, инженер-программист

Морозова Елена, художник

Морозова Марина, бухгалтер

Морозова Оксана, инженер

Мосеева-Элье Любовь, Калуга, юридическая клиника

Мосеева-Элье Любовь, пенсионер, юридическая клиника

Москвитин Владимир

Мосолкин Алексей

Мостинский Роман, инженер-электроник

Мотора Дарья, студентка

Мочалина Евгения Юрьевна, почтальон

Мубаракшина Галина, журналист

Мудренов Георгий, художник

Мукин Михаил, principal product manager, video game engines

Мурзинцева Александра, К. Культ

Мурин Сергей

Мурнов Евгений, пенсионер

Мусиенко Илья, гражданин

Мусиенко Марина, бухгалтер просит

Муссель Михаил, инженер

Мустафина Наталья, врач

Мухарьямов Валерий, драматург

Мухатдинов Зайнулла, пенсионер

Мягков Игорь,

Наборщикова Мариника, главный бухгалтер

Навойчик Николай, предприниматель

Наголюк Александр, математика, учитель

Нагуманов Альберт, программист

Надеев Михаил Михайлович пенсионер

Назаренко Анна, студент

Назаренко Михаил, программист

Назимов Алексей, блогер

Назин Юрий, инженер-строитель

Найман Алексей, токарь

Наймушина Татьяна, инженер

Наполов Константин, инженер



Неважно Стас, техник

Неверова Виктория

Невский Владлен, адвокат Адвокатской палаты Магаданской области

Некрасов Борис, г. Кемерово

Некращук Максим, безработный

Нелидов Григорий, пенсионер

Нелидова Надежда, журналист

Нелипович Екатерина, преподаватель английского языка, на пенсии.

Немировская Ольга, учитель математики

Немоляев Андрей

Непершина Анна, специалист радиосвязи и радиовещания

Непомнящих Андрей Сергеевич, учитель физики

Несоленов Владислав

Нестер Эдупрд, радиоинженер

Нестеренко Александр Петрович

Нефедов Андрей

Нефедова Александра Ильинична

Нехаев Алексей, учитель английского языка

Нехем Ольга, юрист, медиатор

Нечаев Игорь

Нечаева Наталья, актриса

Нииктушкин Андрей, системный администратор, инженер

Никитин Андрей, инженер-конструктор

Никитин Владимир, студент третьего курса

Никитин Иван, инженер

Никитин Илья, студент

Никитин Максим

Никитина Анастасия

Никитина Галина, пенсионер

Никитина Екатерина, архитектор

Никитина Лидия, среднее специальное, водитель трамвая

Никитина Наталья, менеджер

Никитичев Алексей, бухгалтер

Никитушкин Андрей, системный администратор, инженер

Никитченко Людмила, врач

Никифорова Елена

Никищенков Сергей, бухгалтер

Николаев Алексей, пенсионер, закончил МВТУ в 1975

Николай Хмызов, инженер-металлофизик, начальник реактора

Никольский Иван

Никольский Роман, руководитель

Никонец Сергей, программист

Никонов Григорий, преподаватель

Никулина Екатерина, бухгалтер

Никульшин Игорь

Новженин Василий, врач стоматолог

Новиков Александр, Doctor of Business Administration, консультант

Новиков Олег

Новиков-Плющ Илья, лесничий Биологический кружок ВООП

Новожилова Мария, менеджер

Новокрещенов Андрей, журналист

Нозик Анатолий, инженер

Нозик Аркадий, программист

Нольде Наталья Львовна, зав. ред.-изд. отд. ИЯИ РАН

Норенко Ольга, пом. бухгалтера, Санкт-Петербург

Норкин Виктор, учитель истории и обществознания

Носов Алексей

Носов Николай, специалист

Носова Лейля Сабировна, пенсионер

Носова Любовь, пенсионерка

Нуанзина Екатерина, учитель

Нуртдинов Руслан,

Обухов Вадим, Мастер строительных отделочных работ

Овсянников Сергей, рабочий, независимый историк

Овчинников Андрей, пенсионер

Овчинников Максим, инженер, выпускник МИРЭА факультет Вычислительные машины, комплексы, системы и сети

Овчинников Тимофей, инженер-разработчик технических средств охраны, предприниматель

Овчинникова Наталия, редактор отдела истории в научно-популярном журнале

Огарко Александр, инженер

Огарок Петр, студент магистратуры по специальности «Прикладная математика и информатика»

