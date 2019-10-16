Особенности выбора телескопов

Многие люди любят смотреть на звезды, но не все для этого используют специальные устройства для более детального наблюдения за ними. Такие устройства называются — телескопы. Они помогают увеличивать астрономические объекты, тем самым помогают подробно изучать звезды. Эти приборы используются не только в профессиональных целях, но и для развлечения. Телескопы различаются масштабами увеличения объектов. В наше время купить телескоп не составляет проблему даже самому обычному студенту, который увлекается астрономией. Его можно купить в интернет магазине или в специализированных магазинах. Стоимость зависит от характеристик прибора. Телескоп — это отличный способ расслабиться и развивать себя одновременно.

Виды

Существует достаточно большой ассортимент телескопов на рынке и различаются они своими особенностями и видами. Основные виды, по которым разделяются телескопы — это:

Линзовые. Достаточно простая и надежная конструкция. За счет закрытой трубы, линзы не воздействуют с окружающим миром и не требуют особого обслуживания. Они сделаны на базе выпуклых линз, которые влияют на сбор информации в нужном фокусе. Полная минимизация искажения картинки происходит за счет такой конструкции. Зеркальные. Они отличаются от других видов тем, что внутри вместо линз находятся вогнутые зеркала. Это позволяет видеть чистое изображение в точке фокуса. Зеркальные телескопы способны отображать цвет исследуемого объекта с максимальной точностью. Зеркально-линзовые. В таком виде телескопов, установлено сразу зеркало и линза. Сравнительно с другими видами, его можно охарактеризовать небольшими габаритами. Искажения изображения объекта не наблюдается. Точность картинки объекта практически максимальна.

Для того, чтобы правильно подобрать прибор перед покупкой, необходимо понимать кто и где будет его использовать. Телескоп — это универсальная вещь, что подойдет любому человеку и любого возраста, который интересуется небом. Поэтому перед выбором, нужно понимать кому предназначен данный прибор. Для детей нужно выбирать устройство, которое будет достаточно легким, чтобы ребенок комфортно сам им пользовался. Для подростка — лучше выбирать не сильно огромный. Для взрослого — необходимо учитывать его опыт в этой сфере. Конечно еще влияет, где будет использоваться телескоп. Люди, которые будут пользоваться им в городских условиях, будут нуждаться в компактных телескопах, так как в квартирах вряд ли будет много свободного места для занятия астрономией. В случае использование в сельской местности, к габаритам можно не привязываться, а обращать внимание на апертуру.