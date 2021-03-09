Установка комбинированного типа для озоно- и ультразвуковой терапии

Dr. S. Mirmov Naum. Kiryat Yam, Yosef Tal str. 24/927, Israel. Ph. 050−850−9416.

E-mail: naumir@yandex.ru

Doctor of Medicine Karol Ella .Nahariya, Sosskin str. 11/1, Israel. Ph. 054−492−0208.

E-mail: krolella@gmail.com

Предлагаемая установка комбинированного типа кроме аппаратов и устройств для проведения терапевтических, физиотерапевтических или массажных процедур включает аппараты и устройства для насыщения озоном физиологических растворов, в том числе растительных масел.

Озонотерапия — это метод лечения, который быстро устраняет возникшее кислородное голодание, улучшает потребление клетками глюкозы, вырабатывает биологически активные соединения. Озонотерапия позволяет сбалансировать работу органов и систем человека. Лечебные эффекты методов озонотерапии очень разнообразны, что позволяет их использовать его в разных областях медицины. Основными способами озонотерапии являются: внутривенное капельное введение физиологического раствора, обогащенного озоном; большая аутогемотерапия с озоно-кислородной смесью; озоно-кислородные инсуфляции;

Как правило, все известные аппараты и устройства предназначены для выполнения узконаправленных лечебных или физиотерапевтических процедур. Наиболее широко используются аппараты для озонотерапии при обработке ран, ожогов, а также при лечении самого широкого круга заболеваний и в стоматологии.

Ультразвуковая терапия за счет механического, термического и физико-химического воздействия («микромассаж» клеток и тканей) активизирует обменные процессы, которые повышают иммунные свойстваорганизма. Ультразвук оказывает выраженное обезболивающее, спазмолитическое, противовоспалительное и общетонизирующее действие, стимулирует крово- и лимфообращение регенеративные процессы, улучшает трофику тканей. В медицинской практике нашли широкое применение способы ультразвуковой терапии, которая включает доставку лекарственных и фармацевтических средств через кожу в организм, а также для лечения различного рода кожных заболеваний.

Основные отличия предлагаемой установки от известных аналогов

1.1. Данное техническое предложение позволяет в одной установке осуществить одновременно несколько технологических процессов, проведения различных физиотерапевтических, терапевтических и массажных процедур для широкого круга заболеваний. Установка обладает широкими функциональными возможностями, так в ней предусмотрены все необходимые аппараты и устройства и снабжена блоком автоматического регулирования.

1.2. Установка снабжена компактным концентратором кислорода, снабженным бактериальным фильтром и компрессором, который подает воздух в адсорбционные колонки.

1.3. Установка содержит аппарат для обработки и насыщения озоном растительного масла и физиологических растворов.

1.4. Аппарат для обработки и насыщения озоном растительного масла содержит две или более барботажных колонок, количество которых зависит от производительности и основных целевых назначений установки.

1.5. Терапевтический аппликатор комбинированного типа, на основании которого крепят съемные терапевтические головки.

1.6. Внутри камеры аппликатора размещены: коллектор с соплами для подвода озонированного масла (физиологического раствора) к обрабатываемой части тела пациента, коллектор подачи газообразной озоно-кислородной смеси и фокусирующее устройство с излучающими элементами ультразвуковых колебаний.

Основные технические параметры и преимущества предлагаемой установки:

2.1. На рис. 1 представлена принципиальная схема предлагаемой установки комбинированного типа для проведения ле

чебных, физиотерапевтических и массажных процедур с использованием газа, содержащего озон и ультразвуковую терапию.

2.2. Габаритные размеры установки зависят от производительности концентратора кислорода и озонового генератора, производительности и мощности ультразвукового аппарата и других элементов.

2.3. Для озонирования физиологических растворов, растительных масел и других лекарственных препаратов применяют усовершенствованный аппарат, который ускоряет процесс насыщения озоном в несколько раз по сравнению с известными барботажными аппаратами.

2.4. Использование концентратора кислорода снижает затраты и расход электроэнергии, то есть установка экономически менее затратная, чем существующие в настоящее время.

2.5. Аппликатор комбинированного типа со встроенными устройствами подвода озонированного масла и современными ультразвуковыми приборами обеспечивают эффективную доставку масла под кожу пациента.

Области использования:

3.1. Гастроэнтерология: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гастрит и гастродуоденит, острые и хронические гепатиты различного рода.

3.2. Акушерство: анемия беременных, гипотрофия плода, невынашивание беременности, гестозы.

3.3. Кардиология: ишемическая болезнь сердца атеросклеротическое поражение сосудов, нарушение сердечного ритма, гипертоническая болезнь, инфекционный эндо- и миокардит, облитерирующий эндартериит.

3.4. Неврология: вегетососудистая дистония, дисциркуляторная энцефалопатия, заболевания периферической нервной системы, ишемический инсульт.

3.5. Гинекология и урология: генитальный герпес, кондиломатоз, кандидоз гениталий, хронический уретрит и простатит, острые и хронические заболевания женской половой сферы.

3.6. Заболевания органов дыхания: бронхиты и пневмония, бронхиальная астма, туберкулез легких.

3.7. Патология органов движения и опоры:артрозы артриты, лечение переломов.

3.8. Сахарный диабет, дерматология и косметология: нейродермит, псориаз, экзема, пиодермия, герпетические поражения кожи и слизистых оболочек, лишаи (красный, розовый, отрубевидный), угри, фурункулез, липодистрофия (целлюлит), стрии, рубцы, в комплексном лечении гонореи и сифилиса.

4. Экономическая целесообразность использования и изготовления установок комбинированного типа:

4.1. Для предприятия разработчика и изготовителя экономическая эффективность определяется следующим образом:

4.1.1. Снижаются расходы на разработку пилотных образцов установки более чем на 50%, так как новой разработке подлежит аппликатор комбинированного типа и аппарата для насыщения растительного масла (физиологического раствора) озоно-кислородной смесью.

4.1.2. Себестоимость изготовления может быть снижена на 20−25% за счет использования унифицированных узлов и комплектующих деталей для ультразвуковой части установки.

4.1.3. Предприятие изготовитель получает дополнительны1 доход от изготовления терапевтических головок различных типоразмеров.

4.1.4. Предприятие осуществляет шеф-монтаж установок на рабочем месте и техническое обслуживание в течение гарантийного срока.

4.2. Для клиник, поликлиник, массажных кабинетов, СПА, которые приобретают установку комбинированного типа, экономическая эффективность складывается из следующих показателей:

4.2.1. Расширяется возможность единовременного обслуживания до 8−10 пациентов, причем с проведением озонотерапии и ультразвуковой терапии или их комбинации в зависимости от длительности и интенсивности процедуры.

4.2.2. За счет использования концентратора кислорода снижаются расходы для приобретения медицинского кислорода на 30−40%.

4.2.3. Установка работает в автоматическом режиме, что снижает затраты на обслуживание на 15−20%.

5. На технологическую схему установки и конструкции ряда элементов получен патент ЕвропейскогоСоюза № 6789LT от 28.12.2020 «Установка для проведения озоно- и ультразвуковой терапии», а также патент Европейского Союза № 6794LT от 28.121.2020 «Композиции лекарственных препаратов и их применение для эндоэкологического оздоровления, коррекции и физиологической нормализации организма человека»

Примечание:

1. Продолжительность проекта должна составлять порядка 36−38 месяцев.

2. Ориентировочные расходы первого и второгогода работы по разработке и созданию пилотного образца установки составляют порядка 420,000−430,000 €.

3. Последующий год работы потребует уменьшение расходов приблизительно на 20−22%.