Одинец Екатерина, сотрудник библиотеки

Одинцова Валерия, историк

Оздемир Татьяна, юрист

Околелов Дмитрий, инженер

Околито Александр, предприниматель

Окулов Сергей, юрисконсульт

Окунев Сергей, водитель

Окунева Оксана, инженер

Олег Глазов, пенсионер МО, Санкт-Петербург

Олейник Алексей, юрисконсульт

Олеся Одинцова

Олешкевич Александр, студент

Ольга Бондарева, пенсионер

Ольга Иноземцева, художник

Ольга Титаева, педагог

Ольшевская Ирина, Пенсионерка

Оля Ольга, Самара

Опарин Алекмей, выпускник МГК им. Чайковского, фортепианный мастер

Опекунов Андрей

Орехова Мария, инженер

Орлов Сергей, пенсионер

Орлова Елена

Орёлкин Алексей, ведущий инженер

Осадчий Дмитрий, судоводитель

Осипов Василий, художник-реставратор

Оситис Андрис, частный журналист

Османов Мидат, врач

Осокин Михаил, зам. главного конструктора

Остапенко Виталий, учитель, Томск

Островский Михаил

Островский Сергей

Охримовская Марина, журналист, редактор www.schwingen.net

Очина, Ирина Сергеевна, преподаватель

ПУШКАРЕВ АЛЕКСАНДР, ДИРЕКТОР

Павел Погодин, реставратор

Павленов Семён, программист

Павлов Александр, автор культурных проектов

Павлов Вячеслав, IT-специалист

Павлов Сергей, музыкант

Павлова Ольга, врач

Павлович Сергей, писатель, блогер, бизнесмен

Панина Елена, инженер

Паничева Елена, редактор журнала

Панкратов Владимир, инженер

Панов Егор, инженер-программист

Пантин Игорь, руководитель детской видеостудии, преподаватель

Панченко Максим, ИТ Панченко Татьяна

Папаяни Антон

Папкова Валентина, учитель, пенсионер

Парсин Артур, специалист ИТ

Парунова Янина, дизайнер

Пасховер Владислав, водитель

Патрамонов Алексей, теплотехник

Патронов Сергей, мастер

Паутов Михаил, специалист по многоагентным эргатическим системам

Пахно Иван, безработный

Пашинцева Татьяна, архитектор

Пашков Владимир

Пашкова Ольга, кассир, пенсионер

Пашковская Наталья, бухгалтер

Пашовкин Максим, управление бизнесом в строительстве

Пелагейченко Юрий, пенсионер

Пельменёв Андрей, электрогазосварщик

Первадчук Павел, гражданин

Переведенцев Сергей, пенсионер

Перекрестов Дмитрий, графика-дизайн

Перепелкина Елена, инженер-конструктор

Петерс Владимир, врач

Петров Александр, инженер

Петров Андрей, системный архитектор

Петров Елизар

Петров Ильгиз, менеджер

Петров Петр

Петров Сергей, инженер

Петрова Лидия, пенсионер

Петрова Светлана

Петрова Татьяна, бухгалтер, сейчас инвалид

Петровичева Анна, ландшафтный архитектор, пенсионер

Петровский Дмитрий, коммерческий директор

Петромов Гурген, пенсионер

Петрук Виктория, иллюстратор

Петрухин Владимир

Петрученко Игорь, сервисный инженер

Петряков Андрей, водитель

Петушина Римма, преподаватель

Пивоваров Евгений

Пикман Виктор, системный администратор

Пикман Виктор, системный администратор, программист

Пилецкая Маргарита, Предприниматель

Пименов Алексей

Пименов Олег

Пимонов Андрей, инженер программист

Пирожков Сергей

Пискунова Наталья

Писпанен Кюлле, журналист

Письменный Борис, инженер

Письменный Ефим, пенсионер

Платанов Павел, адвокат

Плиев Роман

Плискин Геннадий, инженер, Санкт-Петербург

Плотников Роман, специалист выставочного отдела, Ельцин Центр

Плотникова Римма

Плохотенко Барух-Александр, редактор

Плющев Максим, менеджер event

Поваляев Алексей, инженер

Погодин Сергей, художник

Погодина Варвара, художник-постановщик

Погребняк Игорь, DevOps

Подгорбунских Галина, Врач педиатр

Поддубная Ирина, врач, пенсионер

Подивилов Дмитрий

Подосенов Сергей, пенсионер

Подъяблонская Анна, домохозяйка

Пожидаева Ольга, Фармацевтическая сфера

Позднев Глеб

Поклонский Владимир, продюсер кино и ТВ, журналист, регионовед

Полегенькая Инна, преподаватель физики, пенсионер

Поливцев Александр

Полтавченко Георгий

Поляк Григорий, пенсионер

Поляков Николай

Помбухчан Крикор

Помозибеда Игорь, водитель

Пономарева Ирина, инженер

Пономарева Лидия, пенсионер

Попела Сергей, пенсионер МВД

Попкова Татьяна, пенсионер

Попов Александр

Попов Андрей, рабочий ООО «Афанасий»

