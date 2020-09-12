ЗАЯВЛЕНИЕ О БЕЛАРУСИ

Мы, российские учёные, с тревогой и надеждой следим за событиями в Беларуси.

Наши друзья и коллеги из соседней страны столкнулись с беспрецедентными фальсификациями в ходе выборов главы государства. Значительная часть белорусского общества не признаёт Александра Лукашенко легитимным президентом. Граждане Беларуси оскорблены обманом и игнорированием их политической воли; они выходят на улицы, чтобы отстоять своё право голоса.

Наше дело — наука — несовместимо с сознательной ложью. Мы солидарны с тем массовым неприятием официальной лжи, которое демонстрирует белорусское общество. Мы восхищены исключительной выдержкой и самоорганизацией участников мирных протестных акций. Они показывают миру всё новые примеры мужества и самопожертвования ради утверждения принципов разума, гражданской ответственности и человеческого достоинства.

Для нас, учёных, именно объективные факты, доступные для всеобщей проверки, служат фундаментом познания и практики. Решения любых проблем начинается с получения достоверных фактов, позволяющих непредвзято прояснить ситуацию, отделить истину от лжи. Именно поэтому мы считаем, что честные и открытые выборы, способные объективно показать волю граждан Беларуси, — это естественный путь для вывода страны из нынешнего кризиса. Мы солидарны с белорусскими гражданами, выступающими за проведение таких выборов.

К сожалению, в этой непростой ситуации власти Республики Беларусь отказываются от любого диалога с обществом, делая ставку на насилие и угрозы. Мы каждый день с горечью узнаём о новых преследованиях граждан соседней страны, о произволе её силовиков. Мы возмущены фактами чудовищных издевательств и пыток, которым подверглись сотни жителей Беларуси. Ответственность за эти преступления, творимые сотрудниками «правоохранительных органов», лежит на нынешнем руководстве белорусского государства. У государственного террора нет и не может быть перспективы: эскалация лжи и насилия — это путь в никуда.

Зная об этих событиях, мы возмущены решением руководства России о признании Александра Лукашенко избранным президентом Беларуси. Мы требуем отменить это решение и воздержаться от любого силового вмешательства в дела соседней страны. Определить легитимного президента может только воля граждан Беларуси, однако проведение свободных выборов несовместимо с репрессиями против политических оппонентов, развёрнутыми нынешним белорусским режимом.

Нас очень тревожат планы фактического поглощения Беларуси Россией, активно обсуждаемые в СМИ. Реализация подобных намерений обернётся новыми бедами для обеих наших стран. При любых обстоятельствах развитие нормальных отношений с Беларусью возможно только при безоговорочном уважении её государственного суверенитета. Мы хотим приезжать в Беларусь как друзья, а не как оккупанты.

Мы желаем белорусским гражданам стойкости, мужества и мудрости, столь необходимых для мирного решения нынешних проблем. У нас нет сомнений в том, что вы можете превратить Беларусь в процветающую европейскую страну, живущую в дружбе со всеми своими соседями. Жыве Беларусь!

Голосование закрыто. Почта для связи — zaiavleniye@gmail.com

Евгений Александров академик РАН Юрий Апресян академик РАН Александр Белавин д.ф.-м.н., член-корреспондент РАН Виктор Васильев д.ф.-м.н., академик РАН Анатолий Вершик д.ф.-м.н., г. н.с. СПб отделения МИАН Михаил Гельфанд д.б.н., профессор, член Academia Europaea Михаил Глазов д.ф.-м.н., член-корреспондент РАН Наталия Демина научный журналист Сергей Ерофеев социолог, исследовательский профессор Ратгерского университета Алексей Иванов доктор геолого-минералогических наук, профессор РАН Аскольд Иванчик д.и.н., член-корреспондент РАН Алексей Иоселевич д.ф.-м.н. Андрей Калиничев к.ф.-м.н. Юрий Ковалев член-корреспондент РАН Алексей Кондрашов биолог Александр Костинский канд. физ.-мат. наук Алексей Крушельницкий д.ф.-м.н. Игорь Мельчук член Королевского Общества Канады Александр Молдован академик РАН Сергей Нечаев докт. физ.-мат. наук, вед.н.с. ФИАН Ольга Орлова к.фил.н., научный журналист Алексей Оскольский д.б.н., в.н.с. Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН Сергей Попов профессор РАН Валерий Рубаков академик РАН Ольга Соломина д.г.н., член-корреспондент РАН Ефим Хазанов академик РАН Михаил Фейгельман д.ф.-м.н. Андрей Цатурян д.ф.-м.н. Галина Цирлина д.х.н. Борис Штерн д.ф.-м.н.

