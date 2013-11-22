«Технология и установка для получения биологического топлива»

Технико-экономическое предложение

Научно-Инженерный Центр (г. Маалот, Израиль) предлагает проект усовершенствованной технологии и установку для производства биологического топлива. Биологическое топливо изготавливают из смесей растительных масел, жиров животных, птиц и рыб, из отработанных жиров пищевой промышленности. Задачей проекта является создание экологически чистого и недорого топлива для бытовых нужд, а также для дизельных двигателей и газовых турбин. Проект предусматривает создание опытно- промышленного производства для отработки усовершенствованных технологических режимов производства топлива, подбора наиболее эффективных и дешевых компонентов исходного сырья. В проекте предусматривают разработку и более совершенных конструкций аппаратов и машин, обеспечивающих эффективную работу технологической схемы производства биологического топлива.

Опытно-промышленная установка имеет производительность 5–10 л/час топлива. Для использования в фермерских хозяйствах, сельскохозяйственных производствах, на предприятиях пищевой и рыбной промышленности разрабатывают установки производительностью от 10 до 500 литров топлива в час. Установка может быть реализована в стационарном и транспортном варианте.

1. Основные отличия технологии и установки

1.1. Для получения биологического топлива в качестве исходного сырья используют отходы масел и жиров;

1.2. Композиционный состав исходного сырья оптимизирован таким образом, чтобы конечный продукт имел более низкую вязкость и обладал более низкой температурой застывания;

1.3. Предлагаются усовершенствованные конструкции технологических аппаратов для проведения реакции замещения, перемешивания и разделения фракций конечных продуктов.

2. Основные преимущества технологии и установки

2.1. Технологические режимы производства топлива адаптированы к различным видам исходного сырья;

2.2. В реакторах поддерживают устойчивую температуру процесса за счет усовершенствования конструкции аппаратов и условий подвода теплоты;

2.3. На поверхности реакторной смеси не образуется пена из жиров и мыла;

2.4. Процесс замещения исходного продукта, например, глицерола на спирты протекает в ускоренном режиме;

2.5. Система очистки конечного продукта улучшена. Отделение глицерина, катализатора, и промывной воды достигает 98–99%;

2.6. Установка работает в автоматическом режиме и не требует постоянного технического обслуживания;

2.7. Снижен расход растворителя за счет применения системы регенерации.

3. Области применения

3.1.Покупатели предлагаемой технологии и установки:

фермерские хозяйства, которые имеют достаточное количество сырья для получения исходного продукта,

заводы пищевой и рыбной промышленности, у которых имеются отходы отработанных растительных масел или жиров животного происхождения;

предприятия химической промышленности, имеющие отходы растительных масел, жиров животных и рыбы;

3.2. Покупатель, приобретая такую технологию и установку, решает проблемы экологии, выработки электрической энергии, получения тепла;

3.3. В зависимости от требований покупателя, от количества и типа используемого исходного сырья могут быть разработаны и изготовлены установки производительностью от 10 до 500 литров топлива в час. При

выработке дизельного биотоплива производительность установки может составить от 25 до 200 литров в час. Такая производительность обеспечивает работу дизельного генератора мощностью 20-190 кВт.

4. Экономическая целесообразность

4.1. Годовые расходы на создание опытно-промышленного производства и лабораторной базы составляют 260-280 тыс. долларов США;

4.2. Эти расходы учитывают разработку композиционных составов топлива на основе различных отходов сельскохозяйственных и пищевых производств, более совершенных конструкций аппаратов и машин;

4.3. Стоимость одной установки производительностью, например, 200 л/час биологического топлива, в которой используют усовершенствованную технологию и, которая защищена патентами, составляет порядка 90-95 тыс. долларов США;

4.4. Стоимость установки для выпуска биологического топлива для дизелей или газовых турбин составляет 120-140 тыс. долларов США;

4.4. Окупаемость опытно-промышленного производства составит не более, чем 2.0-2.5 года.

5. Опытно-промышленная установка позволяет отработать технологические режимы производства биологического топлива для наиболее доступных смесей жиров и масел. На основе такой установки разработаны базовые технологические схемы, которые могут быть адаптированы для требуемой производительности.

Научно-Инженерный Центр проводит подготовку технико-экономического обоснования промышленного производства, разрабатывает бизнес планы заводов по выпуску биологического топлива, разрабатывает технологические схемы заводов и новые конструкции аппаратов для получения биологического топлива.

Предложения для совместной работы с инвестором по проекту

«Технология и установка для получения биологического топлива»

Проект предусматривает создание опытной установки и лаборатории для отработки усовершенствованных технологических режимов производства биологического топлива (этанола, метанола, топливо для автомобилей и для бытового использования) и подбора наиболее эффективных и дешевых компонентов исходного сырья. В проекте предусматривают разработку усовершенствованных конструкций аппаратов и машин, которые обеспечивают эффективную работу технологической схемы производства биологического топлива.

1. Совместно с инвестором создается компания “START-UP” в соответствии с годовой сметой расходов;

2. Инвестор или его представитель входит в Совет Директоров компании “START-UP”;

3. Инвестирование деятельности компании “START-UP” осуществляется в течение 3-х лет;

4. Совместно с инвестором разрабатывается план работы компании, в котором устанавливают сроки выполнения всех видов работ, приобретение и изготовление необходимого оборудования, покупка исходного сырья и размеры финансирования;

5. В течение первых 7 – 8 месяцев создается усовершенствованная опытно-промышленная установка и лаборатория, на которой отрабатывают технологические режимы производства биологического топлива;

6. Получаемое на опытно-промышленной установке топливо передается инвестору (компании инвестора) для погашения вложений первого года финансирования проекта и для финансирования остающихся два года работы;

7. В процессе работы компания “START-UP” разрабатывает и предлагает на продажу:

7.1. Патенты технологических схем и конструкций аппаратов и машин, рецептуру исходного сырья для производства биологического топлива;

7.2. Технологические схемы производства топлива для заводов различной производительности;

7.3. Усовершенствованные и эффективные машины и аппараты;

8. Компания изготавливает и продает патентованные машины и аппараты, а также лицензии на изготовление патентованных машин и аппаратов заинтересованным компаниям;

9. Прибыль от коммерческой деятельности компании делится между инвестором (компанией инвестора) и держателями акций компании “START-UP”;

10. В процессе деятельности компании создают такие виды топлива, которые можно предложить для получения сертификата и права на продажу за рубеж;

11. Совместная деятельность компании и инвестора (компании инвестора) может быть продолжена в создании предприятия по выпуску биологического топлива различного назначения.