Попов Даниил, врач, Санкт-Петербург

Попов Евгений, Гатчина

Попов Михаил, пенсионер

Попов Николай, инженер, бакалавр, информационист

Попов Роман, журналист

Попова Елена, бухгалтер

Попова Юлия, Генеральный директор

Посмитная Валерия, журналист

Поспелова Марина, преподаватель

Потапова Марианна, актриса, присоединившаяся

Потемкин Алексей, трубопроводчик линейный

Потеряхин Юрий, пенсионер

Потехин Дмитрий

Потехин Игорь, инженер

Потехина Ирина, пенсионер

Поткин Анатолий, студент

Потлов Олег

Похилюк Денис, сантехник

Пригодич Сергей, предприниматель

Приколотин Данил, гражданин, поддержавший обращение учёных

Прилепская Наталия, инженер

Притыченко Елена, бухгалтер

Прокопьева Светлана, журналист

Пронин Максим, студент

Пронин Сергей, инженер

Пронин Сергей, пенсионер

Пронина Светлана, пенсионер

Просвирин Артем, инженер Службы Диагностики Калугаэнерго

Прохоренко Павел, безработный

Пуговкин Евгений, магистр

Пульша Дмитрий, бизнес-аналитик

Пунегов Сергей, предприниматель

Пустильник Светлана, преподаватель физики

Пуховский Илья, гражданин

Пучкова Александра

Пушкина Ляна, диспетчер

Пшениснов Анатолий

Пшеничников Вячеслав, глобальный аналитик

Пятковская Алла, пенсионерка (редактор, журналист)

Рабин Павел, пенсионер

Равиц Александр, частное лицо

Радаев Антон, художник, декоратор, копирайтер

Радеева Ольга

Разин Юрий, пенсионер

Размыслова Анна, гражданка РФ

Размыслова Вера,

Райдер Евгений, журналист

Раковский Иван, пенсионер, ветеран труда

Рамазанов Илья, инженер

Раньшиков Виктор, пенсионер

Ратушный Георгий, специалист ИТ

Рахильский Виталий, пенсионер

Рахильский Марк, школьник

Рахматуллин Роман, военный пенсионер

Реброва Лариса, редактор

Ревенко Андрей

Ревзин Георгий, инженер

Редкий Андрей, инженер-строитель

Резников Яков, IT Ремизова Марина, реклама

Ремизова Мария, литературный критик

Ремизова Наталья, архитектор

Ремизова Светлана, пенсионер

Репина Татьяна Анатольевна, писатель и поэт, общественный деятель, автор культурных проектов

Решетникова Ирина, методист

Ривкина Елизавета, Пущино

Ровнов Сергей, гражданин России

Рогальская Еленп, конструктор одежды

Рогачевская Ольга, Пущино

Рогова Марина

Рогозин Виктор

Рогунов Андрей, Водитель

Родина Ирина, журналист

Родюков Александр

Рожков Евгений, инженер-наладчик

Розинова Елена, пенсионер

Ромаенко Максим

Романенко Наталья, врач

Романенков Михаил, инженер связи

Романов Алексей, журналист, блогер

Романов Николай, военный пенсионер

Романова Вера, пенсионер

Романова Елена, учитель на пенсии

Романова Ольга

Романова Юлия

Романюк Антон, инженер

Ромашко Татьяна, ст. преподаватель

Ромашова Татьяна, Пермь

Россинский Игорь

Рохин Павел, инженер-судоводитель

Рочева Виктория

Рошет Николай, инженер

Рощин Анатолий, сейчас на пенсии

Рощина Кира, практикующий психолог, частная практика

Рубин Константин, технический эксперт

Рубинштейн Илья, Москва, сценарист

Рубцов Антон, врач-дерматовенеролог

Ругаленко Роман, программист

Рудаков Андрей, инженер строитель

Рудаков Павел, специалист по защите информации

Руденко Александр, Миксинг Инженер

Руденко Алексей, Томск

Руденко Валентина, домохозяйка

Руденко Владимир, Военный Пенсионер

Руденская Галина, Москва

Румянцева Галина, пенсионерка

Румянцева Лариса, редактор, переводчик, автор

Румянцева Мария, Менеджер по продукту

Рунович Андрей, инженер-строитель

Русаков Николай, газовщик

Рыбина Татьяна, техник математик программист

Рыдалевская Елена, врач

Рыжевский Константин, программист

Рыжов Игорь, Заслуженный конструктор РФ

Рыкова Светлана, писатель

Рымко Наталия, Москва

Рындя Александр,

Рытка Светлана, бухгалтер

Рюмина Елена, член ТХСР, АИС (AICA), журналист, арт-критик, куратор

Рябицева Елена, домохозяйка

Рябов Дмитрий, девелопер

Рябова Ольга, менеджер по продажам

Рябчинская Татьяна, инженер, пенсионер

Рязанцев Станислав, ресторатор

Сабирова Елена

Саблин Евгений Арнольдович, инженер, г. Пенза.

