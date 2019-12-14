Почему вам нужен патент

Патент дает вам определенные юридические права, которые могут удерживать конкурирующие предприятия от использования или копирования ваших продуктов или изобретений. Это своего рода защита интеллектуальной собственности, подтверждаемая документом, коим и является патент. Поэтому стоит заранее узнать подробнее, как его правильно оформить в зависимости от сферы вашей деятельности и нише, в которой вы работаете.

Независимо от того, являетесь ли вы частным предпринимателем, работающим дистанционно, изобретателем или специалистом, работающим полный рабочий день, руководителем крупной корпоративной организации, занимающейся разработкой или переработкой продуктов, или способов их производства, защита инноваций является неотъемлемой частью любого современного предприятия.

Есть много веских причин для подачи заявки на патент, в том числе:

законное право собственности на изобретение;

часто требуется при подаче заявки на получение инвестиций и другой финансовой помощи;

защита вашего продукта с момента подачи заявки на патент от мошенников и нечестных предпринимателей.

Сегодня несложно запатентовать свое новшество. Не стоит ждать, пока это сделает кто-то другой и тем самым получит право на присвоение ваших изобретений на законном основании. В этом случае доказать обратное будет гораздо сложнее, чем оформить право собственности на свои идеи.

Как изобретение или инновация могут претендовать на патент

Чтобы быть патентоспособным, изобретение должно быть новым. Другими словами, не быть обнародован до подачи заявки на патент. Кроме того, к изобретению могут предъявляться такие требования, как полезность, инновационность, работоспособность (то есть, изделие должно носить прикладной характер и не являться фикцией).

Следовательно, прежде чем будет оформлен патент, изобретение пройдет проверку на соответствие всем требованиям. Только после этого заявка будет принята.

Чтобы повысить свои шансы на получение патента, стоит подготовить качественную презентацию продукта.

Повышение ценности вашего бизнеса с помощью патента

Патенты защищают идеи. Они предназначены для защиты концепции продуктов или процессов, которые имеют новые технические или функциональные особенности. Этими функциями могут быть, например, новая конструкция продукта, как он работает или как производится продукт.