Ирина Абалкина к.э.н. Анна Абалкина к.э.н., PhD Искандер Абдуллин Аспирант, лаборант-исследователь Павел Константинович Аболмасов к. ф.-м. н. Наталья Абрамсон кбн Геннадий Агафонов научный сотрудник Константин Агладзе к.ф.-м.н. Штанько Александр к.т.н. Антонина Александрова доктор биологических наук Наталия Александрова к. ист. н, ст. науч. сотр. ИВ РАН Людмила Александрова К.филос.н. Наталья Алексашенко кин, снс Лариса Алешина кандидат филологических наук, доцент Евгений Амельченко к.б.н., научный сотрудник Михаил Андреев д. б. н., зав. лаб. Марина Андреева к.и.н. Тимофей Андреевский Александр Аникин академик РАН Сергей Аникин Аспирант Юрий Анчабадзе д.и.н., в.н.с. Института этнологии и антропологии РАН Валентина Апресян д.ф.н. Александр Апт Д.б.н., зав.лаб. Ирина Аржанцева кин, внс ИЭА АН Пётр Аркадьев доктор филологических наук Михаил Аркадьев Доктор искусствоведения Юрий Аркан д.ф.н Игорь Артюхов Екатерина Афанасьева канд.юрид.наук, МГУ, ИНИОН РАН Иннеса Бабенко кандидат филологических наук, доцент Валентин Бажанов д.ф.н., проф. Георгий Базыкин д.б.н. Артем Алексеевич Бакулин PhD, научный сотрудник Евгений Балдин к.ф.-м.н., снс Елена Балдина КГН, внс Константин Леонардович Банников докт. ист. наук, директор Центра антропологических исследований ARC Федор Басов к.полит.н. Софья Белова к. псх. н., научный сотрудник Елена Белова к.б.н., старший научный сотрудник ФИЦ ХФ РАН Елена Березович член-корреспондент РАН, д.филол. н. Маргарита Берсенева К. п. н. доцент, филолог Сергей Юрьевич Бершицкий д.б.н, с.н.с., зав. лабораторией Леонид Берштейн д.м.н.профессор кардиолог Владимир Бессонов к.ф.-м.н. Дмитрий Бибичков PhD Ирина Владимировна Бикташева к.ф.м.н., PhD Сергей Благодатский д.б.н. Владимир Блинов доктор биол наук, профессор Александр Бобров Д.фил.н., в.н.с. ИРЛИ РАН Алексей Бобровский Д.х.н., профессор РАН Константин Богданов д.ф.н. ведущий научный сотрудник ИРЛИ РАН Дмитрий Богданов к.т.н. Сергей Богданов к.ф.м.н. начальник лаборатории ДЮТ Короле Ольга Богомолова Кира Богословская психолог, социолог Алина Бодрова канд. филол. наук, научный сотрудник ИРЛИ РАН Леонид Бокуть д.ф.-м.н., профессор Елизавета Бонч-Осмоловская Член-корреспондент РАН Александр Борисов научный сотрудник, фармаколог Максим Борисов научный журналист Евгений Борисов доктор философских наук, доцент Николай Борисов доктор технических наук, Московский физико-технический институт, ведущий научный сотрудник Нина Брагинская доктор ист. наук, главн. научн сотр. Кирилл Бронников д.ф.-м.н. Елена Брылякова ВКР МНС Наталия Бубнова кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Ольга Бударагина кандидат филологических наук Елена Булатова к.т.н., доцент Юлия Булгакова К.б.н. Андреас Буллер Dr. Phil. Александр Игоревич Буфетов Профессор РАН Ян Бухаров кандидат психологических наук, научный сотрудник ИРЯ им. В.В. Виноградова РАН Сергей Вавилов аспирант Петр Валецкий к.х.н., в.н.с. Анна Варга канд психол наук Алексей Васильев к.историч. наук, профессор, доцент Илья Васькин политолог Владислав Ваховский м.н.с., ФИАН Алексей Юрьевич Вахрушев н.с. ИЭА РАН Никита Введенская дфмн Кирилл Веденев аспирант Владимир Векслер д.м.н., профессор Александр Венгер д.пс.н., профессор Университета «Дубна» Александра Веремеева к.г.н., н.