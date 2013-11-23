Солнечная система в снимках, сделанных межпланетными станциями

Большая часть снимков данного раздела взята с сервера Лаборатории реактивного движения Калифорнийского Технологического института (JPL). Снимки открыты для публичного некоммерческого использования (включая журналистское использование), при при предупреждениях и более подробной информации содержащейся в Picture Use Policy на сайте JPL. Комментарии к снимкам сделаны нами на основе пресс-релизов JPL, при этом они не являются прямыми переводами — кое-где добавлена информация, кое-что сокращено и изложено иначе.
|Планета
|Космический аппарат
|Меркурий (2)
|Маринер 10
|Венера (2)
|Галилео, Магеллан
|Земля (1)
|Галилео
|Марс с поверхности (14)
|Викинги 1, 2, Pathfinder
|Марс с орбиты (39)
|Mars Global Surveyor
|Астероиды (2)
|Галилео, NEAR
|Система Юпитера:
|Юпитер (1)
|Вояджеры
|Ио (9)
|Вояджеры, Галилео
|Европа (8)
|Вояджеры, Галилео
|Ганимед (5)
|Вояджеры, Галилео
|Каллисто (3)
|Галилео
|Другие спутники
|Галилео
|Сатурн и спутники (10)
|Вояджер 1
|Уран (10)
|Вояджер 2
|Нептун (7)
|Вояджер 2
Плутон межпланетными станциями не снимался, см. снимок телескопа «Хаббл». Справочник по Солнечной системе
Здравствуйте.
Очень полезная и интересная статья!
Спасибо Вам за эту информацию.