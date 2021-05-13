Motul выпустил линейку моторных масел для автоклассики

Французский Motul запустил новую линейку моторных масел, в которую войдут продукты для автомобилей, выпущенных в период между 1980- и 1990-ми годами. Как отмечают представители компании, данные масла не только соответствуют «устаревшим» допускам, но и пригодны к эксплуатации в двигателях со значительным износом. Маркетплейс Avto.pro, предлагающий водителям моторное масло Motul и продукты других брендов, узнал о новой линейке больше.

Особенности линейки

Пока новая линейка Modern Classic не отличается широкой номенклатурой продуктов: масло Eighties 10W-40 и Nineties 10W-30. Фактически она является идейным продолжателем линейки Classic, в которую входят 4 моторных масла различной вязкости. Ключевые особенности Modern Classic:

Более жесткие допуски;

Высокое содержание цинка, молибдена и фосфора;

Умеренные моющие свойства;

Повышенный эксплуатационный ресурс.

Французский производитель решил облегчить выбор масел, так что в линейку входит всего 2 продукта, название которых отражает их пригодность эксплуатации в авто конкретных годов выпуска. Новинки фасуются в жестяные тары с узнаваемым дизайном. Как отмечают специалисты, применение современных смазочных материалов в данном транспорте возможно, но не рекомендовано.

Почему не современные масла

Компоненты двигателей авто, выпущенных до 80-х годов, предъявляют специфические требования к составу моторных масел. К примеру, масла с повышенным содержанием цинка способствуют износу подобных агрегатов. Такие авто обычно не оснащены каталитическим нейтрализатором. Для них подойдут масла из серии Motul Classic вязкостью 15W50 или 20W50.

Начиная с 80-х годов требования к маслам выросли. Примерно в эти же годы многие модели начали оснащаться турбинами. Конструкция клапанных механизмов по современным меркам простая. Для автоклассики этих годов лучше всего подойдет полусинтетическое Modern Classic Eighties 10W40. А вот для 90-х с более сложным клапанным механизмом и повышенными оборотами подойдет Modern Classic Nineties 10W30. Содержания цинка и фосфора здесь более высокие, что продлевает эксплуатацию как двигателя, так и каталитического нейтрализатора. Масла из новой линейки пока недоступны большинству покупателей, однако в течение года их продажей в странах Восточной Европы займутся как официальные дилеры, так и независимые предприниматели.