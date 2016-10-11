История танкостроения: от древности до наших дней

Танковые сражения – тема, в сфере социальных развлечений весьма востребованная. Парады военной техники собирают целые залы, число поклонников различных реконструкций и моделей с каждым годом лишь увеличивается (особенно с развитием 3D-печати). Про World of Tanks, «Танчики» и другие занимательные танковые онлайн-забавы и говорить не приходится. Здесь счет идет на десятки миллионов игроков. Однако, несмотря на такой повышенный интерес к военным машинам, историю их развития знают лишь единицы. Что мы и постараемся сейчас исправить.

Предыстория и аналоги

Хотя история танкостроения начинается во времена Первой мировой войны, осадные приспособления люди применяли еще на заре цивилизации. Катапульты и вагенбурги, осадные башни и таборы, римские колесницы, оборудованные баллистами – этот перечень можно продолжать еще долго. Однако с появлением пушечной артиллерии все эти устройства потеряли свою актуальность, и люди вынуждены были придумывать что-то иное, еще более мощное и защищенное.

Считается, что авторство самого первого «танка» принадлежит Леонардо да Винчи, который был известен своими опережающими время разработками. Однако на тот момент «ящик на колесах», оборудованный специальными бойницами для стрельбы, по достоинству оценить не сумели. И потому развитие военной промышленности пошло по пути развития артиллерии, бронированных машин и других механизмов.

Танки: начало

Если говорить о танках в контексте серийного производства, то лавры первенства здесь принадлежат Британии, где в 1916 году был собран «родоначальник» линейки «ромбовидных» моделей Mark-I, также известный как MK-I. Внешне он выглядел как огромная вмещающая в себя 8 человек коробка ромбовидной формы, снабженная по периметру гусеницами. При весе в 28 тонн он мог развивать лишь 4,5 км/ч, а на пересеченной местности скорость опускалась до 2 км/ч.

Очевидно, что MK-I был машиной тяжелой и неповоротливой. Однако именно он положил начало серийному танкостроению и появлению самого термина «танк», что в переводе с английского значит «бак». Примечательно, что в других армиях изначально закрепились свои названия: «панцеркампфваген» у немцев, «шар де комба» во Франции, «стридрвагн» — шведский вариант, «карро д`армато» в Италии и «лохань» у русских.

Однако прогресс не может долго стоять на месте. Военных не устраивали показатели MK-1, а потому к началу Великой Отечественной войны ряды военной техники отдельных стран пополнили быстроходные, меткие машины, показывающие неплохие результаты огневой мощи и расчленения обороны. Появилась четкая градация между танками тяжелого, среднего и легкого типа. Особое внимание конструкторы начали уделять слабым местам уже выпущенных моделей. Так, танк Т-34 в отличие от своих предшественников обладал куда более мощным противопульным бронированием и более низкой взрывоопасностью двигателя.

Современное танкостроение

Безусловным лидером в этой области выступает Германия, чей «Леопард-2» считается ключевой военной техникой НАТО. Изготавливаемые машины не только производятся для внутренних нужд, но и экспортируются за рубеж как собранными, так и в виде отдельных комплектующих.

Однако стоит отметить, что хотя общие принципы производства у большинства стран схожи, упор они делают все-таки на разные показатели. Нагляднее всего эта разница проглядывается при сравнении российского Т-80 и уже упоминавшегося «Леопарда-2» из ФРГ. Скорость обе машины развивают практически одинаковую: «леопардовые» 49 км/ч против 50 км/ч Т-80, чего нельзя сказать о весе. Масса первого изделия равна 55,2 т, тогда как у второго едва доходит до 46 т, притом что бронепробиваемость у российской модели выше: 300-350 мм стали против германских 220-280 мм. Видны различия и с позиции вооружения. Россия устанавливает на свои танки классические пушки с калибром 125 мм, которые позволяют сделать до 8 выстрелов в минуту обычными снарядами. Германия же сделала выбор в пользу пушки Rh44, что позволяет совершать до 15 выстрелов за минуту, однако нуждается в разрабатываемых специально для нее снарядах, таких как DM-13 или DM-53.

Как видите, стоило людям осознать, насколько перспективными и полезными могут быть танки, как развитие военной техники пошло семимильными шагами. Современные нашпигованные электроникой машины лишь отдаленно напоминают первые «баки» времен ВОВ. Идет ли такое скоростное развитие человечеству на благо или лишь приближает его конец? Какими будут военные машины завтрашнего дня? Точно ответить на данные вопросы может лишь время, ну а мы пока приглашаем вас обсудить эту тему в комментариях.