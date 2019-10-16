Составляющие микроскопов и их виды

Для того, чтобы изучать более подробно наш мир, люди используют разные приборы, которые помогают в этом. Чтобы увидеть строение клетки или ткани, они используют микроскоп. Микроскоп видели практически все в своей жизни, а многие им пользовались. Это могло произойти в школе на уроках биологии. К счастью микроскоп достаточно доступен для покупки и его может приобрести каждый желающий. Для того, чтобы купить микроскоп достаточно зайти в интернет магазин и заказать его. Но прежде чем это сделать, нужно понимать, какие бывают виды, какие характеристики нужны и приблизительную цену.

Составляющие

Микроскоп состоит из разных частей и механизмов. Самыми важными элементами, являются:

объектив;

окуляр;

осветительная система;

предметный столик.

Это стандартные составляющие комплектации микроскопа.

Виды

Оптические. Он состоит из механической, световой и оптической части. Это самый распространенный вид микроскопа, который часто используется не только в профессиональных сферах, а ещё и в школах и в любительских целях. Они увеличивают до 2000 крат. Электронные. Благодаря электронному микроскопу, есть возможность добивать намного большего увеличения чем у оптического. В его конструкции имеются магнитные линзы, которые управляют движением электронов. Такой прибор используется уже в более профессиональной сфере, так как его характеристики намного лучше нежели у других. Сканирующие зондовые. Этот вид вообще не используется в домашних условиях, так как для его работы нужен специальный зонд, который сканирует поверхность. С помощью такого микроскопа, можно получить трехмерное изображение с отличным качеством. Его используют для исследования молекул и атомов и воздействия на них. Рентгеновские. Они работают с помощью электромагнитного излучения. Это позволяет хорошо видеть очень маленькие объекты. В основном, рентгеновские микроскопы считают чем-то средним, между оптическим и электронным.

К выбору микроскопа нужно подходить ответственно. Если вам нужен микроскоп для домашнего использования или для развития ребенка, лучше всего подойдёт оптический, так как характеристики других видов, скорее всего не нужны. Для того, чтобы правильно выбрать вид микроскопа, нужно понимать кому и для чего он нужен. Если вы покупаете микроскоп для человека, который давно в этой сфере, то ему необходим более профессиональный вид.