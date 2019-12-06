Как выбирать банк для открытия расчетного счета?

Банковские счета являются одной из основ финансового планирования бизнеса. На сегодняшний день лучшие счета сочетают в себе интеграцию программного обеспечения и качественное обслуживание клиентов с рядом важных для бизнеса функций, таких как возможность перевода средств или внесения депозитов. На сайте Ркофф.ру вы можете ознакомиться с предложениями и условиями открытия расчетных счетов от разных банков подробнее. По большей части они предлагают одинаковый функционал. Но есть вещи, на которые все же стоит обратить внимание.

Плата за сервис

Скорее всего, с вашего текущего бизнес-счета будет взиматься небольшая ежемесячная плата, которую банк называет «платой за обслуживание».

Некоторые банки позволяют отказаться от платы за обслуживание, если вы соответствуете определенным критериям, таким как высокий минимальный остаток на счете или использование других финансовых продуктов.

Комиссия за остаток на счете

Многие банки не устанавливают какие-либо комиссии за остаток на счете. Но если это требование есть, его обязательно нужно учитывать.

Лимит на транзакции

Узнайте, предусматривает ли счет неограниченные бесплатные транзакции. В противном случае выясните, сколько транзакций можно осуществить, прежде чем банк начнет взимать за них плату. Если вы регулярно осуществляете гораздо больше транзакций, чем предусмотрено лимитом, стоимость обслуживания может значительно вырасти.

Следует внимательно изучать и любые другие ограничения, как-то количество внесения средств на депозит.

Тип обслуживания

Вам нужен банк с физическими отделениями или достаточно осуществлять операции в интернете? Бизнес, который занимается крупными денежными операциями, желает иметь доступ к обычным отделениям. Небольшие предприятия зачастую могут ограничиться исключительно онлайн-аккаунтом. Он существенно дешевле, но подходит далеко не всем.

Простота интеграции

Все больше предприятий используют облачное программное обеспечение для учета, выставления счетов, подсчета расходов и других финансовых вопросов. Если банк предлагает использование специальной программы, следует проверить, насколько легко внедряется она в уже действующее предприятие.

Бонусы

Во многих крупных банках принято предлагать новым клиентам вводный бонус. Это не является основным фактором выбора финансового учреждения, но может быть дополнительным аргументом. Чем больше функций и чем лучше они работают, тем выше плата за обслуживание.