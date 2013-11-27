Академики возмутились качеством «Карты науки»

О низком качестве «Карты науки», созданном при посредничестве Министерства образования и науки, шел разговор на заседании Президиума РАН 26 ноября 2013 года. Академик РАН Людвиг Фаддеев считает то, что появилось на свет, «халтурой» и потребовал дать информацию, «кто получил за нее деньги и сколько». Академик Геннадий Месяц рассказал о недостатках «Карты» главе ФАНО Михаилу Котюкову. Об этом сообщает корреспондент «Полит.ру» Наталия Демина.

Стоит отметить, что при начале разговора о «Карте науки» и том, что часть научных институтов попросили освободить помещения в здании ПРАН «Золотые мозги», журналистов из зала заседаний попросили уйти. Таким было распоряжение руководства Академии наук. Журналисты смогли узнать подробности дискуссии уже в кулуарах.

Академик Фаддеев подробно рассказал о несоответствиях между реальными данными по Санкт-Петербургскому отделению Математического института РАН (ПОМИ) и ИППИ РАН и «Карте науки». Значительны и несоответствия между показателями его собственной цитируемости и «Картой».

Выступление академика РАН, директора ФИАН Геннадия Месяца было не менее эмоциональным. Он рассказал о курьезном перечне задач его института, который приведен в «Карте науки». ФИАНу, в частности, приписали «овощеводство и огородничество», «педиатрию и гинекологию».

25 ноября состоялся Ученый совет ФИАН, на котором уровень проекта «Карта науки» был оценен как «как крайне неудовлетворительный». Кроме того, было решено «обратиться в Президиум РАН с просьбой потребовать от МОН расторжения заключенного контракта с «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» и, с целью прекращения бессмысленной траты бюджетных средств, полной отмены концепции «Карты науки»».

Тему «Карты науки» на заседании Президиума РАН завершило выступление академика РАН, математика из Математического института РАН Алексея Паршина, который подробно рассказал о том, как менялась риторика чиновников из Министерства образования и науки по отношению к задачам и стадии готовности «Карты» и как из «стадии тестирования» она за два месяца обрела статус – «находится на завершающем этапе» (цитируя слова зам. министра образования и науки Л. Огородовой от 27 сентября 2013 года). Его выступление было встречено аплодисментами. Владимир Фортов заметил, что «Карта» – все же не входит в полномочия Академии наук, но Алексей Паршин считает, что Академия наук в праве высказать свое экспертное мнение о проекте.

В видеокомментарии «Полит.ру» академик Геннадий Месяц рассказал о конкретных недоработках карты и своем отношении к ней.

В видекомментарии «Полит.ру» академик Алексей Паршин был не менее категоричен.

Академик Фаддеев заявил корреспонденту «Полит.ру», что хуже всего то, что с помощью этой «Карты» Министерство образования и науки собирается оценивать работу научных институтов РАН. Он также сказал, что не собирается исправлять многочисленные ошибки разработчиков. «Пусть мне платят за это деньги».

При выходе из здания ПРАН Геннадий Месяц встретился в дверях с руководителем ФАНО Михаилом Котюковым и коротко рассказал ему об основных недостатках «Карты науки», на которую было потрачено 90 млн. рублей. Из реакции Котюкова, приехавшего на встречу с президентом РАН Владимиром Фортовым, можно было понять, что он ничего пока не знает об этом проекте, но обещал разобраться.

Между тем, сегодняшнее заседание Президиума Академии наук началось с доклада об оптоволоконной связи «На пороге Пета-эры», с которым выступил академик РАН Евгений Дианов. Состоялось его обстоятельное обсуждение.

Затем академик РАН, директор Института космических исследований РАН Лев Зеленый рассказал о новом составе Совета по космосу РАН. В этом списке был один тонкий момент – академик Месяц попросил уточнить, нет ли ошибки в том, что фамилия М.В. Ковальчука как председателя секции «Космическое материаловедение» осталась в списке обновленного Совета. Лев Зеленый ответил, что он ожидал этого вопроса. По его словам, сама секция работала успешно, но Ковальчук мало что успевал в ней делать. Накануне заседания Президиума РАН Лев Матвеевич имел «длинный телефонный разговор с М.В. и тот сказал, что приложит все усилия в работе в Совете по космосу, несмотря на другие свои должности».