с. Галина Вершубская нс Геннадий Виздрик к. ф.-м. н. Екатерина Викторова к.б.н. Екатерина Виноградова к.и.н. старший преподаватель МГУ Ольга Возякова научный сотрудник Екатерина Волина к.б.н. Полина Волкова канд. биол. наук, зав. лабораторией ФГБНУ ВНИИРАЭ Ольга Волцит канд. биол. наук, старший науч. сотр. МГУ Инна Воробей Кандидат филологических наук, доцент Николай Воробьев К.ю.н., доцент, профессор РАЕ Дмитрий Воробьев к.филос.н, доцент Мария Воробьёва кандидат культурологии, научный сотрудник Алексей Воронин Доктор физ-мат наук, зав.лаб. Теор. Ядерной Физики, ФИАН Марина Воронцова лингвист Михаил Высоцкий член-корр РАН Тамерлан Габуев кин, заслуженный работник культуры РФ Ян Галимов канд. биол. наук Александр Гаспарьян к.б.н., клинический профессор-ассистент Университет Южной Каролины Владимир Гвоздев академик РАН Александр Гельфан д.ф.-м.н., член-корреспондент РАН Григорий Генихович д.б.н (Dr. habil), доцент университета Вены Нина Гирбасова кхн Маргарита Глазова Дбн Елена Глинка Кандидат филологических наук, доцент кафедры общего языкознания МГЛУ, доцент Игорь Глушков к.б.н Наталия Голант к.и.н., н.с. Ирина Голденкова-Павлова д.б.н., доцент Владимир Гольбрайх социолог Алексей Гончаров к.т.н., пенсионер Михаил Горбаневский докт. филол. наук, профессор, председатель правления Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам Евгения Горбачёва к.б.н., научный сотрудник Михаил Горбунов кбн, снс Александр Горбушин к.б.н. Анна Семеновна Готлиб доктор социологических наук, профессор Зоя Гребнева Канд.пед.наук Наталья Григорьева Клинический психолог Николай Гринцер Член-корреспондент РАН Денис Груздев К.б.н. Владимир Губанов с.н.с. Михаил Губко д.ф.-м.н. Сергей Гупалов к.ф.-м. н. Алексей Гуревич к.ф.-м.н. Сергей Гуриев д.э.н., член Academia Europea Валентин Гусев к.ф.н. Алексей Гусев Кандидат исторических наук Владимир Гутерман Доктор химических наук, Гл. науч. сотр., профессор Сергей Давыдов д.ф.-м.н, в.н.с. ФТИ РАН Андрей Даниленко к.ф.-м.н., научный сотрудник Елена Данилко доктор наук, профессор РАН Наталья Даттэ Пенсионерка Татьяна Двинятина Доктор филол. наук Юра Дворкин профессор-ассистент Владислав Дегтярев культуролог Ирина Делюсина к.г.-м.н, научный сотрудник UC Davis, CA Василий Демьянов профессор Борис Денисов кэн Виктор Денисов к.х.н., снс Александр Диденко доцент, кандидат экономических наук Василий Димитриев аспирант Вячеслав Докучаев д.ф.-м.н., в.н.с. ИЯИ РАН Александр Дубынин руководитель Открытой лаборатории природоохранной биологии Иван Дынников д.ф.-м.н., профессор РАН Михаил Дьяконов Доктор физ-мат. наук, профессор, Лауреат Гос. премии СССР Людмила Евдокимова докт. филологич. наук Алексей Екайкин Кандидат географических наук, в.н.с. ААНИИ Наталья Ениосова кандидат исторических наук Алексей Еремин Кандидат географических наук, доцент Александр Ермалицкий к. м. н., в. н. с. Ирина Ерохина К.ф.н., доцент Екатерина Ершова кбн доцент Анастасия Ефименко К.м.н., зав. лабораторией МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Жевлаков С.н.с. Маргарита Живова филолог, PhD Денис Жилин к.х.н. Любовь Жолудева к.филол.н., МГУ им. М.В. Ломоносова Т.Н. Жуковская историк, кандидат исторических наук Михаил Жуковский к. ф.-м. н. Владислав Завьялов к.ф.-м.н. Наталья Завьялова к.б.