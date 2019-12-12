Новые системы кондиционирования воздуха и технологического охлаждения в транспортной технике

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Спасибо за интерес к предложениям компании. Мы будем рады любому плодотворному сотрудничеству. Наши холодильные машины является инновационными разработками, то есть экспериментальными действующими образцами.
Проект предусматривает разработку холодильных машин (тепловых насосов), для автомобилей, в частности, автобусов, мини автобусов, рефрижераторных автомашин и другой транспортной техники.
Для кондиционирования воздуха в автобусах и получения холода в рефрижераторных автомашинах можно использовать абсорбционные холодильные машины. Источником энергии для абсорбционных холодильных машин является тепловая энергия выхлопных газов и теплая вода охлаждения двигателя транспортного средства. Дизельный двигатель внутреннего сгорания с выхлопными газами и системой охлаждения выбрасывает в атмосферу 63−65% тепловой энергии. В то же время на автомобилях всех типов и автобусах применяют компрессорные тепловые насосы и холодильные машины. На работу компрессора расходуют порядка 13−18% топлива от общего расхода на привод двигателя.
1. Основные отличия новых систем кондиционирования и холодильных машин:
1.1. Отвод теплоты выхлопных газов осуществляют от поверхности выхлопных труб и глушителя;
1.2. В абсорбционных холодильных машинах для систем кондиционирования воздуха в автомобилях используют рабочие вещества на основе фреон R123 или метанола;
1.3. В абсорбционных холодильных машинах для охлаждения рефрижераторных машин используют рабочие вещества на основе метанола (температура в кузове до -10ºС), R22 или аммиака (температура в кузове до -22ºС);
1.4. Подвод теплоты в генератор холодильной машины осуществляют с помощью различных конструкций испарительно-конденсационных аппаратов;
1.5. В аппаратах и устройствах утилизации и аккумулирования теплоты использованы тепловые трубы (двухфазные термосифоны);
1.6. Для прицепных рефрижераторов предусматривают гибридный вариант холодильной машины: компрессионной — абсорбционной машины;
2. Основные преимущества абсорбционной холодильной машины:
2.1. Конструкция всех аппаратов холодильной машины может быть достаточно просто адаптирована для любого транспортного средства и стационарной установки с двигателем внутреннего сгорания;
2.2. Передача теплоты выхлопных газов от выхлопных труб и глушителя производится наиболее эффективным способом;
2.3. Применение тепловых трубок для передачи теплоты от выхлопных газов к рабочему веществу обеспечивает надежность и долговечность работы холодильной машины, как минимум в два раза большую, чем при использовании традиционных теплообменных устройств;
2.4. В холодильной машине может быть использовано рабочее вещество (раствор) метанол + LiBr, который обеспечивает высокий термодинамический эффект холодильного цикла для кондиционирования воздуха и технологического охлаждения;
2.5. Габаритные размеры и масса теплообменных аппаратов меньше, чем у аналогичной машины с рабочим веществом вода + LiBr или R22 / DE-TC.
3. Области применения и экономическая эффективность:
3.1. Области применения
— автобусы, рефрижераторные машины, другие машины с двигателями внутреннего сгорания;
• предприятия пищевой и молочной промышленности;
• спиртовые и винодельческие заводы;
• заводы по изготовлению консервированной продукции;
• предприятия химической и нефтяной промышленности;
• кондиционирование воздуха, отопление и охлаждение производственных и жилых помещений
3.2. Экономическая эффективность:
4. Реализация данного технико-экономического предложения может быть реализовано в достаточно короткие сроки и при оптимально низких затратах. Реализация предложения может быть осуществлена при стабильном инвестировании в течение 3-х лет при организации компании «START-Up» или с помощью инвестиционной компании.
Предложения для инвестора прилагаются.
С уважением,
д.т.н. Наум Мирмов,
научно-технический руководитель