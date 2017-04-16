Энергетическая установка на альтернативных источниках энергии

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Технико-экономическое предложение
Предлагаемая энергетическая установка предназначена для выработки электрической и тепловой энергии. Установка позволяет:
— Получать электрическую и тепловую энергию без использования какого-либо органического топлива;
— Абсолютно экологически чистая выработка электрической и тепловой энергии;
— Установка может быть использована на объектах (жилье, промышленные и сельскохозяйственные), расположенные далеко от центров электроснабжения;
— Энергетическая установка может функционировать практически во всех районах от северных до южных широт.
Для выработки электрической энергии используют ветросиловой двигатель и фотоэлектрические панели. Тепловую энергию получают с помощью солнечных коллекторов комбинированного типа. Солнечный коллектор комбинированного типа состоит из тепловоспринимающей панели, теплообменника и фотоэлектрической панели.
Энергетической установка содержит: ветросиловой двигатель, генераторный блок, блок фотоэлектрических панелей, солнечные коллекторы комбинированного типа и блок преобразования энергии для зарядки аккумуляторов. Энергетическая установка включает в себя аккумулятор тепловой энергии накопительной тепловой мощностью 6-7 кВт. Установка также снабжена баком для теплоносителя (вода или водный раствор этиленгликоля).
Солнечные панели и коллектора, а также рабочее колесо ветряного двигателя монтируют на разборном основании. Основание из облегченных металлоконструкций монтируют на крыше рабочего или жилого помещения. Разработан вариант установки в виде отдельного блока. Генераторный узел и блок преобразования установлены в отдельном контейнере.
1. Основные отличия предлагаемой энергетической установки:
1.1. Рабочее колесо ветросилового двигателя выполнено с вертикальной осью. Лопасти рабочего колеса имеют конический профиль и свободное крепление, обеспечивающее поворот лопасти во время вращения на 2-3°;
1.2. Солнечный коллектор комбинированного типа состоит из тепловоспринимающей панели, теплообменника и фотоэлектрической панели, которая обеспечивает подогрев теплоносителя в ночное время или ненастную погоду;
1.3. Энергетическая установка снабжена малогабаритным аккумулятором тепловой энергии, которая аккумулируется эвтектическим раствором;
1.4. Тепловоспринимающая панель солнечного коллектора и теплопередающие элементы аккумулятора теплоты выполнены из тепловых трубок или замкнутых двухфазных термосифонов;
1.5. В зависимости от места расположения энергетической установки используют фотоэлектрические панели плоской или конической формы, и могут быть изготовлены из гибких тонкопленочных материалов
1.6. Энергетическая установка может комплектоваться холодильной машиной (компрессорной или абсорбционной) производительностью 10-12 кВт с температурой кипения холодильного агента в испарителе −10°С и температуре конденсации +35°С.
2. Основные технические параметры и преимущества энергетической установки:
2.1. В зависимости от требований потребителя суммарная мощность установки может составить от 5.2 кВт до 16 кВт. Один солнечный коллектор комбинированного типа (стандартных размеров) вырабатывает 1.8-2.2 кВт тепловой энергии и 0.125 кВт электрической энергии. Ветросиловой двигатель с минимальными размерами рабочего колеса (диаметром и высотой до 0.5 м) позволяет получить 1.5-2.1 кВт электрической энергии. А двигатель с рабочим колесом диаметром 1.0 м и высотой 2.0 м вырабатывает порядка 6 кВт электроэнергии. Минимальное количество фотоэлектрических панелей
10-12 единиц и их мощность составляет 1.3-1.4 кВт электрической энергии.
2.2. Основное преимущество энергетической установки заключается в использовании альтернативных источников энергии: ветровую и солнечную;
2.3. Солнечный коллектор комбинированного типа с тепловоспринимающей поверхностью 1.7 м2 имеет термический коэффициент полезного действия Р = 550 Вт/ м2 (в зимний период) и Р = 510 Вт/м2 (летний период);
2.4. Фотоэлектрическая панель солнечного коллектора рабочей поверхностью 1.1 м2 обеспечивает за световой день накопление электрической энергии порядка 55-65 А*час;
2.5. Ветросиловой двигатель может вырабатывать, электрическую энергию при скорости ветра от 0.7 до 7.5 м/сек;
2.6. Высокие теплотехнические показатели солнечных коллекторов и аккумулятора тепловой энергии обеспечиваются использованием тепловых трубок или двухфазных термосифонов;
2.7. Для повышения тепловой эффективности тепловых трубок и двухфазных термосифонов, а также расширения температурного диапазона их работы в них используют бинарные теплоносители;
2.8. Энергетическая установка работает в автономном режиме. Контроль и регулирование работы может осуществляться дистанционно;
2.9. Расход вырабатываемой электрической энергии на собственные нужды (привод насосов, вентиляторов) не превышает 1-3%.
3. Области использования:
3.1. Жилые, сельскохозяйственные и промышленные объекты, расположенные далеко от центров электроснабжения;
3.2. Релейные подстанции радио и телевизионных линий;
3.3. Контейнерные холодильные камеры для охлаждения и временного хранения овощей и фруктов;
3.4. Контейнеры для перевозки продуктов, устанавливаемые на автомобильных шасси;
3.5. Полевые медицинские учреждения и передвижные пищевые блоки;
3.6. Для лагерей геологических отрядов.
4. Экономическая целесообразность использования и изготовления энергетических установок:
4.1. Для предприятия разработчика и изготовителя экономическая эффективность определяется следующим образом:
4.1.1. Для завода изготовителя, который выпускает 2-3 типа энергетических установок в месяц (в зависимости от предназначения использования и места размещения) и количестве 4-5 единиц в месяц прибыль составит порядка $100,000-150,000 в год;
4.1.2. При изготовлении энергетической установки, например, для контейнерной холодильной камеры с компрессорной или абсорбционной холодильной машиной в количестве 12 единиц в год, ориентировочная годовая прибыль составит $190,000-200,000;
4.1.3. Прибыль предприятия может быть увеличена на 15-20% при организации выпуска заменяемых деталей и узлов, а также организации монтажных и пусконаладочных работ;
4.1.3. Срок окупаемости от приобретения нового оборудования и отработки технологии при изготовлении серийных образцов энергетических установок для предприятия изготовителя составит порядка 2.0-2.4 года;
4.2. Для фирмы или предприятия, которая приобретает энергетическую установку, экономическая эффективность складывается из следующих показателей:
4.2.1. Энергетическая установка со средней суммарной мощностью 14 кВт может выработать 87,600 кВт*час электрической энергии и 24,190 кВт*час тепловой энергии;
4.2.2. Для установки со средней суммарной мощностью 14 кВт при стоимости 1 кВт*час покупной электрической энергии $0.08 и $0.16 тепловой энергии минимальная годовая экономия предприятия составит порядка $11,000;
4.2.3. При использовании энергетической установки для выработки холода (с компрессионной или абсорбционной холодильной машиной) годовая экономия составит порядка $25.000-27,000;
4.2.4. Срок непрерывной эксплуатации (без механических повреждений и при плановых сроках проверки) составляет 12-15 лет
4.2.5. Срок окупаемости энергетической установки зависит от целей использования и места размещения и может составить: 2.3-2.8 года;
5. На конструкции ряда элементов энергетической установки имеются патентные заявки Израиля № 204394 от 10.03.2010, № 220297 от 11/06/2012, патент Литовской республики LT № 6312 от 12.09.2016;