н. Егор Задереев Кандидат биологических наук Сергей Зайцев-Зотов д.ф.-м.н., зам. директора Ольга Заславская Доктор педагогических наук, профессор Алексей Захаров к.э.н. Виктор Захаров канд.филол.наук, доцент Дмитрий Звонкин Профессор CNRS, Франция Татьяна Владимировна Здыренкова к.т.н. Всеволод Зельченко канд. филол. наук, доцент СПбГУ Сергей Зенкин Доктор филологических наук Илья Зубарев Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, МФТИ Галина Зыкова доктор филологических наук, профессор Юрий Иваненко кандидат биологических наук, старший преподаватель Игорь Иванов к.ф.м.н. Дмитрий Иванов к.ф.н Андрей Иванов д. филос.н. Алексей Иванов Аспирант Финансового университета Александр Иванов Кхн, внс Нина Игнатова доктор философских наук, доцент Павел Ильин кандидат исторических наук Валерий Ильин доктор психологических наук, профессор Илья Инишев Д-р филос. наук Борис Иомдин кандидат филологических наук Александр Кабанов член Academia Europaea, US National Academy of Inventors, член-корреспондент РАН Екатерина Каверина биолог, кбн Марат Казанов к.т.н., с.н.с. Андрей Казанцев М.н.с Александра Калашникова PhD, зав. лабораторией, ФТИ им. А. Ф. Иоффе Михаил Калякин Д.б.н., МГУ Елена Каргер к.б.н., научный сотрудник МГУ Ольга Кардымон Научный сотрудник Наталия Карева к.ф.н., с.н.с. ИЛИ РАН Кирилл Карельский к.ф.-м.н. Дмитрий Карловец к ф.-м. н. Григорий Карнаух ст. н. сотр. Светлана Карпенко кандидат филологических наук, доцент Николай Карпицкий доктор философских наук Ирина Картавых Пенсионер Татьяна Карягина К.психол.наук, ст.научн.сотрудник Алексей Касьян д.ф.н. Даниил Кашницкий младший научный сотрудник, НИУ ВШЭ Илья Келлер д.ф.-м.н., зав. лаб. Виктор Кельнер доктор исторических наук Алексей Килин к. и. н., доцент Наталья Николаевна Киреева доцент Анна Кириллова Кандидат экономических наук Викто Павлович Киселев к.филосооф.наук Вячеслав Китаев PhD, Технический директор, Австралийский центр обработки данных SKA, Университет Западной Австралии Михаил Климовицкий кандидат технических наук, старший научный сотрудник Вера Клюева кин, внс Михаил Клюкинов научный сотрудник, Стенфордский университет Мария Григорьевна Князева КБН/PhD Доцент Университета Лозанны Леонид Коган к.ф.н. НИУ ВШЭ Михаил Козлов д.ф.-м.н., внс Ольга Козлова к.б.н. Вячеслав Козляков д.и.н., проф. Елена Козьмина Доктор филол. н., доцент, профессор Андрей Кокорин м. н. с. ИРЛИ РАН Оксана Колачевская к.б.н. снс Ольга Петровна Колобова популяризатор науки, псевдоним «Олег Ивик» Борис Колтунов Кандидат технических наук Юрий Геннадьевич Колягин Ведущий научный сотрудник, кандидат химических наук Артëм Коляденков Студент Дмитрий Комиссаров доцент, к.ф.н. Наталия Кондратова к.психол.наук Татьяна Кондратьева д.б.н Григорий Консон д-р искусствоведения, проф. Николай Коргин д.т.н. Венера Коробкова Канд.пед.наук, декан, доцент Анна Коровина к.б.н. Виктория Корогодина кбн, снс, снс Елена Королькова ст. преподаватель Сергей Коротаев д.ф.-м.н. зам. директора ЦГЭМИ ИФЗ РАН Дарья Косенко к.ф.-м.н. Татьяна Николаевна Красавченко д. филол.н., в.н.с. ИНИОН РАН Елена Краснощекова д.б.н., профессор Валентина Крауш заместитель директора Иван Кривушин д. ист. н., проф., ведущий научный сотрудник ИВИ РАН Борис Криппа Кфмн, Лектор Имперского Колледжа, Лондон Олег Крицкий Кфмн, доцент Томского политехнического университета Ольга Крокинская д.