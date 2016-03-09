Огонь и вода в нашей жизни: грани сосуществования

Огонь и вода. Две мощные природные стихии, две необузданные энергии. Два антагониста, два разных мира, которые сосуществуют друг с другом уже миллионы лет, но никогда не смогут быть вместе. Или все же могут? Бывает ли в природе так, чтобы огонь и вода взаимодействовали, создавая некий симбиоз? Подумаем вместе.

Человек, не уставая, может часами смотреть на горящий огонь и текущую воду. Два этих процесса притягивают и завораживают, дают понять, что каждая секунда нашей жизни не похожа на предыдущую. Каждый миг что-то в этом мире меняется, что уже невозможно вернуть или повторить. Но соединить эти два явления в одно невозможно. Вода тушит огонь, а огонь высушивает воду. Но и без одной из стихий не обойтись. Уж так задумала матушка природа. А теперь более конкретно.

Вода в нашей жизни

Она – есть суть всего живого на планете. Все живое состоит из воды на целых 80% — планета, человек, клетка. Без воды невозможна сама жизнь. Достаточно лишь понимания того, что без пищи человек может выжить спустя недели, а без воды – продержится считанные дни.

Она способна потушить огонь, и, тем самым, спасти. Но без огня и вода не имеет смысла, поскольку все замерзнет…

Огонь в нашей жизни

Что такое огонь? Где мы можем его встретить? Огонь – это, прежде всего, искра, возникающая спонтанно и превращающаяся в пламя, а затем и пожар. Это также и молния, и звезды, и Солнце. Он нагревает воду и только вода способна его остановить, потушить.

В основе огня сложные физические реакции (природное и техническое электричество, окисление, различные виды излучения, ядерная и термоядерная реакции).

Что такое круговорот огня в природе? Солнце обогревает Землю и все живое, растения питают энергией животных и людей и т.д.

Как можно почувствовать огонь? Как угодно: мы видим его красоту, слышим его, чувствуем его запах, а, прикасаясь, чувствуем тепло, которым можно обжечься.

Огонь – как квинтэссенция энергии есть в каждой клетке, он соединен со всеми другими стихиями посредством Эфира (эзотерический термин). Он же – энергия Ян, мужское начало.

Огонь – как благо, так и опасность. Речь о таких проявлениях стихии как пожар, извержение вулкана, молния. Его результаты — солнечный и тепловой удары, ожоги и т.д.

Огонь и вода: возможен ли симбиоз?

Как мы уже определили, в природе огонь и вода являются антагонистами. Но одновременно с тем, без друг друга существовать они не могут. Можно ли в природе можно встретить две эти стихии одновременно? Можно. Самые яркие примеры:

когда во время пожара идет дождь;

когда горит поверхность моря или океана;

потрясающее по своей красоте явление, когда горящая лава от извержения вулкана врывается в водные глубины, и какое-то время не тухнет и т.д.

Любое из этих зрелищ завораживает и восхищает.

Компьютерные игры «Огонь и вода»

Если в природе со взаимодействием стихии огня и воды все сложно, в компьютерных играх «Огонь и вода» — все гораздо проще. Здесь огонь и вода – не мощные природные явления, способные смести все на своем пути, а очень милые персонажи, которые не только дружат, но и способны на настоящие подвиги ради друг друга.

Вот лучшая подборка увлекательных игр, главными героями которых являются Огонь и Вода. Вместе им предстоит пройти сквозь множество испытаний, пережить огромное количество приключений. Огонь и вода будут искать сокровища, путешествовать, попадать в немыслимые передряги и выходить из них. Наслаждайтесь сами или играйте вместе с друзьями, удовольствие гарантировано всем! Так, например:

Игра «Огонь и Вода» (а версий этой игры в подборке целых 20) — это увлекательные путешествия по самым разнообразным храмам. Очень интересный вариант для поклонников аркадных бродилок. Большое количество уровней, сюрпризов и неожиданностей.

Игра «Огонь и вода» в китайском и японском стиле – прекрасный вариант для любителей аниме! И снова все в лучших традициях анимешных игр.

Говорить об огне и воде можно очень долго. А можно сесть и насладиться увлекательными играми, где эти стихии – главные действующие лица.