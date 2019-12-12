Новые системы кондиционирования воздуха и технологического охлаждения в транспортной технике

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Спасибо за интерес к предложениям компании. Мы будем рады любому плодотворному сотрудничеству. Наши холодильные машины является инновационными разработками, то есть экспериментальными действующими образцами.

Проект предусматривает разработку холодильных машин (тепловых насосов), для автомобилей, в частности, автобусов, мини автобусов, рефрижераторных автомашин и другой транспортной техники.

Для кондиционирования воздуха в автобусах и получения холода в рефрижераторных автомашинах можно использовать абсорбционные холодильные машины. Источником энергии для абсорбционных холодильных машин является тепловая энергия выхлопных газов и теплая вода охлаждения двигателя транспортного средства. Дизельный двигатель внутреннего сгорания с выхлопными газами и системой охлаждения выбрасывает в атмосферу 63−65% тепловой энергии. В то же время на автомобилях всех типов и автобусах применяют компрессорные тепловые насосы и холодильные машины. На работу компрессора расходуют порядка 13−18% топлива от общего расхода на привод двигателя.

1. Основные отличия новых систем кондиционирования и холодильных машин:

1.1. Отвод теплоты выхлопных газов осуществляют от поверхности выхлопных труб и глушителя;

1.2. В абсорбционных холодильных машинах для систем кондиционирования воздуха в автомобилях используют рабочие вещества на основе фреон R123 или метанола;

1.3. В абсорбционных холодильных машинах для охлаждения рефрижераторных машин используют рабочие вещества на основе метанола (температура в кузове до -10ºС), R22 или аммиака (температура в кузове до -22ºС);

1.4. Подвод теплоты в генератор холодильной машины осуществляют с помощью различных конструкций испарительно-конденсационных аппаратов;

1.5. В аппаратах и устройствах утилизации и аккумулирования теплоты использованы тепловые трубы (двухфазные термосифоны);

1.6. Для прицепных рефрижераторов предусматривают гибридный вариант холодильной машины: компрессионной — абсорбционной машины;

2. Основные преимущества абсорбционной холодильной машины:

2.1. Конструкция всех аппаратов холодильной машины может быть достаточно просто адаптирована для любого транспортного средства и стационарной установки с двигателем внутреннего сгорания;

2.2. Передача теплоты выхлопных газов от выхлопных труб и глушителя производится наиболее эффективным способом;

2.3. Применение тепловых трубок для передачи теплоты от выхлопных газов к рабочему веществу обеспечивает надежность и долговечность работы холодильной машины, как минимум в два раза большую, чем при использовании традиционных теплообменных устройств;

2.4. В холодильной машине может быть использовано рабочее вещество (раствор) метанол + LiBr, который обеспечивает высокий термодинамический эффект холодильного цикла для кондиционирования воздуха и технологического охлаждения;

2.5. Габаритные размеры и масса теплообменных аппаратов меньше, чем у аналогичной машины с рабочим веществом вода + LiBr или R22 / DE-TC.

3. Области применения и экономическая эффективность:

3.1. Области применения

— автобусы, рефрижераторные машины, другие машины с двигателями внутреннего сгорания;

• предприятия пищевой и молочной промышленности;

• спиртовые и винодельческие заводы;

• заводы по изготовлению консервированной продукции;

• предприятия химической и нефтяной промышленности;

• кондиционирование воздуха, отопление и охлаждение производственных и жилых помещений

3.2. Экономическая эффективность:

3.2.1. Ориентировочная стоимость абсорбционной холодильной машины для кондиционирования воздуха, например, для 55-ти местного автобуса составит порядка 400 тыс. руб.;

3.2.2. При нормальных условиях пробега одного автобуса с работающим кондиционером компрессорного типа на 100 км расходуется 34 литра топлива. Замена компрессорной холодильной машины на абсорбционную машину позволяет экономить минимум 6 литров топлива на каждые 100 км пробега. В действительности (с учетом остановок), экономия составит до 9 литров на каждые 100 км пробега;

3.2.3. При стоимости дизельного топлива ~40 руб. за 1 литр и 60 тыс. км пробега в год, экономия составит не менее 200 тыс. руб. в течение года;

3.2.4. Окупаемость от установки абсорбционной холодильной машины для одного автобуса составляет до 24 месяцев;

3.2.5. Абсорбционная холодильная машина использует тепловую энергию любого потенциала. Коэффициент преобразования тепла в абсорбционных холодильных машинах составляет ξ = 0.73−0.86, а коэффициент полезного действия η = 0.8−0.85;

4. Реализация данного технико-экономического предложения может быть реализовано в достаточно короткие сроки и при оптимально низких затратах. Реализация предложения может быть осуществлена при стабильном инвестировании в течение 3-х лет при организации компании «START-Up» или с помощью инвестиционной компании.

Предложения для инвестора прилагаются.

С уважением,

д.т.н. Наум Мирмов,

научно-технический руководитель