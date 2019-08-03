Ремонт принтера: когда надо звать мастера

Организационная техника существенно облегчает выполнение разных задач. Вот раньше, чтобы сделать несколько копий одного документа, нужно было переписать вручную или под копирку. А теперь — взял да и отксерокопировал или сделал фотокопию, или проще — распечатал на принтере нужное количество за несколько секунд. Принтеры, сканеры, копировальные аппараты, МФУ — периферийные устройства, без которых сегодня не обходится ни один офис. Рядовые потребители для личных нужд тоже приобретают эту технику.

Чтобы устройство работало, нужно:

обеспечить доступный источник питания;

установить совместимое с компьютерной системой ПО;

отладить настройки самого принтера;

следить за восполнением расходных материалов;

своевременно производить техническое обслуживание.

У каждой техники есть установленный срок службы. Бережная эксплуатация, своевременная профилактика и ремонт способны продлить эксплуатацию любого агрегата. Что касается технического обслуживания, то лучше всего сразу найти хорошую мастерскую, например, как pmasters.ru, и регулярно обслуживаться. Самостоятельное вмешательство без знаний и навыков может привести к нежелательным последствиям.

Когда нужен профессиональный ремонт принтера

Что, собственно, предполагает ремонт офисной техники? Это, как правило, мероприятия, направленные на восстановление функциональных качеств аппарата. В ряде случаев происходит частичная или комплексная замена запчастей, отладка соединений, смазка и тому подобнее.

Если фотобарабан вашего лазерного принтера стал скрипеть, на выведенных документах появились лишние точки, полосы, темные пятна, скорее всего, повреждена поверхность матрица, что ничем, кроме замены, не исправить. Если принтер «зажевал» бумагу — это тоже связано с барабаном картриджа либо автоматикой подачи страниц из лотка.

В редких случаях проблемы возникают с гнездом сетевого кабеля либо самими проводами. Подвижные механизмы, ролики, колесики, прокладки со временем истираются. Бывают и механические повреждения корпуса, внутренностей аппарата, например, вследствие падения, неаккуратной транспортировки.