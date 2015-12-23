Обучение через игру: от несбыточных фантазий к современной реальности

Тогда как в нашей стране преобладающая часть чиновников и учителей уверены, что игры вредят детям, на западе уже в полной мере оценили их образовательную ценность. Концепция обучения через игру уже настолько прижилась в зарубежной системе образования, что сомневаться в ее эффективности не приходится. И действительно, любой материал усваивается лучше, если преподнесен в игровой форме. Однако как можно совместить несовместимое? И действительно ли понятия «игра» и «учеба» можно противопоставлять друг другу? Рассмотрим на реальных примерах.

Civilization IV

Учитель истории Древнего мира Джеремийя МакКолл решил наглядно продемонстрировать своим ученикам, какую роль сельское хозяйство сыграло в процессе становления человеческой цивилизации. Для этого он предложил ученикам разбиться на несколько групп, запустить Civilization IV и создать в ней новый мир, самостоятельно развив его до определенной эпохи. Затем ребята могли сравнить результаты и проанализировать, какие из их решений были успешными, а какие не очень. Игра была выбрана не случайно. Она максимально точно отображает прохождение человечеством всех стадий своего развития. Как отмечает учитель, обсуждения в таком формате проходят оживленнее. Добавив стратегический подход в изучение экономической составляющей существования цивилизации, он добился того, что у детей появилось желание развивать свои культурные и социально-религиозные знания.

Minecraft

Дэн Блум, будучи учителем биологии старших классов, решил использовать игру как вспомогательный материал для лабораторной работы по выделению ДНК. Он не был уверен, что его ученики до конца понимают суть того опыта, что им предстоит проводить. Поэтому, будучи осведомленным об их пристрастии к «песочнице» Minecraft, Дэн сконструировал в игре биологические клетки гигантских размеров. Ученикам же предлагалось подобрать инструменты, с помощью которых можно было бы попасть в структуру клетки (что и являлось одной из задач эксперимента). По словам преподавателя, он был приятно удивлен, что подростки не только с азартом приступили к задаче, но и, вступая в дискуссии, вполне уверенно оперировали правильными понятиями.

Portal 2

Дон ЛяБонте, преподаватель практических дисциплин в г. Чикаго, решил добавить наглядности своим занятиям при помощи Puzzle Maker, редактора уровней культовой игры Portal 2. Во время урока ученикам предлагалось смоделировать определенные уровни и ситуации, дать прогноз, какое время займет их прохождение другими пользователями и какие пути развития событий видят они сами. В ходе выполнения поставленных задач дети не просто старались, они получали удовольствие от того, что учатся чему-то новому. И, конечно, для них это было куда увлекательнее, чем решать типичные задачки из серии «из пункта А в пункт Б».

Classcraft

На разработку и оптимизацию этой игры у преподавателя физики для старших классов Шона Янга ушло 3 года. Благодаря ей в классе не осталось ни одного ученика, зато появились лекари, воины и маги, у каждого из которых было свое особое умение (например, воины могут есть на уроке). Сегодня она стала оплотом знаний для более чем 7 тыс. школьников из 25 стран мира.

Суть ее проста: в начале урока происходит случайное событие, которое как-то сказывается на характеристиках персонажей. Это может привести к смерти, а значит, и к дополнительным занятиям после уроков, поэтому ученики стремятся всегда поддерживать свои показатели на максимуме. В ходе урока же они получают очки опыта за хорошо проделанную работу и могут потратить их на совершенствование своего героя. Лентяи же получают единицы урона, которые понижают их здоровье. Поскольку игра доступна в режиме онлайн, ученики всегда могут отслеживать свой и чужой процесс. Как отмечает сам создатель, они чаще стали собираться в группы для решения поставленных задач (аналог пати для битвы), помогать друг другу, а их оценки и командный дух выросли до небывалых высот.

DragonBox Algebra

Мы не нашли примеров использования данного приложения на уроке, но зато изучили статистику, согласно которой после недели игры в него пятилетние дети могли решать задачки, предназначенные для 12-летних. Объяснять принцип его работы на словах долго и непродуктивно, поэтому предлагаем посмотреть ознакомительный ролик.



Теперь вы знаете, что игры вполне успешно применяются в образовательной практике. Поменяли ли вы свое мнение о них? Отметим, что полезными для обучения могут быть не только подобные проекты, но и многие другие. Если же найти их самостоятельно не получается, рекомендуем обратить внимание на игровые порталы, чьи статьи, посвященные роли компьютерных игр в жизни человека, довольно часто изобилуют примерами подобных приложений.