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2 comments for “Контакты

  1. Илья Ферапонтов
    02.07.2015 at 14:19

    Коллеги, добрый день.

    Скажите пожалуйста, можете ли вы опубликовать на сайте и в соцсетях приглашение на лекцию о квантовых компьютерах, которую прочтет Алексей Устинов 13 июля.

    Вот примерный текст, если нужно, могу его расширить или сократить.

    Все, что вы хотели бы узнать о квантовых компьютерах: когда они появятся и смогут ли они взломать все современные алгоритмы шифрования? Как будет устроен софт для квантовых вычислений? Сколько нужно кубитов, чтобы превзойти самые мощные современные суперкомпьютеры?

    Об этом и многом другом расскажет 13 июля физик Алексей Устинов, руководитель одной из исследовательских групп Российского квантового центра и лаборатории МИСиСа, профессор Технологического института Карлсруэ (Германия). Он выступит с лекцией о квантовых вычислениях в рамках бизнес-дня 3-й Международной конференции по квантовым технологиям.

    Бесплатная регистрация здесь: http://conference2015.rqc.ru/popup-form.html.
    В качестве бонуса — доступ на другие мероприятия бизнес-дня.

    Место проведения: Гостиница «Украина» (Москва, Кутузовский проспект, 2/1 стр.1)

    Сайт: http://conference2015.rqc.ru/

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  2. Антон
    25.10.2015 at 08:02

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