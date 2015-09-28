5 лучших шутеров, в которые можно играть прямо в браузере

Несмотря на все усилия разработчиков продать всё больше и больше игр, многие геймеры сегодня выбирают альтернативное решение – онлайн-игры, которые доступны без каких-либо ограничений и совершенно бесплатно. Некоторые из них заслуженно становятся настоящими хитами, при том что загружаются в отличие от устанавливаемых собратьев меньше, чем за минуту.

GunBros 2

GunBros 2 – это адаптация известной серии компьютерных стрелялок в браузерном варианте. Хардкорный шутер на выживание с возможностью выбора героя. Неважно, встанете ли вы на сторону добра или изберёте приспешника дьявола, здесь вам придётся несладко, поскольку с каждой волной толпы монстров будут становиться всё агрессивнее. Графика полностью замешана на традиционных олдскульных спрайтах и напоминает о классических приставочных разборках в постапокалиптических мирах.

Управление ограничено мышью и стрелками, перенесёнными на «WASD». Локации полностью плоские, хотя ландшафт порадует разнообразием, тем более, что достаточно часто на нём будут взрываться бочки с напалмом и некоторые противники. С каждой волной у вас будет прибавляться оружия в арсенале и проблем на поле боя. Благо всегда есть напарник, который является вашей копией и по умолчанию расстреливает всех подряд.

Epic Boss Fighter

Не вполне стандартная стрелялка от знаменитой компании Armor games. Легенда гласит, что одним из самых любимых моментов в любой игре для всех ценителей со времён Денди является битва с боссом, а если их несколько – то ещё лучше. Очевидно, этим и руководствовались создатели, поскольку это творение состоит исключительно из боссов, чем неизменно радует на протяжении всей кампании.

Всего здесь 10 монстров, каждый из которых, как и полагается, круче и интереснее чем предыдущий. Стандартное управление с помощью мыши рекомендуется сразу сменить в настройках на «WASD», так действительно удобнее, легче контролировать процесс. Стреляет наш герой автоматически, кроме того, здесь можно прокачиваться, получая бонус не только от побед, но и от не вполне удачных попыток. Динамичность боёв – на грани фантастики.

Alien II: Attack team

Настоящий хит от Box10, цепляющий с первой минуты. Перекликается с множеством подобных игр на тему войны с агрессивными инопланетянами, но по-своему уникальна. Снабжена сюжетной линией с красивыми артами между уровнями. Действие происходит в интерьере космического корабля, на котором периодически отключается гравитация.

Не вполне понятно почему, но чужие и люди здесь сражаются команда на команду, причём по итогам перестрелки отображается статистика. Всё действие очень активное, поэтому для победы придётся изрядно понервничать. Радует наличие рабочего мультиплеера, а также хэдшотов. Управление достаточно простое: стрелки, мышка, пробел для различных действий и «R» для перезарядки оружия.

Duck Hunt Remake 2

Кажется, эту игру в каком-либо виде знает не одно поколение детей и взрослых. Да, это охота на уток, конкретно эта версия базируется на оригинальном прототипе 1984 года с Nintendo. Всё очень просто, круто и приятно, прямо как в старые добрые времена.

Оставлен оригинальный примитивизм и чарующий восьмибитный саундтрек, наводящий на ассоциации с Сегой. По завершению каждого сезона на экран выводится статистика по выстрелам и попаданиям. Управление – только мышь.

Candymountain massacre: Revenge

Шикарная сумасшедшая игра с прекрасным чёрным юмором и отличной графикой, создана не без участия популярной студии Adult Swim, известной своей альтернативной анимацией. Наполнена плюшевыми зайцами и морями крови. Нарисована в стиле красочного объёмного мультфильма, хотя наши герои больше напоминают то ли персонажей файтингов, то ли аниме. Детализация фонов чудесна, всё действие происходит в некой сказочной стране, в которой все существа стремятся уничтожить вас. Отстреливаться придётся от лепреконов, выпрыгивающих из летающего торта, и многих других не менее очаровательных уродцев.

Арсенал оружия поистине колоссальный даже в самом начале игры. В силу того, что игра реализована на Unity, геймплей отличается бешеным темпом и хорошим качеством динамических сцен и роликов. Управление – стрелки и мышь, shift для вида от первого лица, пробел для прыжка и правый клик – для приближения и более качественного прицеливания. Предлагается четыре уровня сложности.

Большинство из этих игр можно найти на сайте playshake.ru. Браузерные флэш-шутеры – реальная альтернатива для тех, кто хочет на время отвлечься от рутины рабочего дня или учёбы, располагая при этом минимумом времени.