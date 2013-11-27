Ливанов пообещал, что «Карта науки» будет доработана

Министерство образования и науки отреагировало на критику «Карты российской науки», прозвучавшей вчера на заседании Президиума РАН. Министр Дмитрий Ливанов сегодня сообщил журналистам, что эта база данных, вызвавшая критику ряда ученых, будет доработана. Ливанов также подчеркнул, что «Карта науки» была выставлена в открытый доступ в тестовом режиме именно для того, чтобы все желающие могли ознакомиться с ее содержанием и высказать свои замечания. Об этомсообщает РБК.

Министр сказал, что сейчас собираются как положительные, так и отрицательные отзывы. Он считает, что большое число нареканий связано с неправильным написанием фамилий ученых и названий институтов. «Естественно, что когда они переводятся на другие языки, возникает множество различных вариаций. Именно с этим связано большое число ошибок, но обязательно в течение очень сжатого времени все эти ошибки будут исправлены», – цитируют Дмитрия Ливанова РБК.

Напомним, что несколько ведущих ученых, академиков РАН – Людвиг Фаддеев, Геннадий Месяц и Алексей Паршин – выступили 26 ноября 2013 года на заседании Президиума РАН с резкой критикой «Карты науки». Они назвали эту базу данных, подготовленную, по их информации, за 90 млн. рублей, «халтурой». Уже после окончания заседания директор ФИАН Г.А. Месяц рассказал об отношении ученых к «Карте» случайно встреченному на входе в Академию наук главе ФАНО Михаилу Котюкову. Котюков приехал в РАН на встречу с президентом РАН Владимиром Фортовым.

Со взвешенным заявлением относительно «Карты российской науки» (КРН) выступил вчера Совет Общества научных работников. «Несмотря на очевидную важность проекта для оценки состояния и путей развития российской науки, ряд принципиальных ошибок был сделан еще на первом этапе его создания», – говорится в нем.

Совет ОНР отметил, что по тестовой версии «Карты» пока «нельзя судить о качестве проекта и его полезности». Он призвал «научных работников зарегистрироваться на сайте КРН, чтобы принять активное участие в тестировании проекта и в выработке предложений по его доработке». В заявлении также содержится требование к руководству Министерства и Карты науки «регулярно сообщать о ходе реализации проекта и установить «горячую линию» связи с учеными, чтобы не допустить ненужного разжигания страстей».

«Совет ОНР категорически возражает против использования данных «Карты российской науки» для принятия решений относительно эффективности научных организаций любой ведомственной принадлежности и отдельных учёных до окончания тестирования системы и ее одобрения научным сообществом», – подчеркивается в заключение заявления Общества научных работников

Источник: «Полит.ру», 27 ноября 2013 года

http://www.polit.ru/news/2013/11/27/livanov_map_of_science/