Саблин Евгений, инженер

Саванков Виталий, авиационный инженер

Савелий Бащинский, издатель

Савенко Олег, гражданин РФ

Савин Иван, ИТ Садовская Виктория,

Садыков Илдар, адвокат

Сазонов Игорь,

Сазонова Римма, пенсионерка, ветеран труда

Сазонова Рита

Сайков Илья, маркетолог

Саливанов Андрей, магистр юриспруденции

Самарин Егор, электромеханик

Самаркина Наталья, бухгалтер

Самоваров Роман, инженер

Самоловова Александра, архитектор

Самосюк Алексей, специалист по машинному обучению

Самохвалова Жанна, инженер-проектировщик

Самохвалова Людмила, Sankt-Pereburg

Самоходкина Светлана, Нижнеудинск

Самсанков Дмитрий, режиссер

Самсонов Юрий, пенсионер

Самсонова Александра, журналист

Самусенко Алексей, бухгалтер

Санатин Владислав, студент бакалавр СПбГМТУ

Санталов Александр, пенсионер

Сапарниязов Бахрам, инженер

Сапельников Сергей

Сапельников Сергей, водитель

Сапкина Татьяна, редактор, журналист

Сардова Татьяна, предприниматель

Сартаков Артем, инженер исследователь

Сафронова Галина, врач-стоматолог, пенсионер

Сахаров Александр

Свергун Ирина, врач

Светлана Лазарева, гражданин РФ

Свиридова Александра, инженер

Седых Алексей, плотник

Селезнев Виктор, Ростов-на-Дону

Селезнева Галина, Директор ООО

Селенских Денис, логист

Селиверстова Наталья, программист

Семенихин Владимир, инженер

Семенихина Мария

Семенков Юрий, директор предприятия

Семеноа Константин, директор

Семенов Алексей, инженер

Семенова Анастасия, студент

Семенова Галина, пенсионер

Семенюк Алексей, предприниматель

Сенина Татьяна, бухгалтер

Сенина Татьяна, бухгалтер

Сеньчуков Сергей (иеромонах Феодорит), врач-анестезиолог-реаниматолог

Сергеев Максим, инженер

Сергеева Янина, музейный сценарист

Сергей Будаев

Сергей Зайченко, программист

Сергей Каменев,

Сергей Яуров, печатник-шелкограф, студент

Сергиенко Александр

Сердюков Алексей, менеджер

Серебренников Сергей, инженер

Серебрякова Галина, гинеколог

Серегина Вера

Середа Станислав

Серова Мария, журналист

Серёгин Игорь

Сидоркина Светлана, адвокат

Сидоров Александр

Сидоров Сергей, аналитик

Сидорова Ирина, пенсионерка

Силаев Сергей, студент магистратуры

Симаков Стас, Москва

Симанков Николай, журналист

Симатов Александр, военный пенсионер

Симонов Александр, пенсионер

Симонов Дмитрий

Симуков Роман, дизайн-исследователь, педагог

Синкевич Дарья

Ситкова Зинаида, педагог

Скворцов Руслан, домохозяин

Сковер Светлана, фотограф

Сковпень Полина, студентка

Скоморохова Галина, инженер

Скосырев Владимир, программист

Скудин Олег, менеджер

Скуланов Павел, руководитель

Слав Софья, инженер

Сластный Леонид, Генеральный директор ООО АПИК «Гармония»

