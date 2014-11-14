«Шеф, всё пропало — 2»

ТрВ-Наука публикует второе письмо А.А. Фурсенко Президенту России В.В. Путину. Первое письмо помощника президента от 11 июня 2014 года было опубликовано в номере № 158 от 15 июля 2014 года. В том же номере были опубликованы отклики ученых на предлагаемые Фурсенко меры «Шеф, всё пропало!» [1–2]. Напомним, что в первом письме бывший министр образования и науки сетовал на неуспешность интеграции российской науки в международную и предлагал ряд мер, направленных на повышение ее конкурентоспособности и независимости.

После публикации первого письма от некоторых чиновников мы услышали критику, что, мол, нельзя предавать огласке такого рода конфиденциальные документы. Наша газета считает своим долгом публиковать документы, имеющие важное значение для судьбы науки в России. Научное сообщество должно знать своих героев и планы по своему реформированию. Подобные письма высших чиновников не являются простыми рассуждениями о том, «как нам реорганизовать Рабкрин», и после визы президента становятся обязательными для исполнения для всех ветвей исполнительной власти. «Соответствующая работа может быть начата руководством ФАНО России немедленно» — этими словами завершается второе письмо от 1 октября 2014 года, и, насколько известно ТрВ-Наука, предлагаемые в нем меры уже начали осуществляться.

Президенту

Российской Федерации

В. В. ПУТИНУ

Пр -2349

Уважаемый Владимир Владимирович!

Принятием Федерального закона от 27 сентября 2013 года № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» начат процесс реформирования академического сектора науки. В целях обеспечения сохранения структурной целостности, имущества и кадровых ресурсов академических организаций, переданных в ведение ФАНО России, Вами было принято решение о введении до 2015 года моратория на проведение изменений для этих организаций.

В настоящее время отдельными органами исполнительной власти и коммерческими структурами предлагается после окончания моратория реорганизация ряда институтов РАН с переподчинением указанным структурам. При этом возникает реальная опасность использования имущества этих институтов для целей, не связанных с научной деятельностью.

С другой стороны руководство РАН настаивает на продлении существующего моратория еще на год, что тормозит модернизацию институтов в рамках ФАНО России.

В соответствии с Вашим указанием президиум Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию начал подготовку заседания Совета на тему «О ходе преобразования в академическом секторе фундаментальных научных исследований» в декабре этого года. На этом заседании предполагается рассмотреть ход реформы и достигнутые результаты.

Предлагаю для повышения результативности реформирования рассмотреть на Совете предложения по изменению структуры ряда научных институтов в областях, обеспечивающих решение наиболее актуальных государственных задач при условии поддержки со стороны руководства этих институтов и их научных коллективов.

В качестве пилотных проектов, отвечающих этим требованиям, предлагается подготовить создание новых структур в рамках ФАНО России:

по направлению «Растениеводство и генетические растительные ресурсы» на базе ВНИИ растениеводства имени Н.И. Вавилова РАСХН;

по направлению «Молекулярная генетика и клеточная биология» на базе Института цитологии и генетики СО РАН;

по направлению «Информатика и программное обеспечение вычислительных комплексов и систем» на базе Института проблем информатики РАН;

по направлению «Промышленные биотехнологии, безопасность и качество продуктов питания» на базе Института биохимии имени А.Н. Баха РАН.

В случае Вашего согласия соответствующая работа может быть начата руководством ФАНО России немедленно.

Прошу поддержать.

С уважением, А. Фурсенко

Помощник Президента Российской Федерации

01 октября 2014 г.

№ A4-17604Паф

На документе стоит виза: «Согласен. В.В. Путин. 01.10.2014»

1. http://trv-science.ru/2014/07/15/dokument-8

2. http://trv-science.ru/2014/07/15/shef-vsjo-propalo

3. О планах по третьему пилотному проекту под руководством ученого секретаря РАН академика И.А. Соколова см. статью М. Гельфанда «Первый пошел».