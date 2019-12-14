Как подобрать ИБП для котла

Источник бесперебойного питания для котла (ИБП) обеспечивает равномерное электрическое напряжение, защищает циркуляционные насосы и котел от скачков показателей напряжения, от некачественного электричества и не допускает повреждений, поломок при резком отключении от электропитания. На странице victronenergy.store/ широкий ассортимент качественного оригинального оборудования для любой системы отопления.
Каким должен быть ИБП
На рынке существуют три вида ИБП: линейно-интерактивные, с системой on-line и системой off-line. Каждый из них имеет свои особенности, положительные и негативные качества. Чтобы ИБП для котла был максимально функциональным и надежным, он должен отвечать таким требованиям:
- качественно стабилизировал напряжение;
- подходил по уровню мощности установленному оборудованию системы отопления;
- обеспечивал автономное электроснабжение на протяжении 2 — 4 суток;
- выдавал на выходе ровное качественное электрическое напряжение;
- моментальное переключение на питание от аккумуляторных батарей в случае отключения подачи электричества.
Все эти требования являются ключевыми, от этого зависит функциональность ибп для газового котла и безопасность всех устройств системы отопления дома.
На что еще обратить внимание при выборе ИБП для котла
При выборе и покупке ИБП стоит обратить внимание на такие детали:
- производитель — только качественная оригинальная продукция с официальной гарантией от производителя будет надежным и правильным выбором;
- продавец — в официальном магазине онлайн или офлайн (это не важно) всегда готовы предоставить доказательства оригинальности и качества товаров в виде соответствующего сертификата;
- цена — не может качественная оригинальная продукция стоить дешево, цена всегда должна соответствовать качеству;
- совместимость — ИБП обязательно должен быть совместим по всем параметрам с установленными аккумуляторными батареями и системой отопления (особенно стоить обратить и на соответствие мощности устройства и котла).
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