Слепов Анатолий, пенсионер

Смалько Виктор, инженер

Сметанин Павел, инженер

Сметкина Александра

Смигельская елизавета, инженер-программист

Смирнов Андрей, финансовый аналитик

Смирнов Вадим, предприниматель

Смирнов Валерий, программист. Моддинг Сталкера

Смирнов Владимир, член Союза российских писателей

Смирнов Вячеслав, пенсионер

Смирнова Галина, пенсионер

Смирнова Марина, пенсионер

Смоляков Сергей, Москва

Смолянская Рада, сотрудница музея современного искусства

Сморякова Наталья, студентка

Снарская Людмила, пенсионерка

Снежкин Николай, инженер

Снурников Николай

Соболев Виктор

Соболев Петр, г Санкт-Петербург

Соболев Сергей, частное лицо

Соболева Екатерина, пенсионер

Соболева Марина, служащая

Соколов Дмитрий, инженер

Соколов Михаил, старший преподаватель

Соколов Михаил, физик, инженер

Соколова Любовь, инженер

Соколовская Алла

Соколовская Мария

Соколовская Ольга Евгеньевна, учитель физики

Солдатенко Александр, военный инженер, АСУ, пенсионер, Клин

Солдатенкова Варвара, Москва

Соловьев Александр, студент

Соловьев Виктор, пенсионер

Соловьева Ирина, среднее полное

Соловьёв Анатолий, гражданин России

Солодкова Валентина, пенсионерка

Солоницын Виктор, оператор

Солопченко Марина, актриса з.а. России

Сомов Сергей, предприниматель

Сон Никита, программист, выпускник МФТИ

Сорокин Андрей, учитель

Сорокин Владимир, пенсионер

Сорокин Дмитрий

Сорокина Илона, пенсионерка

Сорокина Нина, пенсионерка

Соснина Нина, учитель, пенсионер

Сосновский Петр, инженер

Софья Анджапапридзе, переводчик, учитель

Сочнев Артем, журналист

Спивак Владимир, бизнесмен

Спивак Петр, пенсионер

Спиридонов Михаил, пенсионер-инвалид

Спиридонова Марина, социолог

Спирин Юрий, морской инженер

Стамбулян Нина, переводчик

Старицин Вячеслав

Староверов Станислав, журналист

Стародумов Владимир, врач

Стафиевский Анатолий, инженер

Стегнова Елена, архитектор

Стеклов Дмитрий, инженер

Степанoв Mакcим, менеджер

Степанов Александр, слесарь

Степанов Алексей, пенсионер

Степанов Максим, инженер-проектировщик

Степанова Лариса, гражданка РФ

Степушин Дмитрий, Москва

Стерин Кирилл, инженер-технолог

Стеркина Александра, организатор культурных программ, Москва

Стефанов Иван, связи с общественностью

Стеценко Екатерина, менеджер по персоналу

Столов Валерий, педагог

Столяренко Наталия

Стоцкая Екатерина, Moscow

Стратула Юлия

Стребко Сергей, инженер программист

Стрельцов Алексей, инженер

Стручков Антон, независимый исследователь

Стручкова Полина, студент

Стёпина Марианна, дизайнер

Субботина Елена, журналист

Субботина Елена, инженер

Судаков Вячеслав, инженер-электрик

Сумина Елена, дизайнер

Супренок Борис, пенсионер, город Воронеж

Супрунова Елена

Сурмилин Антон, инженер

Суслова Екатерина, бакалавр, политолог

Суслякова Ольга, Инженер

Суханова Мария, педагог, магистр

Сучкова Светлана, журналист

Сушко Светлана, заведующая редакцией журнала

Сырых Наталья,

Сысоев Роман, помощник руководителя

Сысоева Екатерина, дизайнер

Сёмина Софья, Москва

Табачникова Наталия, учитель математики, Москва

Талалаевский Лев, Йошкар-Ола, безработный инженер

Тальковский Андрей, водитель

Тамбовцева Елена, пенсионер

Тамм Владимир, пенсионер

Тарасов Владимир, IT специалист

Тарасова Анна, дизайнер

Тарасова Елена, пенсионер

Тарасова Людмила

Тартаковская Инна, гражданин РФ

Тацитов Сергей, эксперт

Твердохлеб Сергей, компьютерщик

Телицын Алексей, МБА

Телишевский Леонид, инженер

Теньков Максим, механик

Тепентьев Георгий, пенсионер

Тепляков Александр, студент МГУПИ, релиз-менеджер, активист

Терентьев Сергей

Терентьева Анастасия, врач

Терехов Александр, инженер-проектировщик

Терехов Сергей, Москва

Тимонин Игорь, пенсионер

Тимофеев Виктор, пенсионер

Тимофеев Георгий, студент РГГУ

Тимофеев Иван

Тинина Наталья, домохозяйка

Титкова Татьяна, пенсионер

Титов Алексей Борисович, пенсионер, бывший военнослужащий ФАПСИ

Титов Евгений, пенсионер

Титова Наталья, инженер

Титова Татьяна

Тиханков Виктор, инженер

Тихомирова Ирина, гражданка РФ

Тихонов Александр, инженер, офицер запаса

Тихонов Павел, электромонтажник

Тищенко Сергей, Древний Израиль, Угарит

Ткачев Александр, Гражданин

Ткачев Дмитрий, врач

Ткаченко Антон, инженер

Ткаченко Дарья, преподаватель психологии

Ткаченко Евгений, слесарь

Ткаченко Елизавета, библиотекарь

Ткачёв Максим, пенсионер МВД

Тодорова Татьяна, автор

Токарев Михаил, Санкт-Петербург

Токарев Роман, гражданин

Толкацкая Людмила

Толков Сергей, пенсионер

Толмач Кирилл, артдиректор

Толмачев Василий, Санкт-Петербург

Толмачев Василий, Санкт-Петербург

Толстик Андрей, инженер-строитель (специалист)

