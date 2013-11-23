Солнечная система в снимках, сделанных межпланетными станциями

Большая часть снимков данного раздела взята с сервера Лаборатории реактивного движения Калифорнийского Технологического института (JPL). Снимки открыты для публичного некоммерческого использования (включая журналистское использование), при при предупреждениях и более подробной информации содержащейся в Picture Use Policy на сайте JPL. Комментарии к снимкам сделаны нами на основе пресс-релизов JPL, при этом они не являются прямыми переводами — кое-где добавлена информация, кое-что сокращено и изложено иначе.

Плутон межпланетными станциями не снимался, см. снимок телескопа «Хаббл». Справочник по Солнечной системе