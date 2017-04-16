Разработка новых специализированных машин и аппаратов, усовершенствование технологии переработки старых шин и получения модифицированной резины

Предложения для совместной работы с инвестором по проекту

Проект предусматривает создание опытно — промышленной установки для отработки усовершенствованных технологических режимов переработки старых шин и получения модифицированной (девулканизированной) резины. В проекте предусматривают разработку новых конструкций специализированных машин и аппаратов, которые обеспечивают более эффективную работу технологической схемы переработки шин и получения модифицированной резины.

При проверке работоспособности новых машин и аппаратов проводят совершенствование технологических режимов комбинированной технологии переработки шин и проведения процессов девулканизации.

1. Совместно с инвестором создается компания “START-UP” в соответствии с годовой сметой расходов;

2. Инвестор или его представитель входит в Совет Директоров компании “START-UP”;

3. Инвестирование деятельности компании “START-UP” осуществляется в течение 3 лет;

4. Совместно с инвестором разрабатывается план работы компании, в котором устанавливают сроки выполнения всех видов работ, приобретение и изготовление необходимого оборудования, покупка исходного сырья, модификатора и размеры финансирования;

5. В течение первых 6-7 месяцев создается усовершенствованная опытно-промышленная установка получения модифицированной резины. Модифицированную резину получают на первом этапе (можно и в дальнейшем использовать покупную крошку) из покупной резиновой крошки, которую выпускают предприятия Израиля.

6. Получаемая на опытно-промышленной установке модифицированная резина реализуется на внутреннем или международном рынке. Получаемая прибыль частично возвращается инвестору (компании инвестора) для погашения вложений первого года финансирования проекта и для финансирования остающихся два года работы;

7. В процессе работы компания “START-UP” разрабатывает и предлагает на продажу:

7.1. Специализированные и усовершенствованные машины и аппараты:

— аппараты для разрушения резиновой оболочки шин газом, содержащим озон и системы отделения крошки и чипсов;

— аппарат интенсивного замораживания резины до температуры охрупчивания резины;

— машина для отделения замороженной резины от корда;

— установка для девулканизации резиновой крошки и чипсов;

7.2. Патенты технологических схем переработки старых шин, девулканизации резиновой крошки и чипсов, а также конструкций специализированных аппаратов и машин;

7.3. Лицензии на изготовление патентованных машин и аппаратов;

7.4. Технологические схемы переработки старых шин и получения девулканизированной резины для заводов различной производительности;

8. Для успешной реализации проекта компания START-Up имеет участок для изготовления опытных образцов машин и аппаратов (на первом этапе работы), а затем организовать изготовление для продажи в стране и за рубежом;

9. Прибыль от коммерческой деятельности компании делится между инвестором (компанией инвестора) и держателями акций компании “START-UP”;

10. В процессе деятельности компании START-Up предусматривают организацию выпуска ряда потребительских товаров из модифицированной резины своего производства;

11. Совместная деятельность компании START-Up и инвестора (компании инвестора) может быть продолжена в создании предприятия по выпуску различных изделий технического и бытового назначения