Толстоус Ирина, инженер

Томайлы Алексей, программист

Томас Ксения

Томин Константин, пенсионер

Тресвятский Михаил, директор издательства ИОИ, выпускник МГИМО МИД СССР

Третяк Сергей, пенсионер

Триана-Ривера Дария, журналистка

Трибунская Ирина, воспитатель

Трифонов Александр, инженер

Тростянская Лилия, домохозяйка

Трофимов Николай

Трофимович Валентина, учитель

Троценко Наталья, Барнаул

Трутнева Любовь, пенсионерка

Труш Сергей, Москва

Трясцын Юрий Геннадьевич, юрист, пенсионер

Тугужекова Мария, Магистр градостроительства

Туктаров Ильяс, банковский клерк

Туранский Зиновий

Турбин Андрей, ИТ-специалист

Турганбаев Тимур, инженер

Туржинская Наталья,

Тускаева Ольга, провизор

Тухватуллина Светлана, учитель иностранных языков

Тушенцов Дмитрий

Тэаро Алексей, CIO

Тюрина Юлия, студентка

Тютюма Павел, человек

Уваров Анатолий, диджей

Угаров Михаил, человек

Удалов Павел, блогер

Узбеков Ирек, преподаватель

Узбяков Роман, переводчик

Улуханян Армине, Москва

Ульянова Ирина, специалист строительной экспертизы

Умилин Олег

Упадышева Ирина, выпускница РГГУ, редактор

Уральская Людмила, инженер, ведущий инженер Центра кольцевания птиц

Урванов Владиммр, частная практика

Урманова Лилия Аскаровна, пенсионер

Урусова Людмила, медработник

Усанов Виктор Алексеевич, инженер-механик

Усанова Марина, программист

Усманова Светлана

Усов Василий, программист

Усольцев Николай

Успенский Сергей, руководитель архитектурной мастерской

Уткин Антон, историк, писатель

Уткина Светлана, Санкт-Петербург

Уткина Светлана, муниципальный депутат МО «Финляндский округ», Санкт-Петербург.

Утьев Владимир, самозанятый

Уфимцев Андрей, ип Уютнова Дарья, аналитик

Фатахлв Григорий, логист

Фатенков Владимир, программист

Федеев Сергей, инженер

Федоренко Евгений, пенсионер

Федоров Егор

Федоров Илья, инженер

Федорович Кирилл, Мурманск

Федосеев Борис, пенсионер

Федосов Евгений, DevOps инженер

Федотова Екатерина, магистр техники и технологии

Федько Богдан, учитель музыки

Фетисов Вячеслав, строитель

Фетисова Светлана, преподователь

Филатова Елена, гражданин

Филимонов Ленор

Филин Александр, видеоинженер

Филиппов Вадим, Екатеринбург

Филиппова Александра, артист-кукловод

Филянина Тамара, пенсионерка

Фионов Артём, журналист

Фирсов Александр, преподаватель математики

Фирстов Игорь, Санкт-Петербург

Фиссон Алексей, программист, software architect

Фокин Максим, индивидуальный предприниматель

Фокина Ирина, пенсионерка

Фомин Дмитрий, инженер

Фомин Сергей, инженер, выпускник ЛКИ

Фомин Эдуард, директор предприятия

Фомичев Сергей, сварщик

Фомичева Елена, пенсионер

Французов Игорь, ухаживаю за престарелой матерью и получаю от этого государства субсидию 1200 рублей

Франчек Лариса, пенсионер

Фрейдкин Михаил, программист

Фридман Александр, Апатиты

Фридман Марина, Мытищи

Фролова Екатерина, бухгалтер

Фролова Елена, главный бухгалтер

Фролова Юлия, журналист, редактор

Фурашова Лидия, Руководитель отдела продаж IT-компании

Фёдоров Максим, ст. преподаватель

Фёдорова Оксана

Фёдорова Татьяна, пенсионерка

Хайруллин Нур, инженер

Хамбелов Айрат, программист, разработчик тренажеров

Хамидуллин Равиль, пенсионер

Хамитов Евгений, студент магистрант

Ханина Евгения, пенсионер

Ханкина Юлия, инженер-конструктор

Харечко Дмитрий, энергодиспетчер

Харитонов Вадим, слесарь

Харитонов Юрий, артист

Харченко Ольга, исполнительный директор ООО «Громада»