с.н., проф, РГПУ им. А.И.Герцена Алексей Крюков к.ф.н. Илья Кубланов к.б.н. Алексей Кудинов д. ф.-м. н., в.н.с. Даниил Кудрин Бакалавр физики, Лейпцигский университет Владимир Кудрявцев Доктор психологических наук, профессор Ярослав Кудрявцев дфмн, проф. РАН Юрий Кудряшов к.ф.-м.н., пост-док Анатолий Кузнецов к.п.н Екатерина Кузьмина кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Андрей Кукушкин к.м.н. Иван Кулаковский д.б.н., в.н.с. Татьяна Купченко старший научный сотрудник Георгий Куракин ординатор направления КЛД, биоинформатик, популяризатор науки Иван Курилла д.и.н., проф. Александра Курленкова кин, научная сотрудница Гульнара Курманова кандидат биологических наук Григорий Кучеров к.ф.-м.н., в.н.с. Евгения Ланге нс Екатерина Лаптева к.псх.н., научный сотрудник Екатерина Ларионова к. филол. н. Алексей Лебедев филолог Михаил Лебедев PhD, гл. научный сотр., профессор Ольга Лебедева доктор медицинских наук, доцент Ян Левенец научный сотрудник, к.б.н. Светлана Левина канд. филол. наук Ирина Левонтина канд. филол. наук Ян Левченко PhD, профессор Виктория Легких кандидат филол. наук, преподаватель Илья Лемешкин Dr. habil. Карлов университет Василий Ленев к.ф.-м.н. Елена Леонова к.и.н. Анна Леонтьева к. ф. н. Сергей Лесков кандидат исторических наук Илья Леснов к.т.н. Виталий Лехциер Доктор философских наук, профессор Олег Лисин к.ф.-н. Елена Литвинова к.б.н., ассистент Нина Литвинова Кбн. Пенсионер Александр Лифшиц к.филол.н. Марина Лифшиц экономист Сергей Локтев к. ф.-м. н. Руслан Лошаков Доктор философских наук Евгений Лысенко к.б.н, с.н.с. Дмитрий Лычманов кандидат философских наук Федор Борисович Людоговский к.ф.н. Елена Лярская к.и.н., доцент Хайбула Магомедсалихов доктор исторических наук Артём Маевский к.ф.-м.-н. Павел Мазин кбн, научный сотрудник Ольга Мазо к. ф. н. Дмитрий Макаров д.ф.-м.н., завлаб САО РАН, профессор РАН Максим Макарцев к.ф.н., с.н.с. Института славяноведения РАН / wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für Slavistik, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Александр Маковейчук к.б.н., зав.лаб. Вадим Малахов к.и.н, с.н.с. Евгений Марголит кандидат искусствоведения Надежда Маркина канд. биол. наук Александр Марков д.б.н., профессор РАН Кирилл Масленников к.ф.-м.н., с.н.с., ГАО РАН Сергей Юрьевич Масликов к. ф.-м. н., Новосибирск Борис Мастеров Кандидат психологических наук Евгения Матвеева К.э.н. Никита Медведев Leading scientist, Ph.D. Игорь Медведев к.ф.-м.н., с.н.с. И.В. Медведева доктор физ.-мат.наук Лариса Мелихова к.ф.-м.н. Артур Мелькумянц д.б.н., проф. Ольга Мельникова Д.б.н. Анастасия Метлицкая Кбн Светлана Мечникова канд. биол. н., доцент кафедры биологии Анатолий Мигунов к. ф. н. Алексей Милованов к.ф.-м.н. Сергей Миркин Профессор Биологии Олег Миронов Экономист, психолог, Ph. D researcher Виктория Миронова К.б.н., в.н.с. Игорь Михайлов к. ф. н. Юлия Михайлова кандидат биологических наук, научный сотрудник БИН РАН Артем Мокрушин К.х.н., научный сотрудник Марина Молчанова к.х.н. Андрей Мороз доктор филол. наук Константин Морозов Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Инститв российской истории РАН Сергей Мошкин д, полит.