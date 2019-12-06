Как выучить иностранный язык

Знание хотя бы одного иностранного языка — норма для современного человека. И чем больше становится открытым мир, доступным для путешествий, делового обмена — тем возрастает потребность в качественном знании, как минимум английского языка. Стоит отметить, что это стимулирует многих выучить предмет. Вот, только не всегда просто найти школу либо учителя, который даст по-настоящему качественные знания и разговорную практику.

Поиск учителя

Так, при наличии огромного желания выучить язык, первый шаг — это поиск преподавателя. Существует множество способов, но, как правило, используется наиболее надежный — «сарафанное радио» и всемирная паутина. И там и там есть репетиторы, о которых говорят, рекомендуют и которые сами предлагают свои услуги посредством личных сайтов, страничек и блогов.

На любом из ресурсов можно почерпнуть ценную информацию об учителе, его методике, стаже преподавания и различных регалиях. Правда, это может показаться субъективным, ведь автор написанного — сам преподаватель, а кто же о себе напишет плохо. В этом случае имеет смысл воспользоваться виртуальными сообществами и площадками, где собраны преподаватели с разным стажем и опытом. Здесь же предусмотрен рейтинг и отзывы учеников. На таком ресурсе можно не только узнать о преподавателе, а и услышать мнение учеников.

Преимущества обучения с репетитором, главным образом состоят в персональном внимании к учащемуся, подбор максимально подходящей программы и выявление пробелов в знаниях.

Школы, курсы

Тем, кто не готов по неким причинам заниматься с личным учителем, есть многочисленные школы и курсы. Чтобы выбрать подходящую, следует определиться с целью изучения языка и пройти тест на знания языка. Последнее необходимо для выбора курса и/или класса.

Преимущество школы — широкая аудитория для общения, возможность проведения групповых мастер-классов, ролевых игр и прочих активностей для оттачивания разговорной речи.

Самостоятельное изучение

Этот вариант больше подойдет для тех, у кого уже есть хорошая база знаний, кто хочет возобновить свои знания по грамматике, например. Имеет использовать этот способ в качестве дополнительного к занятиям с репетиторов либо в школе.

Чтобы достичь успеха и заговорить на иностранном языке — важна мотивация, системность и регулярность обучения, постоянная практика для развития речи, произношения.