Хасанов Альберт, менеджер

Хасанов Виктор, Томск

Хатунцев Игорь

Хафизов Азат

Хачатурян Нина, пенсионер

Хачумова Татьяна, дизайнер интерьера

Хлыбова Таисия

Хлюстов Александр, инженер

Ходаков Александр, пенсионер

Ходкевич Алексей, безработный

Ходов Юрий, преподаватель географии

Ходырев Артём, электрорадиомонтажник судовой

Хойзер Светлана, врач-стоматолог

Холина Елена

Холина Ирина, пенсионерка

Холодцова Инна Вадимовна, Москва

Хоменко Сергей, учитель русского языка и литературы, адвокат

Хомкова Галина, инженер

Хомченко Ольга, врач

Хорьякова Наташа

Храбров Вячеслав, инженер

Храменко Сергей, программист

Храмов Василий, студент

Храмов Дмитрий, программист

Хрисанфова Надежда, гражданка России

Христова Эвелина, пенсионер

Хромов Сергей, Санкт-Петербург

Худяков Дмитрий, слесарь

Хушпульян Ангелина, Москва

Цапин Игорь, предприниматель

Цаплин Олег, программист

Царева Елена, ведущий инженер геоинформационных технологий, КНИИГиМС

Царёв Эмиль, служащий

Цветков Иван, инженер

Цвиго Виктор

Цесарская Майя, переводчик

Цесарская Ревека, библиотекарь, пенсионерка

Цинман Борис

Цинобер Нина

Цирлина Елена, инженер

Цой Влад, журналист

Цуринов Сергей, оценщик

Цхэ Леонид, художник

Чагоров Евгений, техник механик

Чайке Юлия, менеджер

Чайковская Татьяна, служащая

Чалая Екатерина, домохозяйка

Чандаев Алексей, инженер-кораблестроитель, технический специалист

Че Илья, журналист

Чеботарь Виктор, пластический хирург

Чентиски Влад, предприниматель

Ченцова Лариса

Чепнявский Сергей, пенсионер

Червиц Игорь, системный аналитик

Черевко Наталья, сотрудник СМИ, Москва

Черепанов Олег, инженер

Черкашина Татьяна, переводчик, РАН

Чернаков Дмитрий, инженер

Черненко Роман, механизация

Чернобаев Леонид, инженер-механик

Чернобровкина Татьяна,

Чернова Кристина, комьюнити-менеджер «ИД» ПостНаука

Черновп Наталья, рабочая

Чернушкина Ольга, маркетолог

Черных Рудольф, предприниматель

Чернышев Алексей, инженер

Чернышева Ольга, художник, член МОСХ

Чижевская Ольга, программист

Чижков Александр, технический специалист

Чинаев Сергей

Чинёнов Константин, слесарь

Чистопольская Алиса, студентка

Чуб Юрий

Чугунова Светлана

Чудинова Ольга, учитель

Чуликов Владимир, инженер

Чуманов Александр, дизайнер

Чупахина Екатерина, технический писатель

Чупирова Наталья, журналист

Чусов Николай, инженер

Чучалина Катерина, куратор, современное искусство

Чучмарев Алексей, политический технолог

Шааб Светлана, диспетчер

Шабунин Алексей, журналист

Шаврукова Марина, музейный работник

Шадрин Дмитрий

Шадрина Лиля, человек

Шайфигулин Алексей, студент ТИУ

Шакирзянова Екатерина, менеджер по рекламе и связи с общественностью

Шалина Ирина, Петербург

Шаляпина Галина

Шаманина Светлана, Краснодар

Шангареев Дмитрий, активист

Шандаров Егор, инженер

Шаповалов Андрей, Евгеньевич

Шарапов Азам, рук. нор. Хора

Шарапова Ольга, инженер-метролог

Шарнин Иннокентий, Калининград (Калининградская область)

Шаров Андрей, системный инженер

Шарова Елена, выпускница МИФИ, инженер

Шароватов Владимир, Коммерческий руководитель

Шафеев Илья, инженер, ведущий

Шафикова Елена, заместитель генерального директора по правовым вопросам

Шахгельдян Карина, Владивосток

Шахматов Григорий, инженер-строитель

Шашаев Дмитрий, менеджер

Швол Анна

Шевелев Илья, реставратор

Шевельков Борис, монтажник

Шевченко Елена

Шевченко Ирина, учитель, журналист

Шевченко Кирилл, автоэлектроник, БГА РФ

Шейкин Сергей, программист

Шейко Наталья, GR Шейнин Владимир, IT-специалист, в прошлом преподаватель МФТИ

Шейнина Алла Аркадьевна, учитель, Москва

Шеляпин Вячеслав, Педагог, таксист

Шендерова Любовь, учитель, переводчик

Шендерова-Фок Любовь, учитель, переводчик

Шершиков Максим, студент ВГУ

Шестакевич Герман

Шибаихина Анастасия, врач

Шиленко Полина

Шилова Ирина, пенсионер

Шильп Луи Айсбрандович, ветеран труда, пенсионер

Шильцева Елена, Менеджер проектов

Ширнин Игорь, пенсионер

Ширяев Евгений, разработчик математического оснащения для преподавания математики в школе

