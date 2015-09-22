Сентябрь 2015 г.

Дебют жанра (Cверхтвердая научная фантастика) и автора (одного из создателей сайта). Демо-версия новой книги Бориса. Е.Штерна Ковчег 47 Либра.

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