н. Катарина Мурадян кандидат филологических наук Александр Мурахин канд. техн. наук Александр Мусин д.и.н., в.н.с. ИИМК РАН Мехмет Муслимов к.филол.н., с.н.с. Дмитрий Мухин к.ф.-м.н. Сергей Мыльников кандидат биологических наук, доцент Александр Мясников ведущ. научн. сотрудник Мария Надъярных к. филол. наук, с.н.с. Ольга Назаренко кандидат медицинских наук Ольга Накипова д.б.н. Ирина Насимова к.ф.-м.н. старший научный сотрудник Николай Некрылов К.г.-м.н., с.н.с. Наталья Непомнящих снс, ИФЛ СО РАН Дмитрий Нестеров к.ф.-м.н., старший научный сотрудник Светлана Никитина кандидат педагогических наук, доцент Борис Никольский доктор филологических наук, ИМЛИ РАН Сергей Ниненко К.Ф.М.Н, научный сотрудник Анатолий Владимирович Нистюк к.х.н. Мария Новак д. филол. н., ведущий научный сотрудник РАН Александр Новиков Doctor of Business Administration Наталья Ивановна Новикова Доктор исторических наук Cветлана Новикова к.ф.н. Илья Овчинников к.ф.-м.н. Анна Ожиганова к.и.н., старший научный Института этнологии и антропологии РАН Евгений Онищенко научный сотрудник ФИАН Нина Ю. Опарина канд.биол.наук Алексей Орлов к.ф.-м.н. Александр Осипов кбн, снс Эльвира Осипова доктор филологических наук, профессор Илья Остерман д.х.н. Владимир Ошейчик к.м.н Владислав Паверман К.г.-м.н., снс, ИЗК СО РАН Леонид Павлючик Киновед Олег Панкратов к. ф.-м. н., с.н.с. Ольга Панова д.ф.н., профессор Михаил Паутов Специалист по многоагентным системам Наталья Пахсарьян доктор филологических наук, профессор Ирина Пекунова лингвист Анна Перевалова кбн, старший научный сотрудник Леонид Переломов К.б.н., старший научный сотрудник, доцент Татьяна Перепелова Переводчик научной литературы СО РАН Михаил Перцовский к.ф.-м.н. Владимир Петеляк к.ф.-м.н Петр Николаевич Петров к. б. н., с. н. с. Сергей Петров к.т.н. Константин Петухов к. полит. н. Юрий Пивоваров академик РАН Надежда Плавинская к. и. н. Дмитрий Побат Аспирант, инженер-исследователь Алена Подлесных кандидат филологических наук Ирина Владимировна Покровская кандидат биологических наук Наталья Полева кандидат наук, ПИ РАО Генналий Ползуненков Научный сотрудник Владимир Польшаков д.х.н. Борис Поляк д.т.н. Валерий Поляков Кандидат экономических наук Александра Полян К.ф.н. Любовь Попова Кандидат искусствоведения Ирина Попова Кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Анна Порфирьева кандидат иск., cнс., зав. сектором Алиса Сергеевна Поршнева Д.филол.н., доцент Леонид Посицельский Ph.D., математик Юрий Постников аспирант Алексей Потехин к.б.н. Наталья Походня преподаватель математики Сергей Владимирович Пранц профессор, ТОИ ДВО РАН, Владивосток Дмитрий Прилежаев Кандидат физико-математических наук, старший научный сотиудник. Пенсионер. Лариса Прокопенко кфн, ведущий науч. сотр. ИРЯ РАН Евгений Прохоров к.ф.-м. н. Елизавета Пунина к.б.н., вед. научн.сотр. Наталья Пушкарская Научный сотрудник Игорь Пущин к.б.н., ст.н.с. ННЦМБ ДВО РАН Дмитрий Ражев к.и.н. Антон Расин аспирант Светлана Растворцева д.э.н., проф. Галина Ребель доктор филол. наук, профессор Григорий Михайлович Резник д.ф.м.н., г. н.с. Жанна Резникова Доктор биологических наук, вед. н с, профессор Александр Рекубратский к.б.н., в.н.