Шитов Сергей

Шихматов Андрей, тренер по спортивной борьбе

Шиш Марина, врач

Шишкин Валерий, инженер, пенсионер

Шкарев Павел

Шклярова Ольга, костюмер

Школьник Леонид, сценарист

Шкрыкин Владимир Николаевич, гл. специалист

Шляков Сергей Леонидович, Бакалавр конфликтологии

Шляпников Сергей, гражданин России

Шляхова Елена, пенсионер

Шматко Никита, предприниматель

Шмидт Полина, преподаватель немецкого языка

Шмонова Тамара, пенсионер

Шнейдер Александр

Шолмов Константин, журналист, педагог

Шредер Вера, гражданин

Штегшустер Вера

Штейн Владимир, микроэлектроника

Штромберг Юлия, репетитор по английскому языку

Штурман Дарья, студентка

Штыркова Наталья, Главный бухгалтер

Шубкина Екатерина, сестринское дело, медицинская сестра

Шуйкова Мария

Шуйский Юрий, инженер, пенсионер

Шульгин Владимир, инженер

Шульц Константин, врач

Шулюгина Виктория

Шумакова Анна

Шумова Евгения, предприниматель

Шундрин Александр, журналист

Шункова Татьяна, фотограф

Шуревский Александр, IT инженер

Шушков Евгений, предприниматель

Щахарова Елена, инженер-строитель

Щеголева Светлана

Щеголятова Анна, учитель

Щербаков Александр, заслуженный работник культуры

Щербаков Виктор, программист

Щербинина Нина, интернет-маркетолог

Щетинина Надежда, магистр, инженер ФГУП ВИАМ

Щетников Андрей, Новосибирск

Эйснер Светлана, преподаватель

Эйхман Андрей, Неравнодушный Гражданин

Эйхфус Андрей, журналист, член ГЭК МГУ, телеведущий

Эльсанов Ислам, редактор, исследователь тоталитаризма

Эльхаус Кристина, Управление проектами

Эльчибекян Александр, дизайнер

Энман Алла, Черноголовка

Эпштейн Ася, Системный Администратор

Эрлих Владимир, пенсионер

Эфендиева Зоя, пенсионер

Юденко Михаил, инженер электрик

Юркевич Игорь, главный специалист

Юркова Ольга, дизайнер

Юрлин Леонид

Юрченко Евгений Владимирович, Заслуженный учитель РФ

Юрченко Елена Вениаминовна, учитель

Юрченко Кирилл, служащий

Юсупова Ольга, бухгалтер

Юхано Владимир, менеддер

Юшкин Михаил, Офицер Спецназа

Яборова Елена, пенсионер

Яворский Станислав, инженер-акустик

Ягодина Вера

Якимова Евгения, фрилансер, выпускник физфака МГУ

Яковлев Александр, инженер

Яковлев Алексей

Яковлев Андрей, водитель-международник

Яковлева Елена, ведущий архитектор

Яковлева Ирина Александровна, пенсионерка

Яковлева Наталья, журналист

Якубов Ринат, пенсионер

Якунина Зинаида, менеджер

Якушкин Андрей

Ямпольский Олег, программист

Ярных Анатолий, инженер-строитель

Ярославцева Ксения, инженер-конструктор

Ярошенко Татьяна, Екатеринбург

Ярушина Екатерина

Ярцев Павел Иванович, инженер

Ястрежембская Дария

Ячевский Станислав, пенсионер, правозащитник

Anisimova Anna, Черноголовка

Arakelyan George

Beck Mike, Driver

Belkina Polina, куратор

Belous Anna

Bochegova Lyudmila, медработник

Boldygin Alexey, Velikiy Ustug

Cherenkov Sergey, Москва

Chernyak Dmitry, инженер

Chibel Maria, Auckland

Dolya Galina, актриса, художник

Doulov Pavel

Eide Irina, Dr. Med.

Evgenev Mikhail, Москва

Gordeeva Olga

Galaktionov Alexander, Moscow

Gavrikov Boris, Pirogovo

Glotin Evgeny, Санкт-Петербург

Goncharova Valeria, пенсионер

Grigorjeva Kristina, Architect

Gudikiene Ala

Hamitova Janna, госслужба

Ignatova Tamara

Ivanov Oleg, Ingener

Kaganova Zoya, Leicester

Kanis Polina, artist

Karabin Lazar, токарь ЧПУ

Kerner Alexander

Kharchenko Irina, дизайнер, преподаватель

Komornyy Igor, Vladivostok

Korn Bozena

Kslajainen Mikko

Latypov Rais, Johannesburg

Lebedeva Elena

Leutenegger Lilia, Musician

Makaran Tomasz, Zielona Góra (Poland)

Mankovsky Владимир, Haifa

Martynkin Konstantin, инженер

Matushkina Elena

Mazor Leonid, Memphis

Natalia Dattee, prof. de piano

Neremes Alicja

Pankratov Velemir

Panteleev Andrey, Ростов-на-Дону

Pronin Aleksandr

Rakitin Nikolay, частное лицо не согласно с вынесенным приговором

Rudakova Olga, Ingineer

Ruslan Solopeev

Sannikov Igor, программист

Smirnov Dmitry, Noisy-le-Sec

Smirnova Ekaterina, Mountain View

Sondow Liza, Магистр Социальная Работа

Sotnikova Luidmila, Fisioterapeuta

Stanetzky Liubov

Stuhlberg Alexander, Bonn, Deutschland

Vladivirov Vladivir, повар

Vlasov Yury, Vantaa

Väisänen Valeri, Helsinki

Wilhelm Peter, водитель грузовика

Yanovich Vasiliy, Дубна

Yuri Kovyrshin, Липецк