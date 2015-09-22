Сентябрь 2015 г.
Дебют жанра (Cверхтвердая научная фантастика) и автора (одного из создателей сайта). Демо-версия новой книги Бориса. Е.Штерна Ковчег 47 Либра.
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Захватывающее начало.
Жду продолжения.
Маршевые двигатели можно сделать на Е0-переходе
(снятие Э.-М. возбуждения без возможности излучения фотона).
Тема дискуссионная, но если нейтрино имеют массу покоя,
то все получится.
Великолепно. Настоящая Научная Фантастика! Такая редкость…
Тоже постараюсь жить долго, чтобы прочитать книгу до конца:)).