Диваны для детей

Комната без дивана выглядит пустой. Даже на кухне и в столовой диван создает уют. Что и говорить, это популярный вид мебели, который полностью себя оправдывает. В магазинах можно купить диван для ребёнка самой разной конфигурации, дизайна и цвета. Даже для небольшой детской найдется подходящая модель.

Особенностями детских диванов является обивка из практичной ткани, разнообразие цветовой гаммы в ярких и пастельных тонах, компактные размеры, различные формы.

Популярные модели детских диванов

В ассортименте есть отличные экземпляры как для малышей, так и деток постарше, подростков и юных людей. В зависимости от конструкции и механизма складывания, востребованы такие модели:

Книжка и еврокнижка.

Аккордеон.

Выкатной.

Выдвижной.

Пантограф.

Также часто покупают мягкий уголок. Такая модель особенно удобна для небольшой комнаты.

В целом, мягкий уголок — популярная разновидность мебели благодаря своему удобству, стилю и комфорту. Каждый производитель создает такую модель, и она долго не застаивается в магазинах. Тем более что купить его можно по доступной цене.

Некоторые полагают, что угловой диван — это габаритная конструкция, которая подходит только для больших комнат. Но это верно лишь от части, так как выбор моделей настолько велик, что можно найти очень компактный уголок для комнаты любой площади.

Как подобрать мягкий уголок

Чтобы покупка была оправданной и конструкция облагородила вашу квартиру, выбирать диван следует, опираясь на такие критерии:

Бюджет. Сколько денег вы готовы вложить в покупку дивана (от и до).

Механизм трансформации. В зависимости от площади комнаты, а также того, насколько часто диван будет раздвигаться, стоит подобрать тип механизма — книжка, откатной, аккордеон и так далее.

Цветовая гамма и качество материала. Для детской комнаты не стоит брать слишком яркий или белоснежный диван. Лучше отдать предпочтение приглушенным практичным цветам, которые будут гармонировать с общей цветовой концепцией комнаты и конечно же будут нравиться детям.

Особенности дизайна.

Чтобы качество дивана было высоким и гарантированным, лучше отдать предпочтение известным брендам, продукция которых широко представлена.

Хорошей идеей будет покупка дивана с внутренним ящиком для постельного белья либо игрушек. Особенно это верный выбор для небольшой детской комнаты. Получится компактно, уютно и практично.