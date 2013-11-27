Бойкотировать Карту науки или улучшать ее?

Заявление Совета ОНР о тестировании «Карты российской науки»
На днях начато открытое тестирование сайта «Карта российской науки» (КРН). Этот весьма затратный проект привлек к себе пристальное внимание ученых и вызвал много споров, но главные дискуссии, по-видимому, еще впереди. Несмотря на очевидную важность проекта для оценки состояния и путей развития российской науки, ряд принципиальных ошибок был сделан еще на первом этапе его создания:
— были отвергнуты предложения о создании КРН, поступившие от нескольких российских групп, имеющих опыт реализации аналогичных проектов в крупных научных организациях;
— было отвергнуто предложение ОНР пойти по «бразильскому пути», когда научные сотрудники сами вводят данные о своих публикациях, будучи материально заинтересованными в их полноте и точности;
— не был найден приемлемый способ взаимодействия между WoS, Scopus и РИНЦ, исключающий коммерческие конфликты, в результате чего база данных КРН пока заполнена в недостаточной степени;
При дальнейшей реализации проекта КРН также был допущен ряд просчетов, ответственность за которые лежит как на разработчиках КРН, так и на научных организациях и ведомствах:
— не были приняты меры к включению в WoS части российских журналов, переводимых на английский язык, но не индексируемых в WoS (есть надежда, что это несоответствие будет устранено благодаря подписанию в октябре 2013 года договора с компанией Elsevier о включении в КРН данных из базы Scopus);
— не решена проблема с разными названиями для одного и того же учреждения РАН (по сведениям Совета ОНР, год назад МОН официально обратилось в ПРАН с просьбой представить варианты написания названий организаций РАН, но ответа не получило);
— не разработан функционал, позволяющий использовать экспертные методы для оценки научных достижений организаций и ученых.
Сейчас структурная основа карты уже сформирована, и начинается следующий этап – наполнение КРН недостающими данными и исправление ошибок. Отсутствие внятных пояснений на сайте и в СМИ вызвало опасения, что КРН в ее нынешнем состоянии будет использоваться для принятия решений о судьбе научных коллективов и отдельных ученых. В дискуссиях ученых по поводу КРН высказываются мнения о непоправимости сделанных ошибок и даже о пагубности проекта для российской науки.
Совет ОНР считает, что по версии КРН, представленной на тестирование и планируемой к доработке, нельзя судить о качестве проекта и его полезности. Мы призываем научных работников зарегистрироваться на сайте КРН, чтобы принять активное участие в тестировании проекта и в выработке предложений по его доработке.
Совет ОНР обращает внимание на то, что в тестовой версии КРН нет и не может быть данных по грантам и НИОКР, поскольку договоры с организациями, располагающими этой информацией, будут заключены только в 2014 году. Кроме этого, в КРН не могут быть учтены монографии и сборники, не зарегистрированные в Российской книжной палате (рассылка изданий в книжную палату обязательна лишь для государственных издательств). По сведениям Совета ОНР, в начале следующего года представители организаций получат доступ к корректировке базы данных, и многие недостатки могут быть исправлены.
Совет ОНР обращается к руководству МОН и проекта КРН с требованием регулярно сообщать о ходе реализации проекта и установить «горячую линию» связи с учеными, чтобы не допустить ненужного разжигания страстей.
Совет ОНР категорически возражает против использования данных КРН для принятия решений относительно эффективности научных организаций любой ведомственной принадлежности и отдельных учёных до окончания тестирования системы и ее одобрения научным сообществом.
Принято на Заседании Совета ОНР №11(28) 26 ноября 2013 г.
ЗЫ
Позиция Совета ОНР вызвала резкие возражения некоторых ученых. Некоторые считают, что КРН надо не улучшать, а бойкотировать. Так ли это? Понятно, что черного кобеля не отмоешь добела, но, может быть, он может пригодиться в хозяйстве? Главное — не допустить нарушения заключительного требования (фраза выделена)
не очень понимаю зачем создавать некую карту науки когда ест уже корпус экспертов
и потом почему ппс и нс сидящие на нищенских зарплатах должны еще что- то делать за так на олимпиады и футбол деньги есть пусть гос-во найдет деньги и на науку МОНу это хочется пусть и делает
Ливанову не нравится как работатю нс и ппс аони не хотят работатьвсего лишь за пропитание
КРН — это полный абсурд. То, что сейчас вынуждена заполнять администрация институтов РАН, а этого требует ФАНО, не принесет ничего полезного, а вреда может быть много. Я недавно был к командировке и разговаривал с несколькими директорами институтов. Директора вынуждены планировать нереальные цифры, например, по росту (обязательно, по росту — другое не принимается) зарплаты сотрудников, несмотря ни на кризис, ни на снижение финансирования науки зарплата должна расти. Так сказал руководству ФАНО президент России, а раз сказал, то ФАНО пытается это реализовать. Если в регионе средняя зарплата 20 тыс руб, то куда ни шло, а в Москве к 2018 году средняя зарплата научных сотрудников должна достигнуть 140 000 руб. Это приятно осознавать, но это -фантастика и полный абсурд. Очень жаль, что к руководству наукой пришли люди, которые все делают только для того, чтобы отчитаться перед вышестоящим начальством, а не для реального развития Российской науки.
Не очень понимаю зачем вообще взялись за карту науки — посмотрев на несколько записей в их базе отметил кучу проблем:
* для многих ученых есть две и больше записи (полные ФИО/инициалы, русский/английский)
* явно не последний апдейт по Scopus — много публикаций пропущено
Тот же google scholar обладает гораздо более полной информацией.
Обидно, что какие-то решения будут приниматься на основе системы, написаной криво и на коленках
PS. А вообще, задача которую они решают делается одним толковым computer science аспирантом за разумные сроки. А с «Совет ОНР считает, что по версии КРН, представленной на тестирование и планируемой к доработке, нельзя судить о качестве проекта и его полезности. » несогласен. Беря того же сфериеского аспиранта в вакууме и учитывая, сколько у них ушло времени на работу качество можно оценить как «неуд». Полезность по сравнению с имеющимися аналогами тоже сомнительна.
Карта науки не нужна никому, кроме тех чиновников, которые ею кормятся. Желательно похоронить их вместе с ней.
Послать всех Акакий Акакиевичей из ФАНО (словосочетание какое-то неприличное) на год на два выращивать урожай на суглинках или солончаках. Когда справятся с этим заданием, тогда и можно подумать о допуске их к руководству наукой