с. Ольга Ровнова Кандидат филологических наук Василий Рогов Стажер-исследователь в Лаборатории Алгебраической Геометрии и приложений НИУ ВШЭ/ аспирант в Университете Гумбольдта Наталия Рогожина к.ф.н., доцент Андрей Родин кандидат философских наук, старший научный сотрудник ИФРАН Алексей Родионов к. т. н. Елена Родионова кбн, старший научный сотрудник Федор Рожанский кандидат филологических наук, с.н.с. Игорь Рожанский д.ф.м.н. Николай Розов д.филос.н., профессор Ольга Романенко эколог, природоохранная НКО, Эльвира Рубакова Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Александр Рубанович д.б.н., зав. лаб. Артем Русаков аспирант Алина Валерьевна Рябова К.б.н., с.н.с. Нина Савченкова доктор философских наук, профессор Кирилл Сазонов Д.т.н. Всеволод Саксеев доцент, КТН Ольга Саранчова Кандидат биологических наук, научный сотрудник ЗИН РАН, пенсионер Георгий М. Севастьянов К.ф.-м.н., с.н.с. ИМиМ ДВО РАН Мария Секацкая кандидат философских наук Виктор Селютин к.ф.-м.н., доцент, Южный федеральный университет Алексей Семенов доктор биол. наук, профессор Михаил Семенов-Тян-Шанский д.ф.-м.н. в.н.с. Виталий Семин кбн Григорий Сенин к.ф.-м.н., старший научный сотрудник ВЦ АН СССР до 1990 Елена Сергушева к.и.н., ст.н.с. ИИАЭ ДВО РАН Алексей Серегин д.б.н., в.н.с. МГУ Дмитрий Сибаров к.б.н., в.н.с. ИЭФБ РАН Игорь Сиваев докт. хим. наук, вед. научн. сотр. ИНЭОС РАН Илья Симановский к. ф. м. н., старший научный сотрудник Александр Симонов IT-специалист Ольга Симонова канд. филол. наук, ст. н. с. Айно Скасырская без степени, н.с. Леонид Скворцов к.т.н., МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Скоблов к.б.н., заведующий лабораторией Илья Сковородкин к.б.н. Наталья Скороход Кандидат ис-ия, доцент кафедры театрального искусства РГИСИ Марьяна Скороходова-Хеселдайн Лондон, Голдсмит Коллдж Центр Русской Музыки, Сооснователь Сергей Славнов кф-мн, доцент Ольга Слободская к.б.н. Александр Смирнов кфмн, н.с. ИЗМИРАН Леонид Смушкевич Кандидат технических наук, доцент Игорь Сокальский к.ф.-м.н., снс в ОИЯИ (Дубна) Сергей Соколов кандидат физ-мат. наук Никита Соколов к.и.н. Александр Соколов к.м.н., врач Ирина Соколова к.б.н., н.с. Михаил Соколовский д.ф.-м.н., г. н.с. ИВП РАН Кирилл Соколовский к.ф.-м.н. Сергей Соловьёв к.ф.-м.н., н.с. Владимир Сомин доктор технических наук, доцент Евгений Сотский к.ф.-м.н. Сергей Сошников к.м.н., в.н.с. Сергей Старченко д.ф.-м.н., гнс ИЗМИРАН, проф. Ирина Стаф кандидат филологических наук Андрей Стекольщиков кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Т.И. Стексова Доктор филолог. наук, профессор Ольга Степанова к.ф.-м.н. Галина Степанова к. психол. н. Дина Сергеевна Степанова к.м.н., старший научный сотрудник НИЛ молекулярной фармакологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Субботин ктн, ведущий науч. сотр. Михаил Супрун профессор, д.и.н. Наталия Супян к.э.н., доцент НИУ ВШЭ, с.н.с. Центра германских исследований ИЕ РАН Ирина Сурат доктор фил. наук С. С. Сухов к.г.-м.н. Светлана Владимировна Сушко Зав.редакцией научного журнала Михаил Тамм Кфмн Юлия Тарасевич Врач высшей категории Тамара Теперик доктор филологических наук МГУ им. М.В.Ломоносова Яна Теплицкая к.ф.-м.н. Галина Тихомирова канд.филол.наук, доцент, доцент Денис Тихонов член-корр. РАН Денис Тихонов К.х.н., postdoc Павел Тищенко Доктор философских наук Евгений Ткаля д.ф.-м.н., гнс ФИАН Олег Толстенков кбн. научный сотрудник Константин Томилин к.ф.-м.н., с.н.с. ИИЕТ РАН Ольга Трапезникова д.г.н., г. н.с. Дмитрий Троценко к.ф-м.н, доцент Светлана Тюкина К.ф.н., доцент Федор Успенский Доктор филологических наук, Член-корреспондент РАН Лидия Фатихова к.п.н., доцент Наиль Фидаиевич Фаткуллин д.ф.м.н., профессор КФУ Сергей Федоров к. ф.-м. н., с. н. с. МГУ Михаил Федотов Младший научный сотрудник, магистр, преподаватель Михаил Фейгин К.ф-м.н., доцент Екатерина Фейгина Кфн Андрей Фельдман PhD Борис Фенюк доцент, к.б.н. Михаил Филиппов PhD, associate professor, Binghamton University Андрей Филиппов Доктор физ.-мат. наук, в.н.с. Александр Филиппов д.ф.м.н., профессор Ирина Филичкина Доцент Игорь Философов кандидат исторических наук Ирина Флиге Мемориал, исследователь Владимир Фок к.ф.-м.н, профессор Николай Формозов к. б. н. Александра Яковлевна Фрейдзон Канд. хим. наук Марина Фридман к.б.н. Булат Халиуллин биохимик Булат Хасанов кбн, снс Сергей Хачатуров Кин доцент истфак МГУ Лев Хильченко физик, лауреат Государственной премии СССР Владимир Ховайло Д.ф.-м.н., профессор Юрий Ходарович к.б.н. научный сотрудник Дмитрий Худяков к.филол.н. Г. Р. Хусаинова д.ф.н., главный научный сотрудник УФИЦ РАН Марина Цетлин К.псх.н. Галина Цукерман доктор психол. наук, в.н.с., проф. Григорий Цфасман к.т.н. Александр Чаплик д.ф.-м.н., акад. РАН Виктория Чаусова к.х.н., н.с. Александр Черкасов м.н.с., Сколтех Алексей Чернеевский К.ф.н., доцент Елена Черниговская Тимофей Чернов Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Нинель Черп Александр Чертович д.ф.м.н Анатолий Шабад Доктор физ.-мат. наук, гл.научн. сотр. ФИАН Ирина Шалина канд.искусствознания, вед. научный сотрудник Светлана Шаповал к.психол.н. Ариадна Шарнина кандидат исторических наук, доцент Анастасия Шатилович снс Евгений Шеваль д.б.н. Александр Шень кандидат физико-математических наук Борис Шефтель к.б.н., доцент Сергей Шишкин к.б.н., в.н.с Александр Шкляев д.ф.-м.н. Игорь Шкрадюк Александр Шкурко к.соц.н. Виктор Шнирельман д.и.н., главный научный сотрудник Сергей Шокарев к.и.н. Татьяна Шоломова кандидат философских наук, доцент Пётр Штернин к.ф.м.-н. Юрий Шубик д.м.н., профессор Анна Шубкина к.б.н. с.н.с. Михаил Шумилин к.филол.н. Александр Щеглов к. б. н., н.с. ИБХ РАН Михаил Щелкунов м.н.с. Светлана Владимировна Щепеткина Кандидат ветеринарных наук, руководитель научного консультационного центра по разработке и трансферу системных технологий в ветеринарии и сельском хозяйстве Илья Щуров к.ф.-м-.н., доцент НИУ ВШЭ Борис Эльконин Доктор психол. наук Антон Южаков К.б.н Валериан Юров к.ф.-м.н., PhD по математике, ст. науч. сотр. Балтийского Федерального Университета им. И. Канта Ольга Яковенко вед. инженер Наталья Яковлева научный журналист Николай Якушев кандидат биологических наук Anatolii Akhutin кандидат, пенсионер DMITRIJ CHEREMISIN кин, снс ин-та археологии и этнографии СО РАН Sergey Faruntsev доцент NATALIYA KOLOSOVA профессор Artem Kouchinsky Ph.D., научный сотрудник Rais Latypov геолог Alexandr Rastsvetaev к.ф.-м.н. Elena Tobisch профессор, д.ф.-м.н Larisa Travins кандидат психологических наук Leonid Yurganov кфмн

(Если вы исчезли из этого списка, то это временно, всего 30 + ~561 подп.)