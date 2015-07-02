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Коллеги, добрый день.
Скажите пожалуйста, можете ли вы опубликовать на сайте и в соцсетях приглашение на лекцию о квантовых компьютерах, которую прочтет Алексей Устинов 13 июля.
Вот примерный текст, если нужно, могу его расширить или сократить.
Все, что вы хотели бы узнать о квантовых компьютерах: когда они появятся и смогут ли они взломать все современные алгоритмы шифрования? Как будет устроен софт для квантовых вычислений? Сколько нужно кубитов, чтобы превзойти самые мощные современные суперкомпьютеры?
Об этом и многом другом расскажет 13 июля физик Алексей Устинов, руководитель одной из исследовательских групп Российского квантового центра и лаборатории МИСиСа, профессор Технологического института Карлсруэ (Германия). Он выступит с лекцией о квантовых вычислениях в рамках бизнес-дня 3-й Международной конференции по квантовым технологиям.
Бесплатная регистрация здесь: http://conference2015.rqc.ru/popup-form.html.
В качестве бонуса — доступ на другие мероприятия бизнес-дня.
Место проведения: Гостиница «Украина» (Москва, Кутузовский проспект, 2/1 стр.1)
Сайт: http://conference2015.rqc.ru/
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