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Хобби и слабости

Ковчег 47 Либра

by  •  • 4 комментария

Сентябрь 2015 г.
Дебют жанра (Cверхтвердая научная фантастика) и автора (одного из создателей сайта). Демо-версия новой книги Бориса. Е.Штерна Ковчег 47 Либра.

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4 comments for “Ковчег 47 Либра

  1. Даниил
    02.12.2015 at 19:42

    Захватывающее начало.
    Жду продолжения.

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  2. Dmitry
    27.01.2016 at 17:52

    Маршевые двигатели можно сделать на Е0-переходе

    (снятие Э.-М. возбуждения без возможности излучения фотона).

    Тема дискуссионная, но если нейтрино имеют массу покоя,

    то все получится.

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  3. mvv57
    14.04.2016 at 10:05

    Великолепно. Настоящая Научная Фантастика! Такая редкость…
    Тоже постараюсь жить долго, чтобы прочитать книгу до конца:)).

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  4. Pingback: Ковчег 47 Либра

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