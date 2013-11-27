Бойкотировать Карту науки или улучшать ее?

Заявление Совета ОНР о тестировании «Карты российской науки»

На днях начато открытое тестирование сайта «Карта российской науки» (КРН). Этот весьма затратный проект привлек к себе пристальное внимание ученых и вызвал много споров, но главные дискуссии, по-видимому, еще впереди. Несмотря на очевидную важность проекта для оценки состояния и путей развития российской науки, ряд принципиальных ошибок был сделан еще на первом этапе его создания:

— были отвергнуты предложения о создании КРН, поступившие от нескольких российских групп, имеющих опыт реализации аналогичных проектов в крупных научных организациях;

— было отвергнуто предложение ОНР пойти по «бразильскому пути», когда научные сотрудники сами вводят данные о своих публикациях, будучи материально заинтересованными в их полноте и точности;

— не был найден приемлемый способ взаимодействия между WoS, Scopus и РИНЦ, исключающий коммерческие конфликты, в результате чего база данных КРН пока заполнена в недостаточной степени;

При дальнейшей реализации проекта КРН также был допущен ряд просчетов, ответственность за которые лежит как на разработчиках КРН, так и на научных организациях и ведомствах:

— не были приняты меры к включению в WoS части российских журналов, переводимых на английский язык, но не индексируемых в WoS (есть надежда, что это несоответствие будет устранено благодаря подписанию в октябре 2013 года договора с компанией Elsevier о включении в КРН данных из базы Scopus);

— не решена проблема с разными названиями для одного и того же учреждения РАН (по сведениям Совета ОНР, год назад МОН официально обратилось в ПРАН с просьбой представить варианты написания названий организаций РАН, но ответа не получило);

— не разработан функционал, позволяющий использовать экспертные методы для оценки научных достижений организаций и ученых.

Сейчас структурная основа карты уже сформирована, и начинается следующий этап – наполнение КРН недостающими данными и исправление ошибок. Отсутствие внятных пояснений на сайте и в СМИ вызвало опасения, что КРН в ее нынешнем состоянии будет использоваться для принятия решений о судьбе научных коллективов и отдельных ученых. В дискуссиях ученых по поводу КРН высказываются мнения о непоправимости сделанных ошибок и даже о пагубности проекта для российской науки.

Совет ОНР считает, что по версии КРН, представленной на тестирование и планируемой к доработке, нельзя судить о качестве проекта и его полезности. Мы призываем научных работников зарегистрироваться на сайте КРН, чтобы принять активное участие в тестировании проекта и в выработке предложений по его доработке.

Совет ОНР обращает внимание на то, что в тестовой версии КРН нет и не может быть данных по грантам и НИОКР, поскольку договоры с организациями, располагающими этой информацией, будут заключены только в 2014 году. Кроме этого, в КРН не могут быть учтены монографии и сборники, не зарегистрированные в Российской книжной палате (рассылка изданий в книжную палату обязательна лишь для государственных издательств). По сведениям Совета ОНР, в начале следующего года представители организаций получат доступ к корректировке базы данных, и многие недостатки могут быть исправлены.

Совет ОНР обращается к руководству МОН и проекта КРН с требованием регулярно сообщать о ходе реализации проекта и установить «горячую линию» связи с учеными, чтобы не допустить ненужного разжигания страстей.

Совет ОНР категорически возражает против использования данных КРН для принятия решений относительно эффективности научных организаций любой ведомственной принадлежности и отдельных учёных до окончания тестирования системы и ее одобрения научным сообществом.

Принято на Заседании Совета ОНР №11(28) 26 ноября 2013 г.

ЗЫ

Позиция Совета ОНР вызвала резкие возражения некоторых ученых. Некоторые считают, что КРН надо не улучшать, а бойкотировать. Так ли это? Понятно, что черного кобеля не отмоешь добела, но, может быть, он может пригодиться в хозяйстве? Главное — не допустить нарушения заключительного требования (фраза выделена)