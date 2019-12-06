Как провести специальную оценку условий труда (СОУТ)

Сегодня многие организации хотят по собственной инициативе или вынуждены по предписаниям проводить специальную оценку условий труда. Этот процесс строго регламентирован и может осуществлять только уполномоченные эксперты лабораторий с соответствующей квалификацией и разрешениями на этот вид работ. Чтобы провести грамотную СОУТ, обратитесь в учебно-сертифицированный центр «Гармония» (https://garmcentr.ru/).

Как проводится СОУТ

Проведение специальной оценки условий труда регламентировано нормами Закона 426 и предусматривает следующие этапы.

Для проведения СОУТ создается новая комиссия, в составе которой должны быть специалисты по охране труда, непосредственный руководитель подразделения, представитель коллектива или профсоюзный деятель. Для создания комиссии предприятие издает соответствующий приказ и фиксирует его в реестре внутренней документации предприятия.

Комиссия начинает свою работу с определения списка рабочих мест, требующих проведения СОУТ. При этом количество инспектируемых рабочих мест определяется в зависимости от размеров предприятия, графика работы, количества сотрудников и других критериев.

СОУТ проводит сертифицированные центры, поэтому следующий этап — поиск такой организации и заключение договора с ней.

Начинается работа и экспертиза. Проводится оценка соответствии с Классификатором, для рабочих мест с наличием факторов риска и опасности, осуществляется оценка и измерение этих факторов, проводится сравнение полученных результатов с законодательно принятыми нормами.

Если в результате проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах предприятия опасные и вредные факторы выявлены не были, то они подлежат Декларированию.

Как выбрать исполнителя для проведения СОУТ

Чтобы быть уверенным в том, что организация уполномочена на проведение СОУТ и ее специалисты обладают необходимыми знаниями и имеют нужную для СОУТ квалификацию, заказчику еще до момента подписания договора, следует проверить следующие моменты: