Один из лучших камерофонов – LenovoVibeShot

Современные смартфоны стали универсальными и перестали делиться на сегменты в зависимости от функционала. Наличие качественной камеры, делающие классные фотки, стало обязательным для флагманов у всех производителей, но компания Lenovo решила выделиться и сделала акцент в своей новинке LenovoVibeShot именно на фотографических способностях. Это первый камерофон данного бренда. У него достойные характеристики и невысокая цена. Успех или провал?

Общие характеристики и внешний вид смартфона

LenovoVibeShot – телефон среднего уровня, стоящий около 400 долларов, оснащенный 16 МП-ной основной камерой, пятидюймовым дисплеем и тремя гигабайтами оперативной памяти. Неплохие характеристики! Наличие двухдиапазонного модуля Wi-Fi, Bluetooth 4.1 и NFCдовершают приятную картину. Смартфон поддерживает режим DualSIM и работает с картами памяти емкостью до 128 ГБ. В упаковке с телефоном находится зарядное устройство, гарнитура и скрепка для извлечения сим-карты.

Корпус LenovoVibeShot очень тонкий – всего 7,3 мм. Внешне он напоминает сочетание последних смартфонов SonyXperia и обычной «мыльницы». В нем преобладают строгие и прямые линии, бока выполнены из металла, а поверхности покрыты стеклом. Наличие стилизованной под металл полоски на тыльной стороне вызывает ассоциации с цифровиком.

Клавиша включения и качель громкости расположены на правом торце. Тут же вы найдете кнопку спуска затвора фотокамеры и ползунок переключения между обычным и профессиональным режимами съемки. Лицевая панель типична для Lenovo – отсутствие логотипа, три сенсорные клавиши, узнаваемый стиль. Минимальная толщина корпуса и небольшой вес (145 г) позволяет аппарату комфортно ложиться в ладонь.

Впечатления от работы

В телефоне установлен чип Snapdragon 615 от Qualcomm и 3 ГБ оперативной памяти. Эта связка обеспечивает высокую производительность и плавную работу интерфейса. Ресурсоемкие приложения и игры запускаются и стабильно работают без подтормаживаний.

Работает девайс под управлением Android 5.0 с фирменной оболочкой VibeUI. Интерфейс содержит обилие настроек и возможностей. Работать с ним приятно и удобно. Емкости аккумулятора 2900 мАч хватает на полтора-два дня работы в среднем режиме нагрузки, при активном использовании батарея разрядится за день. Хороший результат для производительного смартфона.

Камера

Основная камера представлена 16 МП-ным модулем с тройной вспышкой и оптической стабилизацией. Видео пишется в формате FullHD при 30 кадрах/с. В автоматическом режиме имеется выбор основных параметров снимка, но при переходе в профессиональный вы получаете дополнительные возможности. Снимает фотомодуль быстро и точно, работа автофокуса порадовала. Проблемы возникают в условиях плохой освещенности или слишком яркого солнца. Пропадает резкость или появляются засветы.